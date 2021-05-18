Всё об Орлеане

Полезная информация об Орлеане

Что нужно знать об Орлеане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Орлеане
19:4712
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаОрлеан
По-английскиOrleans
Столица регионаОрлеан является столицей региона
Население города124 149 чел.
АэропортОрлеан ORE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота115 м. от уровня моря

Где находится Орлеан на карте

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