Хорошо провести время в Париже и запечатлеть свой отдых на красочных профессиональных фотографиях
Хорошо провести время в Париже и сохранить это на фото? Элементарно! Предлагаю вам увезти красочные профессиональные фотографии из вашего путешествия или медового месяца. Ведь детали поездок так быстро забываются!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Программа
Что у вас получится:
- много красивых фотографий,
- чувствовать себя счастливыми и много смеяться,
- смотреть вокруг широко открытыми глазами,
- всему удивляться и даже попрыгать по лужам и поймать радугу, если вдруг Париж по своей привычке нахмурится и встретит вас дождем.
Что вы не сможете сделать:
- не получить удовольствия,
- плохо получиться на фотографиях (даже если это первая фотосессия в жизни и вы не знаете куда девать ноги-руки),
- грустить,
- увидеть все — потому что увидеть все здесь просто нельзя, это шкатулка сюрпризов, которые никогда не заканчиваются.
Почему? Все просто: это же Париж! А я фотограф с многолетним стажем, который любит и знает этот город и встретит вас как своих хороших друзей.
Организационные детали
- Если вы захотите, мы можем съездить в какой-то из замков Луары на фотосессию.
- Я выезжаю по всей Франции в случае необходимости.
- В стоимость не входит: оплата проезда фотографа, если съемка будет проходить за пределами Парижа.
- Я оставляю за собой право использовать ваши фотографии в своем портфолио (как и любой другой фотограф).
- Исходники не отдаются, клиент получает готовые обработанные снимки. За каждый час съемки выходит до 40 снимков, вы получите их все обработанными.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Evgenia — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 108 туристов
Я решила объединить сразу несколько любимых занятий: фотографировать, гулять по Парижу и открывать его для других! Фотографией занимаюсь более 10 лет, занимала призовые места в различных конкурсах, мои работы выставлялись в галереях.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
12 окт 2018
Наша встреча с Евгенией была в мае, к сожалению руки только дошли сейчас написать отзыв. Все было просто супер! Отличные фотографии, интересный маршрут и комментарии к нашим точкам остановки! Первую часть фотографий как и было обещано получили через дней 10, остальные пришлось подождать, так как был высокий сезон, НО оно того стоило. Ещё раз Мега спасибо Женя!!!!
С
Светлана
30 апр 2018
Евгения - источник оптимизма и позитивной энергии. Так как фотографии будут высланы позже, пока могу описать только эмоции. Мы фотографировались втроём, нас трое подруг. В Париже были первый раз. Евгения уговорила нас встретиться в 8-30 утра. И это оказалось блестящей идеей - на улицах Парижа было пусто, погода была чудесной. И ничто так не подымает женщине настроение, как фотосессия в прекрасной компании с чудесным рассказчиком. Евгения нас провела по Монмартру, возле Эйфелевой башни и у моста Александра III. Поделилась информацией о городе, его укромных местечках, заведениях и событиях. Дала ценные советы и помогла зарядиться на целый день хорошим настроением. Надеемся, что фотографии будут также хороши, как и фотограф.
Инесса
25 апр 2018
Уверена, что фото будут отличные! Все прошло вовремя, чётко. Спасибо
Н
Наталия
13 апр 2018
Спасибо большое гиду Евгении за нашу фотопрогулку. Кроме интересных рассказов про архитектуру и историю района, Евгения очень щепетильно выбирала места для фото, учитывая разные нюансы! Наша фотопрогулка прошла очень легко, время пролетело незаметно, спасибо большое Евгении за это))
Максим
18 мар 2018
Евгения - мастер своего дела. Экскурсия была богата различными сценами, площадками, которые появлялись одна за одной. Дождливый день даже добавил французского колорита в нашу фотосессию и кадры получились очень смелыми и яркими. Есть что вспомнить)))
А
Айгуль
13 дек 2017
Отличная прогулка и красивейшие кадры! Мы гуляли и фоткались в районе Оперы и на Монмартре. По ходу Евгения рассказывала нам интересные истории из жизни французских художников. И да, важная деталь - через 2 недели все фото были уже готовы.
Евгения, спасибо большое!!!
Евгения, спасибо большое!!!
