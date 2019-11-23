7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Разобраться в мире французских деликатесов и открыть секреты лучшего шоколада за чашечкой кофе

Dina
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Dina – ваш гид
Давайте проведем день, как настоящие французы — ценители изысканных вкусов! Я проведу вас по самым аппетитным уголкам Ниццы, помогу выбрать гастрономические сувениры и оценить по достоинству местные деликатесы.

Вы откроете для себя тысячу и один вид французского шоколада, разберетесь в тонкостях фуа-гра и продегустируете джелато.

А во время кофейной паузы с пирожными услышите истории о сладкой жизни королей и трагической судьбе создателя взбитых сливок.
€41
37 за человека
скидка10%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча вилла Массена
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Гастрономические сокровища Ниццы
Гастрономические сокровища Ниццы

Что вас ожидает

Ницца со вкусом шоколада… и макарун!
Французский шоколад запросто может поспорить за звание вкуснейшего с бельгийским или швейцарским. Чтобы убедиться в этом, мы обойдем стороной сетевые магазины и заглянем в маленькую шоколадную лавку с собственным производством. Вы сможете попробовать и купить шоколад с какао из Эквадора и Танзании, молоком из провинции Бретань, с голубой солью из Ирана, с цветочными эссенциями мимозы, а еще с кардамоном, орехами и фруктами. А желающие закажут именные шоколадные таблички и, конечно же, попробуют макаруны на любой вкус.

Кофейно-шоколадная история Франции
Самое время устроить кофе-паузу в булочной-кондитерской, где к вашим услугам — классический итальянский капучино, французский пресс, кофе с лепестками роз или эспрессо, который пьют французы. Без десерта мы тоже не обойдемся: советую выбирать глазами! Но если ваши глаза разбегутся от ассортимента пирожных, я непременно помогу с выбором. А еще расскажу истории, связанные с французскими сладостями: как шоколад попал во Францию и превратился из напитка в настоящее искусство, какой десерт любила баронесса Мария Федоровна и почему изобретатель взбитых сливок Шантильи покончил жизнь самоубийством.

Супермаркет для гурманов
Вы узнаете, почему французская фуа-гра самая вкусная, как довезти сырокопченое мясо и сыры, чтобы они не испортились, и чем хорош темный шоколад с перцем. А еще я помогу вам сориентироваться в местном супермаркете и купить то, что вы еще никогда не пробовали. Поверьте, любой гурман найдет что-то для себя в секциях морепродуктов, сыров и мясных нарезок.

Дегустация настоящего джелато
Чтобы попробовать великолепное мороженое, необязательно ехать в Италию: если останется время, в завершение прогулки мы заглянем в местечко, которое покорит вас с первой ложки итальянского лакомства.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • По желанию группы можно заглянуть на дегустацию крафтового пива (бесплатно, если вы совершаете покупку в магазине на любую сумму) или в винный магазин. Каждая опция добавляет время к нашей экскурсии и будет стоить дополнительно 5 евро с участника.
  • Дети до 7 лет участвуют бесплатно
  • Дополнительные расходы (по желанию): кофе 3 — 6 евро, десерт 1 — 5 евро, мороженое 3 — 6 евро. Гид платит за себя самостоятельно.
Гастрономические сокровища Ниццы
Гастрономические сокровища Ниццы
Гастрономические сокровища Ниццы
Гастрономические сокровища Ниццы
Гастрономические сокровища Ниццы
Гастрономические сокровища Ниццы
Гастрономические сокровища Ниццы
Гастрономические сокровища Ниццы
Гастрономические сокровища Ниццы
Гастрономические сокровища Ниццы

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг и пятницу в 11:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура вилла Массена.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Dina
Dina
Я, как и вы, путешественник, и объездила множество разных стран. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого города. Также я умею ценить природные красоты, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических мест со мной вы откроете для себя необычные уголки Ниццы и места региона, которые вы видели на красочных открытках. Позвольте мне вас удивить!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 ноября 2019
Очень интересная и познавательная гастрономическая экскурсия. По советам Дины купила вкусные сувениры домой. Родные были в восторге.
6 ноября 2019
Нам с женой экскурсия понравилась. Получили то, что и ожидали. Воспользовались той информацией которую дала нам Дина при выборе презентов близким.
23 октября 2019
Экскурсия не стоит этих денег.Ни о чем.
16 октября 2019
Спасибо Дине за интересный, познавательный экскурс в гастрономию Ниццы, шоколадные истории и исторические факты. Погода было капризная, но это ничуть не помешало дегустации сыров, шоколада. Очень понравилось кафейня с выбором кофе любого континента. Очень рекомендую всем, кто впервые в Ницце.
11 сентября 2019
Экскурсия хороша, но погода подпортила впечатления
4 июня 2019
Большое спасибо Дине за очень интересную и содержательную экскурсию. Получили яркие вкусовые впечатления, познакомились со стильными французскими магазинчиками, узнали где лучше покупать сувениры родным. Рекомендую всем!
25 апреля 2019
Очень хорошо! Я считаю, что очень важно в другой стране знать где поесть, каким продуктам и производителям отдать предпочтение. Дина в достатке дала эти знания. Еще и экскурс в историю Ниццы был. Замечательно! Рекомендую!

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