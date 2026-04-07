13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой прогулке вы ощутите дух и атмосферу города и увидите уголки, куда вряд ли забрели бы сами, — например, цветущий парк с лучшим видом на Нотр-Дам и средневековый дом-библиотеку.
Откроете особое обаяние Парижа и секреты его центральных улиц, познакомитесь с известными достопримечательностями и, конечно, жемчужиной столицы — Собором Парижской Богоматери.
Откроете особое обаяние Парижа и секреты его центральных улиц, познакомитесь с известными достопримечательностями и, конечно, жемчужиной столицы — Собором Парижской Богоматери.
Описание экскурсии
Мы пройдём по историческому центру города, набережной реки Сены и красивейшим площадям, поговорим о богатом прошлом столицы.
Вы побываете
- На Вандомской площади, где расположены самые роскошные и дорогие магазины, в том числе и бутик Шанель
- Во внутреннем дворике Пале-Рояль — королевского дворца, историю которого вы узнаете
- Рядом с Лувром и в его старинной части — квадратном дворе
- У Театра французской комедии, который основал и где играл Мольер
- У удивительной церкви Сен-Жермен-л’Оксеруа, связанной с покровительницей Парижа — Женевьев
- На Мосту искусств с замочками влюблённых и на Новом мосту, который на самом деле — старейший в городе
- У символичного фонтана Святого Михаила, в великолепном саду Тьюильри и саду Вивиани
- У самого Нотр-Дама — вы рассмотрите фасад собора и откроете легенды, которые с ним связаны
- А завершим прогулку в средневековом доме-библиотеке, где каждый англоязычный писатель стремится представить свои книги жителям Парижа
Организационные детали
- Во Франции не принимают банкноты номиналом €200 и €500, поэтому просим вас заранее подготовить банкноты меньшего номинала
- Обратите внимание: в сезон в группе может быть до 15 человек
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 16 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€52
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Hôtel de Ville
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 17216 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 144 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Два дня были на экскурсии с Малхасом. Изначально была заказана одна экскурсия, но после первого дня решили провести второй день именно с этим гидом. Подача материала легкая, непринужденная, в дружественной
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия была волшебным экскурсоводом! Учитывая, что экскурсия длится 3 часа, пролетело незаметно, пока переходили между остановками, мы постоянно засыпали её различными вопросами, а она с радостью и очень развернуто отвечала.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод- Марина. 3 часа пролетели незаметно. Хорошо построен маршрут, правильно запланированный перерыв, интересная подача информации(история, мифы и легенды + юмор) сделали экскурсию легкой и познавательной. Всем рекомендую, а особенно экскурсовода Марину.
Марина большое спасибо за такое знакомство с Парижем!!!
Марина большое спасибо за такое знакомство с Парижем!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо экскурсию, отличный маршрут и классный рассказ. Отдельное спасибо гиду Никите, погружен в тему, ответил на все вопросы и рассказал много интересных моментов и лайфхаков. Однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Валерия! потрясающий гид, интересный человек.
В день еашей экскурсии дождь стоял стеной все три часа, мы даже думали, что пропустим экскурсию, но нет.
С первых минут было настолько интересно, что три часа под дождем пролетели, как мгновение!
В день еашей экскурсии дождь стоял стеной все три часа, мы даже думали, что пропустим экскурсию, но нет.
С первых минут было настолько интересно, что три часа под дождем пролетели, как мгновение!
Вам был полезен этот отзыв?
Были 5 апреля на обзорной пешей экскурсии по центру, гид Малхас.
Погода была дождливой и мы оказались втроём с гидом, остальные туристы,видимо не пришли. Экскурсия оказалась индивидуальной.
Нам всё понравилось, подача, объём материала.
На все вопросы гид смог ответить.
Мы довольны.
Погода была дождливой и мы оказались втроём с гидом, остальные туристы,видимо не пришли. Экскурсия оказалась индивидуальной.
Нам всё понравилось, подача, объём материала.
На все вопросы гид смог ответить.
Мы довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «Всё самое главное в Париже»
Групповая
до 15 чел.
Париж сквозь призму эпох: обзорная экскурсия по историческому центру
Прочувствовать пульс города и изучить его главные места
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 авг в 10:30
€32 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
По историческому центру Парижа
Нотр-Дам, Лувр, остров Сите и другие достопримечательности города любви - на обзорной прогулке
Начало: На площади Отель де Виль (в прошлом - Гревская пло...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €230 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по центру Парижу
Париж и вы - идеальная пара для незабываемой фотосессии. Прогулка по Монмартру и у Эйфелевой башни с профессиональным фотографом подарит яркие эмоции
Начало: У метро Trocadero
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €420 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Латинский квартал - интеллектуальный центр Парижа
Погрузитесь в атмосферу старинного Парижа, исследуя Латинский квартал с его богатой историей и культурой
Начало: У фонтана Святого Мишеля
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
от €200 за всё до 6 чел.
€52 за человека