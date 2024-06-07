Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)

Раскрыть характер города и влюбиться в него раз и навсегда
Приглашаем вас в ежедневный тур из Парижа в средневековый Брюгге в составе мини-группы.

В программе — экскурсия по главным достопримечательностям и свободное время для знакомства с городом.

Вы сможете самостоятельно покататься на кораблике, продегустировать местное пиво, посетить музей шоколада. А мы подробно расскажем вам об истории и местной жизни Брюгге.
5
2 отзыва
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Программа и маршрут поездки

07:30 — встреча в отеле и отправление в Брюгге

11:15–13:15 — экскурсия по центру города, в ходе которой вы увидите:

  • 83-метровую колокольню Белфорт 13 века
  • городской рынок 10 века
  • монастырь Бегинаж, основанный в 13 веке Маргаритой Константинопольской — графиней Фландрии

13:15–17:15 — свободное время в Брюгге, во время которого вы сможете:

  • посетить одну из пивоварен города или музей пива
  • совершить прогулку на кораблике с аудиогидом
  • посетить музей шоколада с шоу-программой по изготовлению шоколада и дегустацией

17:30–21:30 — отправление из Брюгге и возвращение в Париж

Вы узнаете

  • О богатой истории Брюгге — от Средневековья до современности
  • Об архитектуре и влиянии города на развитие региона
  • Об особенностях бельгийской культуры
  • О художественных сокровищах и великих мастерах, чьи произведения можно увидеть в Брюгге
  • О роли каналов в истории города
  • О местных кулинарных традициях
  • О развитии пивоварения во Фландрии

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, обзорная экскурсия по Брюгге
  • Поездка пройдёт на Mercedes E220, если группа 2–3 человека, или на минивэне Mercedes, если вас 3–7 человек. Есть детские автокресла.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€285
Дети до 18 лет€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
7 июня 2024
Брюгге, влюбивший в себя с первой улочки, с первого дома! Его нужно смотреть не только гуляя по улицам, но и с воды. Отдельное спасибо водителю Роману за комфортную поездку!
А
13 мая 2024
все хорошо!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеВыездныеНа весь деньНа микроавтобусе

Похожие экскурсии из Парижа

Знакомьтесь, Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от 200 за всё до 10 чел.
Понять Париж за два часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
192 отзыва
Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города
Начало: Собор Нотр-Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Парижу и не только
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
17 отзывов
Фотопрогулка по Парижу: незабываемые моменты вашего путешествия
Хотите увековечить свой визит в Париж? Профессиональная фотосессия поможет сохранить лучшие моменты
14 июня в 17:00
15 июня в 08:00
199 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Париже
ХорошоТам