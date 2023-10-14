Побывать в средневековой деревне, где творили гениальные художники и другие люди искусства
Всего в 20 км от Ниццы находится очаровательный средневековый городок Сен-Поль-де-Ванс.
В своё время его облюбовали известные художники — Пикассо, Матисс, Шагал, Модильяни… А также кинематографисты и писатели.
Вы поймёте, чем так притягивало это место творческую элиту, прикоснётесь к прекрасному в одной из галерей, полюбуетесь видами и услышите истории о самих творцах.
В своё время его облюбовали известные художники — Пикассо, Матисс, Шагал, Модильяни… А также кинематографисты и писатели.
Вы поймёте, чем так притягивало это место творческую элиту, прикоснётесь к прекрасному в одной из галерей, полюбуетесь видами и услышите истории о самих творцах.
Ближайшие даты:
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Описание
До Сен-Поль-де-Ванса вам нужно добраться самостоятельно.
Что вас ожидает
Сен-Поль-де-Ванс
В начале прошлого века здесь жили и творили такие уникальные мастера, как Пабло Пикассо, Анри Матисс, Марк Шагал, Жорж Брак, Поль Синьяк, Амедео Модильяни, Фернанд Леже… Кроме художников, городок облюбовала кинематографическая и писательская элита. По средневековым улочкам гуляли Ив Монтан и Симона Синьоре, Симона де Бовуар, Жан Поль Сартр и многие другие известные личности.
Во время экскурсии вы:
- увидите места, связанные с Марком Шагалом, в том числе его могилу
- побываете у мэрии города, где заключили свой брак Ив Монтан и Симона Синьоре
- узнаете историю знаменитого ресторана-отеля «Золотая голубка» (La Colombe d’Or)
- зайдёте в храм, который бельгийский художник Жан-Мишель Фолон украсил своими росписями и фресками
- посетите галерею Le Capricorne, где полюбуетесь литографиями Марка Шагала, Пабло Пикассо, а также работами других современных французских и испанских художников
- при желании побываете в музее современного искусства Fondation Maeght (вход платный)
Организационные детали
- До Сен-Поль-де-Ванса можно добраться на электричке, а затем на автобусе. Билет на электричку стоит 3,3 €, на автобус — 2,5 €. Вы можете написать мне, чтобы узнать подробности маршрута. Место встречи в Сен-Поль-де-Ванс — по согласованию.
- Посещение музея современного искусства Fondation Maeght (по желанию) — 16 €/чел. Режим работы музея: 10:00–18:00, июль–август: 10:00–19:00.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина — ваш гид в Ницце
Провела экскурсии для 316 туристов
Дорогие гости Лазурного берега, приветствую вас! Меня зовут Элина и я предлагаю совершить увлекательную прогулку с русским акцентом по блистательной Ницце! Ведь Ницца давно стала частью российской истории. Меня всегда интересовало прошлое русских диаспор в различных странах и поэтому выбор истории, которую я хотела бы вам рассказать, неслучаен. Здесь жили, любили, творили и умирали те, кого позже назовут цветом русской нации. И вместе с вами мне бы хотелось прикоснуться к истории русской Ниццы и разделить свою любовь к этому прекрасному городу!
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