8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Живерни - шедевр Клода Моне

Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления
Деревушка Живерни, расположенная на пути из Парижа в Нормандию, обрела мировую известность благодаря великому художнику-импрессионисту Клоду Моне.

Он приобрел здесь дом и создал потрясающий сад, который стал настоящим музеем импрессионизма под
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открытым небом.

Прогулка по дорожкам, где когда-то ходили Моне, Ренуар и Матисс, позволит вам насладиться неповторимыми французскими пейзажами и увидеть легендарный пруд с кувшинками.

Вы сможете окунуться в атмосферу творчества, увидеть быт семьи Моне и понять, почему именно этот уголок Франции стал родиной импрессионизма.

В стоимость экскурсии входит трансфер от вашего отеля в Живерни и обратно на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей. Входные билеты в музей и сады оплачиваются отдельно.

Возможна краткая обзорная экскурсия по городу и окрестностям, а также резервация столика в уютном ресторанчике гастрономической кухни

5
41 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌸 Уникальный сад Клода Моне
  • 🎨 История импрессионизма
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🏡 Аутентичная усадьба Моне
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  • 🍽️ Опция ужина в ресторанчике

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения Живерни - с мая по сентябрь. В это время сады Моне расцветают во всей красе, и вы сможете насладиться их неповторимой красотой. Также в этот период погода наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Живерни - шедевр Клода Моне
Живерни - шедевр Клода Моне
Живерни - шедевр Клода Моне

Что можно увидеть

  • Сад Клода Моне
  • Прогулочные дорожки Моне, Ренуара и Матисса
  • Пруд с кувшинками
  • Усадьба Моне
  • Музей импрессионизма

Описание экскурсии

Музей импрессионизма под открытым небом

Главная цель поездки — сад в городке Живерни, который Моне бережно создавал много лет. Каждый его уголок поражает цветочными россыпями, сочетанием оттенков и игрой света. Моне не единожды запечатлевал сад на своих полотнах: цветы вокруг дома, плакучие ивы и, разумеется, кувшинки, ставшие визитной карточкой мастера.

На экскурсии:

  • вы пройдёте по дорожкам, где гуляли Моне, Ренуар, Сезанн, Матисс и другие художники
  • прикоснётесь к истории импрессионизма
  • увидите быт семьи Моне: личные вещи, семейные фотографии и мебель
  • выясните, как жил и творил великий художник
  • поймёте, почему именно этот уголок Франции стал родиной импрессионизма

