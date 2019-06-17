20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Весь день экскурсии была пасмурная погода. Но благодаря нашему экскурсоводу мы этого вообще не заметили, и все время с ней пробежало одной минутой. Людмила не только открыла нам Париж так, чтобы мы в него влюбились, а каким-то чудесным образом повлияла на моего 9летнего сына, что он упросил меня сходить в Лувр. Людмила отлично сформировала экскурсию таким образом, чтобы мы увидели и запомнили как можно больше, приводила примеры и аллегории из искусства, истории и современного кинематорнофа. В результате экскурсия для нас стала не формальностью, а беседой со знакомым, к которому мы приехали в гости. Большое спасибо!