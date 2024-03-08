Погрузитесь в историю Сен Поль де Венс: Город мастеров и знаменитостей
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Индивидуальная экскурсия от 1 до 8 человек
|€449
|Посещение старого города Грасс, Туретт-сюр-Лу и рассширенная программа экскурсии (экскурсия на 3 часа дольше)
|€150
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Экскурсия в Грасс, Гурдон, Турретте-Сюр-Лу, Сен Поль де Венс Грасс Мировая столица парфюмерии. Вы посетите парфюмерную фабрику Fragonard, которая имеет собственный музей и магазин готовой продукции. При заказе опции вы также сможете посетить старый город Грасс Гурдон Это старинная горная деревня, окруженная лавандовыми полями. Главной достопримечательностью является Замок 13 века. Турретте-Сюp-Лу (при заказе опции) «Деревня фиалок», где каждая улица похожа на художественную картину. Сан Поль де Венс Побродите по улицам города мастеров и художников. Ведь здесь жили такие знаменитости, как Пикассо, Матисс. А в гостинице «Золотая голубка» Вы сможете увидеть фотографии свадьбы Ив Монтана. Именно здесь он отмечал свое торжество. На все наши экскурсии минимальное бронирование два места.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Гостиница или адрес в Ницце
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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