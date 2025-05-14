26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Версаль Великолепный

Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
Версаль - символ величия Франции и эпохи Людовика XIV.

Эта экскурсия откроет вам тайны дворцово-паркового ансамбля, расскажет о тонкостях строительства и жизни при дворе.

Вы узнаете о гигиене, гастрономии, моде того времени
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и увидите, как менялась жизнь во времена «Золотого века». Поговорим о праздниках, нарядах и напитках, которые появились в эпоху великого короля.

Экскурсия предоставит вам возможность пройти в Версаль без очереди, открывая неповторимые страницы истории

5
77 отзывов

7 причин купить этот билет

  • ✨ Погружение в эпоху Людовика XIV
  • 🏰 Уникальная архитектура Версаля
  • 🎨 История королевских апартаментов
  • 🌳 Прогулка по великолепным садам
  • 📜 Узнаете интересные исторические факты
  • 🍽 Гастрономические традиции XVII века
  • 👗 Мода и интриги французского двора

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Версаля - с апреля по август. В это время сады Версаля особенно красивы, фонтаны работают в полную силу, а атмосфера дворца раскрывается во всей своей красе. Эти месяцы идеально подходят для прогулок по парку и наслаждения архитектурными шедеврами. Май, сентябрь и октябрь также хороши для посещения. В это время туристов меньше, что позволяет более спокойно насладиться историей и великолепием Версаля, а также узнать больше о жизни при дворе Людовика XIV.
Сейчас август — это идеальное время.
Версаль Великолепный
Версаль Великолепный
Версаль Великолепный

Что можно увидеть

  • Версальский дворец
  • Галерея с 357 зеркалами
  • Королевские апартаменты
  • Версальские сады
  • Фонтаны Версаля

Описание билета

Шедевры Версаля

Версаль – один из самых посещаемых памятников Парижа, дворец знаменит своей архитектурой, историей и удивительными садами. На экскурсии я расскажу вам о целях и задачах возведения Версаля. Гуляя по роскошным залам и комнатам дворца, вы откроете особенности стилей интерьера королевских апартаментов и логику их особого расположения – особое внимание уделим уникальной галерее с 357 зеркалами! А в парке вы познакомитесь с невероятной историей его строительства, увидите потрясающие фонтаны и самые красивые места ансамбля, а также узнаете, что понимают под парком на французский манер.

«Король-Солнце» и жизнь при дворе Его Величества

Людовик XIV царствовал 72 года – дольше, чем какой-либо другой европейский король в истории. Мы поговорим о важных исторических событиях, произошедших в эпоху его правления, разберемся, при каких обстоятельствах была произнесена легендарная фраза «Вы думаете, господа, что государство — это вы? Государство — это я». Вы узнаете, какими были гастрономические традиции в XVII веке, как появилась легкомысленная и причудливая одежда французского двора и какое место она стала занимать в европейской моде. Будет много любопытных фактов о вельможах, фрейлинах и бесконечных интригах. В результате вы сможете объемно взглянуть на эпоху «Короля-Солнца» и на построенные им великолепные шедевры архитектуры – образцы непревзойденного эгоцентризма французского правителя.

Организационные детали

  • После бронирования экскурсии гид зарезервирует для вас билеты, и вы пройдете в Версаль без очереди
  • Возврат предоплаты за экскурсию при отмене более чем за 5 дней возможен только при условии, если гид еще не купил вам билеты в Версаль

