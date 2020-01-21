13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Криста — ваш частный гид по Парижу! Историк архитектуры, идейный вдохновитель и разработчик туристических маршрутов для ведущих туристических компаний Парижа. Экскурсии провожу вместе с командой профессиональных гидов. Для каждой экскурсии мы стараемся создать идеальный микс из парижских компонентов: веселого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни города. А бьен то! До скорого!
Нам очень понравилось! Очень интересно и познавательно. Будем рекомендовать.
Наталья
5 августа 2019
Экскурсия понравилась, гид Мария очень приятная и интеллигентная девушка !
Зарема
5 августа 2019
Мария не занудно рассказала про королевский Париж, при этом, упомянув интересные факты про современников: Хемингуэя, Шанель, Эрмес, Дюкасса и др
Марина
26 июля 2019
Дорогие друзья, вчера были на экскурсии Нотр-Дам и всё самое главное в Париже с экскурсоводом Марией. Много путешествуем, часто бываем на экскурсиях, поэтому со всей ответственностью можем заявить, что гид замечательный и можем всем порекомендовать сходить с этим экскурсоводом на экскурсию. Глубокое знание материала, видно, что любит и знает и свое дело, поэтому отличная подача материала, ответила на все вопросы, дала рекомендации по все интересующим нас вопросам, включая развлекательные вечерние мероприятия.
вадим
8 июля 2019
В Париже впервые. Познакомилась нас с этим чудесным городом, знакомым с детства (по литературе) гид Мария. Очень понравилось. Мы почувствовала любовь Марии к городу, которую она с удовольствием передала нам. Экскурсия очень насыщенная. Спасибо большое Марии.
Елена
4 апреля 2019
Экскурсию нам провела Мария - очень увлечённый и знающий экскурсовод. Замечательная экскурсия - мы прошли по самым известным достопримечательностям от Оперы до Нотр-Дама и узнали много интересных фактов из жизни Парижа. Большое спасибо)
Светлана
25 марта 2019
Очень содержательно. Советую именно с этой экскурсии начать знакомство с Парижем. Очень душевно, с замечательными отсылками к истории. Это помогло "почувствовать" город, понять, что стоит еще посмотреть.
Елена
26 февраля 2019
Огромное спасибо гиду! Все было отлично!
Александр
8 января 2019
Были на экскурсии 31.12.2018 г. с гидом Марией. Было интересно и познавательно слушать гида. Исторические факты доносились ярко и красочно, маршрут построен сбалансированно.
Спасибо за доставленное удовольствие от прогулки и за подробный рассказ.
Дмитрий
3 декабря 2018
С нами была экскурсовод Надежда, и мы - в полном восторге. Она прекрасно знает материал, великолепно все показывает и рассказывает, и, что очень важно, обладает необходимой гибкостью с учетом наличия большого количества детей в группе - чтобы подстроить экскурсию под возможности всех участников процесса. Обязательно будем изучать с Надеждой и другие места во Франции в будущем
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Хотите стать с Лувром на «ты» и быстро понять, сколько эпох и величайших культурных ценностей вобрал в себя этот музей? Вы воочию увидите предметы искусства, без которых нельзя представить главную французскую сокровищницу, познакомитесь с огромным музейным пространством и историей этих стен — помнящих монархов и их придворных.
Полюбоваться белоснежной базиликой, разгадать секреты Мулен Руж и прикоснуться к французской жизни
Монмартр обладает особенной атмосферой. Вы исследуете старинный квартал, услышите о судьбе его построек и узнаете, кто делает самый вкусный шоколад города! Я расскажу, чем живут обычные парижане, и покажу тайные уголки знаменитого района.
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
В отличие от многогранного Лувра музей Орсе собрал очень узкую, но не менее ценную коллекцию — работы импрессионистов, ставшие визитной карточкой французской живописи. Перед вами засверкают главные сокровища Орсе: картины Моне, Ренуара, Дега, Гогена, Ван Гога и других прославленных художников. В результате вы разберетесь в прекраснейшем направлении французской живописи, побываете в Париже конца 19 века и по-новому взглянете на современное искусство.
