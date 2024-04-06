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Групповая
1.5 часа
Расписание: Вторник в 15:00
€46 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Среда в 13:00
€46 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Вторник в 18:00
€46 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно. в 15:15
€25 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: ежедневно кроме вторника в 10:00, 13:30
€52 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья в 10:30
€30 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья в 17:00
€40 за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в Шартр
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €625 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Русский Париж (Сент-Женевьев-де-Буа)
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €344 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €565 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Венсенский замок
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 09:00
€344 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Замок Пьерфон
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 09:00
€538 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €940 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Чрево Парижа и квартал Марэ
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный экскурсовод
Расписание: Ежедневно в 15:00
€245 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
€175 за экскурсию
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья в 14:00
€40 за человека
Индивидуальная
5 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€585 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Расписание: Ежедневно в 10:00
€585 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно, кроме вторников в 09:00
€270 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Монмартр
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€260 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Латинский квартал Парижа
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€260 за экскурсию
Групповая
3 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
€45 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:00, 18:30
€30 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 13:30
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- EELENA6 апреля 2024Спасибо огромное Дине за интересную экскурсию по одному из маршрутов Парижа. Нас была большая компания (12 человек из которых трое были детьми). С такой группой работать сложно, но Дина нашла отличный подход к каждому участнику.
- EELENA6 апреля 2024Спасибо огромное Люсе за прекрасно проведенную экскурсию. Несмотря на небольшой дождь, ее увлеченность городом, ее доброжелательность и умение заинтересовать людей
- ООлеся5 марта 2024Отличная прогулка, несмотря на погоду! Гид была мила, внимательна и вполне профессиональна
- РРинат26 марта 2023Спасибо большое гиду Оксане за проведенную экскурсию! Очень интересно и познавательно. Советую!
- ММарина29 января 2022Не пропустите эту экскурсию! Атмосфера квартала и рассказ гида - потрясающие!
- ННаталья22 января 2022Прекрасная экскурсия, столько информации! Спасибо!
- MMarina1 марта 2020Отличная информативная экскурсия! Приятный гид, встреча четко по расписанию. Второй раз беру экскурсии у tezeks, и буду брать еще!
- BBerkovitch29 февраля 2020Экскурсия понравилось. Она соответствует описанию. Автобус с гидом и две небольших остановки. Гид рассказывала довольно интересно. Думаю для детей эта экскурсия не подойдёт. Много времени надо провести в автобусе.
- ММарина26 декабря 2019Наша экскурсия по музею Лувра прошла замечательно! Два часа как одно мгновенье! Мои дети слушали экскурсовода с большим интересом. Огромное спасибо! Для себя подчерпнули много интересных фактов!!!
- ССветлана25 октября 2019Экскурсия прошла хорошо. Много интересного. Пожелания - думаю надо 3 часа, а не 2. Не хотелось бы везде бегом бежать.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «История и культура»
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Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
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