Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 25 экскурсий в категории «История и культура» в Париже на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Автобусная обзорная экскурсия по Парижу
🚌 На автобусе
Групповая
1.5 часа
43 отзыва
Автобусная обзорная экскурсия по Парижу
Расписание: Вторник в 15:00
46 за человека
Экскурсия по Монмартру (пешеходная)
Групповая
2 часа
23 отзыва
Экскурсия по Монмартру (пешеходная)
Расписание: Среда в 13:00
46 за человека
Исторический центр Парижа (Нотр Дамм и Латинский квартал)
Групповая
2 часа
20 отзывов
Исторический центр Парижа (Нотр Дамм и Латинский квартал)
Расписание: Вторник в 18:00
46 за человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
16 отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Парижу
Расписание: Ежедневно. в 15:15
25 за человека
Шедевры Лувра за два часа
Групповая
2 часа
5 отзывов
Шедевры Лувра за два часа
Расписание: ежедневно кроме вторника в 10:00, 13:30
52 за человека
Первое знакомство с Парижем
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Первое знакомство с Парижем
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья в 10:30
30 за человека
Прогулка по богемному Монмартру
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка по богемному Монмартру
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья в 17:00
40 за человека
Экскурсия в Шартр
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в Шартр
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 625 за экскурсию
Русский Париж (Сент-Женевьев-де-Буа)
Индивидуальная
3 часа
Русский Париж (Сент-Женевьев-де-Буа)
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 344 за экскурсию
Во-ле-Виконт - прародитель Версаля
Индивидуальная
5 часов
Во-ле-Виконт - прародитель Версаля
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 565 за экскурсию
Венсенский замок
Индивидуальная
3 часа
Венсенский замок
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 09:00
344 за экскурсию
Замок Пьерфон
Индивидуальная
5 часов
Замок Пьерфон
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 09:00
538 за экскурсию
Нормандия: Этрета - Онфлер - Довиль
Индивидуальная
12 часов
Нормандия: Этрета - Онфлер - Довиль
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 940 за экскурсию
Чрево Парижа и квартал Марэ
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Чрево Парижа и квартал Марэ
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный экскурсовод
Расписание: Ежедневно в 15:00
245 за экскурсию
Персональная прогулка с гидом по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Парижу
Расписание: Ежедневно в 11:00
175 за экскурсию
Шарм и блеск Парижа
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Шарм и блеск Парижа
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья в 14:00
40 за человека
Замок Фонтебло
Индивидуальная
5 часов
Замок Фонтебло
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
585 за экскурсию
Замок Шантии
Индивидуальная
5 часов
Замок Шантии
Расписание: Ежедневно в 10:00
585 за экскурсию
Лувр от античности до XIX века
Индивидуальная
2 часа
Лувр от античности до XIX века
Расписание: Ежедневно, кроме вторников в 09:00
270 за экскурсию
Монмартр
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Монмартр
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
260 за экскурсию
Латинский квартал Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Латинский квартал Парижа
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
260 за экскурсию
Шарм и секреты Парижа. Исторический центр
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Шарм и секреты Парижа. Исторический центр
Расписание: Ежедневно в 10:00
45 за человека
Монмартр! Эпицентр свободы и творчества
Групповая
2 часа
Монмартр! Эпицентр свободы и творчества
Расписание: Ежедневно в 15:00, 18:30
30 за человека
Музей Орсе в мини-группе
Групповая
2 часа
Музей Орсе в мини-группе
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 13:30
55 за человека
Обзорная по Парижу на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Обзорная по Парижу на машине
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    ELENA
    6 апреля 2024
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Парижу
    Спасибо огромное Дине за интересную экскурсию по одному из маршрутов Парижа. Нас была большая компания (12 человек из которых трое были детьми). С такой группой работать сложно, но Дина нашла отличный подход к каждому участнику.
    Спасибо огромное Дине за интересную экскурсию по одному из маршрутов Парижа. Нас была большая компания (12
  • E
    ELENA
    6 апреля 2024
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Парижу
    Спасибо огромное Люсе за прекрасно проведенную экскурсию. Несмотря на небольшой дождь, ее увлеченность городом, ее доброжелательность и умение заинтересовать людей
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    тем, что она рассказывает, заставляют влюбиться не только в город, но и в Люсю. Именно очаровавшись ею, мы попросили организаторов, чтобы Люся провела для нас еще одну экскурсию - по Монмартру.

    Спасибо огромное Люсе за прекрасно проведенную экскурсию. Несмотря на небольшой дождь, ее увлеченность городом, ее доброжелательностьСпасибо огромное Люсе за прекрасно проведенную экскурсию. Несмотря на небольшой дождь, ее увлеченность городом, ее доброжелательность
  • О
    Олеся
    5 марта 2024
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Парижу
    Отличная прогулка, несмотря на погоду! Гид была мила, внимательна и вполне профессиональна
  • Р
    Ринат
    26 марта 2023
    Первое знакомство с Парижем
    Спасибо большое гиду Оксане за проведенную экскурсию! Очень интересно и познавательно. Советую!
  • М
    Марина
    29 января 2022
    Прогулка по богемному Монмартру
    Не пропустите эту экскурсию! Атмосфера квартала и рассказ гида - потрясающие!
  • Н
    Наталья
    22 января 2022
    Первое знакомство с Парижем
    Прекрасная экскурсия, столько информации! Спасибо!
  • M
    Marina
    1 марта 2020
    Шедевры Лувра за два часа
    Отличная информативная экскурсия! Приятный гид, встреча четко по расписанию. Второй раз беру экскурсии у tezeks, и буду брать еще!
  • B
    Berkovitch
    29 февраля 2020
    Автобусная обзорная экскурсия по Парижу
    Экскурсия понравилось. Она соответствует описанию. Автобус с гидом и две небольших остановки. Гид рассказывала довольно интересно. Думаю для детей эта экскурсия не подойдёт. Много времени надо провести в автобусе.
  • М
    Марина
    26 декабря 2019
    Шедевры Лувра за два часа
    Наша экскурсия по музею Лувра прошла замечательно! Два часа как одно мгновенье! Мои дети слушали экскурсовода с большим интересом. Огромное спасибо! Для себя подчерпнули много интересных фактов!!!
  • С
    Светлана
    25 октября 2019
    Экскурсия по Монмартру (пешеходная)
    Экскурсия прошла хорошо. Много интересного. Пожелания - думаю надо 3 часа, а не 2. Не хотелось бы везде бегом бежать.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «История и культура»

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  1. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу
  2. Экскурсия по Монмартру (пешеходная)
  3. Исторический центр Парижа (Нотр Дамм и Латинский квартал)
  4. Ежедневная пешеходная экскурсия по Парижу
  5. Шедевры Лувра за два часа
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  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
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  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "История и культура" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 25 до 940. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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