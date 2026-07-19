Всего в 20 км от Ниццы расположен уникальный средневековый городок Сен-Поль-де-Ванс, который стал местом силы для многих известных художников и писателей прошлого века.
Представьте себе узкие улочки, окутанные атмосферой творчества, где
Представьте себе узкие улочки, окутанные атмосферой творчества, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Прикосновение к творчеству великих художников
- 🏰 Прогулка по средневековым улочкам
- 📜 Увлекательные истории о знаменитостях
- 🖼️ Посещение галерей и музеев
- 🍽️ История знаменитого ресторана-отеля
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Сен-Поль-де-Ванс в летние месяцы - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а также увеличено время работы музеев. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу, но может быть прохладнее, а музеи работают по сокращённому графику. Зимой, хотя и менее комфортно из-за погоды, можно насладиться спокойствием и отсутствием туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Могила Марка Шагала
- Мэрия города
- Ресторан-отель «Золотая голубка»
- Храм с росписями Жан-Мишеля Фолона
- Галерея Le Capricorne
- Музей современного искусства Fondation Maeght
Описание экскурсии
До Сен-Поль-де-Ванса вам нужно добраться самостоятельно.
Что вас ожидает
Сен-Поль-де-Ванс
В начале прошлого века здесь жили и творили такие уникальные мастера, как Пабло Пикассо, Анри Матисс, Марк Шагал, Жорж Брак, Поль Синьяк, Амедео Модильяни, Фернанд Леже… Кроме художников, городок облюбовала кинематографическая и писательская элита. По средневековым улочкам гуляли Ив Монтан и Симона Синьоре, Симона де Бовуар, Жан Поль Сартр и многие другие известные личности.
Во время экскурсии вы:
- увидите места, связанные с Марком Шагалом, в том числе его могилу
- побываете у мэрии города, где заключили свой брак Ив Монтан и Симона Синьоре
- узнаете историю знаменитого ресторана-отеля «Золотая голубка» (La Colombe d’Or)
- зайдёте в храм, который бельгийский художник Жан-Мишель Фолон украсил своими росписями и фресками
- посетите галерею Le Capricorne, где полюбуетесь литографиями Марка Шагала, Пабло Пикассо, а также работами других современных французских и испанских художников
- при желании побываете в музее современного искусства Fondation Maeght (вход платный)
Организационные детали
- До Сен-Поль-де-Ванса можно добраться на электричке, а затем на автобусе. Билет на электричку стоит 3,3 €, на автобус — 2,5 €. Вы можете написать мне, чтобы узнать подробности маршрута. Место встречи в Сен-Поль-де-Ванс — по согласованию.
- Посещение музея современного искусства Fondation Maeght (по желанию) — 16 €/чел. Режим работы музея: 10:00–18:00, июль–август: 10:00–19:00.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 720 туристов
Дорогие гости Лазурного берега, приветствую вас! Я предлагаю вам совершить увлекательную прогулку с русским акцентом по блистательной Ницце! Ведь Ницца давно стала частью российской истории. Меня всегда интересовало прошлое русских
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
экскурсия произвела неизгладимое впечатление. Все очень понравилось: организация маршрута, рассказ экскурсовода. Элина долгое время здесь работала, знает все детали, все важные истории и никому неизвестные детали. очень рекомендую
+4
Вам был полезен этот отзыв?
R
Совершенно неожиданные и чудесные впечатления от городка Сан Поль де Ванс! Я и не слышала о нем никогда… Просто по случаю оказалась рядом и рассчитывала на посещение очередного средневекового старого
Вам был полезен этот отзыв?
У нас была чудесная прогулка с Элиной по этой исторической деревне, где последние 20 лет прожил Марк Шагал. Он и похоронен на местном кладбище. Элина прекрасный гид и очень комфортный собеседник.
Экскурсию очень рекомендуем, если интересуетесь искусством, вообще, и Шагалом.
Экскурсию очень рекомендуем, если интересуетесь искусством, вообще, и Шагалом.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Элина провела нас по старому городу, показала чудесные галереи и пейзажи.
Вам был полезен этот отзыв?
Нам экскурсия понравилась. Элина очень приятная девушка! Быстро наладила контакт со всеми участниками, жизнерадостная, веселая. Она не профессиональный гид (она сразу это сказала), однако хорошо ориентируется в области искусства. Сын, которому 11 лет сказал, что для него это была лучшая экскурсия 😊! Ему не было скучно 🥱!
Вам был полезен этот отзыв?
о
Отличная экскурсия с Элиной! Очень интересный рассказ Элины в каждой из художественных галерей умноженный на чудесный красоты деревушку оставили незабываемые впечатления! Была в начале ноябре, без толп туристов, погода прекрасная, однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ниццы
Похожие экскурсии на «По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс»
Мини-группа
до 4 чел.
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья (из Ниццы)
Погрузитесь в мир кино в Каннах, ощутите роскошь Антиба и средневековый дух Сен-Поль-де-Ванса на Лазурном берегу
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€249 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 авг в 09:00
€249 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер
Путешествие из Ниццы в Грасс и Мужен обещает насыщенный день, полный ароматов и искусства, в компании профессионального гида
21 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от €699 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
Старая деревня Эз на высоте 427 м предлагает великолепные виды на Средиземное море. Прогулка по каменным улочкам и хайкинг на выбор: гора Бастид или форт Ревер
Начало: На площади Гарибальди
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
от €210 за всё до 4 чел.
от €187 за экскурсию