А АННА Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж» Все отлично. Заказывали трансфер туда обратно. Лучше чем возиться с электричками и метро

Е Елена Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!

В Вячеслав Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) - Париж» Потрясающий человек и мастер своего дела. Все было супер, однозначно рекомендую!

А АННА Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж» Очень рады тому что есть такой трансфер! Все прошло замечательно, водитель встретил, довез, рассказал как ориентироваться в городе. Это очень выручило потому что погода в день приезда резко испортилась и сильно похолодало, не знаю даже чтобы мы делали без вас.

М Мария Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж» Встретили вовремя. Машина комфортная, чистая. Водитель Владимир, донес чемоданы до машины. Дал много рекомендаций по Парижу

А Алексей Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра Очень интересная экскурсия. Для начального ознакомления рекомендовал бы именно экскурсию на автомобиле, потому что город большой и практически невозможно увидеть знаковые все сооружения на пешей прогулке или пешая прогулка на несколько дней.

K Kristina Бонжур, Пари Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.

A Anna Бонжур, Пари Замечательная экскурсия! Большое спасибо, Тарас! Особенно хочу отметить что Тарас закончил экскурсию когда он закончил весь материал, а не когда закончилось время. Такое отношение чувствовалось на протяжении всего тура. Один из лучших гидов с которыми мы встречалась.

A Andrey Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!