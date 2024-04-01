Экскурсии Ниццы об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Ницце на русском языке, цены от €46, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Русская история Ниццы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Русская история Ниццы: следы аристократии и творческих личностей
Погрузитесь в историю русской аристократии и культуры в Ницце, исследуя улицы, где они оставили свой след
13 июня в 08:00
19 июня в 08:00
134 за всё до 4 чел.
Ницца - прогулка по Старому городу
🚶 Пешая
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Ницца - прогулка по Старому городу
Прогулка по Старому городу Ниццы: площади, дворцы, церкви и дома. Узнайте историю и архитектуру, попробуйте местные закуски и джелато
Начало: Площадь Гарибальди
Расписание: в воскресенье в 11:00
11 июня в 10:00
5346 за человека
Лазурный берег (8 часов)
Индивидуальная
8 часов
Лазурный берег (8 часов) - индивидуальная экскурсия по Ницце
Хотите провести незабываемый день на Лазурном берегу? Индивидуальная экскурсия с комфортным трансфером и опытными гидами - ваш лучший выбор
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 08:00, 09:30, 10:00
от 599 за экскурсию
Экскурсия в Монако, Эз и панорама Ниццы. Восточная часть Лазурного берега
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного берега: Монако, Эз, Ницца
Откройте великолепие Лазурного берега: от средневекового Эза до роскошного Монако. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 149 за человека
Вкус Прованса за 5 часов
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия Вкус Прованса: Грасс, Гурдон, Сен-Поль-де-Ванс за 5 часов
Погрузитесь в ароматы и красоты Прованса с уникальной экскурсией. История, искусство и парфюмерия ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 139 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Русская история Ниццы
    Нам очень понравилась экскурсия с Элиной! Здорово, что она сделала темой наследие русских эмигрантов - очень интересно было пройтись по
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    следам соотечественников и открыть для себя город с этой стороны. Элина - отличный гид, рассказчик и организатор, очень приятная в общении девушка. Вам понравится прогулка с ней👍🏻

  • Д
    Дарья
    14 февраля 2024
    Русская история Ниццы
    Отлично, очень интересно, время пролетело незаметно!
  • К
    Ксения
    28 ноября 2023
    Русская история Ниццы
    Элина большая молодец, у нее настоящий нюх на интересные истории и факты. Рассказывает с душой и большой вовлеченностью!
  • О
    Олег
    19 сентября 2019
    Ницца - прогулка по Старому городу
    Лучше 1 раз увидеть, чем сто раз услышать…

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Русская история Ниццы
  2. Ницца - прогулка по Старому городу
  3. Лазурный берег (8 часов)
  4. Экскурсия в Монако, Эз и панорама Ниццы. Восточная часть Лазурного берега
  5. Вкус Прованса за 5 часов
Какие места ещё посмотреть в Ницце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Ницце в июне 2024
Сейчас в Ницце в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 46 до 599 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 51 ⭐ отзыв, цены от €46. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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