13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по очаровательному историческому центру к Собору Парижской Богоматери

Krista
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Krista – представитель гидов
Я постараюсь передать вам дух и атмосферу города, поделиться тем, что чувствую и знаю о Париже, и показать уголки, куда вы вряд ли забредёте сами, — например, цветущий парк с лучшим видом на Нотр-Дам и средневековый дом-библиотеку.

Эта прогулка откроет вам особое обаяние Парижа и секреты его центральных улиц, познакомит с известными достопримечательностями и, конечно, жемчужиной столицы — Собором Парижской Богоматери.
47 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Опера
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У этой экскурсии13 отзывов
5
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже

Что вас ожидает

Шарм Парижа и его знаковые уголки
Мы пройдём по историческому центру города, набережной реки Сены и красивейшим площадям, поговорим о богатом прошлом столицы. Вы побываете:

  • На Вандомской площади, где расположены самые роскошные и дорогие магазины, в том числе бутик Шанель.
  • Во внутреннем дворике Пале-Рояль — королевского дворца, историю которого вы узнаете.
  • На площади Конкорд, где был обезглавлен французский король Людовик XVI и его жена Мария-Антуанетта.
  • Рядом с Лувром и в его старинной части — квадратном дворе.
  • У Театра французской комедии, который основал и где играл Мольер.
  • У удивительной церкви Сан-Жермен л’Оксеруа, связанной с покровительницей Парижа Женевьев.
  • На Мосту искусств с замочками влюбленных и на Новом мосту, который на самом деле — старейший в городе.
  • У символичного фонтана Святого Михаила, в великолепном саду Тьюильри и саду Вивиани, откуда вы полюбуетесь Нотр-Дамом с неожиданного ракурса.
  • А у самого Нотр-Дама: рассмотрите фасад собора, узнаете легенды, которые с ним связаны, и услышите о планах по его реконструкции.
  • А завершим прогулку в средневековом доме-библиотеке, где каждый англоязычный писатель стремится представить свои книги жителям Парижа.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Опера.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Krista
Krista
Криста — ваш частный гид по Парижу! Историк архитектуры, идейный вдохновитель и разработчик туристических маршрутов для ведущих туристических компаний Парижа. Экскурсии провожу вместе с командой профессиональных гидов. Для каждой экскурсии мы стараемся создать идеальный микс из парижских компонентов: веселого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни города. А бьен то! До скорого!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 января 2020
Нам очень понравилось! Очень интересно и познавательно. Будем рекомендовать.
5 августа 2019
Экскурсия понравилась, гид Мария очень приятная и интеллигентная девушка !
5 августа 2019
Мария не занудно рассказала про королевский Париж, при этом, упомянув интересные факты про современников: Хемингуэя, Шанель, Эрмес, Дюкасса и др
26 июля 2019
Дорогие друзья, вчера были на экскурсии Нотр-Дам и всё самое главное в Париже с экскурсоводом Марией. Много путешествуем, часто бываем на экскурсиях, поэтому со всей ответственностью можем заявить, что гид замечательный и можем всем порекомендовать сходить с этим экскурсоводом на экскурсию. Глубокое знание материала, видно, что любит и знает и свое дело, поэтому отличная подача материала, ответила на все вопросы, дала рекомендации по все интересующим нас вопросам, включая развлекательные вечерние мероприятия.
8 июля 2019
В Париже впервые. Познакомилась нас с этим чудесным городом, знакомым с детства (по литературе) гид Мария. Очень понравилось. Мы почувствовала любовь Марии к городу, которую она с удовольствием передала нам. Экскурсия очень насыщенная. Спасибо большое Марии.
4 апреля 2019
Экскурсию нам провела Мария - очень увлечённый и знающий экскурсовод. Замечательная экскурсия - мы прошли по самым известным достопримечательностям от Оперы до Нотр-Дама и узнали много интересных фактов из жизни Парижа. Большое спасибо)
25 марта 2019
Очень содержательно. Советую именно с этой экскурсии начать знакомство с Парижем. Очень душевно, с замечательными отсылками к истории. Это помогло "почувствовать" город, понять, что стоит еще посмотреть.
26 февраля 2019
Огромное спасибо гиду! Все было отлично!
8 января 2019
Были на экскурсии 31.12.2018 г. с гидом Марией. Было интересно и познавательно слушать гида. Исторические факты доносились ярко и красочно, маршрут построен сбалансированно.
Спасибо за доставленное удовольствие от прогулки и за подробный рассказ.
3 декабря 2018
С нами была экскурсовод Надежда, и мы - в полном восторге. Она прекрасно знает материал, великолепно все показывает и рассказывает, и, что очень важно, обладает необходимой гибкостью с учетом наличия большого количества детей в группе - чтобы подстроить экскурсию под возможности всех участников процесса. Обязательно будем изучать с Надеждой и другие места во Франции в будущем
Ещё 3 отзыва

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