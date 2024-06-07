Приглашаем вас в ежедневный тур из Парижа в средневековый Брюгге в составе мини-группы.
В программе — экскурсия по главным достопримечательностям и свободное время для знакомства с городом.
Вы сможете самостоятельно покататься на кораблике, продегустировать местное пиво, посетить музей шоколада. А мы подробно расскажем вам об истории и местной жизни Брюгге.
В программе — экскурсия по главным достопримечательностям и свободное время для знакомства с городом.
Вы сможете самостоятельно покататься на кораблике, продегустировать местное пиво, посетить музей шоколада. А мы подробно расскажем вам об истории и местной жизни Брюгге.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Программа и маршрут поездки
07:30 — встреча в отеле и отправление в Брюгге
11:15–13:15 — экскурсия по центру города, в ходе которой вы увидите:
- 83-метровую колокольню Белфорт 13 века
- городской рынок 10 века
- монастырь Бегинаж, основанный в 13 веке Маргаритой Константинопольской — графиней Фландрии
13:15–17:15 — свободное время в Брюгге, во время которого вы сможете:
- посетить одну из пивоварен города или музей пива
- совершить прогулку на кораблике с аудиогидом
- посетить музей шоколада с шоу-программой по изготовлению шоколада и дегустацией
17:30–21:30 — отправление из Брюгге и возвращение в Париж
Вы узнаете
- О богатой истории Брюгге — от Средневековья до современности
- Об архитектуре и влиянии города на развитие региона
- Об особенностях бельгийской культуры
- О художественных сокровищах и великих мастерах, чьи произведения можно увидеть в Брюгге
- О роли каналов в истории города
- О местных кулинарных традициях
- О развитии пивоварения во Фландрии
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, обзорная экскурсия по Брюгге
- Поездка пройдёт на Mercedes E220, если группа 2–3 человека, или на минивэне Mercedes, если вас 3–7 человек. Есть детские автокресла.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€285
|Дети до 18 лет
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — Организатор в Париже
Провела экскурсии для 33 туристов
Мы — туристическая компания с лицензией на международные перевозки Европейского сообщества. Специализируемся на однодневных и многодневных поездках из Парижа для русскоговорящих путешественников в небольших группах до 7 человек и частных поездках от 2 человек. Мы используем собственные минивэны Mercedes Benz и автомобили бизнес-класса Mercedes E220. Это позволяет нам предоставлять качественные услуги по конкурентоспособным ценам. Оплата онлайн: кредитными картами и PayPal.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
7 июня 2024
Брюгге, влюбивший в себя с первой улочки, с первого дома! Его нужно смотреть не только гуляя по улицам, но и с воды. Отдельное спасибо водителю Роману за комфортную поездку!
А
Александр
13 мая 2024
все хорошо!
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