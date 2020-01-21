13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых

Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса

Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое. А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.