читать дальше следам соотечественников и открыть для себя город с этой стороны. Элина - отличный гид, рассказчик и организатор, очень приятная в общении девушка. Вам понравится прогулка с ней👍🏻

Нам очень понравилась экскурсия с Элиной! Здорово, что она сделала темой наследие русских эмигрантов - очень интересно было пройтись по