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле с панорамной крышей Honda CR-V Exclusive
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей и сады — €13 для взрослых, €8,5 для детей старше 7 лет
  • По вашему желанию могу забронировать столик в уютном ресторане. Время моего ожидания оплачивается отдельно — €50 за 1 час
  • Оплатить экскурсию можно наличными или кредитной картой
  • В дополнение возможна краткая обзорная экскурсия по городу и окрестностям. Детали обсудим в переписке
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (стоимость договорная)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости, в пределах Парижа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3450 туристов
Нашу команду объединяет общая цель: сделать работу так, чтобы, вернувшись домой, вы с теплотой вспоминали поездку. Мы создаём комфортные, классические и необычные путешествия по всей Франции, Бельгии и странам ЕС. Нас
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трое, и мы профессионалы, которые всегда взаимозаменяемы: Александр — инициатор проекта и координатор. Гид с опытом организации путешествий с 2004 года. Виктория — знаток истории искусств и переводчик. Её приоритет — нестандартные маршруты. Юрий — знаток истории, ответственный и отзывчивый эксперт по регионам Франции и Бельгии. Сила команды — в эмпатии и индивидуальном подходе. Мы предлагаем всё: от встреч в аэропорту и трансферов до экскурсий по музеям, пеших и велопрогулок. Проводим автомобильные туры по городам Бенилюкса и даже полёты на легкомоторном самолёте. Поможем выбрать отель в Париже, зарезервировать ресторан или дегустацию. Наша задача — оставить в вашей памяти яркое и светлое ощущение от Европы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
1
2
1
1
Irina
Благодарю Александра за увлекательную поездку в гости к Моне! Красивое французское место с интересным историческим рассказом, у меня получилось погрузиться в атмосферу художника и французской деревни. Поездка была замечательной! Узнала новое о художнике и Франции)
Всем рекомендую!
Благодарю Александра за увлекательную поездку в гости к Моне! Красивое французское место с интересным историческим рассказом,
Благодарю Александра за увлекательную поездку в гости к Моне! Красивое французское место с интересным историческим рассказом,
Благодарю Александра за увлекательную поездку в гости к Моне! Красивое французское место с интересным историческим рассказом,
Благодарю Александра за увлекательную поездку в гости к Моне! Красивое французское место с интересным историческим рассказом,
Благодарю Александра за увлекательную поездку в гости к Моне! Красивое французское место с интересным историческим рассказом,
Благодарю Александра за увлекательную поездку в гости к Моне! Красивое французское место с интересным историческим рассказом,
Благодарю Александра за увлекательную поездку в гости к Моне! Красивое французское место с интересным историческим рассказом,
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Ю
Экскурсия прошла прекрасно, это было очень интересно и познавательно. Мы замечательно провели время, с удовольствием сходили бы еще раз на что нибудь подобное. Александр очень интересно доносит всю информацию, мы все слушали с большим интересом, узнали много нового. Спасибо вам большое за чудесную экскурсию!
Экскурсия прошла прекрасно, это было очень интересно и познавательно. Мы замечательно провели время, с удовольствием сходили
Экскурсия прошла прекрасно, это было очень интересно и познавательно. Мы замечательно провели время, с удовольствием сходили
Экскурсия прошла прекрасно, это было очень интересно и познавательно. Мы замечательно провели время, с удовольствием сходили
Экскурсия прошла прекрасно, это было очень интересно и познавательно. Мы замечательно провели время, с удовольствием сходили
Экскурсия прошла прекрасно, это было очень интересно и познавательно. Мы замечательно провели время, с удовольствием сходили
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В
Огромное спасибо Александру за увлекательную экскурсию в живописное место! Узнали много интересной информации о самом художнике и Франции, прочувствовали уютную атмосферу французской деревни и увидели прекрасный сад и поместье Клода Моне! Благодарим за прекрасно проведенный день 😊 Всем рекомендую!
Огромное спасибо Александру за увлекательную экскурсию в живописное место! Узнали много интересной информации о самом художнике
Огромное спасибо Александру за увлекательную экскурсию в живописное место! Узнали много интересной информации о самом художнике
Огромное спасибо Александру за увлекательную экскурсию в живописное место! Узнали много интересной информации о самом художнике
Огромное спасибо Александру за увлекательную экскурсию в живописное место! Узнали много интересной информации о самом художнике
Огромное спасибо Александру за увлекательную экскурсию в живописное место! Узнали много интересной информации о самом художнике
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с
Александр - большая умничка! Спасибо за прекрасную экскурсию, неторопливую, увлекательную беседу и фантастические пейзажи. Комфортно, организованно, интеллектуально… Рекомендую всем!
Александр - большая умничка! Спасибо за прекрасную экскурсию, неторопливую, увлекательную беседу и фантастические пейзажи. Комфортно, организованно,
Александр - большая умничка! Спасибо за прекрасную экскурсию, неторопливую, увлекательную беседу и фантастические пейзажи. Комфортно, организованно,
Александр - большая умничка! Спасибо за прекрасную экскурсию, неторопливую, увлекательную беседу и фантастические пейзажи. Комфортно, организованно,
Александр - большая умничка! Спасибо за прекрасную экскурсию, неторопливую, увлекательную беседу и фантастические пейзажи. Комфортно, организованно,
Александр - большая умничка! Спасибо за прекрасную экскурсию, неторопливую, увлекательную беседу и фантастические пейзажи. Комфортно, организованно,
Александр - большая умничка! Спасибо за прекрасную экскурсию, неторопливую, увлекательную беседу и фантастические пейзажи. Комфортно, организованно,
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Мария
Восхитительная экскурсия которая обязательна для посещения всем любителям импрессионизма. Ты оказываешься в мире Клода Моне, окружённый невероятной красоты природы, цветочного сада и знаменитого пруда с лилиями. . любая фотография это
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копия одной из картин Моне. Вы будете пересматривать эти фотографии много лет!
Александр знаток и любитель Моне, вы узнаете очень много интересной информации и самое главное Александр очень комфортно, быстро, профессионально доставит вас до усадьбы художника и обратно. Merci! Thanks a lot! Vielen Dank! Мария

Восхитительная экскурсия которая обязательна для посещения всем любителям импрессионизма. Ты оказываешься в мире Клода Моне, окружённый
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Е
Очень красивая насыщенная экскурсия. Спасибо большое Александру, время пролетело незаметно, узнали очень много для себя познавательного.
Очень красивая насыщенная экскурсия. Спасибо большое Александру, время пролетело незаметно, узнали очень много для себя познавательного.
Очень красивая насыщенная экскурсия. Спасибо большое Александру, время пролетело незаметно, узнали очень много для себя познавательного.
Очень красивая насыщенная экскурсия. Спасибо большое Александру, время пролетело незаметно, узнали очень много для себя познавательного.
Очень красивая насыщенная экскурсия. Спасибо большое Александру, время пролетело незаметно, узнали очень много для себя познавательного.
Очень красивая насыщенная экскурсия. Спасибо большое Александру, время пролетело незаметно, узнали очень много для себя познавательного.
Очень красивая насыщенная экскурсия. Спасибо большое Александру, время пролетело незаметно, узнали очень много для себя познавательного.
Очень красивая насыщенная экскурсия. Спасибо большое Александру, время пролетело незаметно, узнали очень много для себя познавательного.
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