8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€248 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Грассу и Мужену: от парфюмерии до искусства
Путешествие из Ниццы в Грасс и Мужен обещает насыщенный день, полный ароматов и искусства, в компании профессионального гида
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
€499 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
Уникальное путешествие из Ниццы в Монако: культура, история и природа
Погрузитесь в атмосферу двух знаменитых городов Лазурного берега. От Английской набережной до трассы Формулы 1 - каждый момент экскурсии наполнен впечатлениями
Начало: На Английской набережной
18 авг в 10:00
20 авг в 15:00
от €299 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман31 июля 2024Отличное было решение взять полную экскурсию по всему Лазурному берегу. Увидел много потрясающе интересного и неожиданного. Спасибо организаторам и гиду, рассказы которого помогли проникнуться атмосферой и красотой Лазурного берега.
- ААлексей7 июля 2024Была бы возможность, поставил бы и 6 баллов! Шикарные виды, красота просто феерическая, интересные рассказы, узнал много нового. Рекомендую однозначно.
- ЭЭмиль29 мая 2024Отличная экскурсия! Все организовано, все вовремя. Очень впечатлили знания Марии не только по предмету экскурсии, но и способность ответить на любые вопросы, касающиеся всего вокруг. Очень рекомендую!
- ВВасилий25 апреля 2024Было отличной идеей выехать утром из Сен-Тропе и прогуляться по Каннам, Антибу и заехать в Эз. Поначалу информация о том,
- ММарина11 апреля 2024От души благодарю Марию за прекрасную экскурсию. Не жалейте денег и поезжайте! Сами вы никогда не увидите и не узнаете
- ККсения13 декабря 2023Мария удивительной энергетики рассказчик!
- ААнна14 марта 2023Спасибо большое Марии за чудесную экскурсию. Мария -замечательный, знающий, образованный человек. Поездка в Грасс превзошла все наши ожидания. Узнали много интересного, окунулись в море ароматов, побывали в городке художников. Кто любит историю и искусство-вам к Марии.
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Однодневные»
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