13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Anna читать дальше уменьшить обстановке. На все наши дополнительные вопросы получили исчерпывающие ответы. На многих экскурсиях тонешь в потоке дат и имён, но здесь было легко и доходчиво! Могу смело рекомендовать всем познавать Париж именно с Малхасом! Для информации: мы были семьей два родителя и два подростка. Понравилось всем! Два дня были на экскурсии с Малхасом. Изначально была заказана одна экскурсия, но после первого дня решили провести второй день именно с этим гидом. Подача материала легкая, непринужденная, в дружественной Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия читать дальше уменьшить Мы в Париже первый раз и на самом деле, очень круто, что начали своё путешествие с этой экскурсии. Теперь сформировалось общее понимание и представление, куда сходить и с чем познакомиться поближе.

Спасибо большое! Анастасия была волшебным экскурсоводом! Учитывая, что экскурсия длится 3 часа, пролетело незаметно, пока переходили между остановками, мы постоянно засыпали её различными вопросами, а она с радостью и очень развернуто отвечала. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марина Очень понравилась экскурсия и экскурсовод- Марина. 3 часа пролетели незаметно. Хорошо построен маршрут, правильно запланированный перерыв, интересная подача информации(история, мифы и легенды + юмор) сделали экскурсию легкой и познавательной. Всем рекомендую, а особенно экскурсовода Марину.

Марина большое спасибо за такое знакомство с Парижем!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Илья Спасибо экскурсию, отличный маршрут и классный рассказ. Отдельное спасибо гиду Никите, погружен в тему, ответил на все вопросы и рассказал много интересных моментов и лайфхаков. Однозначно рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Валерия! потрясающий гид, интересный человек.

В день еашей экскурсии дождь стоял стеной все три часа, мы даже думали, что пропустим экскурсию, но нет.

С первых минут было настолько интересно, что три часа под дождем пролетели, как мгновение! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет