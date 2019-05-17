19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Летние месяцы идеально подходят для прогулок по Латинскому кварталу, когда сады и парки в полном расцвете, а улицы оживлены. Это время позволяет насладиться атмосферой Парижа в полной мере, когда можно комфортно проводить время на свежем воздухе. Весной и осенью также приятно посетить этот район. В это время меньше туристов, что позволяет более спокойно наслаждаться архитектурой и историей квартала. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает более уединенные прогулки.

Латинский квартал - это сердце Парижа, где переплетаются история и современность. Здесь расположены знаменитые Сорбонна и Пантеон, а также множество других знаковых мест. Экскурсия начинается у Люксембургского сада и завершается

у Собора Парижской Богоматери. Участники узнают о кельтском племени паризиев, монастырских школах XII века и легендарных выпускниках Лицея Генриха IV. Латинский квартал славится своей оживленной атмосферой, где всегда царит радость и дружелюбие

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История старинного квартала

Латинский квартал расположен в 5 округе Парижа, на левом берегу Сены, и простирается от реки до вершины холма Святой Женевьевы. Я расскажу о городе Лютеция, который располагался на этом склоне в I веке н. э., и населявшем его кельтском племени паризиев, впоследствии подарившем название столице. Две традиции наложили свой отпечаток на Латинский квартал: университетская и монастырская. Вы узнаете, как в XII веке многочисленные монастыри и аббатства создали свои теологические школы, с которых и началась история знаменитого сегодня района.

Легенды и архитектура знаковых достопримечательностей

Маршрут экскурсии пролегает от Люксембургского сада до Собора Парижской Богоматери. Вы прогуляетесь по живописным улочкам Латинского квартала и ощутите его неповторимый дух. Итак, в программе экскурсии:

Люксембургский сад и дворец — вы погуляете по тенистым аллеям с неповторимыми по красоте клумбами, цветочными композициями, переходами, лужайками и водоемами. Кстати, здесь любили проводить время Дидро, Гюго, Хемингуэй, Ахматова, Бродский и другие известные личности.

— вы погуляете по тенистым аллеям с неповторимыми по красоте клумбами, цветочными композициями, переходами, лужайками и водоемами. Кстати, здесь любили проводить время Дидро, Гюго, Хемингуэй, Ахматова, Бродский и другие известные личности. Пантеон — вы узнаете, какие знаменитые люди Франции здесь захоронены.

— вы узнаете, какие знаменитые люди Франции здесь захоронены. Церковь Святого Этьена — я расскажу о необычной архитектурной детали внутреннего убранства церкви «жюбэ», которая в былые времена разделяла места для монахов и прихожан.

— я расскажу о необычной архитектурной детали внутреннего убранства церкви «жюбэ», которая в былые времена разделяла места для монахов и прихожан. Музей Средневековья Клюни — вы увидите бывшую резиденцию архиепископов ордена Клюни, построенную рядом с руинами римских терм в XIII веке.

— вы увидите бывшую резиденцию архиепископов ордена Клюни, построенную рядом с руинами римских терм в XIII веке. Сорбонна — вам откроется неповторимая атмосфера знаменитого университета, оживленная и очень веселая.

— вам откроется неповторимая атмосфера знаменитого университета, оживленная и очень веселая. Лицей Генриха IV — я расскажу о его легендарных выпускниках, среди которых были тысячи писателей, политиков, музыкантов и ученых Франции. В том числе, поэт Алфрэд дэ Мюссэ, писатели Проспер Мериме и Ги де Мопассан, философ Жан-Поль Сартр и многие другие великие деятели.

— я расскажу о его легендарных выпускниках, среди которых были тысячи писателей, политиков, музыкантов и ученых Франции. В том числе, поэт Алфрэд дэ Мюссэ, писатели Проспер Мериме и Ги де Мопассан, философ Жан-Поль Сартр и многие другие великие деятели. Собор Парижской Богоматери — вы узнаете, как он был спасен от разрушения благодаря одноименному роману Виктора Гюго.

Оживленная атмосфера Латинского квартала

Парижане, студенты и туристы с удовольствием проводят здесь время круглый год, в многочисленных кафе и ресторанах, картинных галереях и престижных выставках дворца Люксембург, на улицах и в парках. В теплые весенние и летние дни Люксембургский сад наполняется шумом и криками играющих детей, которые пускают по бассейну деревянные парусники. Вы ощутите дружелюбную и радостную атмосферу, которая всегда царит в Латинском квартале.

Организационные детали