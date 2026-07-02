139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Понять Париж за два часа

История невероятного превращения Лютеции в Париж и секреты квартала тамплиеров
Во время экскурсии вы узнаете героические, романтические, литературные и таинственные истории, которые хранят особняки, соборы и улицы Парижа.

Я расскажу не общепринятые, а малоизвестные факты и легенды о городе, его постройках, правителях и обычных людях. Надеюсь, эта прогулка поможет вам создать собственный образ города, который я так люблю!
5
225 отзывов
Понять Париж за два часа
Понять Париж за два часа
Понять Париж за два часа

Описание экскурсии

Возникновение и развитие Парижа

  • Наша прогулка начнётся перед собором Нотр-Дам. В средние века площадь перед собором была центром духовной и культурной жизни, в наши дни её населяют преимущественно туристы и голуби. Мы поговорим о грандиозной истории строительства собора, окунёмся в его легенды и раскроем удивительные факты о знаменитых колоколах
  • Сент-Шапель и Консьержери. По пути нас ждёт встреча с великолепной церковью Сент-Шапель, жемчужиной готической архитектуры, и старейшим королевским дворцом Парижа, окутанным множеством тайн
  • Далее мы перенесёмся в квартал Шатле, где мистика переплетается с богатой историей
  • Городская Ратуша. Также посетим площадь Отель-де-Виль, где родился герб Парижа — корабль на волнах. Эта площадь, когда-то служившая местом публичных казней, сегодня украшена величественным зданием мэрии

История квартала Маре

Маре — один из самых атмосферных районов Парижа, который чудом сохранил свою подлинную средневековую красоту.

  • Я покажу вам первую штаб-квартиру французских детективов, основанную легендарным Франсуа Видоком, и расскажу захватывающие истории о необычных названиях местных улиц
  • Мы поговорим о тайнах Ордена тамплиеров, о его загадочном зарождении, о том, какую ключевую роль тамплиеры сыграли в судьбе квартала Маре
  • Вас ждут пикантные и интересные истории из жизни французской аристократии, которая веками населяла этот удивительный квартал Парижа

А ещё вы увидите:

  • Замок королевы Марго, словно сошедший со страниц средневековых легенд. Вы услышите поучительную историю о том, как легкомыслие обернулось трагедией для французского двора, оставив глубокий след в его истории. И встретитесь с героями книг Дюма
  • Площадь Вогезов — настоящий шедевр французской архитектуры. Дворцы и особняки этой площади создавались величайшими архитекторами Франции, а писатель Жорж Сименон провёл здесь свои лучшие годы

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
собор Нотр-Дам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3079 туристов
Меня зовут Елена, с 2005 года я живу и работаю в Париже. Этот город стал для меня не просто домом, а пространством бесконечного вдохновения. У каждого свой Париж. Мой —
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связан с историей, искусством и желанием делиться открытиями. Я приглашаю вас на встречу с этим городом-праздником, который раскрывается постепенно — в архитектуре, деталях, историях, спрятанных за знакомыми улицами. Много лет я серьёзно изучаю историю Франции: курс по истории искусств в Школе Лувра, участие в исторических конференциях, чтение трудов французских исследователей и работа с архивными источниками легли в основу моих экскурсий. Мои прогулки — это не просто маршруты, а встречи с Парижем, который удивляет, трогает и остаётся с вами навсегда. Потому что настоящий Париж — это праздник, который живёт внутри и никогда не заканчивается.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 225 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
221
4
3
3
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Лариса
Экскурсия по Парижу с гидом Еленой стала одним из самых ярких впечатлений моей поездки. С первых минут чувствовалось, что Елена - настоящий профессионал, который искренне любит город и умеет передать
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эти чувства и эмоции. Маршрут был продуман до мелочей: мы гуляли по уютным улочкам, находили скрытые от туристов уголки, я узнала истории, которые невозможно найти в путеводителях.
Особенно понравилось, как Елена сочетает лёгкую подачу материала с глубокими знаниями. Она рассказывает очень увлекательно, интересно, живо, с юмором, и при этом отвечает на любые вопросы - от архитектуры до местных традиций. Благодаря её внимательности и доброжелательности создалась очень комфортная атмосфера, будто гуляешь по Парижу с давним знакомым. Также Елена добавляет в экскурсию маленькие детали: рекомендации кафе, советы по посещению музеев, небольшие "секреты" города, которые делают прогулку по-настоящему особенной.
С удовольствием рекомендую экскурсию с Еленой всем, кто хочет увидеть Париж не только красивым, но и душевным.

