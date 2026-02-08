Владимир проводит ещё 3 экскурсии

В предстоящем путешествии вы окунетесь в мир красоты и истории, посетив 9 городов Лазурного побережья за один день.Начните с восхитительных морских панорам Ниццы, узнайте тайны парфюмерного искусства в музее Фрагонар

в Эзе, исследуйте роскошь и величие Монако. Прогуляйтесь по Каннам, ощутив атмосферу всемирно известного кинофестиваля, и почувствуйте дух приключений в порту Антиба с его роскошными яхтами. Завершите свой маршрут в Сен-Поль-де-Вансе, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с изысканной культурой и живописными пейзажами Лазурного побережья. Не упустите шанс стать частью этого волшебного путешествия

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Открытка из Ниццы

Путешествие начнётся с чарующих морских панорам: они откроются вам с двух секретных точек, до которых не добраться пешком. Вы полюбуетесь бухтой Орлова и курортом Кап-Ферра, услышите историю Военно-морской базы России и понаблюдаете за движением самых дорогих яхт Лазурного побережья.

Вдохновляющий Эз

В этом средневековом городке вы погрузитесь в мир запахов, посетив один из лучших музеев духов. Местный экскурсовод раскроет секреты парфюмерного дома Фрагонар, расскажет о видах продукции и поможет подобрать аромат. А после вы отправитесь на прогулку по аутентичному городку.

Княжество Монако

На экскурсии по городу-государству вы увидите Княжеский дворец, Дворцовую площадь и Океанографический музей — шедевр монументальной архитектуры. При возможности мы заглянем в сад Святого Мартина, а также посмотрим дороги, на которых проходят автогонки «Формула 1». На площади Монте-Карло у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии на фоне живописных пейзажей, уютных кафе и легендарного казино.

Канны — мир кино

В одном из самых кинематографичных (во всех смыслах) городов мира вы погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актёров и режиссёров. В декорациях Канн мы поговорим об истории ежегодного престижного кинофестиваля и вспомним российских лауреатов, а по пути заглянем в далёкое прошлое города, который родился до нашей эры.

Антиб — порт миллиардеров

Роскошные яхты очень украшают пьянящие морские пейзажи этого места. Вы насладитесь видами, гуляя по порту и бухте, пройдёте по узким цветущим улочкам Старого города и услышите историю форта Карре, построенного в виде 4-конечной звезды.

Сен-Поль-де-Ванс — средневековое очарование

В своё время здесь жил Марк Шагал. Вслед за ним вы влюбитесь в романтичный городок-крепость на высоком холме. Узнаете, чем прославилась гостиница «Золотая голубка» и чем так привлекательны местные галереи искусства.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на автомобиле

Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия

Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии

Мы не посещаем музеи

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет