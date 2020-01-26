139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История невероятного превращения Лютеции в Париж и секреты квартала тамплиеров

Елена
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Елена – ваш гид
Во время экскурсии вы узнаете героические, романтические, литературные и таинственные истории, которые хранят особняки, соборы и улицы Парижа.

Я расскажу не общепринятые, а малоизвестные факты и легенды о городе, его постройках, правителях и обычных людях.

Надеюсь, эта прогулка поможет вам создать собственный образ города, который я так люблю!
От 92 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Встреча — Собор Нотр-Дам
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У этой экскурсии139 отзывов
4.98
Понять Париж за два часа
Понять Париж за два часа

Возникновение и развитие Парижа

  • Нотр Дам. История и легенды. Наша прогулка начнется перед собором Нотр Дам. В средние века площадь перед собором была центром духовной и культурной жизни, в наши дни ее населяют преимущественно туристы и голуби. Я расскажу о строительстве собора, о его легендах, о том, как связаны с этим местом масоны и алхимики.
  • Площадь Отель де Виль. Истоки Лютеции. Мимо Божьего дома мы двинемся к площади Отель де Виль. Здесь я расскажу вам, как 50-м году до нашей эры римские войска наткнулись на поселение паризеев, с которого началось превращение Лютеции в Париж. Вы узнаете, как происходило это превращение, и о том, как родился герб французской столицы.

Марэ и Шатле. История города в двух кварталах

  • Марэ. Улицы, дома и люди. Поверьте, самое интересное и удивительное в Париже — в Марэ! Этот старинный квартал сохранил свой первозданный облик. Я покажу первую штаб-квартиру французских детективов. Вы узнаете о необычных названиях улиц в Марэ — Плохих Парней, Коршунов, Короля Сицилии, Розовых кустов, Вольных горожан. Я расскажу о тамплиерах, и о том, как квартал стал резиденцией французских королей и по каким причинам затем резиденция перебралась к Лувру. Вы узнаете, как связаны с Марэ Бастилия, человек в железной маске и евреи Парижа.
  • Замок королевы Марго. Мы пройдем по следам королевы Марго, я расскажу интересную и трагическую историю ее жизни, вы увидите замок Санс, где она жила. Полуготический-полуренессансный, со стрельчатыми окнами, круглыми башенками под коническими кровлями по углам — словно сошедший со страниц сказочной книги.
  • Площадь Вогезов. Эволюция французской архитектуры. Затем мы пересечем улицу Сант Антуан и отправимся к площади Вогезов — настоящей жемчужине французской архитектуры позднего Ренессанса. Здесь провел в молодости несколько счастливых лет писатель Жорж Сименон, а из дома № 21 отправлялся на расследования запутанных преступлений парижский комиссар Мегре. Я расскажу историю первых дворцов и особняков, над строительством которых работали самые известные французские архитекторы.
  • Шоппинг. Марэ — это не только средневековье, узкие улочки, романтика и истории королевских сердечных тайн. Это настоящий рай для любителей шопинга! Я с удовольствием покажу вам симпатичные винтажные магазинчики, где единичные экземпляры известных брендов можно купить по приемлемым ценам. Любители чайных обязательно по-достоинству оценят салон Carette на площади Вогезов, интерьер которого создал сам Живанши.
  • Шатле. Эволюция квартала. Потом мы направимся к Шатле, я расскажу об эволюции этого квартала, о дягилевских сезонах, мы увидим «Чрево Парижа» и самую мистическую парижскую церковь.

Маршрут

  • Собор Парижской Богоматери
  • Фонтан Стравинского
  • Шатле
  • Консъержери
  • Церковь Сан Мэри
  • Городская ратуша
  • Особняк Бовэ
  • Фахтверковые дома
  • Деревушка Сан Поль
  • Еврейский квартал
  • Площадь Вогезов
  • Особняк Санс
  • Особняк Сюлли
  • Церковь Сан Поль
  • Карнавале
  • Крепостная стена Филиппа Августа
  • Дом Виктора Гюго

