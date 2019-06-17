20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Три совсем разных Парижа всего за 2 часа

Людмила
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Людмила – ваш гид
Всего за 2 часа я предлагаю вам увидеть три разных Парижа.

За время нашей прогулки вы узнаете много интересных фактов из жизни знаменитых писателей, художников и артистов, которые были связаны с этими местами и увековечили их в своих творениях!
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча Кинотеатр Луксор
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У этой экскурсии20 отзывов
4.95
Контрасты Парижа
Контрасты Парижа

Программа

  • Беднейший квартал Гут д'Ор (в переводе «капля золота»), где Эмиль Золя поселил свою героиню Жервезу из романа “Западня”. С тех пор здесь мало что изменилось. Грязные улочки, развалившиеся дома – крайняя бедность царит в этом квартале по сей день, но не увидев его, невозможно познать Париж со всех сторон.
  • Три площади богемного Парижа — Пигаль, Бланш и Клиши — были и остаются одними из самых шумных мест в городе. Здесь гул и смех не прекращаются всю ночь. Мы пройдемся по следам легендарных заведений, в которых собирались самые известные артисты и художники конца XIX столетия.
  • Квартал Батиноль-Курсель, тихая гавань сильных мира сего с великолепными домами, особняками, парками и скверами. Здесь вы увидите, где жили и творили такие знаменитости как Эдуард Мане, Ги де Мопассан, Марсель Паньоль, Эдмон Ростан, Сара Бернар и многие другие.
Контрасты Парижа
Контрасты Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Кинотеатр Луксор.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Будучи лицензированным гидом, я с удовольствием предлагаю мои неповторимые авторские экскурсии по Парижу и в его музеях. Моя задача не только профессионально Вас познакомить с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать Вам мою любовь к нему! Живя в Париже с 2005 года, я полюбила его всем сердцем. Я и постараюсь от всей души, чтобы у Вас остались о нем самые лучшие воспоминания!
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 июня 2019
Замечательный гид и очень интересная экскурсия.
7 июня 2019
Экскурсия, несмотря на то, что мы были с дочерью 9 лет, прошла на одном дыхании, нам с супругом понравилось так, что мы попросили продлить бы, если не плотный туристический график и следом не было бы другого мероприятия. Людмила увлекла нас с первых же минут, информация подавалась в очень доступной форме, простым хорошим языком и очень интересно. Минус только в том, что слишком быстро закончилась экскурсия, два часа пролетели как 20 минут. Ребёнок даже не разу не пожаловался на то, что устал. Очень рекомендую!
14 мая 2019
КОНТРАСТЫ ПАРИЖА. Людмила
Безмерно благодарю Людмилу и Трипстер – за уникальную экскурсию «Контрасты Парижа». Я имела уникальную возможность пешком пройти по улицам мимо домов, в которых жили и творили гении всех времен – такие как Гектор Берлиоз, Александр Дюма, Иван Тургенев, Виктор Гюго, Эмиль Золя, Жорж Бизе, Ги де Мопассан и многие другие.
Я стояла возле их дверей, заглядывала в окна домов, в которых они творили свои шедевры. Ходила по улицам, где они любили гулять. Узнала о героях их всемирно известных произведений, где они жили (улицы и дома), как достигали успеха в жизни, например, Жорж Дюруа – герой романа «Милый друг». Конечно это апофеоз тем писателям и композиторам, кто обрел бессмертие !!!
Восхищена подачей информации. Захватывающе, живо, ярко, как будто я участвую в событиях, о которых говорила Людмила. Узнала много нового и очень интересного. Мастерство
Людмилы восхищает и поражает! Браво-браво-браво! Благодарю безмерно!!!
1 апреля 2019
Были в Париже в первый раз и очень хотели увидеть разный Париж, в том числе не парадный, город для жителей. Спасибо Людмиле, было очень интересно! Поняли что вернёмся сюда ещё раз с удовольствием и порекомендуем Людмилу нашим друзьям!!!
28 марта 2019
За два часа Людмила смогла показать Париж, дала почувствовать его дух. Информацию Людмила давала дозированно и интересно, все запомнилось к нашему восторгу! Также она дала полезные рекомендации по дальнейшему пребыванию в Париже. Спасибо ей огромное!
30 сентября 2018
Людмила очень профессионально владеет темой и знает много деталей про Париж и Францию, про что бы я её дополнительно не спросила. Очень увлечённо рассказывает, что редко и немаловажно для продолжительной экскурсии. По моей просьбе дала мне много рекомендаций по литературе и книгам о Париже, и сама очень начитанна. Плюс по посоветовала несколько интересных, но малоизвестных музеев. Однозначно рекомендую эту экскурсию и Людмилу!
24 сентября 2018
Всем советую гида Людмилу и данную экскурсию. Были большой семьёй с детьми, все в полнейшем восторге. Очень интересный рассказ, много интересных фактов и увлекательных историй. Людмила великолепный рассказчик и очень приятный человек. Заинтересовала нашу всю разношёрстную компанию включая детей. Мы узнали очень много нового и прошлись по прекрасному маршруту, увидели много интересных и красивых мест. Эта была самая интересная экскурсия в нашей жизни. Когда мы будем в следующий раз в Париже, мы обязательно ещё где-нибудь прогуляемся с Людмилой.
Павел
18 сентября 2018
Потрясающая экскурсия и потрясающий гид! Всем рекомендую!
15 сентября 2018
Спасибо огромное за экскурсию! Вы очень правильно,грамотно,интересно описали контрасты города Парижа) Очень признательны...Будем рекомендовать Вас...
2 октября 2017
Весь день экскурсии была пасмурная погода. Но благодаря нашему экскурсоводу мы этого вообще не заметили, и все время с ней пробежало одной минутой. Людмила не только открыла нам Париж так, чтобы мы в него влюбились, а каким-то чудесным образом повлияла на моего 9летнего сына, что он упросил меня сходить в Лувр. Людмила отлично сформировала экскурсию таким образом, чтобы мы увидели и запомнили как можно больше, приводила примеры и аллегории из искусства, истории и современного кинематорнофа. В результате экскурсия для нас стала не формальностью, а беседой со знакомым, к которому мы приехали в гости. Большое спасибо!
Ещё 10 отзывов

Людмила проводит ещё 5 экскурсий

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