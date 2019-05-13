20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За два часа экскурсии по Парижу вы увидите три разных мира.
Сначала посетите беднейший квартал Гут д’Ор, где Эмиль Золя поселил свою героиню Жервезу из романа «Западня».
Затем отправитесь на три площади
Сначала посетите беднейший квартал Гут д’Ор, где Эмиль Золя поселил свою героиню Жервезу из романа «Западня».
Затем отправитесь на три площади
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальный взгляд на Париж
- 🎨 Исторические места богемы
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 📚 Литературные следы
- 👣 Прогулка по нетуристическим районам
Что можно увидеть
- Беднейший квартал Гут д’Ор
- Площадь Пигаль
- Площадь Бланш
- Площадь Клиши
- Квартал Батиноль-Курсель
Описание экскурсии
Бедняцкий Париж
- Гут д’Ор — квартал, где Эмиль Золя поселил свою Жервезу.
- Узкие грязные улочки, полуразвалившиеся дома — всё здесь до сих пор хранит атмосферу романа «Западня».
- Вы увидите Париж без прикрас — такой, каким он остаётся на задворках туристических маршрутов.
Богемный Париж
- Площади Пигаль, Бланш и Клиши — шумные, яркие, живые.
- Прогуляемся по местам, где работали кабаре, собирались артисты и художники конца 19 века.
- Вспомним истории легендарных заведений и людей, их создававших.
Буржуазный Париж
- Квартал Батиноль-Курсель — тихая и ухоженная часть Парижа.
- Великолепные особняки и скверы, где жили и творили Мане, Мопассан, Сара Бернар, Паньоль, Ростан и другие.
- Увидите Париж глазами его элиты и узнаете, как жил светский и культурный бомонд.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кинотеатра «Луксор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3472 туристов
Уже много лет я провожу авторские экскурсии по Парижу и его музеям. Я закончила факультет иностранных языков в Уфе и переехала жить во Францию в 2000 году. В Париже я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
КОНТРАСТЫ ПАРИЖА. Людмила Безмерно благодарю Людмилу и Трипстер – за уникальную экскурсию «Контрасты Парижа». Я имела уникальную возможность пешком пройти по улицам мимо домов, в которых жили и творили гении
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А
Весь день экскурсии была пасмурная погода. Но благодаря нашему экскурсоводу мы этого вообще не заметили, и все время с ней пробежало одной минутой. Людмила не только открыла нам Париж так,
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Людмила-замечательный рассказчик: просто, легко и доступно провела нас по самым основным достопримечательностям, сумев за 3 часа показать "свой" Париж и оставить самые теплые воспоминания о городе. Несмотря на национальный праздник
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Всем советую гида Людмилу и данную экскурсию. Были большой семьёй с детьми, все в полнейшем восторге. Очень интересный рассказ, много интересных фактов и увлекательных историй. Людмила великолепный рассказчик и очень
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А
Здравствуйте!
Остановила свой выбор на данной экскурсии т. к. хотелось увидеть другой Париж, не тот который видят толпы туристов. И благодаря Людмиле совершив небольшое путешествие по районам в Париже, которым я
Остановила свой выбор на данной экскурсии т. к. хотелось увидеть другой Париж, не тот который видят толпы туристов. И благодаря Людмиле совершив небольшое путешествие по районам в Париже, которым я
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М
Люда сегодня провела нам эту экскурсию и мы остались в полном восторге! Очень интересно, информативно, но не перегруженно и главное, очень позитивно. Люда рассказала нам об очень интересных фактах, о
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