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перебрался в не менее славный град Париж, где продолжил изучать науку о прошлом в Сорбонне. Готов оказать услуги гида и водителя в одном лице на комфортабельном электромобиле в самом Париже, его предместьях и регионах Франции. Надеюсь, моя компания будет полезна тем, кто стремится не только увидеть, но и узнать.