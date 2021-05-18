Полезная информация об Орлеане
Что нужно знать об Орлеане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Орлеане
19:4712
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇷 Франция
|Название города
|Орлеан
|По-английски
|Orleans
|Столица региона
|Орлеан является столицей региона
|Население города
|124 149 чел.
|Аэропорт
|Орлеан ORE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Paris
|Средняя высота
|115 м. от уровня моря
Где находится Орлеан на карте
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