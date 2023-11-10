Исторический центр Парижа (Нотр Дамм и Латинский квартал)

Исторический центр Парижа

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Экскурсия проводится лицензированным гидом на русском языке.
Исторический центр Парижа (Нотр Дамм и Латинский квартал)
Исторический центр Парижа (Нотр Дамм и Латинский квартал)
Исторический центр Парижа (Нотр Дамм и Латинский квартал)
Исторический центр Парижа (Нотр Дамм и Латинский квартал)

Что вас ожидает:

  • Собор Парижской Богоматери (внешний осмотр)
  • Консьержери
  • Университет Сорбонна
  • Люксембургский сад
  • Пантеон Париж
  • Церковь Сен-Шапель
  • Латинский квартал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) – это один из шедевров мировой готической архитектуры, который возвышается над островом Сите как огромный корабль, поставленный на якорь при помощи мощных контрфорсов. Музей Средневековья Клюни на развалинах римских бань, где можно увидеть прекрасно сохранившиеся купальные залы.

На самой высокой точке пятого округа Парижа, горе Святой Женевьевы, где сейчас стоит Пантеон, когда-то была церковь, изначально посвященная Святой Женевьеве, строительство которой было заказано Людовиком XV, ставшая после революци 1789 года некрополем прославленных и почитаемых граждан французского государства. Когда-то здесь находилось самое влиятельное парижское религиозное учреждение, основанное в VI веке н. э. аббатство Святой Женевьевы. Часть мощей святой Женевьевы, одной из покровительниц Парижа, находятся в церкви Святого Стефана на Горе, расположенной рядом с Пантеоном.

В начале 12 века на левом берегу Сены основан Университет, который впоследствии прославился на весь мир под именем Сорбонны, происходящем от имени Робера де Сорбона, королевского исповедника, основавшего один из первых колледжей, где преподавали теологию студентам. Преподавание в средние века велось на латыне — поэтому пятый округ Парижа называется Латинским.

Люксембургский сад-территория Люксембургского сада огромна и делится на две основные части: центральная помпезная часть перед дворцом, украшенная огромным фонтаном, безумными и прекрасными композициями из цветов, и многочисленные аллеи с переходами, полянками, скульптурами, скамейками, кафетериями и уютными беседками. В парке нельзя заблудиться и мы более чем уверены, что побродить по нему будет приятно каждому.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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