Всего в 20 км от Ниццы расположен уникальный средневековый городок Сен-Поль-де-Ванс, который стал местом силы для многих известных художников и писателей прошлого века.Представьте себе узкие улочки, окутанные атмосферой творчества, где

каждый камень хранит воспоминания о Пабло Пикассо, Анри Матиссе, Марке Шагале и других легендах модернизма. Ваш путь пройдет мимо могилы Шагала, исторического ресторана-отеля «Золотая голубка», где собирались знаменитости, и храма с росписями Жан-Мишеля Фолона. Вы также посетите галерею Le Capricorne, где сможете полюбоваться литографиями великих мастеров. Для желающих предусмотрен визит в музей современного искусства Fondation Maeght. Эта экскурсия - настоящее путешествие в мир искусства и истории, позволяющее прикоснуться к величию и красоте прошлого

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посетить Сен-Поль-де-Ванс в летние месяцы - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а также увеличено время работы музеев. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу, но может быть прохладнее, а музеи работают по сокращённому графику. Зимой, хотя и менее комфортно из-за погоды, можно насладиться спокойствием и отсутствием туристов.

Сейчас август — это идеальное время.