Экскурсии в Версаль из Парижа

Найдено 10 экскурсий в категории «Версаль» в Париже на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Версаль Великолепный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
51 отзыв
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
294 за всё до 4 чел.
Большое знакомство с Версалем
Групповая
3.5 часа
92 отзыва
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
65 за человека
Версальский дворец, или Вслед за мечтой «короля-солнца»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
46 отзывов
Версальский дворец: живая история королей Франции
Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов
Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом
18 июня в 12:00
25 июня в 12:00
360 за всё до 10 чел.
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
11 июня в 10:00
13 июня в 13:00
260 за всё до 6 чел.
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
Побывать в резиденции французских монархов в компании экс-сотрудника Версальского музея
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
534 за всё до 6 чел.
Бесподобный Версаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
52 отзыва
Бесподобный Версаль
Прелесть дворца, могущество Людовика XIV и закулисье королевской жизни
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
300 за всё до 5 чел.
С Версалем на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
С Версалем на «ты»
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: на ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
160 за всё до 4 чел.
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
87 отзывов
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Начало: Напротив фонтана St Michel у станции Saint Michel
Расписание: Ежедневно в 11.00, кроме понедельника и первого воскресенья месяца
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
71 за человека
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
33 отзыва
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
Начало: В районе метро Saint-Michel
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
2 июля в 13:00
23 ноя в 11:00
84 за человека
Великолепный Версаль: детская экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Великолепный Версаль: детская экскурсия-квест
Познакомиться с миром французской аристократии и её образом жизни, разгадывая головоломки
Начало: возле Версальского дворца
14 июня в 09:30
17 июня в 00:00
267 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    30 мая 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Организация на высшем уровне. Понятная речь экскурсовода и много фактов из истории Версаля и Франции в целом. Хорошо провели время и увидели много интересного и красивого. Спасибо.
  • O
    Olga
    23 мая 2024
    Версаль Великолепный
    Важная ремарка, экскурсия длится не 4, как заявлено, а всего 2,5 часа. Это несколько омрачило впечатление, из объяснения Лауры мы
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    поняли, что сюда включено время дороги гида к Версалю и обратно. Не очень понятно почему это заявлено как часть экскурсии. В остальном экскурсия понравилась, много интересных фактов и непринужденная манера подачи информации, так что даже детям было интересно.

  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Спасибо огромное руководителю группы Деле, которая очень интересно подавала материал, была заботливой даже после экскурсии! Было очень здорово!
  • M
    Mihhail
    20 мая 2024
    Бесподобный Версаль
    Александра прекрасный гид и очень приятный человек. Подача материала доступная, время экскурсии пролетело незаметно!
    Александра прекрасный гид и очень приятный человек. Подача материала доступная, время экскурсии пролетело незаметно!Александра прекрасный гид и очень приятный человек. Подача материала доступная, время экскурсии пролетело незаметно!Александра прекрасный гид и очень приятный человек. Подача материала доступная, время экскурсии пролетело незаметно!
  • В
    Вероника
    17 мая 2024
    В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
    Экскурсия была великолепна! Очень интересно и познавательно. В легкой и комфортной манере падачи истории 6 часов пролетели не заметно. Очень рекомендуем взять эту экскурсию. Спасибо Тарас!
  • Д
    Дарья
    15 мая 2024
    Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
    Дмитрий отличный гид! Было очень интересно! Проходили везде без очереди. Время прошло очень быстро, так как показали самые красивые и
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    интересные места Версаля! Обзорная речь и история была ёмкой и очень интересной, что отметила, юмор гида! В тему и по факту! Единственное. Внимательно читайте, что входит в экскурсию, а что нужно будет доплачивать. Мы не внимательно прочитали… вышло немного больше, чем ожидали, но это наша невнимательность. Остались довольны. Того стоило! Рекомендую! Спасибо большое!) отдельное спасибо Дмитрию!

  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Нашу экскурсию сегодня провела Аделя,эрудит с большой буквы,она влюбила нас в Версаль! Будем рекомендовать вас всегда знакомым Удачи вашей команде
    Нашу экскурсию сегодня провела Аделя,эрудит с большой буквы,она влюбила нас в Версаль!
  • N
    Natalia
    6 мая 2024
    Версаль Великолепный
    Лаура- профессионал своего дела! Прошли быстро, без очереди. Фонтаны включаются по времени, мы были ровно в то время. Рассказывает интересно, лаконично, помогла нам по разным вопросам. Версаль - это здорово!
  • В
    Вероника
    28 апреля 2024
    Версаль Великолепный
    Великолепно
  • Э
    Элина
    20 апреля 2024
    С Версалем на «ты»
    Очень понравилась прогулка по улочкам города под занимательные истории о тайнах Версальского двора, рассказанные Викторией. Спасибо ей большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Версаль»

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Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Версаль" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 65 до 534. Туристы уже оставили гидам 399 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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