8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Живерни – шедевр Клода Моне

Увидеть пейзажи, вдохновившие Моне, и прогуляться по самому живописному саду Франции

Александр
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Александр – ваш гид
Деревушка Живерни, которая находится на пути из Парижа в Нормандию, стала известна на весь мир благодаря великому художнику-импрессионисту Клоду Моне, который купил здесь дом и разбил сад, потрясающий воображение.

Вы отправитесь в музей импрессионизма под открытым небом, прогуляетесь дорожками Моне, Ренуара и Матисса, увидите легендарный пруд с кувшинками и насладитесь неповторимыми французскими пейзажами!
338 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Живерни – шедевр Клода Моне
Живерни – шедевр Клода Моне

Что вас ожидает

Шедевр Моне под открытым небом
Главная цель нашего путешествия – потрясающий сад в городке Живерни, который Моне бережно создавал на протяжении многих лет. Именно это творение художника называют «музеем импрессионизма под открытым небом»: каждый уголок здесь поражает цветочными россыпями, сочетанием оттенков и игрой света. Моне бесчисленное количество раз запечатлевал сад на своих полотнах: цветы, заполняющие все пространство вокруг дома, плакучие ивы и, разумеется, кувшинки, ставшие визитной карточкой художника.

Жорж Клемансо был настолько поражен садом, что в своей брошюре написал: «Сад Клода Моне можно считать одним из его произведений, в нем художник чудесным образом реализовал идею преобразования природы по законам световой живописи».

Быт художника в Живерни
Вы пройдете по дорожкам, где гуляли Моне, Ренуар, Сезанн, Матисс и другие гениальные художники, прикоснетесь к истории импрессионизма и изнутри увидите быт семьи Моне. В усадьбе художника сохранились тонкая творческая атмосфера, личные вещи, семейные фотографии и мебель. Вы увидите, как жил и творил Моне, а также поймете, почему именно этот уголок Франции стал родиной импрессионизма.

Организационные детали

  • В стоимость путешествия входит трансфер от вашего отеля в Живерни и обратно.
  • Путешествовать мы будем на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей – «Renault Espace».
  • Входные билеты в музей и сады в стоимость не включены. Стоимость входного билета: 9.5€ для взрослых, 5.5€ для детей старше 7 лет.
  • В дополнение возможна краткая обзорная экскурсия по городу и окрестностям.
  • Оплатить экскурсию можно не только наличными, но и кредитной картой.
Живерни – шедевр Клода Моне
Живерни – шедевр Клода Моне
Живерни – шедевр Клода Моне
Живерни – шедевр Клода Моне
Живерни – шедевр Клода Моне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Добрый день! Меня зовут Александр. Родился я там, где «холодно даже пингвинам», с детства с упоением читал книги и увлекался историей Франции. После знакомства с преподавателем истории университета Сорбонны во время учебы в Норвегии я решился на переезд в Париж и стал французским студентом на 3 года. Именно тогда я начал знакомить путешественников с Парижем и настолько влюбился в это дело, что после учебы стал профессиональным гидом. В путешествиях и работе мне помогают чувство юмора, знание истории и огромная любовь к Франции. Все, что я знаю, расскажу и покажу — а знаю я немало, уж поверьте. Буду рад нашей встречe!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 сентября 2019
Огромное спасибо Александру за прекрасную экскурсию в Живерни! Чудесный гид, маршрут! Все было прекрасно!
12 июля 2019
Место настолько восхитительное, что не оставляет выбора, кроме как писать восторженные комментарии. Во-первых, хороша сама идея вырваться из Парижа в окрестности, где совсем другой ритм и ощущения. А во-вторых, я бы сказала, что стоит приехать во Францию, чтобы увидеть это великолепие. Это не "засаленная" туристическими взглядами усадьба, а волшебное место из другого измерения. Пейзажи, сады, кувшинки! Это чудо. Даже мой муж, весьма далекий от садово-цветочных эстетических переживаний, был впечатлен. В путешествии нас сопровождал Юрий (мы также ездили с ним на обзорную экскурсию по Парижу), все было выше всяких похвал. Еще раз спасибо!
7 апреля 2019
Поездка в Нормандию. Историю про Живерни и Моне дополнили поездкой в Нормандию: Руан-Довиль-Онфлер-Этрета. Рекомендую Александра, как отличного гида по Франции. Нескучали ни секунды!!! Забегая вперед, дети 6,9 лет призналисись, что было интесно слушать историю Франции, Жанны Д'Арк, Наполеона и интесными подробностями (косточками) , которые сопровождали всю поездку. Заснули толького когда стемнело ). Было все! От истории и кухни до современой политики. Любой Ваш вопрос станет приятной беседой в пути. Путешествовали с комфортом на машине Александра. Александр очень тактичный в общении, мы провели вместе более 12 часов, при этом не устали друг от друга. Были выбраны моменты, которые мы провели семьей: обед, прогулка в Довиле. Благодарю Александра, что вдохновил на новые исследования Франции!! (Франция- это не только Париж!!!)
21 октября 2018
Все понравилось, чудное место, профессиональный гид!
26 сентября 2018
Всем рекомендую эту экскурсию! Я уже много раз была в Париже и в окрестностях города, поэтому долго выбирала, куда поехать, чтобы было интересно и живописно. Как же я рада, что мой выбор пал на эту экскурсию и на этого гида. Место- превосходное по красоте и истории, Александр- отличный гид, который не позволит вам заскучать ни на минуту. При этом его рассказы и повествования на столько интересные, что хочется их слушать без остановок. Смело буду рекомендовать эту экскурсию и гида своим близким и друзьям!
1 августа 2018
Наш гид нам понравился.Он прекрасно разбирается в заявленной теме и не только.Все было и просто,доступно и в то же время интересно и познавательно. Отдельное спасибо за советы по экскурсии в Париже и за терпеливые и объемные ответы на все наши вопросы,включая вопросы на бытовые темы.Рекомендую.
15 июня 2018
Замечательная экскурсия. Профессиональный, грамотный и внимательный экскурсовод. При случае, с удовольствием постараюсь побывать в этом прекрасном месте ещё раз. Спасибо!
10 мая 2018
Прекрасная экскурсия в прекрасное место. Узнали много нового о жизни и творчестве Клода Моне и других импрессионистов. Осталось очень яркое впечатление, я думаю, запомнится надолго. Спасибо Александру!

Александр проводит ещё 6 экскурсий

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