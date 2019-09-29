8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Шедевр Моне под открытым небом

Главная цель нашего путешествия – потрясающий сад в городке Живерни, который Моне бережно создавал на протяжении многих лет. Именно это творение художника называют «музеем импрессионизма под открытым небом»: каждый уголок здесь поражает цветочными россыпями, сочетанием оттенков и игрой света. Моне бесчисленное количество раз запечатлевал сад на своих полотнах: цветы, заполняющие все пространство вокруг дома, плакучие ивы и, разумеется, кувшинки, ставшие визитной карточкой художника.

Жорж Клемансо был настолько поражен садом, что в своей брошюре написал: «Сад Клода Моне можно считать одним из его произведений, в нем художник чудесным образом реализовал идею преобразования природы по законам световой живописи».

Быт художника в Живерни

Вы пройдете по дорожкам, где гуляли Моне, Ренуар, Сезанн, Матисс и другие гениальные художники, прикоснетесь к истории импрессионизма и изнутри увидите быт семьи Моне. В усадьбе художника сохранились тонкая творческая атмосфера, личные вещи, семейные фотографии и мебель. Вы увидите, как жил и творил Моне, а также поймете, почему именно этот уголок Франции стал родиной импрессионизма.