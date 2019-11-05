19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История старинного квартала
Латинский квартал расположен в 5 округе Парижа, на левом берегу Сены, и простирается от реки до вершины холма Святой Женевьевы. Я расскажу о городе Лютеция, который располагался на этом склоне в I веке н.э., и населявшем его кельтском племени паризиев, впоследствии подарившем название столице. Две традиции наложили свой отпечаток на Латинский квартал: университетская и монастырская. Вы узнаете, как в XII веке многочисленные монастыри и аббатства создали свои теологические школы, с которых и началась история знаменитого сегодня района.
Легенды и архитектура знаковых достопримечательностей
Маршрут экскурсии пролегает от Люксембургского сада до Собора Парижской Богоматери. Вы прогуляетесь по живописным улочкам Латинского квартала и ощутите его неповторимый дух. Итак, в программе экскурсии:
Оживленная атмосфера Латинского квартала
Парижане, студенты и туристы с удовольствием проводят здесь время круглый год, в многочисленных кафе и ресторанах, картинных галереях и престижных выставках дворца Люксембург, на улицах и в парках. В теплые весенние и летние дни Люксембургский сад наполняется шумом и криками играющих детей, которые пускают по бассейну деревянные парусники. Вы ощутите дружелюбную и радостную атмосферу, которая всегда царит в Латинском квартале.