Вас ждёт увлекательная фотопрогулка по центру Парижа. Профессиональный фотограф проведёт вас по знаковым местам, включая Монмартр и Эйфелеву башню. Получите множество красивых снимков, наслаждаясь атмосферой города. Даже если это ваша первая фотосессия, вы будете выглядеть великолепно.
Погружение в парижскую атмосферу и возможность поймать радугу в дождливый день сделают прогулку незабываемой
Погружение в парижскую атмосферу и возможность поймать радугу в дождливый день сделают прогулку незабываемой
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 😊 Позитивные эмоции
- 🌆 Знаковые места Парижа
- 🌈 Возможность поймать радугу
- 👫 Индивидуальный подход
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для фотопрогулки в Париже - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В эти месяцы город особенно красив и живописен. Октябрь и апрель также подойдут для прогулок, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит быть готовыми к прохладной погоде и частым осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Монмартр
- Эйфелева башня
- Мост Александра III
Описание фото-прогулки
Что у вас получится
- Много красивых фотографий.
- Чувствовать себя счастливыми и много смеяться.
- Смотреть вокруг широко открытыми глазами.
- Всему удивляться и даже попрыгать по лужам и поймать радугу, если Париж по своей привычке нахмурится и встретит вас дождём.
А что не получится
- Плохо выглядеть на фотографиях, даже если это первая фотосессия в жизни и вы не знаете куда девать руки и ноги.
- Грустить.
- Увидеть всё — потому что увидеть всё здесь нельзя. Это шкатулка сюрпризов, которые никогда не заканчиваются.
Организационные детали
- Я снимаю на камеру Nikon D750.
- За каждый час съёмки выходит до 20 снимков — вы получите их все обработанными.
- Я выезжаю по всей Франции в случае необходимости. Если едем за пределы Парижа, мой проезд оплачивается дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Trocadero
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 5 часов 50 минут
Провела экскурсии для 127 туристов
Я решила объединить сразу несколько любимых занятий: фотографировать, гулять по Парижу и открывать его для других! Фотографией занимаюсь более 10 лет, занимала призовые места в различных конкурсах, мои работы выставлялись в галереях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Евгения - источник оптимизма и позитивной энергии. Так как фотографии будут высланы позже, пока могу описать только эмоции. Мы фотографировались втроём, нас трое подруг. В Париже были первый раз. Евгения
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М
Всегда интересно посмотреть на город глазами человека, который так его знает и любит. По ходу нашей прогулки Женя то и дело заводила нас в маленькие зеленые дворики и колоритные переулочки,
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Е
Как грустно вновь и вновь возвращаться из Парижа с кучей неудачных фотографий на телефон или мыльницу. В июле было решено наконец-то заказать фотопрогулку.
Изначально были сомнения по поводу профессионализма фотографа, потому
Изначально были сомнения по поводу профессионализма фотографа, потому
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Р
Великолепно!
Мы отлично провели время, прогулялись по Парижу, пообщались и параллельно нащелкали кучу снимков! Погода была не очень (иногда накрапывал легкий дождик), но когда мы увидели результат, то были в восторге!
Мы отлично провели время, прогулялись по Парижу, пообщались и параллельно нащелкали кучу снимков! Погода была не очень (иногда накрапывал легкий дождик), но когда мы увидели результат, то были в восторге!
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Очень понравилась экскурсия, Евгения показала нам тайные места квартала Марэ и интересно рассказала местные легенды и истории. Фотосессия очень понравилась. Практически через неделю получили часть фотографий, и они - просто
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И
Здравствуйте! У нас была фотосессия с Евгенией 03.11. 2016 г. Фотосессии прошла очень хорошо, даже подучили через несколько дней 13 фото. И все!!!! Сегодня 25.12. Других фотографий нет. Получается очень
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