26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Все секреты дворцово-паркового ансамбля

Лаура
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Лаура – ваш гид
Кажется, Версаль не нуждается в представлении – известно, что это одна из самых величественных построек страны и яркая иллюстрация правления Людовика XIV.

На экскурсии вы перенесетесь в эпоху XVII века, узнаете тонкости строительства дворцово-паркового ансамбля и откроете секреты жизни при дворе французских королей.

Кроме того, поговорим о праздниках и нарядах, о гигиене, гастрономии и одежде, о новой мебели и напитках, которые появились во времена «Золотого века» Франции.
247 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии26 отзывов
4.85
Версаль Великолепный
Версаль Великолепный

Что вас ожидает

Шедевры Версаля
Версаль – один из самых посещаемых памятников Парижа, дворец знаменит своей архитектурой, историей и удивительными садами. На экскурсии я расскажу вам о целях и задачах возведения Версаля. Гуляя по роскошным залам и комнатам дворца, вы откроете особенности стилей интерьера королевских апартаментов и логику их особого расположения – особое внимание уделим уникальной галерее с 357 зеркалами! А в парке вы познакомитесь с невероятной историей его строительства, увидите потрясающие фонтаны и самые красивые места ансамбля, а также узнаете, что понимают под парком на французский манер.

«Король-Солнце» и жизнь при дворе Его Величества
Людовик XIV царствовал 72 года – дольше, чем какой-либо другой европейский король в истории. Мы поговорим о важных исторических событиях, произошедших в эпоху его правления, разберемся, при каких обстоятельствах была произнесена легендарная фраза «Вы думаете, господа, что государство — это вы? Государство — это я». Вы узнаете, какими были гастрономические традиции в XVII веке, как появилась легкомысленная и причудливая одежда французского двора и какое место она стала занимать в европейской моде. Будет много любопытных фактов о вельможах, фрейлинах и бесконечных интригах. В результате вы сможете объемно взглянуть на эпоху «Короля-Солнца» и на построенные им великолепные шедевры архитектуры – образцы непревзойденного эгоцентризма французского правителя.

Организационные детали

  • После бронирования экскурсии гид зарезервирует для вас билеты, и вы пройдете в Версаль без очереди
  • Возврат предоплаты за экскурсию при отмене более чем за 5 дней возможен только при условии, если гид еще не купил вам билеты в Версаль

Дополнительные расходы

  • Проезд из Парижа в Версаль
  • Входные билеты в Версаль (взрослый — 18 евро, детям до 18 лет — бесплатно). Их покупает гид, чтобы вы могли зайти без очереди.
  • В зависимости от дня посещения, возможно, также нужно будет приобрести билеты в парк (цена меняется)
Версаль Великолепный
Версаль Великолепный
Версаль Великолепный
Версаль Великолепный
Версаль Великолепный
Версаль Великолепный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лаура
Лаура
Профессиональный гид, очень люблю Францию и Париж, провожу самые разнообразные экскурсии по городу и регионам, люблю открывать что то новое, находить интересные и неожиданные факты и, конечно же, делиться самой ценной и интересной информацией на экскурсиях, передать свою любовь к городу и стране, оставить у вас положительные впечатления от поездки. — лицензия гида Франции; — индивидуальный подход; — большой опыт в детских экскурсиях; — экскурсии, которые приходят весело, эмоционально и познавательно.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 ноября 2019
Побывали на экскурсии большой компанией: трое взрослых и дети 8,10 и 12 лет. Остались довольны все. Лаура прекрасно чувствует всех участников экскурсии и умело поддерживает интерес детей. Мы много узнали нового для себя и не падали с ног. Кроме экскурсии, Лаура дала нам очень много полезных советов по нахождению в Париже. Спасибо за профессионализм и заинтересованность!
Rafail
17 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась! Заказывали индивидуальную экскурсию. Всё было замечательно, без очередей без толкатни. Всё что нужно осмотрели, прогулялись по парку. Погода правда была пасмурная, но это нас не испугало. Внучка осталась довольна. Много познала от увлекательного рассказа гида Лауры. Советуем всем познать Версаль с очаровательным гидом Лаурой.
15 ноября 2019
5 ноября 2019 года мы были в Версале на экскурсии с Лаурой. Мы были с детьми 15, 13 и 5 лет. И нам, взрослым, и детям экскурсия очень понравилась. Лаура смогла заинтересовать не только взрослых, но и пятилетнего мальчишку, который с удовольствием гулял по парку и слушал рассказы про королей. Мы все получили огромное удовольствие от экскурсии и узнали много нового. Спасибо!
7 октября 2019
Спасибо гиду Лауре за увлекательную экскурсию по парку и дворцу Версаля. Чувствуются глубокие знания об истории Франции, её достопримечательностях. Особая благодарность за внимательное, чуткое, доброжелательное отношение к экскурсантам.

Евгения, Санкт-Петербург
23 сентября 2019
Мы безмерно благодарны Лауре за прекрасную экскурсию. Это был день рождения супруга и мы хотели завершить экскурсию по садам Версаля пикником с шампанским. Лаура помогла нам все правильно спланировать и организоваться и даже преподнесла в подарок клубнику к шампанскому :) что было очень милым жестом. Также очень понравился формат подачи материала - исторические факты преподносятся в виде живых историй и таким образом все рассказанное предстает перед глазами в ярких образах и запоминается. Отлично видно, что Лаура знающий и образованный человек, она смогла максимально полно ответить на все наши многочисленные дополнительные вопросы. С уверенностью рекомендуем Лауру.
14 сентября 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании,все было интересно и не навязчиво👍 Но нам не повезло,фонтаны не работали в тот день вообще,они работают по графику,мы об этом не знали.
29 августа 2019
Добрый день! В нашей поездке по Франции Парижу было отведено всего 2 дня. Хотелось охватить многое с минимальными потерями времени в очередях и дороге. Компания 4 человека, в том числе мадам элегантного возраста - 72-х лет. Поэтому посетить Версаль решили своей малой группой с гидом. Лаура - отлично знает предмет, рассказывает очень интересно. В ходе экскурсии мы задавали свои вопросы, вели дискуссии о временах и нравах Людовика XIV и на иные, интересующие нас темы. Посетили дворец и парк. Отлично провели время, узнали много нового и не устали. Лаура помогла нам с заказом такси до Версаля и обратно (нас отвезли на Монмартр, где мы продолжили наслаждаться Парижем). Водитель был русскоговорящим, что тоже позитивно. Мы не стояли ни в одной очереди. Билеты были куплены гидом заранее на определенное время, что позволило пройти мимо огромной вереницы туристов, жаждущих попасть в Версаль и стоящих под палящим солнцем в ожидании. Когда мы вышли по окончании экскурсии, это было около 14 часов, очередь на вход выросла раза в 4... Ходите на экскурсию утром! Всем рекомендую нашего гида, замечательную русскую парижанку Лауру.
28 августа 2019
Шикарная экскурсия за вполне разумную цену.
25 августа 2019
Всё было отлично. Ребёнку было интересно и она была в восторге.
Большое спасибо!
9 августа 2019
Самое важное лично для меня было то, что в Версаль мы прошли всего через минут 10 в очереди (и то, похоже, это была накладка, должны были без очереди). С гидом гораздо интереснее, чем с аудиогидом :) Детям (10 и 14 лет) понравилось!
Рекомендую ехать в Версаль с самого утра. После экскурсии брать электрокар (захватите водительские права с собой) и исследовать парк на колесах :)
Ещё 16 отзывов

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