Дополнительные расходы

  • Проезд из Парижа в Версаль
  • Входные билеты в Версаль (взрослый — 21 евро, детям до 18 лет — бесплатно). Их покупает гид, чтобы вы могли зайти без очереди.
  • Правила Версаля разрешают покупать минимум 3 билета, даже если вас меньше или с вами дети. Это необходимо для права проведения экскурсии
  • В зависимости от дня посещения, возможно, также нужно будет приобрести билеты в парк (цена меняется)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаура
Лаура — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3898 туристов
Профессиональный гид с лицензией и большим опытом. Очень люблю Францию и Париж, провожу разнообразные экскурсии по городу и регионам для взрослых и детей. Работаю сама, иногда в сопровождении по Диснейленду
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мне помогает дочь-студентка. Люблю открывать что-то новое, находить интересные и неожиданные факты и, конечно же, делиться ценной и интересной информацией. Хочу передать свою любовь к городу и стране и оставить у вас положительные впечатления от поездки. Экскурсии проходят весело, эмоционально и познавательно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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М
Лаура просто лапочка!!! Так невороятно интересно рассказывать это талант) эта экскурсия оставила массу положительных эмоций, восторг) а сколько много нового мы узнали! Еще раз огромное спасибо! Это одна и самых запоминающихся экскурсий в моей поездке)
Лаура просто лапочка!!! Так невороятно интересно рассказывать это талант) эта экскурсия оставила массу положительных эмоций, восторг)
Лаура просто лапочка!!! Так невороятно интересно рассказывать это талант) эта экскурсия оставила массу положительных эмоций, восторг)
Лаура просто лапочка!!! Так невороятно интересно рассказывать это талант) эта экскурсия оставила массу положительных эмоций, восторг)
Лаура просто лапочка!!! Так невороятно интересно рассказывать это талант) эта экскурсия оставила массу положительных эмоций, восторг)
Лаура просто лапочка!!! Так невороятно интересно рассказывать это талант) эта экскурсия оставила массу положительных эмоций, восторг)
Лаура просто лапочка!!! Так невороятно интересно рассказывать это талант) эта экскурсия оставила массу положительных эмоций, восторг)
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Aleksandr
Не первый раз обращаемся и всегда все на высшем уровне.
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Айя
Очень рекомендую Лауру. Все слажено, интересно и без лишних слов. Лаура нам показала даже больше, чем мы ожидали. Получили невероятное удовольствие. Спасибо Лауре за профессионализм
Очень рекомендую Лауру. Все слажено, интересно и без лишних слов. Лаура нам показала даже больше, чем
Очень рекомендую Лауру. Все слажено, интересно и без лишних слов. Лаура нам показала даже больше, чем
Очень рекомендую Лауру. Все слажено, интересно и без лишних слов. Лаура нам показала даже больше, чем
Очень рекомендую Лауру. Все слажено, интересно и без лишних слов. Лаура нам показала даже больше, чем
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Ирина
На экскурсии были с детьми 15 и 10 лет. Очень приятно, комфортно и информативно. Младший нашел в Лауре неиссякаемый источник знаний по греческой мифологии, которой увлекается. Сразу же договорились на экскурсию в Лувр, что говорит само за себя)))
На экскурсии были с детьми 15 и 10 лет. Очень приятно, комфортно и информативно. Младший нашел
На экскурсии были с детьми 15 и 10 лет. Очень приятно, комфортно и информативно. Младший нашел
На экскурсии были с детьми 15 и 10 лет. Очень приятно, комфортно и информативно. Младший нашел
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Яна
Благодарим Лауру за интересный рассказ о Версале, мы с ребёнком 15 лет получили большое удовольствие, познакомились с эпохой 17-18 веков, представили роскошь и величие Франции, Лаура живой, милый, искренний гид, спасибо!
Благодарим Лауру за интересный рассказ о Версале, мы с ребёнком 15 лет получили большое удовольствие, познакомились
Благодарим Лауру за интересный рассказ о Версале, мы с ребёнком 15 лет получили большое удовольствие, познакомились
Благодарим Лауру за интересный рассказ о Версале, мы с ребёнком 15 лет получили большое удовольствие, познакомились
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А
Нам очень понравилась экскурсия! Нашим гидом была прекрасная девушка Лаура. Лаура очень интересно рассказала про Версаль и парк, все было увлекательно.
Мы были семьей на экскурсии, все остались довольны.

Если вам нужна ознакомительная экскурсия по Версалю – Лаура лучше всех ее проведёт.

Спасибо!
Нам очень понравилась экскурсия! Нашим гидом была прекрасная девушка Лаура. Лаура очень интересно рассказала про Версаль
Нам очень понравилась экскурсия! Нашим гидом была прекрасная девушка Лаура. Лаура очень интересно рассказала про Версаль
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