Экскурсия в Версаль и Живерни

Путешествие в гости к «Королю Солнцу» и отцу импрессионизма Клоду Моне. Такие разные легендарные личности были образцом для подражания в свое время. Роскошь, убранство, живописность природы, прудов и кувшинок. Вы прочувствуете атмосферу необыкновенных мест, которые посетите и узнаете любопытные факты о них.
Экскурсия в Версаль и Живерни
Экскурсия в Версаль и Живерни
Экскурсия в Версаль и Живерни
Ближайшие даты:
13
мая14
мая15
мая16
мая17
мая18
мая22
мая
Время начала: 09:30

Описание билета

Путешествие к королю-солнцу

Представьте себе увлекательное путешествие в эпоху роскоши и великолепия, где каждый шаг наполняется атмосферой величия. Мы отправляемся в гости к королю-солнцу, Людовику XIV, который стал символом изысканного стиля и блеска своего времени. Его дворец в Версале — это не просто архитектурное чудо, но и воплощение искусства, культуры и политики.

Версаль: место, где история оживает

Версальский дворец, с его роскошными залами и великолепными садами, поражает воображение. Здесь можно увидеть:

  • Зал зеркал, где отражаются не только лучи света, но и величие королевской жизни;
  • Сады, полные ухоженных аллей и фонтанов, которые дарят умиротворение и вдохновение;
  • Исторические выставки, которые погружают в атмосферу прошлого.

Каждый уголок Версаля рассказывает свою историю, и это место действительно стоит посетить, чтобы ощутить дух времени.

Вдохновение от Клода Моне

Следующий этап нашего путешествия — это встреча с Клодом Моне, основателем импрессионизма. Его работы вдохновляют многих художников и ценителей искусства по всему миру. Моне открыл новый взгляд на природу, запечатлевая мгновения света и цвета.

Природа в картинах Моне

Каждая картина Моне — это не просто изображение, а настоящая симфония природы. Его знаменитые пруды с кувшинками и цветущие сады являются символами красоты и гармонии. В его работах можно увидеть:

  • Игра света и тени, которая создает неповторимую атмосферу;
  • Яркие и насыщенные цвета, которые передают настроение момента;
  • Уникальный подход к изображению воды и растительности, который вдохновляет на творчество.

Каждый, кто сталкивается с его произведениями, может почувствовать связь с природой и вдохновение, которое он сам черпал из окружающего мира.

Заключение

Путешествие к королю-солнцу и знакомство с Клодом Моне — это возможность прикоснуться к истории и искусству, которые вдохновляют на новые свершения. Оба этих направления, хоть и разные, являются образцами для подражания, показывающими, как можно видеть мир вокруг нас с новой перспективы.

Ежедневно в 9:30. Экскурсия проводится с апреля по октябрь.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Версаль
  • Усадьба Живерни
Что включено
  • Услуги гида или водителя-сопровождающего
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Входные билеты в усадьбу Клода Моне и замок Версаль.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Париже
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 9:30. Экскурсия проводится с апреля по октябрь.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Парижа

Версаль Великолепный
Пешая
4 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
13 мая в 08:30
14 мая в 08:30
€347 за всё до 4 чел.
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
На машине
4.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
Путешествие в Версаль на автомобиле подарит уникальную возможность увидеть королевские апартаменты и сады, узнать интриги двора и историю Франции
14 мая в 08:30
15 мая в 08:30
€534 за всё до 6 чел.
С Версалем на «ты»
Пешая
2 часа
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Версаль: дворцы, сады и секреты
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
Завтра в 09:30
13 мая в 09:30
€200€210 за всё до 4 чел.