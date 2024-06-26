8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Деревушка Живерни, расположенная на пути из Парижа в Нормандию, обрела мировую известность благодаря великому художнику-импрессионисту Клоду Моне.
Он приобрел здесь дом и создал потрясающий сад, который стал настоящим музеем импрессионизма под
Он приобрел здесь дом и создал потрясающий сад, который стал настоящим музеем импрессионизма под
6 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Уникальный сад Клода Моне
- 🎨 История импрессионизма
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🏡 Аутентичная усадьба Моне
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🍽️ Опция ужина в ресторанчике
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения Живерни - с мая по сентябрь. В это время сады Моне расцветают во всей красе, и вы сможете насладиться их неповторимой красотой. Также в этот период погода наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сад Клода Моне
- Прогулочные дорожки Моне, Ренуара и Матисса
- Пруд с кувшинками
- Усадьба Моне
- Музей импрессионизма
Описание экскурсии
Музей импрессионизма под открытым небом
Главная цель поездки — сад в городке Живерни, который Моне бережно создавал много лет. Каждый его уголок поражает цветочными россыпями, сочетанием оттенков и игрой света. Моне не единожды запечатлевал сад на своих полотнах: цветы вокруг дома, плакучие ивы и, разумеется, кувшинки, ставшие визитной карточкой мастера.
На экскурсии:
- вы пройдёте по дорожкам, где гуляли Моне, Ренуар, Сезанн, Матисс и другие художники
- прикоснётесь к истории импрессионизма
- увидите быт семьи Моне: личные вещи, семейные фотографии и мебель
- выясните, как жил и творил великий художник
- поймёте, почему именно этот уголок Франции стал родиной импрессионизма
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле с панорамной крышей Honda CR-V Exclusive
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей и сады — €13 для взрослых, €8,5 для детей старше 7 лет
- По вашему желанию могу забронировать столик в уютном ресторане. Время моего ожидания оплачивается отдельно — €50 за 1 час
- Оплатить экскурсию можно наличными или кредитной картой
- В дополнение возможна краткая обзорная экскурсия по городу и окрестностям. Детали обсудим в переписке
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (стоимость договорная)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости, в пределах Парижа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3450 туристов
Нашу команду объединяет общая цель: сделать работу так, чтобы, вернувшись домой, вы с теплотой вспоминали поездку. Мы создаём комфортные, классические и необычные путешествия по всей Франции, Бельгии и странам ЕС. Нас
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарю Александра за увлекательную поездку в гости к Моне! Красивое французское место с интересным историческим рассказом, у меня получилось погрузиться в атмосферу художника и французской деревни. Поездка была замечательной! Узнала новое о художнике и Франции)
Всем рекомендую!
Всем рекомендую!
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Ю
Экскурсия прошла прекрасно, это было очень интересно и познавательно. Мы замечательно провели время, с удовольствием сходили бы еще раз на что нибудь подобное. Александр очень интересно доносит всю информацию, мы все слушали с большим интересом, узнали много нового. Спасибо вам большое за чудесную экскурсию!
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В
Огромное спасибо Александру за увлекательную экскурсию в живописное место! Узнали много интересной информации о самом художнике и Франции, прочувствовали уютную атмосферу французской деревни и увидели прекрасный сад и поместье Клода Моне! Благодарим за прекрасно проведенный день 😊 Всем рекомендую!
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с
Александр - большая умничка! Спасибо за прекрасную экскурсию, неторопливую, увлекательную беседу и фантастические пейзажи. Комфортно, организованно, интеллектуально… Рекомендую всем!
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Восхитительная экскурсия которая обязательна для посещения всем любителям импрессионизма. Ты оказываешься в мире Клода Моне, окружённый невероятной красоты природы, цветочного сада и знаменитого пруда с лилиями. . любая фотография это
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Е
Очень красивая насыщенная экскурсия. Спасибо большое Александру, время пролетело незаметно, узнали очень много для себя познавательного.
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