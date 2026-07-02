139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время экскурсии вы узнаете героические, романтические, литературные и таинственные истории, которые хранят особняки, соборы и улицы Парижа.
Я расскажу не общепринятые, а малоизвестные факты и легенды о городе, его постройках, правителях и обычных людях. Надеюсь, эта прогулка поможет вам создать собственный образ города, который я так люблю!
Я расскажу не общепринятые, а малоизвестные факты и легенды о городе, его постройках, правителях и обычных людях. Надеюсь, эта прогулка поможет вам создать собственный образ города, который я так люблю!
Описание экскурсии
Возникновение и развитие Парижа
- Наша прогулка начнётся перед собором Нотр-Дам. В средние века площадь перед собором была центром духовной и культурной жизни, в наши дни её населяют преимущественно туристы и голуби. Мы поговорим о грандиозной истории строительства собора, окунёмся в его легенды и раскроем удивительные факты о знаменитых колоколах
- Сент-Шапель и Консьержери. По пути нас ждёт встреча с великолепной церковью Сент-Шапель, жемчужиной готической архитектуры, и старейшим королевским дворцом Парижа, окутанным множеством тайн
- Далее мы перенесёмся в квартал Шатле, где мистика переплетается с богатой историей
- Городская Ратуша. Также посетим площадь Отель-де-Виль, где родился герб Парижа — корабль на волнах. Эта площадь, когда-то служившая местом публичных казней, сегодня украшена величественным зданием мэрии
История квартала Маре
Маре — один из самых атмосферных районов Парижа, который чудом сохранил свою подлинную средневековую красоту.
- Я покажу вам первую штаб-квартиру французских детективов, основанную легендарным Франсуа Видоком, и расскажу захватывающие истории о необычных названиях местных улиц
- Мы поговорим о тайнах Ордена тамплиеров, о его загадочном зарождении, о том, какую ключевую роль тамплиеры сыграли в судьбе квартала Маре
- Вас ждут пикантные и интересные истории из жизни французской аристократии, которая веками населяла этот удивительный квартал Парижа
А ещё вы увидите:
- Замок королевы Марго, словно сошедший со страниц средневековых легенд. Вы услышите поучительную историю о том, как легкомыслие обернулось трагедией для французского двора, оставив глубокий след в его истории. И встретитесь с героями книг Дюма
- Площадь Вогезов — настоящий шедевр французской архитектуры. Дворцы и особняки этой площади создавались величайшими архитекторами Франции, а писатель Жорж Сименон провёл здесь свои лучшие годы
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
собор Нотр-Дам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3079 туристов
Меня зовут Елена, с 2005 года я живу и работаю в Париже. Этот город стал для меня не просто домом, а пространством бесконечного вдохновения. У каждого свой Париж. Мой —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 225 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия по Парижу с гидом Еленой стала одним из самых ярких впечатлений моей поездки. С первых минут чувствовалось, что Елена - настоящий профессионал, который искренне любит город и умеет передать
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Если Вы человек с интеллектом и не любите сладкие истории ни о чем, лишь бы заполнить время, то держите совместный путь по Парижу с Еленой!
Это редкий, эрудированный экскурсовод. Такт и
Это редкий, эрудированный экскурсовод. Такт и
Елена
Ответ организатора:
Спасибо Вам, Оксана, огромное за такой тёплый и щедрый отзыв!
Мне очень радостно, что прогулка по Парижу получилась живой, интересной и
Мне очень радостно, что прогулка по Парижу получилась живой, интересной и
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Спасибо огромное Елене за интересную и очень профессионально проведенную экскурсию! Очень приятная и познавательная прогулка по Парижу получилась, много интересных исторических фактов было нам рассказано. Маршрут получился не однообразным. Конечно
Елена
Ответ организатора:
Марина, спасибо вам огромное за такой тёплый отзыв. Мне было очень приятно познакомиться с вами и провести для вас эту
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О
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Елена оказалась прекрасным рассказчиком, глубоко погруженным в историю Парижа. Два с лишним часа пролетели почти незаметно. Был небольшой дождь, но даже он не смазал общего позитива от экскурсии. Всем рекомендую, по возможности, взять эту экскурсию с Еленой.
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Вернулись из Парижа, немного уляглись эмоции и я могу написать отзыв:) Мы опытные туристы, всегда берём индивидуальных гидов. Париж не стал исключением. И мы встретились с Еленой! Елена просто потрясающий
Елена
Ответ организатора:
Дорогая Анна, Спасибо огромное за тёплый отзыв! Мне было очень приятно, что и Вам, и Вашей дочери понравилась экскурсия.
Надеюсь, что Лизе захочется и дальше читать о парижских тайнах.
Буду очень рада увидеть снова🙂
Надеюсь, что Лизе захочется и дальше читать о парижских тайнах.
Буду очень рада увидеть снова🙂
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Недавно мы провели два часа в компании замечательного экскурсовода Елены, и это было незабываемо! 💫 Елена — настоящий профессионал своего дела: рассказывает живо, с любовью к Парижу и району Маре,
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