Элина — ваш гид в Ницце

Провела экскурсии для 316 туристов

Дорогие гости Лазурного берега, приветствую вас! Меня зовут Элина и я предлагаю совершить увлекательную прогулку с русским акцентом по блистательной Ницце! Ведь Ницца давно стала частью российской истории. Меня всегда интересовало прошлое русских диаспор в различных странах и поэтому выбор истории, которую я хотела бы вам рассказать, неслучаен. Здесь жили, любили, творили и умирали те, кого позже назовут цветом русской нации. И вместе с вами мне бы хотелось прикоснуться к истории русской Ниццы и разделить свою любовь к этому прекрасному городу!

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