26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Версаль - символ величия Франции и эпохи Людовика XIV.Эта экскурсия откроет вам тайны дворцово-паркового ансамбля, расскажет о тонкостях строительства и жизни при дворе.Вы узнаете о гигиене, гастрономии, моде того времени

и увидите, как менялась жизнь во времена «Золотого века». Поговорим о праздниках, нарядах и напитках, которые появились в эпоху великого короля. Экскурсия предоставит вам возможность пройти в Версаль без очереди, открывая неповторимые страницы истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Версаля - с апреля по август. В это время сады Версаля особенно красивы, фонтаны работают в полную силу, а атмосфера дворца раскрывается во всей своей красе. Эти месяцы идеально подходят для прогулок по парку и наслаждения архитектурными шедеврами. Май, сентябрь и октябрь также хороши для посещения. В это время туристов меньше, что позволяет более спокойно насладиться историей и великолепием Версаля, а также узнать больше о жизни при дворе Людовика XIV.

Сейчас август — это идеальное время.