BWA_Nice-Voyage проводит ещё 6 экскурсий

Грас

Мировая столица ⭐️ парфюмерии. Вы посетите парфюмерную фабрику Molinard, которая имеет собственный музей 🖼 и магазин готовой продукции.

Гурдон

Это старинный горный городок, окруженный цветами и полями. Главной достопримечательностью 🏛️ является Замок 🏰 13 века.

Турретте-Сюp-Лу

«Деревня фиалок», где каждая улица похожа на художественную картину.

Винная дегустация

При пожелании, вы посетите виноградник ближнего Прованса, где изготавливают вина по традиционной технологии. Посещение и дегустация всего за 10 € с человека.

Сан Поль де Венс

Побродите по улицам города мастеров и художников. Ведь здесь жили такие знаменитости, как Пикассо, Матисс. А в гостинице «Золотая голубка» Вы сможете увидеть фотографии 📸 свадьбы Ив Монтана. Именно здесь он отмечал свое торжество.