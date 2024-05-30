1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
€294 за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€65 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Версальский дворец: живая история королей Франции
Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов
Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом
18 июня в 12:00
25 июня в 12:00
€360 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
11 июня в 10:00
13 июня в 13:00
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
Побывать в резиденции французских монархов в компании экс-сотрудника Версальского музея
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бесподобный Версаль
Прелесть дворца, могущество Людовика XIV и закулисье королевской жизни
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
С Версалем на «ты»
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: на ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€160 за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Начало: Напротив фонтана St Michel у станции Saint Michel
Расписание: Ежедневно в 11.00, кроме понедельника и первого воскресенья месяца
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€71 за человека
Мини-группа
4 часа
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
Начало: В районе метро Saint-Michel
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
2 июля в 13:00
23 ноя в 11:00
€84 за человека
Квест
3 часа
Великолепный Версаль: детская экскурсия-квест
Познакомиться с миром французской аристократии и её образом жизни, разгадывая головоломки
Начало: возле Версальского дворца
14 июня в 09:30
17 июня в 00:00
€267 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём30 мая 2024Организация на высшем уровне. Понятная речь экскурсовода и много фактов из истории Версаля и Франции в целом. Хорошо провели время и увидели много интересного и красивого. Спасибо.
- OOlga23 мая 2024Важная ремарка, экскурсия длится не 4, как заявлено, а всего 2,5 часа. Это несколько омрачило впечатление, из объяснения Лауры мы
- ААнна23 мая 2024Спасибо огромное руководителю группы Деле, которая очень интересно подавала материал, была заботливой даже после экскурсии! Было очень здорово!
- MMihhail20 мая 2024Александра прекрасный гид и очень приятный человек. Подача материала доступная, время экскурсии пролетело незаметно!
- ВВероника17 мая 2024Экскурсия была великолепна! Очень интересно и познавательно. В легкой и комфортной манере падачи истории 6 часов пролетели не заметно. Очень рекомендуем взять эту экскурсию. Спасибо Тарас!
- ДДарья15 мая 2024Дмитрий отличный гид! Было очень интересно! Проходили везде без очереди. Время прошло очень быстро, так как показали самые красивые и
- ООльга9 мая 2024Нашу экскурсию сегодня провела Аделя,эрудит с большой буквы,она влюбила нас в Версаль! Будем рекомендовать вас всегда знакомым Удачи вашей команде
- NNatalia6 мая 2024Лаура- профессионал своего дела! Прошли быстро, без очереди. Фонтаны включаются по времени, мы были ровно в то время. Рассказывает интересно, лаконично, помогла нам по разным вопросам. Версаль - это здорово!
- ВВероника28 апреля 2024Великолепно
- ЭЭлина20 апреля 2024Очень понравилась прогулка по улочкам города под занимательные истории о тайнах Версальского двора, рассказанные Викторией. Спасибо ей большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Версаль»
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