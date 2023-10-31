Элегантный и уютный Прованс - один из самых красивых и привлекательных районов Франции. В этой экскурсии вы сможете больше узнать о самом вкусном и ароматном регионе Франции!

Наша поездка начнется в Грассе - мировой столице парфюмерии. Мы посетим известную фабрику духов "Молинар". Вы пройдетесь по собственному музею компании и в ее магазине сможете приобрести фирменный парфюм по очень привлекательным ценам.

Следующая остановка нашего маршрута - старинный городок Гурдон, расположенный в окружении живописных полей и цветочных полян. Вы узнаете историю замка тринадцатого века постройки и прогуляйтесь по узким улочкам.

Погрузитесь в самое сердце истории и пейзажи города-троглодита Турретте-Сюp-Лу. Вы узнаете о происхождении и эволюции деревни от ее основания до наших дней. Вы откроете для себя средневековый городок, который развивался благодаря выращиванию фиалок. Его главной достопримечательностью является Замок 13 века.

Вы посетите виноградник ближнего Прованса, где изготавливают вина по традиционной технологии. Посещение и дегустация по желанию.

Сен-Поль-де-Ванс называют городом мастеров и художников. В каждом доме вы обязательно найдете мастерскую или сувенирную лавочку. Атмосфера города очень вдохновляющая - именно тут жили и творили Пикассо и Матисс. А в знаменитой гостинице "Золотая голубка" вы сможете полюбоваться на свадебные фотографии самого Ив Монтана.