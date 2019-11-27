26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Шедевры Версаля

Версаль – один из самых посещаемых памятников Парижа, дворец знаменит своей архитектурой, историей и удивительными садами. На экскурсии я расскажу вам о целях и задачах возведения Версаля. Гуляя по роскошным залам и комнатам дворца, вы откроете особенности стилей интерьера королевских апартаментов и логику их особого расположения – особое внимание уделим уникальной галерее с 357 зеркалами! А в парке вы познакомитесь с невероятной историей его строительства, увидите потрясающие фонтаны и самые красивые места ансамбля, а также узнаете, что понимают под парком на французский манер.

«Король-Солнце» и жизнь при дворе Его Величества

Людовик XIV царствовал 72 года – дольше, чем какой-либо другой европейский король в истории. Мы поговорим о важных исторических событиях, произошедших в эпоху его правления, разберемся, при каких обстоятельствах была произнесена легендарная фраза «Вы думаете, господа, что государство — это вы? Государство — это я». Вы узнаете, какими были гастрономические традиции в XVII веке, как появилась легкомысленная и причудливая одежда французского двора и какое место она стала занимать в европейской моде. Будет много любопытных фактов о вельможах, фрейлинах и бесконечных интригах. В результате вы сможете объемно взглянуть на эпоху «Короля-Солнца» и на построенные им великолепные шедевры архитектуры – образцы непревзойденного эгоцентризма французского правителя.