Экскурсии по Парижу на машине с гидом

Найдено 37 экскурсий в категории «На машине» в Париже на русском языке, цены от €49, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
220 отзывов
Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра
Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
11 июня в 15:00
533427 за всё до 4 чел.
Бонжур, Пари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
134 отзыва
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525420 за всё до 6 чел.
Живерни - шедевр Клода Моне
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Живерни - шедевр Клода Моне
Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Париж
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Комфортный трансфер из аэропортов Шарль-де-Голль и Орли в центр Парижа
Забудьте о длинных очередях за такси после прилета. Наш трансфер из аэропорта в Париж обеспечит вам спокойное начало путешествия
Начало: У вашего терминала в аэропрту
Сегодня в 19:30
10 июня в 08:00
90 за всё до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) - Париж»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
62 отзыва
Комфортный трансфер из аэропорта в Париж с русскоговорящим водителем
Качественный трансфер с русскоговорящими водителями, которые встретят вас в аэропорту и доставят до нужного места за фиксированную цену
10 июня в 10:30
11 июня в 00:30
100 за всё до 3 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
Сегодня в 16:00
11 июня в 15:00
400340 за всё до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
106 отзывов
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
Комфортабельные автомобили, русскоязычные водители и высочайший уровень сервиса
Начало: В аэропорту
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
92 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Бове в Париж
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Трансфер из аэропорта Бове в Париж
Приятная поездка на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим профессиональным водителем
Начало: В аэропорту на выходе из вашего терминала
Сегодня в 18:30
10 июня в 08:30
160 за всё до 3 чел.
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
Сегодня в 08:00
14 июня в 21:30
555 за всё до 4 чел.
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
615554 за всё до 3 чел.
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
Отправиться в места, которые вдохновляли Клода Моне
Начало: Рядом с Триумфальной аркой
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
570 за всё до 4 чел.
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
Побывать в резиденции французских монархов в компании экс-сотрудника Версальского музея
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
534 за всё до 6 чел.
«Аэропорт-Париж-аэропорт» - трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
«Аэропорт-Париж-аэропорт» - трансфер
Добраться до центра города и осмотреть его достопримечательности во время пересадочного рейса
Начало: В аэропорту
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Популярное предложение
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
Отправиться навстречу средневековым улочкам и изумительным видам Ла-Манша на Mercedes Е-класса
12 июня в 09:30
17 июня в 09:30
790 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Париж - Аэропорт»
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Трансфер «Аэропорт - Париж - Аэропорт»
Комфортно добраться до столицы с профессиональным русскоговорящим водителем
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
188 за всё до 3 чел.
Замок Во-ле-Виконт - зависть короля, или Прототип Версаля
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа
Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
Из Парижа - в чарующую Нормандию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Отправиться в один из самых живописных регионов Франции и погулять по его колоритным городам
Начало: У вашего отеля в Париже
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
590 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
Влюбиться в сказочный бельгийский городок и купить лучший шоколад
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
615 за всё до 4 чел.
Из Парижа - в резиденции французских монархов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Парижа - в резиденции французских монархов
Ощутить очарование глубинки в неоготическом Пьерфоне и средневековом Компьене
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
650 за всё до 3 чел.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Посетить аристократическую резиденцию и погулять по одному из старейших городков Франции
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
Из Парижа - в средневековый Брюгге за один день (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Парижа - в средневековый Брюгге за один день (всё включено)
Отправиться в самый посещаемый город Бельгии, чтобы узнать его историю и попробовать на вкус
Начало: В месте вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
475 за человека
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 975 за всё до 6 чел.
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
Раскрыть характер города и влюбиться в него раз и навсегда
Начало: у вашего отеля в Париже
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
285 за человека
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
Увидеть города, словно с открытки, узнать их историю, проплыть по каналам и насладиться видами
Начало: На Avenue de la Porte d’Aubervilliers
Сегодня в 13:00
15 июня в 08:30
650 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу на машине с гидом
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Групповая
3 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу на машине с гидом
Начало: Place le l Opera 75009 Paris
Расписание: вторник и четверг начало в 10.00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
49 за человека
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Экскурсия выходного дня в поисках диковинок и вещей с удивительной историей
350 за всё до 3 чел.
Из Парижа - в сафари-парк Туари
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Парижа - в сафари-парк Туари
Увидеть экзотических животных в дикой среде и полюбоваться природой разных континентов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
320 за всё до 4 чел.
Из Парижа - в замок Шантийи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4.5 часа
Из Парижа - в замок Шантийи
Увидеть, в какой роскоши жила французская знать, и выяснить, при чём тут взбитые сливки и лошади
Начало: В вашем отеле в Париже
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
570 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем
Начало: У входа в терминал аэропорта
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
100 за всё до 4 чел.
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 1 050 за всё до 7 чел.
Винный тур в Шабли из Парижа
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
975 за всё до 3 чел.
Обзорная по Парижу на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Обзорная по Парижу на машине
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
100 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
780 за всё до 4 чел.
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
750600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    АННА
    5 июня 2024
    Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
    Все отлично. Заказывали трансфер туда обратно. Лучше чем возиться с электричками и метро
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
    Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!
  • В
    Вячеслав
    5 июня 2024
    Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) - Париж»
    Потрясающий человек и мастер своего дела. Все было супер, однозначно рекомендую!
  • А
    АННА
    1 июня 2024
    Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
    Очень рады тому что есть такой трансфер! Все прошло замечательно, водитель встретил, довез, рассказал как ориентироваться в городе. Это очень выручило потому что погода в день приезда резко испортилась и сильно похолодало, не знаю даже чтобы мы делали без вас.
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
    Встретили вовремя. Машина комфортная, чистая. Водитель Владимир, донес чемоданы до машины. Дал много рекомендаций по Парижу
  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
    Очень интересная экскурсия. Для начального ознакомления рекомендовал бы именно экскурсию на автомобиле, потому что город большой и практически невозможно увидеть знаковые все сооружения на пешей прогулке или пешая прогулка на несколько дней.
  • K
    Kristina
    29 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
  • A
    Anna
    26 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Замечательная экскурсия! Большое спасибо, Тарас! Особенно хочу отметить что Тарас закончил экскурсию когда он закончил весь материал, а не когда закончилось время. Такое отношение чувствовалось на протяжении всего тура. Один из лучших гидов с которыми мы встречалась.
  • A
    Andrey
    25 мая 2024
    Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
    Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!
    Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!
  • Е
    Евгения
    25 мая 2024
    Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
    Спасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большой заботой о нас. Интересно, динамично, с учетом всех наших пожеланий. Рекомендуем!
    Спасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большойСпасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большой

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
  1. Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
  2. Бонжур, Пари
  3. Живерни - шедевр Клода Моне
  4. Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Париж
  5. Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) - Париж»
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "На машине" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 49 до 1 050 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 741 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 37 экскурсий на 2024 год на машине, 741 ⭐ отзыв, цены от €49. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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