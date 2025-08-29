На острове Сите, в самом сердце Парижа, открывается уникальная возможность прикоснуться к истории. Здесь можно увидеть знаменитый Нотр-Дам, услышать легенды о его горгульях и химерах. Прогулка по улочкам Латинского квартала и бульвару Сен-Мишель подарит ощущение погружения в богемную атмосферу. А посещение Консьержери и Моста менял позволит ощутить дух прошлого. Не упустите шанс попробовать знаменитую парижскую выпечку

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Нотр-Дам. Многовековая история готического собора окутана легендами. Мы поговорим о его горгульях и химерах, Викторе Гюго и Квазимодо, а также о превращении собора в символ сопротивления. Разберёмся в тайнах фасада Нотр-Дама.

Остров Сите. Отправимся по извилистым улочкам туда, где город помнит себя римским. Заглянем в старинные дворики, поговорим о легендарных парижских судах, первом рынке, палачах, привидениях и тайных уголках острова.

Консьержери — когда-то великолепный королевский дворец, а потом — тюрьма, где Мария-Антуанетта провела свои последние дни.

Малый мост — небольшой, но один из самых древних мостов Парижа. Занимает особое место в истории города.

Мост менял. Выясним, как он пережил множество наводнений и реконструкций, и почему за мостом закрепилась репутация невезучего.

Латинский квартал. Пройдёмся по оживлённым улочкам, где студенты, поэты и философы обсуждали идеи, способные изменить мир.

Бульвар Сен-Мишель — артерия Латинского квартала. Здесь книжные лавки сменяются кафе, а воздух наполнен ароматом кофе и звучанием интеллектуальных разговоров.

Вы узнаете почему Нотр-Дам был построен в этом месте не случайно

Увидите самую крохотную и узкую улочку в Париже

Послушаете городские легенды и узнаете, кто сделал Париж таким, каким мы любим его сейчас

Попробуете самую вкусную выпечку в Париже

Выпечку и кофе (по желанию) вы оплачиваете самостоятельно.