139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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эти чувства и эмоции. Маршрут был продуман до мелочей: мы гуляли по уютным улочкам, находили скрытые от туристов уголки, я узнала истории, которые невозможно найти в путеводителях.

Особенно понравилось, как Елена сочетает лёгкую подачу материала с глубокими знаниями. Она рассказывает очень увлекательно, интересно, живо, с юмором, и при этом отвечает на любые вопросы - от архитектуры до местных традиций. Благодаря её внимательности и доброжелательности создалась очень комфортная атмосфера, будто гуляешь по Парижу с давним знакомым. Также Елена добавляет в экскурсию маленькие детали: рекомендации кафе, советы по посещению музеев, небольшие "секреты" города, которые делают прогулку по-настоящему особенной.

С удовольствием рекомендую экскурсию с Еленой всем, кто хочет увидеть Париж не только красивым, но и душевным.