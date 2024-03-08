Описание

Экскурсия в Грасс, Гурдон, Турретте-Сюр-Лу, Сен Поль де Венс Грасс Мировая столица парфюмерии. Вы посетите парфюмерную фабрику Fragonard, которая имеет собственный музей и магазин готовой продукции. При заказе опции вы также сможете посетить старый город Грасс Гурдон Это старинная горная деревня, окруженная лавандовыми полями. Главной достопримечательностью является Замок 13 века. Турретте-Сюp-Лу (при заказе опции) «Деревня фиалок», где каждая улица похожа на художественную картину. Сан Поль де Венс Побродите по улицам города мастеров и художников. Ведь здесь жили такие знаменитости, как Пикассо, Матисс. А в гостинице «Золотая голубка» Вы сможете увидеть фотографии свадьбы Ив Монтана. Именно здесь он отмечал свое торжество. На все наши экскурсии минимальное бронирование два места.