Владимир проводит ещё 3 экскурсии

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Ницца, Эз, Монако, Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: красота и история лучших уголков Ривьеры

Владимир
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Владимир – экскурсионное агентство
За один день вы посетите сразу 9 городов! Все они расположены недалеко от друг от друга, поэтому каждому мы уделим достаточно времени.

К востоку от Ниццы вы полюбуетесь фортом 16 века, побываете в музее ароматов Фрагонар и княжестве Монако.

К западу — прикоснётесь к миру кино в Каннах, сфотографируете роскошные яхты в Антибе и очаруетесь средневековым Сен-Поль-де-Вансом.
109 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 7 человек
Встреча в вашем отеле
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Большое путешествие по Лазурному побережью
Большое путешествие по Лазурному побережью

Что вас ожидает

Открытка из Ниццы
Путешествие начнется с чарующих морских панорам: они откроются вам с двух секретных точек, до которых не добраться пешком. Вы полюбуетесь бухтой Орлова и курортом Кап-Ферра, услышите историю Военно-морской базы России и понаблюдаете за движением самых дорогих яхт Лазурного побережья.

Вдохновляющий Эз
В этом средневековом городке вы погрузитесь в мир запахов, посетив один из лучших музеев духов. Местный экскурсовод раскроет секреты парфюмерного дома Фрагонар, расскажет о видах продукции и поможет подобрать аромат. А после вы отправитесь на прогулку по аутентичному городку.

Княжество Монако
На экскурсии по городу-государству вы увидите Княжеский дворец, Дворцовую площадь и Океанографический музей — шедевр монументальной архитектуры. При возможности мы заглянем в сад Святого Мартина, а также посмотрим дороги, на которых проходят автогонки «Формула 1». На площади Монте-Карло у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии на фоне живописных пейзажей, уютных кафе и легендарного казино.

Канны — мир кино
В одном из самых кинематографичных (во всех смыслах) городов мира вы погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актеров и режиссеров. В декорациях Канн мы поговорим об истории ежегодного престижного кинофестиваля и вспомним российских лауреатов, а по пути заглянем в далекое прошлое города, который родился до нашей эры.

Антиб — порт миллиардеров
Роскошные яхты очень украшают пьянящие морские пейзажи этого места. Вы насладитесь видами, гуляя по порту и бухте, пройдете по узким цветущим улочкам Старого города и услышите историю форта Карре, построенного в виде 4-конечной звезды.

Сен-Поль-де-Ванс — средневековое очарование
В свое время здесь жил Марк Шагал. Вслед за ним вы влюбитесь в романтичный городок-крепость на высоком холме. Узнаете, чем прославилась гостиница «Золотая голубка» и чем так привлекательны местные галереи искусства.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на автомобиле
  • Экскурсия проводится для группы от 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии
  • Мы не посещаем музеи
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Заезд в Сен-Поль-де-Ванс по желанию и с доплатой (19€ с человека)
  • Трансфер из Ниццы включен в стоимость экскурсии
  • Если вы остановились в другом городе на Лазурном побережье, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке.
Большое путешествие по Лазурному побережью
Большое путешествие по Лазурному побережью
Большое путешествие по Лазурному побережью
Большое путешествие по Лазурному побережью
Большое путешествие по Лазурному побережью
Большое путешествие по Лазурному побережью
Большое путешествие по Лазурному побережью
Большое путешествие по Лазурному побережью
Большое путешествие по Лазурному побережью
Большое путешествие по Лазурному побережью
Большое путешествие по Лазурному побережью
Большое путешествие по Лазурному побережью
Большое путешествие по Лазурному побережью

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Владимир
Владимир
Меня зовут Владимир. Я представитель крупнейшей туристической компании на Лазурном Берегу. Вот уже более 10 лет наши гиды разрабатывают яркие и интересные маршруты и знакомят гостей с удивительными французскими городками. Ницца, Монако, Монте-Карло, Канны — вы побываете в лучших местах средиземноморского побережья и узнаете все о культуре, истории и традициях региона.
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Владимир проводит ещё 3 экскурсии

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