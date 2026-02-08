Владимир проводит ещё 3 экскурсии

Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
В предстоящем путешествии вы окунетесь в мир красоты и истории, посетив 9 городов Лазурного побережья за один день.
Начните с восхитительных морских панорам Ниццы, узнайте тайны парфюмерного искусства в музее Фрагонар читать дальшеуменьшить
в Эзе, исследуйте роскошь и величие Монако.
Прогуляйтесь по Каннам, ощутив атмосферу всемирно известного кинофестиваля, и почувствуйте дух приключений в порту Антиба с его роскошными яхтами. Завершите свой маршрут в Сен-Поль-де-Вансе, где каждый камень дышит историей.
Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с изысканной культурой и живописными пейзажами Лазурного побережья. Не упустите шанс стать частью этого волшебного путешествия
Путешествие начнётся с чарующих морских панорам: они откроются вам с двух секретных точек, до которых не добраться пешком. Вы полюбуетесь бухтой Орлова и курортом Кап-Ферра, услышите историю Военно-морской базы России и понаблюдаете за движением самых дорогих яхт Лазурного побережья.
Вдохновляющий Эз
В этом средневековом городке вы погрузитесь в мир запахов, посетив один из лучших музеев духов. Местный экскурсовод раскроет секреты парфюмерного дома Фрагонар, расскажет о видах продукции и поможет подобрать аромат. А после вы отправитесь на прогулку по аутентичному городку.
Княжество Монако
На экскурсии по городу-государству вы увидите Княжеский дворец, Дворцовую площадь и Океанографический музей — шедевр монументальной архитектуры. При возможности мы заглянем в сад Святого Мартина, а также посмотрим дороги, на которых проходят автогонки «Формула 1». На площади Монте-Карло у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии на фоне живописных пейзажей, уютных кафе и легендарного казино.
Канны — мир кино
В одном из самых кинематографичных (во всех смыслах) городов мира вы погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актёров и режиссёров. В декорациях Канн мы поговорим об истории ежегодного престижного кинофестиваля и вспомним российских лауреатов, а по пути заглянем в далёкое прошлое города, который родился до нашей эры.
Антиб — порт миллиардеров
Роскошные яхты очень украшают пьянящие морские пейзажи этого места. Вы насладитесь видами, гуляя по порту и бухте, пройдёте по узким цветущим улочкам Старого города и услышите историю форта Карре, построенного в виде 4-конечной звезды.
Сен-Поль-де-Ванс — средневековое очарование
В своё время здесь жил Марк Шагал. Вслед за ним вы влюбитесь в романтичный городок-крепость на высоком холме. Узнаете, чем прославилась гостиница «Золотая голубка» и чем так привлекательны местные галереи искусства.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия проходит на автомобиле
Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия
Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии
Мы не посещаем музеи
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Заезд в Сен-Поль-де-Ванс по желанию и с доплатой (€19 с человека)
Трансфер из Ниццы включён в стоимость экскурсии
Если вы остановились в другом городе на Лазурном побережье, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Цена за человека если вы бронируете 3 места
€199
Цена за человека если вы бронируете 4 места
€149
Цена за человека если вы бронируете 5 мест
€159
Цена за человека если вы бронируете 6 мест
€133
Цена за человека если вы бронируете 7 мест
€114
Стандартный
€249
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 883 туристов
Меня зовут Владимир. Я представитель крупнейшей туристической компании на Лазурном Берегу. Вот уже более 10 лет наши гиды разрабатывают яркие и интересные маршруты и знакомят гостей с удивительными французскими городками. Ницца, Монако, Монте-Карло, Канны — вы побываете в лучших местах средиземноморского побережья и узнаете все о культуре, истории и традициях региона.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Владислава
Спасибо большое Владимиру за прекрасно проведенную экскурсию! Самостоятельно за такой короткий период времени невозможно осмотреть столько объектов. Владимир обаятельный человек и интересный рассказчик! Очень любезно и тактичен в обращении, старался учитывать наш темп. Будем рекомендовать знакомым и друзьям.
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Марина
Ездили на экскурсию в мае, из-за проведения гран-при Формулы 1 в Монако организатор своевременно предупредил и разбил экскурсию на два дня. Нам экскурсии и в направлении Монако и на следующий читать дальшеуменьшить
день в направлении Канн очень понравились, проходил фестиваль. Владимир рассказал много фактов и дал отличные советы. Помог путешественникам, которые были с нами на экскурсии в решении их проблем, достаточно эмпатичный и чуткий гид. Спокойный, уравновешенный, старался найти к каждому в группе подход. В первый день экскурсия прошла даже значительно больше положенного времени. В Эз лучше ехать на день погулять и посетить 2 мишленовских ресторана!!! В Канны тоже лучше на день ехать, решили взять в августе полноценную большую экскурсию. Мы интересно погуляли и остались довольны, поэтому хочется эти направления изучать детальнее. Рассказ гида проходит в легкой форме. Ожидать нудных энциклопедических рассказов не стоит.
+2
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Maria
Классно, что мы успели посетить столько разных мест за 1 день с гидом Владимиром. Перелистывая в телефоне фото и видео складывается ощущение, что мы с мужем путешествовали неделю. Когда возникла читать дальшеуменьшить
идея отметить мой День рождения в Ницце - встал вопрос выбора гида. Знали, что будет жара, поэтому рассматривали экскурсию на машине с возможностью увидеть близлежащие города Лазурного берега. И тут мы с мужем увидели большое 8-ми часовое путешествие по Лазурному берегу у Владимира. Сначала показалось, что это очень продолжительное путешествие, но с учетом того, что мы на машине и мы многодетные родители, которых трудно чем-то испугать и которые приехали отдохнуть вдвоем - почти 10 часов экскурсии в итоге пролетели быстро. Экскурсия с Владимиром больше напоминала прогулку с нашим знакомым по красивым местам Ниццы, Эза, Антиба, Монако и Канн. Было интересно, информативно и при этом не нудно, с остановками для фото и на обед в бургерной Монако (вроде бы несовместимые вещи - дорогой город и бургеры, но нет, здорово получилось, быстро и вкусно, здесь бывает принц Монако). Парфюмерная фабрика в Эзе пришлась очень кстати в День рождения - мне очень понравилось, хотя скептически отношусь к посещению мгазинов во время экскурсий, но тут действительно была фабрика Fragonard, лаборатория, можно было подсмотреть за процессом производства мыла. Парфюм достойный, купила новые духи и нашему гиду Владимиру отдельное спасибо за презент с фабрики в День рождения! Было неожиданно и приятно. Еще Владимир посоветовал нам ресторанчик для праздничного ужина (очень понравился). В общем, ожидания от гида Владимира гостей из города Владимира оправдались. Узнали много нового и очень динамично провели этот день!
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Кристина
Потрясающая экскурсия, прекрасный маршрут, заботливые организаторы, очень интересно обо всем рассказано, один восторг! Спасибо большое за такие впечатления. От души рекомендую, кажется лучше экскурсии нельзя придумать. Обязательно в следующий приезд отправлюсь на другие экскурсии с вами
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Екатерина
Владимир, Спасибо за тур В один день проехали все побережье лазурного берега это Мега круто! Очень понравилось, рекомендуем, данную программу! Отдельное спасибо за фабрику парфюма, купили столько ароматов, посмотрели цены в Москве Х4. Поэтому и из первых рук и цены приятные.
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Валерия
Отличная экскурсия по южному побережью. За столь короткое время удалось немало посмотреть! Фото, наверно, сами за себя говорят. Осталась в восторге!
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