Nazar
28 ноя 2017
Очень понравилась экскурсия, Евгения показала нам тайные места квартала Марэ и интересно рассказала местные легенды и истории. Фотосессия очень понравилась. Практически через неделю получили часть фотографий, и они - просто отличные за что большое спасибо! Это была вообще наша первая совместная с женой фотосессия поэтому мы немного нервничали и волновались, но все получилось прекрасно, мы очень довольны и рады что нашли именно Евгению. Спасибо большое!
Е
Елизавета
7 ноя 2016
Женя, бесконечно благодарны, что ты смогла стать фотохудожником, который запечатлел нашу парижскую сказку!! Тимур и Лиза
И
Ирина
4 ноя 2016
Здравствуйте! У нас была фотосессия с Евгенией 03.11. 2016 г. Фотосессии прошла очень хорошо, даже подучили через несколько дней 13 фото. И все!!!! Сегодня 25.12. Других фотографий нет. Получается очень дорого за 122 евро 13 фото. Если бы знали что так будет заказазали бы другого фотографа. Тем более, что это фото с моего дня рождения. Очень, осень жаль. Не буду советовать ваши услуги другим.
З
Зинаида
3 окт 2016
Евгения, спасибо огромное!!! Очень было приятно с Вами общаться! Теперь с нетерпением буду ждать фотографии из Парижа! Это незабываемое путешествие и Вы мне в этом помогли!!!! Спасибо огромное!!!!
М
Марина
20 авг 2015
Прекрасная прогулка! Легко, непринуждённо, как-будто со старинной приятельницей. А фотографии получились высшего качества! Чувствуется рука мастера))) такие тёплые, солнечные и добрые фотки! Жень, спасибо тебе огромное, мы с доченькой в восторге!!!
Р
Роман
7 апр 2015
Великолепно!
Мы отлично провели время, прогулялись по Парижу, пообщались и параллельно нащелкали кучу снимков! Погода была не очень (иногда накрапывал легкий дождик), но когда мы увидели результат, то были в восторге! Оригинальные ракурсы и, как выяснилось, умение Жени подловить самый прикольный момент нас порадовали! Видно, что у фотографа есть незаурядные чутье и талант! Получилось колоритно, в духе Парижа и в то же время, не как у всех.
Женя, большое спасибо за фотографии!
Мы отлично провели время, прогулялись по Парижу, пообщались и параллельно нащелкали кучу снимков! Погода была не очень (иногда накрапывал легкий дождик), но когда мы увидели результат, то были в восторге! Оригинальные ракурсы и, как выяснилось, умение Жени подловить самый прикольный момент нас порадовали! Видно, что у фотографа есть незаурядные чутье и талант! Получилось колоритно, в духе Парижа и в то же время, не как у всех.
Женя, большое спасибо за фотографии!
Виктория
22 мар 2015
Экскурсия была замечательной. Евгения знает много интересных мест в центре Парижа (думаю не только в центре). Мы совершенно не устали от фотосессии, все было ненавязчиво - вообщем так как хотелось. Женя, спасибо большое. Ждем с нетерпением фотографии.
О
Ольга
14 мар 2015
Изумительная, тонкая, умная девушка Женя!!!! Огромная благодарность за подаренную радость общения, за прекрасный праздник в Париже!!! Превосходная, профессиональная экскурсия и великолепные фотографии. С огромным удовольствием рекомендую всем, всем, всем!!! Пожалуй, встреча с Женей это еще один повод вернуться в Париж
М
Мария
28 дек 2014
Всегда интересно посмотреть на город глазами человека, который так его знает и любит. По ходу нашей прогулки Женя то и дело заводила нас в маленькие зеленые дворики и колоритные переулочки, куда сами бы мы вряд ли зашли. Поэтому фотографии (а их за трехчасовую прогулку получилось около 170) вышли не туристические. Когда Женя прислала несколько пробных фотографий, коллега по работе посмотрела и сказала, что я на них выгляжу как парижанка, хотя она не знала, что фотографии именно из Парижа и Эйфелевой башни на заднем плане не было.
А еще мы наконец-то сфотографировались все вместе, а то обычно получается, что один человек всегда за кадром.
А еще мы наконец-то сфотографировались все вместе, а то обычно получается, что один человек всегда за кадром.
Ещё 1 отзыв
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