Приглашаем вас в ежедневный тур из Парижа в средневековый Брюгге в составе мини-группы. В программе — экскурсия по главным достопримечательностям и свободное время для знакомства с городом. Вы сможете самостоятельно покататься на кораблике, продегустировать местное пиво, посетить музей шоколада. А мы подробно расскажем вам об истории и местной жизни Брюгге.

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Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Программа и маршрут поездки

07:30 — встреча в отеле и отправление в Брюгге

11:15–13:15 — экскурсия по центру города, в ходе которой вы увидите:

83-метровую колокольню Белфорт 13 века

городской рынок 10 века

монастырь Бегинаж, основанный в 13 веке Маргаритой Константинопольской — графиней Фландрии

13:15–17:15 — свободное время в Брюгге, во время которого вы сможете:

посетить одну из пивоварен города или музей пива

совершить прогулку на кораблике с аудиогидом

посетить музей шоколада с шоу-программой по изготовлению шоколада и дегустацией

17:30–21:30 — отправление из Брюгге и возвращение в Париж

Вы узнаете

О богатой истории Брюгге — от Средневековья до современности

Об архитектуре и влиянии города на развитие региона

Об особенностях бельгийской культуры

О художественных сокровищах и великих мастерах, чьи произведения можно увидеть в Брюгге

О роли каналов в истории города

О местных кулинарных традициях

О развитии пивоварения во Фландрии

Организационные детали