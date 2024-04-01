1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Русская история Ниццы: следы аристократии и творческих личностей
Погрузитесь в историю русской аристократии и культуры в Ницце, исследуя улицы, где они оставили свой след
13 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€134 за всё до 4 чел.
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
Ницца - прогулка по Старому городу
Прогулка по Старому городу Ниццы: площади, дворцы, церкви и дома. Узнайте историю и архитектуру, попробуйте местные закуски и джелато
Начало: Площадь Гарибальди
Расписание: в воскресенье в 11:00
11 июня в 10:00
53€46 за человека
Индивидуальная
8 часов
Лазурный берег (8 часов) - индивидуальная экскурсия по Ницце
Хотите провести незабываемый день на Лазурном берегу? Индивидуальная экскурсия с комфортным трансфером и опытными гидами - ваш лучший выбор
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 08:00, 09:30, 10:00
от €599 за экскурсию
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного берега: Монако, Эз, Ницца
Откройте великолепие Лазурного берега: от средневекового Эза до роскошного Монако. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €149 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия Вкус Прованса: Грасс, Гурдон, Сен-Поль-де-Ванс за 5 часов
Погрузитесь в ароматы и красоты Прованса с уникальной экскурсией. История, искусство и парфюмерия ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €139 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия с Элиной! Здорово, что она сделала темой наследие русских эмигрантов - очень интересно было пройтись по
- ДДарья14 февраля 2024Отлично, очень интересно, время пролетело незаметно!
- ККсения28 ноября 2023Элина большая молодец, у нее настоящий нюх на интересные истории и факты. Рассказывает с душой и большой вовлеченностью!
- ООлег19 сентября 2019Лучше 1 раз увидеть, чем сто раз услышать…
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «История и архитектура»
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