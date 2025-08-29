Мои заказы

Сердце Парижа: остров Сите и Нотр-Дам

Добро пожаловать на остров Сите, где родился Париж. Узнайте тайны Нотр-Дама и прогуляйтесь по историческим улицам города
На острове Сите, в самом сердце Парижа, открывается уникальная возможность прикоснуться к истории. Здесь можно увидеть знаменитый Нотр-Дам, услышать легенды о его горгульях и химерах.

Прогулка по улочкам Латинского квартала и бульвару Сен-Мишель подарит ощущение погружения в богемную атмосферу. А посещение Консьержери и Моста менял позволит ощутить дух прошлого. Не упустите шанс попробовать знаменитую парижскую выпечку
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная история Нотр-Дама
  • 🌉 Прогулка по историческим мостам
  • 📚 Атмосфера Латинского квартала
  • 🥐 Вкусная парижская выпечка
  • 👻 Легенды и тайны острова Сите
Что можно увидеть

  • Нотр-Дам
  • Консьержери
  • Мост менял
  • Латинский квартал
  • Бульвар Сен-Мишель

Описание экскурсии

Нотр-Дам. Многовековая история готического собора окутана легендами. Мы поговорим о его горгульях и химерах, Викторе Гюго и Квазимодо, а также о превращении собора в символ сопротивления. Разберёмся в тайнах фасада Нотр-Дама.

Остров Сите. Отправимся по извилистым улочкам туда, где город помнит себя римским. Заглянем в старинные дворики, поговорим о легендарных парижских судах, первом рынке, палачах, привидениях и тайных уголках острова.

Консьержери — когда-то великолепный королевский дворец, а потом — тюрьма, где Мария-Антуанетта провела свои последние дни.

Малый мост — небольшой, но один из самых древних мостов Парижа. Занимает особое место в истории города.

Мост менял. Выясним, как он пережил множество наводнений и реконструкций, и почему за мостом закрепилась репутация невезучего.

Латинский квартал. Пройдёмся по оживлённым улочкам, где студенты, поэты и философы обсуждали идеи, способные изменить мир.

Бульвар Сен-Мишель — артерия Латинского квартала. Здесь книжные лавки сменяются кафе, а воздух наполнен ароматом кофе и звучанием интеллектуальных разговоров.

А ещё:

  • Вы узнаете почему Нотр-Дам был построен в этом месте не случайно
  • Увидите самую крохотную и узкую улочку в Париже
  • Послушаете городские легенды и узнаете, кто сделал Париж таким, каким мы любим его сейчас
  • Попробуете самую вкусную выпечку в Париже

Организационные детали

Выпечку и кофе (по желанию) вы оплачиваете самостоятельно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Hotel de Ville
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 70 туристов
Привет, меня зовут Мария, я гид и фотограф в Барселоне и Париже. В течение многих лет я была влюблена во Францию и Испанию, мечтала жить здесь, и вот, моя мечта
читать дальше

сбылась, и я постоянно живу между двумя самыми крутыми городами мира. Моя страсть — крыши и панорамные виды. Я очень люблю смотреть на Барселону и Париж с высоты и знаю много уникальных мест, где это можно сделать. Когда вы смотрите с высоты, вы всё видите с другого ракурса, открываете новые детали и подробности, видите, как живёт город, чувствуете его ритм и его дыхание. Узкие улочки, витые балкончики, уютные площади, свой неповторимый стиль, своя уникальная атмосфера — всё это делает Париж и Барселону неповторимыми, непохожими на другие города мира, и я очень хочу, чтобы с моей помощью вы увидели это своими глазами.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
29 авг 2025
Мария - живое воплощение парижской жизни и богемы. Здорово было провести с ней время на экскурсии. Мария была гибка в построении маршрута и тем для рассказа. Благодарим!
S
Sasha
28 авг 2025
Мария очаровала меня своей жизнестойкостью, жизнерадостностью, готовностью идти навстречу. Прогулка получилась очень познавательной и атмосферной. Искренне рекомендую всем, кто хочет погрузиться чарующую атмосферу Парижа.
Т
Татьяна
19 авг 2025
Мария-прекрасная экскурсовод, приятный человек! Брали экскурсию по острову Сите. Много интересной и полезной информации, неспешная прогулка и при этом все успели посмотреть и узнать. Рекомендую!
К
Кирилл
5 авг 2025
Отличная экскурсия, приятный гид, большое спасибо!

