E ELENA Ежедневная пешеходная экскурсия по Парижу Спасибо огромное Дине за интересную экскурсию по одному из маршрутов Парижа. Нас была большая компания (12 человек из которых трое были детьми). С такой группой работать сложно, но Дина нашла отличный подход к каждому участнику.

E ELENA Ежедневная пешеходная экскурсия по Парижу читать дальше тем, что она рассказывает, заставляют влюбиться не только в город, но и в Люсю. Именно очаровавшись ею, мы попросили организаторов, чтобы Люся провела для нас еще одну экскурсию - по Монмартру. Спасибо огромное Люсе за прекрасно проведенную экскурсию. Несмотря на небольшой дождь, ее увлеченность городом, ее доброжелательность и умение заинтересовать людей

О Олеся Ежедневная пешеходная экскурсия по Парижу Отличная прогулка, несмотря на погоду! Гид была мила, внимательна и вполне профессиональна

Р Ринат Первое знакомство с Парижем Спасибо большое гиду Оксане за проведенную экскурсию! Очень интересно и познавательно. Советую!

М Марина Прогулка по богемному Монмартру Не пропустите эту экскурсию! Атмосфера квартала и рассказ гида - потрясающие!

Н Наталья Первое знакомство с Парижем Прекрасная экскурсия, столько информации! Спасибо!

M Marina Шедевры Лувра за два часа Отличная информативная экскурсия! Приятный гид, встреча четко по расписанию. Второй раз беру экскурсии у tezeks, и буду брать еще!

B Berkovitch Автобусная обзорная экскурсия по Парижу Экскурсия понравилось. Она соответствует описанию. Автобус с гидом и две небольших остановки. Гид рассказывала довольно интересно. Думаю для детей эта экскурсия не подойдёт. Много времени надо провести в автобусе.

М Марина Шедевры Лувра за два часа Наша экскурсия по музею Лувра прошла замечательно! Два часа как одно мгновенье! Мои дети слушали экскурсовода с большим интересом. Огромное спасибо! Для себя подчерпнули много интересных фактов!!!