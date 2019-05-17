19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Латинский квартал Парижа манит своей богемной атмосферой. Прогулка от Люксембургского сада до Собора Парижской Богоматери оставит незабываемые впечатления
Латинский квартал - это сердце Парижа, где переплетаются история и современность. Здесь расположены знаменитые Сорбонна и Пантеон, а также множество других знаковых мест. Экскурсия начинается у Люксембургского сада и завершается читать дальшеуменьшить
у Собора Парижской Богоматери.
Участники узнают о кельтском племени паризиев, монастырских школах XII века и легендарных выпускниках Лицея Генриха IV. Латинский квартал славится своей оживленной атмосферой, где всегда царит радость и дружелюбие
Летние месяцы идеально подходят для прогулок по Латинскому кварталу, когда сады и парки в полном расцвете, а улицы оживлены. Это время позволяет насладиться атмосферой Парижа в полной мере, когда можно комфортно проводить время на свежем воздухе. Весной и осенью также приятно посетить этот район. В это время меньше туристов, что позволяет более спокойно наслаждаться архитектурой и историей квартала. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает более уединенные прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Люксембургский сад
Пантеон
Церковь Святого Этьена
Музей Средневековья Клюни
Сорбонна
Лицей Генриха IV
Собор Парижской Богоматери
Описание экскурсии
История старинного квартала
Латинский квартал расположен в 5 округе Парижа, на левом берегу Сены, и простирается от реки до вершины холма Святой Женевьевы. Я расскажу о городе Лютеция, который располагался на этом склоне в I веке н. э., и населявшем его кельтском племени паризиев, впоследствии подарившем название столице. Две традиции наложили свой отпечаток на Латинский квартал: университетская и монастырская. Вы узнаете, как в XII веке многочисленные монастыри и аббатства создали свои теологические школы, с которых и началась история знаменитого сегодня района.
Легенды и архитектура знаковых достопримечательностей
Маршрут экскурсии пролегает от Люксембургского сада до Собора Парижской Богоматери. Вы прогуляетесь по живописным улочкам Латинского квартала и ощутите его неповторимый дух. Итак, в программе экскурсии:
Люксембургский сад и дворец — вы погуляете по тенистым аллеям с неповторимыми по красоте клумбами, цветочными композициями, переходами, лужайками и водоемами. Кстати, здесь любили проводить время Дидро, Гюго, Хемингуэй, Ахматова, Бродский и другие известные личности.
Пантеон — вы узнаете, какие знаменитые люди Франции здесь захоронены.
Церковь Святого Этьена — я расскажу о необычной архитектурной детали внутреннего убранства церкви «жюбэ», которая в былые времена разделяла места для монахов и прихожан.
Музей Средневековья Клюни — вы увидите бывшую резиденцию архиепископов ордена Клюни, построенную рядом с руинами римских терм в XIII веке.
Сорбонна — вам откроется неповторимая атмосфера знаменитого университета, оживленная и очень веселая.
Лицей Генриха IV — я расскажу о его легендарных выпускниках, среди которых были тысячи писателей, политиков, музыкантов и ученых Франции. В том числе, поэт Алфрэд дэ Мюссэ, писатели Проспер Мериме и Ги де Мопассан, философ Жан-Поль Сартр и многие другие великие деятели.
Собор Парижской Богоматери — вы узнаете, как он был спасен от разрушения благодаря одноименному роману Виктора Гюго.
Оживленная атмосфера Латинского квартала
Парижане, студенты и туристы с удовольствием проводят здесь время круглый год, в многочисленных кафе и ресторанах, картинных галереях и престижных выставках дворца Люксембург, на улицах и в парках. В теплые весенние и летние дни Люксембургский сад наполняется шумом и криками играющих детей, которые пускают по бассейну деревянные парусники. Вы ощутите дружелюбную и радостную атмосферу, которая всегда царит в Латинском квартале.
Организационные детали
На экскурсии мы не заходим в музеи и церкви
Прогулка закончится у Собора Парижской Богоматери в 15 часов. В конце вы сможете сразу же самостоятельно его посетить.
