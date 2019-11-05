19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по колоритным улочкам и насладиться студенческим духом

Ольга
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Ольга – ваш гид
Латинский квартал — богемный, веселый и очень оживленный район Парижа.

Именно здесь находятся знаменитые на весь мир Сорбонна и Пантеон.

Вы пройдете по красивейшему маршруту от Люксембургского сада до Собора Парижской Богоматери и поймете, почему Латинский квартал настолько любим местными жителями и путешественниками.
€40
30 за человека
скидка25%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в Люксембургский сад со стороны бульвара сант мишель - вход Gay-Lussac
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У этой экскурсии19 отзывов
4.95
Тайны Латинского квартала
Тайны Латинского квартала

Что вас ожидает

История старинного квартала
Латинский квартал расположен в 5 округе Парижа, на левом берегу Сены, и простирается от реки до вершины холма Святой Женевьевы. Я расскажу о городе Лютеция, который располагался на этом склоне в I веке н.э., и населявшем его кельтском племени паризиев, впоследствии подарившем название столице. Две традиции наложили свой отпечаток на Латинский квартал: университетская и монастырская. Вы узнаете, как в XII веке многочисленные монастыри и аббатства создали свои теологические школы, с которых и началась история знаменитого сегодня района.

Легенды и архитектура знаковых достопримечательностей
Маршрут экскурсии пролегает от Люксембургского сада до Собора Парижской Богоматери. Вы прогуляетесь по живописным улочкам Латинского квартала и ощутите его неповторимый дух. Итак, в программе экскурсии:

  • Люксембургский сад и дворец — вы погуляете по тенистым аллеям с неповторимыми по красоте клумбами, цветочными композициями, переходами, лужайками и водоемами. Кстати, здесь любили проводить время Дидро, Гюго, Хемингуэй, Ахматова, Бродский и другие известные личности.
  • Пантеон — вы узнаете, какие знаменитые люди Франции здесь захоронены.
  • Церковь Святого Этьена — я расскажу о необычной архитектурной детали внутреннего убранства церкви «жюбэ», которая в былые времена разделяла места для монахов и прихожан.
  • Музей Средневековья Клюни — вы увидите бывшую резиденцию архиепископов ордена Клюни, построенную рядом с руинами римских терм в XIII веке.
  • Сорбонна — вам откроется неповторимая атмосфера знаменитого университета, оживленная и очень веселая.
  • Лицей Генриха IV — я расскажу о его легендарных выпускниках, среди которых были тысячи писателей, политиков, музыкантов и ученых Франции. В том числе, поэт Алфрэд дэ Мюссэ, писатели Проспер Мериме и Ги де Мопассан, философ Жан-Поль Сартр и многие другие великие деятели.
  • Собор Парижской Богоматери — вы узнаете, как он был спасен от разрушения благодаря одноименному роману Виктора Гюго.

Оживленная атмосфера Латинского квартала
Парижане, студенты и туристы с удовольствием проводят здесь время круглый год, в многочисленных кафе и ресторанах, картинных галереях и престижных выставках дворца Люксембург, на улицах и в парках. В теплые весенние и летние дни Люксембургский сад наполняется шумом и криками играющих детей, которые пускают по бассейну деревянные парусники. Вы ощутите дружелюбную и радостную атмосферу, которая всегда царит в Латинском квартале.

Организационные детали

  • На экскурсии мы не заходим в музеи и церкви
  • Прогулка закончится у Собора Парижской Богоматери в 15 часов. В конце вы сможете сразу же самостоятельно его посетить.
Тайны Латинского квартала
Тайны Латинского квартала
Тайны Латинского квартала
Тайны Латинского квартала
Тайны Латинского квартала
Тайны Латинского квартала
Тайны Латинского квартала

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у входа в Люксембургский сад со стороны бульвара сант мишель - вход Gay-Lussac.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Профессиональный Гид. Живу в Париже с 1997 года. Более 12 лет работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась ее историей, искусством, архитектурой и традициями. Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. После многих лет обучения возникло желание поменять профессию и стать гидом-экскурсоводом и все, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники. Получила диплом и Государственную Лицензию Гида, работаю и приглашаю вас на встречу с Парижем.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 ноября 2019
Благодарим Ольгу за 3 дня из 4,проведенных на экскурсиях с Ольгой в Париже! Без гида очень сложно ориентироваться впервые ,попав в Париж!!После 2-3 часов, проведенных с Ольгой в очень ритмичном темпе, четкое представление куда хочется вернуться опять, чтобы уже посмаковать!:-)
27 октября 2019
Очень понравилась экскурсия по латинскому кварталу, узнала много нового, интересная, душевная прогулка получилась, и даже погода не стала помехой! Большое спасибо, Ольга!
6 октября 2019
Ольга хороший экскурсовод, очень динамичная! Понравилось ;)
18 августа 2019
Большое спасибо Ольге за экскурсию. Даже проливной дождь не помешал нам получить удовольствие от прогулки с ней. Было очень интересно. Ольга обладает обширными знаниями об истории Парижа и умеет их увлекательно изложить. Мы много путешествуем и знаем, что найти хорошего гида не так просто. Часто этим занимаются непрофессиональные люди, которые кроме раздражения ничего не оставляют в вашей памяти.Такие встречаются и на этом сайте. Так что будьте внимательны. Читайте отзывы. Но с Ольгой нам повезло. Большое спасибо!
17 августа 2019
Ольга- великолепный гид! Владеет большим количеством информации, очень интересно ее слушать.
14 августа 2019
Самый замечательный гид. Ольга раскрыла нам новую страницу Парижа. Прогулка по Латинскому кварталу в маленькой группе, рассказы Оли о том, что здесь происходило, надолго останутся в нашей памяти. Оля - проф. гид, внимательный и заботливый человек, который не только умеет доступно преподнести информацию, но и создать приятную атмосферу среди незнакомых людей. Очень очень рекомендую
12 августа 2019
Ольга - прекрасный гид! Несмотря на сильный дождь во время экскурсии, мы получили огромное удовольствие от мест, по которым гуляли, и от рассказа Ольги. Обязательно к Вам вернёмся! Спасибо! Всем рекомендуем.
18 июля 2019
Очень содержательная экскурсия. Стремление экскурсовода Ольги раскрыть район, тему и заинтересовать нас было выше всяких похвал. Спасибо
15 июля 2019
Экскурсия понравилась.
2 июня 2019
Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию! Очень легко и познавательно!
Ещё 9 отзывов

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