7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ницца со вкусом шоколада… и макарун!

Французский шоколад запросто может поспорить за звание вкуснейшего с бельгийским или швейцарским. Чтобы убедиться в этом, мы обойдем стороной сетевые магазины и заглянем в маленькую шоколадную лавку с собственным производством. Вы сможете попробовать и купить шоколад с какао из Эквадора и Танзании, молоком из провинции Бретань, с голубой солью из Ирана, с цветочными эссенциями мимозы, а еще с кардамоном, орехами и фруктами. А желающие закажут именные шоколадные таблички и, конечно же, попробуют макаруны на любой вкус.

Кофейно-шоколадная история Франции

Самое время устроить кофе-паузу в булочной-кондитерской, где к вашим услугам — классический итальянский капучино, французский пресс, кофе с лепестками роз или эспрессо, который пьют французы. Без десерта мы тоже не обойдемся: советую выбирать глазами! Но если ваши глаза разбегутся от ассортимента пирожных, я непременно помогу с выбором. А еще расскажу истории, связанные с французскими сладостями: как шоколад попал во Францию и превратился из напитка в настоящее искусство, какой десерт любила баронесса Мария Федоровна и почему изобретатель взбитых сливок Шантильи покончил жизнь самоубийством.

Супермаркет для гурманов

Вы узнаете, почему французская фуа-гра самая вкусная, как довезти сырокопченое мясо и сыры, чтобы они не испортились, и чем хорош темный шоколад с перцем. А еще я помогу вам сориентироваться в местном супермаркете и купить то, что вы еще никогда не пробовали. Поверьте, любой гурман найдет что-то для себя в секциях морепродуктов, сыров и мясных нарезок.

Дегустация настоящего джелато

Чтобы попробовать великолепное мороженое, необязательно ехать в Италию: если останется время, в завершение прогулки мы заглянем в местечко, которое покорит вас с первой ложки итальянского лакомства.