Узнать историю детища Короля-Солнце и восхититься его интерьерами
Пожалуй, самый известный дворцово-парковый ансамбль Европы манит путешественников своим размахом и роскошью. Этот архитектурный шедевр стал проектом всей жизни Людовика XIV и памятником целой эпохе. Чтобы прочувствовать его гармоничное величие, вы пройдёте по залам дворца, узнаете, что происходило в парадных покоях, полюбуетесь изящными фонтанами в парке. И погрезите об идее «рая на земле», которую воплощали в Версале по желанию Короля-Солнце.
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Квартал Марэ соткан из напоминаний о Средневековье и пронизан аристократичностью, хотя жили здесь не только приближённые французского короля. Вы услышите рассказ об «аборигенах» и через него взглянете на старый район Парижа: что здесь делали масоны, министры, великий писатель и даже герой другого писателя — среди прекрасной архитектуры и жасминовых садиков? А подъём на крышу в конце экскурсии подарит поразительный вид на весь Марэ, Нотр-Дам и Эйфелеву башню.
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
В отличие от многогранного Лувра музей Орсе собрал очень узкую, но не менее ценную коллекцию — работы импрессионистов, ставшие визитной карточкой французской живописи. Перед вами засверкают главные сокровища Орсе: картины Моне, Ренуара, Дега, Гогена, Ван Гога и других прославленных художников. В результате вы разберетесь в прекраснейшем направлении французской живописи, побываете в Париже конца 19 века и по-новому взглянете на современное искусство.
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Хотите стать с Лувром на «ты» и быстро понять, сколько эпох и величайших культурных ценностей вобрал в себя этот музей? Вы воочию увидите предметы искусства, без которых нельзя представить главную французскую сокровищницу, познакомитесь с огромным музейным пространством и историей этих стен — помнящих монархов и их придворных.
Понятно и увлекательно о направлениях, картинах и инсталляциях
«Я тоже так могу!» и «Ничего не понятно!» — эти два восклицания мы часто слышим в музеях современного искусства. Чтобы понять его ценность, нет места лучше Центра Помпиду. В здании, вывернутом наизнанку, вы разберетесь в многочисленных -измах 20-21 веков и научитесь получать удовольствие от абстрактных картин и запутанных инсталляций.
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое. А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.
История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах. История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Что скрывает Марэ? Вы увидите роскошные особняки, парки и скверы и услышите о взлетах и падениях ордена тамплиеров, удивительных приключениях колье Марии-Антуанетты и необычных развлечениях королевского двора. Я проведу вас неизвестными туристам тропами и расскажу об истории квартала и его современной жизни.
Ощутить романтичный дух канала, узнать его историю и насладиться французскими деликатесами
Приглашаю прогуляться вдоль канала Сен-Мартен, расположенного в 10-м округе Парижа. Я расскажу его историю и секреты и покажу самые интересные точки: шлюзы, сбрасывающие воды, уютные скверы, ажурные кованые мостики и расписанные уличными художниками стены. Рассмотрев достопримечательности канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете продегустировать свежайшие морепродукты, сыры, вино, паштеты и мясные деликатесы. А я с радостью поделюсь с вами интересными фактами о французской гастрономии и привычках местных жителей.
Погулять по улицам студенческого района с античными корнями и узнать его богатейшую историю
На левом берегу Сены, на месте античного города Лютеция, вы рассмотрите самые знаменитые, а также малоизвестные достопримечательности разных эпох и времён, узнаете о великих умах, живших в студенческом районе, где расположился Парижский университет — Сорбонна. Увидите изящные памятники архитектуры и места, помнящие историю и её вершителей, и прочувствуете невероятную атмосферу города и Латинского квартала.