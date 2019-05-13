20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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всех времен – такие как Гектор Берлиоз, Александр Дюма, Иван Тургенев, Виктор Гюго, Эмиль Золя, Жорж Бизе, Ги де Мопассан и многие другие.

Я стояла возле их дверей, заглядывала в окна домов, в которых они творили свои шедевры. Ходила по улицам, где они любили гулять. Узнала о героях их всемирно известных произведений, где они жили (улицы и дома), как достигали успеха в жизни, например, Жорж Дюруа – герой романа «Милый друг». Конечно это апофеоз тем писателям и композиторам, кто обрел бессмертие!!!

Восхищена подачей информации. Захватывающе, живо, ярко, как будто я участвую в событиях, о которых говорила Людмила. Узнала много нового и очень интересного. Мастерство Людмилы восхищает и поражает! Браво-браво-браво! Благодарю безмерно!!!