8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Деревушка Живерни, расположенная на пути из Парижа в Нормандию, обрела мировую известность благодаря великому художнику-импрессионисту Клоду Моне.Он приобрел здесь дом и создал потрясающий сад, который стал настоящим музеем импрессионизма под

открытым небом. Прогулка по дорожкам, где когда-то ходили Моне, Ренуар и Матисс, позволит вам насладиться неповторимыми французскими пейзажами и увидеть легендарный пруд с кувшинками. Вы сможете окунуться в атмосферу творчества, увидеть быт семьи Моне и понять, почему именно этот уголок Франции стал родиной импрессионизма. В стоимость экскурсии входит трансфер от вашего отеля в Живерни и обратно на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей. Входные билеты в музей и сады оплачиваются отдельно. Возможна краткая обзорная экскурсия по городу и окрестностям, а также резервация столика в уютном ресторанчике гастрономической кухни

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Живерни - с мая по сентябрь. В это время сады Моне расцветают во всей красе, и вы сможете насладиться их неповторимой красотой. Также в этот период погода наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.