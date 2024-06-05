1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра
Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
11 июня в 15:00
533€427 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525€420 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Живерни - шедевр Клода Моне
Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Комфортный трансфер из аэропортов Шарль-де-Голль и Орли в центр Парижа
Забудьте о длинных очередях за такси после прилета. Наш трансфер из аэропорта в Париж обеспечит вам спокойное начало путешествия
Начало: У вашего терминала в аэропрту
Сегодня в 19:30
10 июня в 08:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Комфортный трансфер из аэропорта в Париж с русскоговорящим водителем
Качественный трансфер с русскоговорящими водителями, которые встретят вас в аэропорту и доставят до нужного места за фиксированную цену
10 июня в 10:30
11 июня в 00:30
€100 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
Сегодня в 16:00
11 июня в 15:00
400€340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
Комфортабельные автомобили, русскоязычные водители и высочайший уровень сервиса
Начало: В аэропорту
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€92 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Бове в Париж
Приятная поездка на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим профессиональным водителем
Начало: В аэропорту на выходе из вашего терминала
Сегодня в 18:30
10 июня в 08:30
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
Сегодня в 08:00
14 июня в 21:30
€555 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
615€554 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
Отправиться в места, которые вдохновляли Клода Моне
Начало: Рядом с Триумфальной аркой
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
€570 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
Побывать в резиденции французских монархов в компании экс-сотрудника Версальского музея
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Аэропорт-Париж-аэропорт» - трансфер
Добраться до центра города и осмотреть его достопримечательности во время пересадочного рейса
Начало: В аэропорту
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Популярное предложение
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
Отправиться навстречу средневековым улочкам и изумительным видам Ла-Манша на Mercedes Е-класса
12 июня в 09:30
17 июня в 09:30
€790 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер «Аэропорт - Париж - Аэропорт»
Комфортно добраться до столицы с профессиональным русскоговорящим водителем
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
€188 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа
Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Отправиться в один из самых живописных регионов Франции и погулять по его колоритным городам
Начало: У вашего отеля в Париже
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€590 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
Влюбиться в сказочный бельгийский городок и купить лучший шоколад
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€615 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Парижа - в резиденции французских монархов
Ощутить очарование глубинки в неоготическом Пьерфоне и средневековом Компьене
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€650 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Посетить аристократическую резиденцию и погулять по одному из старейших городков Франции
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Парижа - в средневековый Брюгге за один день (всё включено)
Отправиться в самый посещаемый город Бельгии, чтобы узнать его историю и попробовать на вкус
Начало: В месте вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€475 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €975 за всё до 6 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
Раскрыть характер города и влюбиться в него раз и навсегда
Начало: у вашего отеля в Париже
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€285 за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
Увидеть города, словно с открытки, узнать их историю, проплыть по каналам и насладиться видами
Начало: На Avenue de la Porte d’Aubervilliers
Сегодня в 13:00
15 июня в 08:30
€650 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Парижу на машине с гидом
Начало: Place le l Opera 75009 Paris
Расписание: вторник и четверг начало в 10.00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€49 за человека
Индивидуальная
8 часов
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Экскурсия выходного дня в поисках диковинок и вещей с удивительной историей
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Парижа - в сафари-парк Туари
Увидеть экзотических животных в дикой среде и полюбоваться природой разных континентов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Парижа - в замок Шантийи
Увидеть, в какой роскоши жила французская знать, и выяснить, при чём тут взбитые сливки и лошади
Начало: В вашем отеле в Париже
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€570 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем
Начало: У входа в терминал аэропорта
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €1 050 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€975 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€780 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
750€600 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААННА5 июня 2024Все отлично. Заказывали трансфер туда обратно. Лучше чем возиться с электричками и метро
- ЕЕлена5 июня 2024Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!
- ВВячеслав5 июня 2024Потрясающий человек и мастер своего дела. Все было супер, однозначно рекомендую!
- ААННА1 июня 2024Очень рады тому что есть такой трансфер! Все прошло замечательно, водитель встретил, довез, рассказал как ориентироваться в городе. Это очень выручило потому что погода в день приезда резко испортилась и сильно похолодало, не знаю даже чтобы мы делали без вас.
- ММария31 мая 2024Встретили вовремя. Машина комфортная, чистая. Водитель Владимир, донес чемоданы до машины. Дал много рекомендаций по Парижу
- ААлексей30 мая 2024Очень интересная экскурсия. Для начального ознакомления рекомендовал бы именно экскурсию на автомобиле, потому что город большой и практически невозможно увидеть знаковые все сооружения на пешей прогулке или пешая прогулка на несколько дней.
- KKristina29 мая 2024Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
- AAnna26 мая 2024Замечательная экскурсия! Большое спасибо, Тарас! Особенно хочу отметить что Тарас закончил экскурсию когда он закончил весь материал, а не когда закончилось время. Такое отношение чувствовалось на протяжении всего тура. Один из лучших гидов с которыми мы встречалась.
- AAndrey25 мая 2024Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!
- ЕЕвгения25 мая 2024Спасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большой заботой о нас. Интересно, динамично, с учетом всех наших пожеланий. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «На машине»
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