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Собор Нотр-Дам.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
С 2005 года живу и работаю в Париже. Город с многовековой историей хранит великое множество тайн и секретов. У каждого Париж свой – eдинственный и неповторимый. Я приглашаю вас на встречу с городом-праздником, куда хочется возвращаться снова и снова!
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139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 января 2020
О, Елена! О Вас можно слагать песни!😊
В общем увидеть Париж и умереть получилось только со второго раза, благодаря лучшему гиду за всю историю! Это были самые короткие 2 часа в моей жизни и определённо самые интересные, веселые и насыщенные! Уж если мой папа в восторге от этой экскурсии, то даже добавить нечего, так как угодить ему, ой, как непросто!:) Ставлю 100 баллов из 10 и с радостью докинула бы ещё пару тройку нулей к рейтингу!;) Елена, Вы супер! Теперь надо срочно ехать в Париж уже на другую экскурсию:) Всем добра:)
10 января 2020
Очень рекомендую эту экскурсию! Всё очень понравилось! Елена очень захватывающе рассказывает!
3 января 2020
Если вы никогда не были в Париже, да и даже если вы были неоднократно - обязательно посетите эту экскурсию! Париж это не про башню, теперь я это точно могу сказать! Париж - это квартал Маре! Дух захватывает от услышанного и увиденного! Эта Экскурсия вне времени! Только человек, который любит Париж безусловной любовью может так рассказывать об этом городе! Спасибо 🙏 это было потрясающе!
27 декабря 2019
Не первый раз в Париже. Но от Елены узнали много нового. Очень увлекательно рассказывает.
21 декабря 2019
Отличная экскурсия! Мы были с дочкой 16 лет. Два часа пролетели незаметно. Елена рассказала интересные истории о Париже, его истории и жителях и показала красивые места..
29 октября 2019
Великолепно структурированная информация об истории и архитектуре Парижа прочно уложена Еленой в наши головы и сердца. Елену легко слушать, за ней легко идти, два часа на одном дыхании и столько потом желания углубиться в историю Парижа! Благодаря Елене мы увидели здания, площади, скрытые места Парижа с неожиданного ракурса и подкрепленные захватывающими рассказами. Особенная благодарность Елене за любовно сделанные, очень выигрышные фотографии нас, двоих экскурсантов :)
30 сентября 2019
От всей нашей компании большая благодарность Елене Ле Ир за экскурсию "Париж за 2 часа". Елена провела нас по самому центру Парижа в увлекательное путешествие из истории, мифов и легенд этого полного тайн и загадок города. Экскурсия была целым приключением, мы словно сами стали участниками исторических событий, познакомились с персонажами и героями Парижа. Очень понравился энтузиазм и живой стиль Елены. Было интересно и совсем не скучно. И мы прониклись атмосферой Парижа.
24 сентября 2019
Экскурсия полностью отражающая свое название, на ней вам не покажут клишированных достопримечательностей и не расскажут обыденных историй, но зато покажут потаенные уголки Парижа и расскажут истории, отражающие суть этого города. Кроме того, Елена замечательно сфотографирует вас, а также ответит на все ваши вопросы, даже если они возникнут после экскурсии. Рекомендую!
19 сентября 2019
Елена влюбленный в Париж человек, потрясающий рассказчик! За 2,5 часа экскурсии очень сложно понять Париж, но благодаря Елене нам удалось почувствовать его дух и, конечно же, его полюбить! Всю экскурсию мы слушали Елену, не отвлекаясь ни на что. Елена же кроме рассказа делала фото. Теперь у нас есть напоминание о нашей чудесной встрече с Парижем и Еленой!
Юрий
1 июля 2019
За 6 лет используя услуги гидов Трипстера во всех странах, я хотел бы отметить данную экскурсию, как Самую интересную и познавательную из всех, что были за эти годы. Елена - человек, который влюблён в Париж и своими рассказами заражает своей любовью к этому великому городу. Все истории знаковых мест, что успели посмотреть за 2 часа, настолько интересны и захватывающи, что после экскурсии, мы с супругой продолжали обсуждать их. Хочется отметить и подачу материала - без лишних сухих дат, имён и событий, с большим чувством юмора. Ни в одном регулярном историческом источнике не найти тех интересных фактов и событий о которых поведала нам Елена. Обязательно мы будем планировать следующую поездку в Париж специально для других экскурсий с Еленой. Огромное спасибо!!!!!!
Ещё 129 отзывов

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