Экскурсию можно провести на ваш выбор: Утром в 9.00, в 9.30 или в 10.00, После обеда — в 13.30, в 14.00, в 14.30
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Люксембургский сад со стороны бульвара сант мишель - вход Gay-Lussac
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 6734 туристов
Я профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась её историей, искусством, архитектурой и традициями. читать дальшеуменьшить
Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. А после обучения возникло желание поменять профессию — стать гидом-экскурсоводом — и всё, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники.
Все экскурсии провожу самостоятельно. Получила диплом и Государственную лицензию гида. Приглашаю вас на встречу с Парижем.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Artem
Этот тот замечательный случай когда согласен со всеми положительными отзывами прочитанными до поездки на все 100 % Экскурсии Ольги невероятно увлекательные, в них действительно чувствуешь шарм города, экскурсовод буквально открывает читать дальшеуменьшить
глаза на такие интересные изюминки города от которых голова идёт кругом - настолько погружаешься в историю. Хороший темп который держит гид позволяет увидеть максимум интересностей и услышать максимум удивительных историй. Очень чувствуется что человек помимо того что профессионал в своём деле, но ещё и влюблён в своё занятие и город! Особенно понравилась экскурсия по кварталу Марэ - это не первая наша поездка в Париж, но как оказалось мы совсем не знали город, спасибо огромное Ольге за такие прекрасные впечатления!
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Ю
Юлия
Первый день в Париже, мы после поезда из Брюсселя прибегаем на эту экскурсию. Чуть уставшие и вроде бы хочется передохнуть, но появляется Ольга с безупречными манерами общения, умение держать публику, читать дальшеуменьшить
захватывающие истории и мы полностью забываем про свою усталость! А материалы, которые с собой берет гид еще раз подтверждает, как ответственно готовится Ольга к каждой своей экскурсии. Безумно интересно любому возрасту, слушали, запоминали и удивлялись, как быстро летит время! Пожалели, что у Ольги взяли только 2 экскурсии (просто по времени мы были ограничены), но если бы находились дольше, мы не задумываясь посетили бы все экскурсии Ольги! Спасибо Вам огромное за подаренные эмоции, знания и Ваше тепло! Советуем ВСЕМ!! безумно интересно и познавательно (а по секрету скажу, что это одно из любимых моих мест в Париже! ну очень уж уютный Латинский квартал!).
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Л
Люба
Мы с большим удовольствием прогулялись по Латинскому кварталу с Ольгой. Экскурсия была интересная, рассказывала Ольга живо и эмоционально, мы узнали очень много нового. Очевидно, что она очень любит архитектуру и историю. Спасибо!
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Нелли
Большое спасибо Ольге за экскурсию. Даже проливной дождь не помешал нам получить удовольствие от прогулки с ней. Было очень интересно. Ольга обладает обширными знаниями об истории Парижа и умеет их читать дальшеуменьшить
увлекательно изложить. Мы много путешествуем и знаем, что найти хорошего гида не так просто. Часто этим занимаются непрофессиональные люди, которые кроме раздражения ничего не оставляют в вашей памяти. Такие встречаются и на этом сайте. Так что будьте внимательны. Читайте отзывы. Но с Ольгой нам повезло. Большое спасибо!
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M
Marina
Самый замечательный гид. Ольга раскрыла нам новую страницу Парижа. Прогулка по Латинскому кварталу в маленькой группе, рассказы Оли о том, что здесь происходило, надолго останутся в нашей памяти. Оля - проф. гид, внимательный и заботливый человек, который не только умеет доступно преподнести информацию, но и создать приятную атмосферу среди незнакомых людей. Очень очень рекомендую
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Петр
Ольга смогла очень интересно рассказать о Латинском квартале, уместив несколько веков, плюс мифы и легенды, в несколько часов. Никаких неловких пауз - все было гармонично, последовательно и увлекательно. Потом взяли сразу еще одну экскурсию на Монмартре - было так же супер! Обязательно свяжемся с Ольгой, если еще поедем в Париж отдыхать)