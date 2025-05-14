26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения Версаля - с апреля по август. В это время сады Версаля особенно красивы, фонтаны работают в полную силу, а атмосфера дворца раскрывается во всей своей красе. Эти месяцы идеально подходят для прогулок по парку и наслаждения архитектурными шедеврами. Май, сентябрь и октябрь также хороши для посещения. В это время туристов меньше, что позволяет более спокойно насладиться историей и великолепием Версаля, а также узнать больше о жизни при дворе Людовика XIV.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Версальский дворец
Галерея с 357 зеркалами
Королевские апартаменты
Версальские сады
Фонтаны Версаля
Описание билета
Шедевры Версаля
Версаль – один из самых посещаемых памятников Парижа, дворец знаменит своей архитектурой, историей и удивительными садами. На экскурсии я расскажу вам о целях и задачах возведения Версаля. Гуляя по роскошным залам и комнатам дворца, вы откроете особенности стилей интерьера королевских апартаментов и логику их особого расположения – особое внимание уделим уникальной галерее с 357 зеркалами! А в парке вы познакомитесь с невероятной историей его строительства, увидите потрясающие фонтаны и самые красивые места ансамбля, а также узнаете, что понимают под парком на французский манер.
«Король-Солнце» и жизнь при дворе Его Величества
Людовик XIV царствовал 72 года – дольше, чем какой-либо другой европейский король в истории. Мы поговорим о важных исторических событиях, произошедших в эпоху его правления, разберемся, при каких обстоятельствах была произнесена легендарная фраза «Вы думаете, господа, что государство — это вы? Государство — это я». Вы узнаете, какими были гастрономические традиции в XVII веке, как появилась легкомысленная и причудливая одежда французского двора и какое место она стала занимать в европейской моде. Будет много любопытных фактов о вельможах, фрейлинах и бесконечных интригах. В результате вы сможете объемно взглянуть на эпоху «Короля-Солнца» и на построенные им великолепные шедевры архитектуры – образцы непревзойденного эгоцентризма французского правителя.
Организационные детали
После бронирования экскурсии гид зарезервирует для вас билеты, и вы пройдете в Версаль без очереди
Возврат предоплаты за экскурсию при отмене более чем за 5 дней возможен только при условии, если гид еще не купил вам билеты в Версаль
Дополнительные расходы
Проезд из Парижа в Версаль
Входные билеты в Версаль (взрослый — 21 евро, детям до 18 лет — бесплатно). Их покупает гид, чтобы вы могли зайти без очереди.
Правила Версаля разрешают покупать минимум 3 билета, даже если вас меньше или с вами дети. Это необходимо для права проведения экскурсии
В зависимости от дня посещения, возможно, также нужно будет приобрести билеты в парк (цена меняется)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаура — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3898 туристов
Профессиональный гид с лицензией и большим опытом. Очень люблю Францию и Париж, провожу разнообразные экскурсии по городу и регионам для взрослых и детей. Работаю сама, иногда в сопровождении по Диснейленду читать дальшеуменьшить
мне помогает дочь-студентка.
Люблю открывать что-то новое, находить интересные и неожиданные факты и, конечно же, делиться ценной и интересной информацией. Хочу передать свою любовь к городу и стране и оставить у вас положительные впечатления от поездки. Экскурсии проходят весело, эмоционально и познавательно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
4
4
3
1
2
–
1
–
М
Марина
Лаура просто лапочка!!! Так невороятно интересно рассказывать это талант) эта экскурсия оставила массу положительных эмоций, восторг) а сколько много нового мы узнали! Еще раз огромное спасибо! Это одна и самых запоминающихся экскурсий в моей поездке)
Вам был полезен этот отзыв?
Aleksandr
Не первый раз обращаемся и всегда все на высшем уровне.
Вам был полезен этот отзыв?
Айя
Очень рекомендую Лауру. Все слажено, интересно и без лишних слов. Лаура нам показала даже больше, чем мы ожидали. Получили невероятное удовольствие. Спасибо Лауре за профессионализм
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
На экскурсии были с детьми 15 и 10 лет. Очень приятно, комфортно и информативно. Младший нашел в Лауре неиссякаемый источник знаний по греческой мифологии, которой увлекается. Сразу же договорились на экскурсию в Лувр, что говорит само за себя)))
Вам был полезен этот отзыв?
Яна
Благодарим Лауру за интересный рассказ о Версале, мы с ребёнком 15 лет получили большое удовольствие, познакомились с эпохой 17-18 веков, представили роскошь и величие Франции, Лаура живой, милый, искренний гид, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александра
Нам очень понравилась экскурсия! Нашим гидом была прекрасная девушка Лаура. Лаура очень интересно рассказала про Версаль и парк, все было увлекательно. Мы были семьей на экскурсии, все остались довольны.
Если вам нужна ознакомительная экскурсия по Версалю – Лаура лучше всех ее проведёт.