20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Контрасты Парижа

Погрузитесь в атмосферу Парижа, прогуливаясь по бедным кварталам, шумным богемным площадям и элитным районам. Узнайте истории знаменитых личностей
За два часа экскурсии по Парижу вы увидите три разных мира.

Сначала посетите беднейший квартал Гут д’Ор, где Эмиль Золя поселил свою героиню Жервезу из романа «Западня».

Затем отправитесь на три площади
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богемного Парижа - Пигаль, Бланш и Клиши, которые славятся своей шумной ночной жизнью и легендарными заведениями.

Завершите прогулку в квартале Батиноль-Курсель, где жили и творили знаменитые писатели и художники, такие как Эдуард Мане и Ги де Мопассан.

Экскурсия позволит вам увидеть Париж с разных сторон и узнать много интересных фактов о его истории и культуре

5
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальный взгляд на Париж
  • 🎨 Исторические места богемы
  • 🏛️ Архитектурные шедевры
  • 📚 Литературные следы
  • 👣 Прогулка по нетуристическим районам
Контрасты Парижа
Контрасты Парижа
Контрасты Парижа

Что можно увидеть

  • Беднейший квартал Гут д’Ор
  • Площадь Пигаль
  • Площадь Бланш
  • Площадь Клиши
  • Квартал Батиноль-Курсель

Описание экскурсии

Бедняцкий Париж

  • Гут д’Ор — квартал, где Эмиль Золя поселил свою Жервезу.
  • Узкие грязные улочки, полуразвалившиеся дома — всё здесь до сих пор хранит атмосферу романа «Западня».
  • Вы увидите Париж без прикрас — такой, каким он остаётся на задворках туристических маршрутов.

Богемный Париж

  • Площади Пигаль, Бланш и Клиши — шумные, яркие, живые.
  • Прогуляемся по местам, где работали кабаре, собирались артисты и художники конца 19 века.
  • Вспомним истории легендарных заведений и людей, их создававших.

Буржуазный Париж

  • Квартал Батиноль-Курсель — тихая и ухоженная часть Парижа.
  • Великолепные особняки и скверы, где жили и творили Мане, Мопассан, Сара Бернар, Паньоль, Ростан и другие.
  • Увидите Париж глазами его элиты и узнаете, как жил светский и культурный бомонд.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кинотеатра «Луксор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3472 туристов
Уже много лет я провожу авторские экскурсии по Парижу и его музеям. Я закончила факультет иностранных языков в Уфе и переехала жить во Францию в 2000 году. В Париже я
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получила степень бакалавра по специальности «История и история искусства», что позволило мне стать лицензированным гидом. Моя задача не только профессионально познакомить вас с историей города и его достопримечательностями, но и передать вам мою любовь к нему! Я постоянно живу в Париже с 2005 года — за это время я полюбила его всем сердцем. И постараюсь от всей души, чтобы у вас остались о нём самые лучшие воспоминания!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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КОНТРАСТЫ ПАРИЖА. Людмила Безмерно благодарю Людмилу и Трипстер – за уникальную экскурсию «Контрасты Парижа». Я имела уникальную возможность пешком пройти по улицам мимо домов, в которых жили и творили гении
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всех времен – такие как Гектор Берлиоз, Александр Дюма, Иван Тургенев, Виктор Гюго, Эмиль Золя, Жорж Бизе, Ги де Мопассан и многие другие.
Я стояла возле их дверей, заглядывала в окна домов, в которых они творили свои шедевры. Ходила по улицам, где они любили гулять. Узнала о героях их всемирно известных произведений, где они жили (улицы и дома), как достигали успеха в жизни, например, Жорж Дюруа – герой романа «Милый друг». Конечно это апофеоз тем писателям и композиторам, кто обрел бессмертие!!!
Восхищена подачей информации. Захватывающе, живо, ярко, как будто я участвую в событиях, о которых говорила Людмила. Узнала много нового и очень интересного. Мастерство Людмилы восхищает и поражает! Браво-браво-браво! Благодарю безмерно!!!

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А
Весь день экскурсии была пасмурная погода. Но благодаря нашему экскурсоводу мы этого вообще не заметили, и все время с ней пробежало одной минутой. Людмила не только открыла нам Париж так,
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чтобы мы в него влюбились, а каким-то чудесным образом повлияла на моего 9летнего сына, что он упросил меня сходить в Лувр. Людмила отлично сформировала экскурсию таким образом, чтобы мы увидели и запомнили как можно больше, приводила примеры и аллегории из искусства, истории и современного кинематорнофа. В результате экскурсия для нас стала не формальностью, а беседой со знакомым, к которому мы приехали в гости. Большое спасибо!

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Екатерина
Людмила-замечательный рассказчик: просто, легко и доступно провела нас по самым основным достопримечательностям, сумев за 3 часа показать "свой" Париж и оставить самые теплые воспоминания о городе. Несмотря на национальный праздник
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и огромные толпы народа повсюду, мы секретными тропками обошли весь центр. Людмила учиться на искусствоведческом факультете в Париже, сама очень интересуется историей, не боится неудобных вопросов, легко и просто перескакивает с темы на тему, в зависимости от ваших интересов. Очень позитивный, отзывчивый, общительный и увлеченный человек. Обязательно возьму еще экскурсию в следующий раз! Спасибо!

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Злата
Всем советую гида Людмилу и данную экскурсию. Были большой семьёй с детьми, все в полнейшем восторге. Очень интересный рассказ, много интересных фактов и увлекательных историй. Людмила великолепный рассказчик и очень
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приятный человек. Заинтересовала нашу всю разношёрстную компанию включая детей. Мы узнали очень много нового и прошлись по прекрасному маршруту, увидели много интересных и красивых мест. Эта была самая интересная экскурсия в нашей жизни. Когда мы будем в следующий раз в Париже, мы обязательно ещё где-нибудь прогуляемся с Людмилой.

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А
Здравствуйте!
Остановила свой выбор на данной экскурсии т. к. хотелось увидеть другой Париж, не тот который видят толпы туристов. И благодаря Людмиле совершив небольшое путешествие по районам в Париже, которым я
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наверное бы точно не стала ходить одна.
Увидела совсем другой город, людей живущих там, и много нового узнала для себя.
Советую эту экскурсию всем тем, кто любит узнавать города с изнанки. Вы получите удовольствие.
Также благодарна гиду Людмиле за помощь в покупке некоторых товаров по ходу экскурсии и советы по местам в городе.

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М
Люда сегодня провела нам эту экскурсию и мы остались в полном восторге! Очень интересно, информативно, но не перегруженно и главное, очень позитивно. Люда рассказала нам об очень интересных фактах, о
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которых не пишут в путеводителях, мы словно очутились в Париже 18-20 вв, представив как текла тогда жизнь. Посмотрели на современный Париж глазами местного жителя. Я всем очень советую пойти с Людой на экскурсию! В следующий наш приезд в Париж, если приедем с ребёнком, пойдём ещё и на Трёх мушкетёров, которую Люда тоже проводит

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