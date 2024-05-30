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интересные места Версаля! Обзорная речь и история была ёмкой и очень интересной, что отметила, юмор гида! В тему и по факту! Единственное. Внимательно читайте, что входит в экскурсию, а что нужно будет доплачивать. Мы не внимательно прочитали… вышло немного больше, чем ожидали, но это наша невнимательность. Остались довольны. Того стоило! Рекомендую! Спасибо большое!) отдельное спасибо Дмитрию!