139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За 6 лет используя услуги гидов Трипстера во всех странах, я хотел бы отметить данную экскурсию, как Самую интересную и познавательную из всех, что были за эти годы. Елена - человек, который влюблён в Париж и своими рассказами заражает своей любовью к этому великому городу. Все истории знаковых мест, что успели посмотреть за 2 часа, настолько интересны и захватывающи, что после экскурсии, мы с супругой продолжали обсуждать их. Хочется отметить и подачу материала - без лишних сухих дат, имён и событий, с большим чувством юмора. Ни в одном регулярном историческом источнике не найти тех интересных фактов и событий о которых поведала нам Елена. Обязательно мы будем планировать следующую поездку в Париж специально для других экскурсий с Еленой. Огромное спасибо!!!!!!