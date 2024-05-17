Предоставьте мне честь познакомить вас с Версалем! Вас ждут величественные апартаменты короля и королевы, восхитительные сады, изысканные скульптуры и фонтаны.
Я с радостью приподниму перед вами завесу истории! Вы раскроете таинственные интриги королевского двора, узнаете, как жили простолюдины и аристократы, монархи и придворные.
Я с радостью приподниму перед вами завесу истории! Вы раскроете таинственные интриги королевского двора, узнаете, как жили простолюдины и аристократы, монархи и придворные.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В программе — не сухое перечисление архитектурных стилей и парковых «чудес» Версаля, а настоящее погружение в жизнь короля и придворных, простолюдинов и аристократов, королев и фавориток, людей искусства и функционеров, а также в истории обычных людей и интриги королевского двора. Вы сможете проникнуться атмосферой королевской спальни, прогуляться по волшебной Зеркальной галерее, удивиться величественному Залу Коронации и насладиться прогулкой по аллеям парка среди журчащих фонтанов.
Также вы увидите:
- Королевскую часовню и балюстраду, где на молитвах присутствовал сам король
- Зал Геркулеса и самую большую в Европе потолочную роспись Франсуа Лемуана
- Галерею истории Франции и 33 батальных картины
- Салон изобилия и рабочее бюро Людовика XIV
- Салон мира, спальню Королевы и потайную дверь, через которую Мария Антуаннета пыталась спастись во время революции
- Королевскую столовую
- И многое другое!
И узнаете:
- Как выглядели короли «в туфлях и халате» со всеми их причудами и слабостями
- Как связана болезнь Короля-Солнце и гимн могущественной страны
- Почему королеву называли «мадам Дефицит» и кто стоит за скандальным делом об ожерелье её Величества
- По какой причине в Версале не мылись и откуда произошло слово туалет
- Как король отходил ко сну и просыпался по утрам, как молился и что говорил на ушко королеве-матери, что ел и как принимал гостей
Организационные детали
- Проезд до Версаля и обратно в Париж на комфортабельном автомобиле Hyundai Santa Fe 2023 года выпуска, а также стоимость парковки входят в стоимость
- Дополнительно оплачиваются билеты в Версальский музей — €21, до 18 лет бесплатно. После бронирования экскурсии необходимо перевести гиду предоплату в размере суммы билетов.
- C 26 марта по 30 октября по вторникам, субботам и воскресеньям вход в сад стоит €10/взрослый и €9 евро/детский
- При отмене экскурсии с вашей стороны предоплата за билеты не возвращается
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Taras — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 1013 туристов
Рад приветствовать тех, кто собирается посетить Париж, его окрестности и Францию, на своей страничке. Разрешите представиться — Тарас. После окончания исторического факультета ПГПУ в славном городе Пенза в 2001 годуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
17 мая 2024
Экскурсия была великолепна! Очень интересно и познавательно. В легкой и комфортной манере падачи истории 6 часов пролетели не заметно. Очень рекомендуем взять эту экскурсию. Спасибо Тарас!
Т
Татьяна
9 апр 2024
Спасибо Тарасу за хорошо организованную и познавательную экскурсию в Лувр
Ю
Юлия
22 фев 2024
Отличная экскурсия! Очень все понравилось, Тарас, огромное вам спасибо!
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