Экскурсия по Парижу с гидом Еленой стала одним из самых ярких впечатлений моей поездки. С первых
Экскурсия по Парижу с гидом Еленой стала одним из самых ярких впечатлений моей поездки. С первых
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Оксана
Если Вы человек с интеллектом и не любите сладкие истории ни о чем, лишь бы заполнить время, то держите совместный путь по Парижу с Еленой!
Это редкий, эрудированный экскурсовод. Такт и
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обаяние Парижа - все это и в ней. Мы,как обычные люди, не запомнили всех имен, но для этого надо повторить наше путешествие в этом городе. Елена, ждите нас и наших друзей!
А если кратко, то экскурсия динамичная, наполненная интересными историями человека, любящего Париж. После экскурсии, мы с дочкой, стали разделять эти же чувства.

Если Вы человек с интеллектом и не любите сладкие истории ни о чем, лишь бы заполнить время, то держите совместный путь по Парижу с Еленой!
Если Вы человек с интеллектом и не любите сладкие истории ни о чем, лишь бы заполнить время, то держите совместный путь по Парижу с Еленой!
Если Вы человек с интеллектом и не любите сладкие истории ни о чем, лишь бы заполнить время, то держите совместный путь по Парижу с Еленой!
Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо Вам, Оксана, огромное за такой тёплый и щедрый отзыв!

Мне очень радостно, что прогулка по Парижу получилась живой, интересной и
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что после неё город стал ещё ближе. Для меня это самое ценное.

Буду с большим удовольствием ждать вас снова — и, конечно, ваших друзей тоже. В Париже так много историй, которые хочется открыть вместе!

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Марина
Спасибо огромное Елене за интересную и очень профессионально проведенную экскурсию! Очень приятная и познавательная прогулка по Парижу получилась, много интересных исторических фактов было нам рассказано. Маршрут получился не однообразным. Конечно
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за 2 часа весь Париж вы не обойдёте, но мы с помощью Елены погрузились в красоту и историю этого замечательного города. Вообще считаю, что индивидуальный формат для экскурсий– это лучший способ познакомиться с городом! Благодарим Вас, Елена, за топ проведенную экскурсию и всем туристам, которые планируют посетить Париж, рекомендуем эту экскурсию.

Елена
Елена
Ответ организатора:
Марина, спасибо вам огромное за такой тёплый отзыв. Мне было очень приятно познакомиться с вами и провести для вас эту
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прогулку. Я очень рада, что наше путешествие по Парижу вам понравилось, оказалось интересным и содержательным. Буду искренне рада увидеть вас снова!

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О
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Елена оказалась прекрасным рассказчиком, глубоко погруженным в историю Парижа. Два с лишним часа пролетели почти незаметно. Был небольшой дождь, но даже он не смазал общего позитива от экскурсии. Всем рекомендую, по возможности, взять эту экскурсию с Еленой.
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Анна
Вернулись из Парижа, немного уляглись эмоции и я могу написать отзыв:) Мы опытные туристы, всегда берём индивидуальных гидов. Париж не стал исключением. И мы встретились с Еленой! Елена просто потрясающий
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гид. Она прекрасно знает историю и подаёт это с присущим ей отменный чувством юмора! И мне и дочери подростку все было крайне любопытно. Лена была крайне внимательна к нашим интересам. Легко и непринуждённо подстраивалась под наш темп прогулки. К концу экскурсии нам казалась, что мы давно знаем друг друга! Однозначно рекомендую этого гида в Париже:)

Елена
Елена
Ответ организатора:
Дорогая Анна, Спасибо огромное за тёплый отзыв! Мне было очень приятно, что и Вам, и Вашей дочери понравилась экскурсия.
Надеюсь, что Лизе захочется и дальше читать о парижских тайнах.
Буду очень рада увидеть снова🙂
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Elena
Недавно мы провели два часа в компании замечательного экскурсовода Елены, и это было незабываемо! 💫 Елена — настоящий профессионал своего дела: рассказывает живо, с любовью к Парижу и району Маре,
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умело сочетая исторические факты с интересными деталями, легендами и атмосферными историями. Благодаря ей Маре открылся с совершенно новой стороны — не просто как туристическое место, а как живой, дышащий историей квартал.

Особенно понравилось, как Елена чувствует настроение группы: она ведёт экскурсию легко, увлекательно, отвечает на все вопросы и делает так, что время пролетает незаметно.

Спасибо за прекрасную прогулку, душевное общение и море впечатлений! ❤️ С удовольствием вернёмся на другие экскурсии с Еленой — ведь с таким гидом даже самые знакомые улицы Парижа звучат по-новому.

Недавно мы провели два часа в компании замечательного экскурсовода Елены, и это было незабываемо! 💫 Елена
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