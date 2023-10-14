По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс

Побывать в средневековой деревне, где творили гениальные художники и другие люди искусства

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Всего в 20 км от Ниццы находится очаровательный средневековый городок Сен-Поль-де-Ванс.

В своё время его облюбовали известные художники — Пикассо, Матисс, Шагал, Модильяни… А также кинематографисты и писатели.

Вы поймёте, чем так притягивало это место творческую элиту, прикоснётесь к прекрасному в одной из галерей, полюбуетесь видами и услышите истории о самих творцах.
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
Ближайшие даты:
14
окт
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Описание

До Сен-Поль-де-Ванса вам нужно добраться самостоятельно.

Что вас ожидает

Сен-Поль-де-Ванс

В начале прошлого века здесь жили и творили такие уникальные мастера, как Пабло Пикассо, Анри Матисс, Марк Шагал, Жорж Брак, Поль Синьяк, Амедео Модильяни, Фернанд Леже… Кроме художников, городок облюбовала кинематографическая и писательская элита. По средневековым улочкам гуляли Ив Монтан и Симона Синьоре, Симона де Бовуар, Жан Поль Сартр и многие другие известные личности.

Во время экскурсии вы:

  • увидите места, связанные с Марком Шагалом, в том числе его могилу
  • побываете у мэрии города, где заключили свой брак Ив Монтан и Симона Синьоре
  • узнаете историю знаменитого ресторана-отеля «Золотая голубка» (La Colombe d’Or)
  • зайдёте в храм, который бельгийский художник Жан-Мишель Фолон украсил своими росписями и фресками
  • посетите галерею Le Capricorne, где полюбуетесь литографиями Марка Шагала, Пабло Пикассо, а также работами других современных французских и испанских художников
  • при желании побываете в музее современного искусства Fondation Maeght (вход платный)

Организационные детали

  • До Сен-Поль-де-Ванса можно добраться на электричке, а затем на автобусе. Билет на электричку стоит 3,3 €, на автобус — 2,5 €. Вы можете написать мне, чтобы узнать подробности маршрута. Место встречи в Сен-Поль-де-Ванс — по согласованию.
  • Посещение музея современного искусства Fondation Maeght (по желанию) — 16 €/чел. Режим работы музея: 10:00–18:00, июль–август: 10:00–19:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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