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Фотопрогулка по центру Парижу

Париж и вы - идеальная пара для незабываемой фотосессии. Прогулка по Монмартру и у Эйфелевой башни с профессиональным фотографом подарит яркие эмоции
Вас ждёт увлекательная фотопрогулка по центру Парижа. Профессиональный фотограф проведёт вас по знаковым местам, включая Монмартр и Эйфелеву башню. Получите множество красивых снимков, наслаждаясь атмосферой города. Даже если это ваша первая фотосессия, вы будете выглядеть великолепно.

Погружение в парижскую атмосферу и возможность поймать радугу в дождливый день сделают прогулку незабываемой
5
19 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 😊 Позитивные эмоции
  • 🌆 Знаковые места Парижа
  • 🌈 Возможность поймать радугу
  • 👫 Индивидуальный подход

Лучшее время для посещения

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фев
мар
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июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для фотопрогулки в Париже - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В эти месяцы город особенно красив и живописен. Октябрь и апрель также подойдут для прогулок, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит быть готовыми к прохладной погоде и частым осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Фотопрогулка по центру Парижу
Фотопрогулка по центру Парижу
Фотопрогулка по центру Парижу

Что можно увидеть

  • Монмартр
  • Эйфелева башня
  • Мост Александра III

Описание фото-прогулки

Что у вас получится

  • Много красивых фотографий.
  • Чувствовать себя счастливыми и много смеяться.
  • Смотреть вокруг широко открытыми глазами.
  • Всему удивляться и даже попрыгать по лужам и поймать радугу, если Париж по своей привычке нахмурится и встретит вас дождём.

А что не получится

  • Плохо выглядеть на фотографиях, даже если это первая фотосессия в жизни и вы не знаете куда девать руки и ноги.
  • Грустить.
  • Увидеть всё — потому что увидеть всё здесь нельзя. Это шкатулка сюрпризов, которые никогда не заканчиваются.

Организационные детали

  • Я снимаю на камеру Nikon D750.
  • За каждый час съёмки выходит до 20 снимков — вы получите их все обработанными.
  • Я выезжаю по всей Франции в случае необходимости. Если едем за пределы Парижа, мой проезд оплачивается дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Trocadero
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 5 часов 50 минут
Провела экскурсии для 127 туристов
Я решила объединить сразу несколько любимых занятий: фотографировать, гулять по Парижу и открывать его для других! Фотографией занимаюсь более 10 лет, занимала призовые места в различных конкурсах, мои работы выставлялись в галереях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
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2
1
С
Евгения - источник оптимизма и позитивной энергии. Так как фотографии будут высланы позже, пока могу описать только эмоции. Мы фотографировались втроём, нас трое подруг. В Париже были первый раз. Евгения
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уговорила нас встретиться в 8-30 утра. И это оказалось блестящей идеей - на улицах Парижа было пусто, погода была чудесной. И ничто так не подымает женщине настроение, как фотосессия в прекрасной компании с чудесным рассказчиком. Евгения нас провела по Монмартру, возле Эйфелевой башни и у моста Александра III. Поделилась информацией о городе, его укромных местечках, заведениях и событиях. Дала ценные советы и помогла зарядиться на целый день хорошим настроением. Надеемся, что фотографии будут также хороши, как и фотограф.

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М
Всегда интересно посмотреть на город глазами человека, который так его знает и любит. По ходу нашей прогулки Женя то и дело заводила нас в маленькие зеленые дворики и колоритные переулочки,
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куда сами бы мы вряд ли зашли. Поэтому фотографии (а их за трехчасовую прогулку получилось около 170) вышли не туристические. Когда Женя прислала несколько пробных фотографий, коллега по работе посмотрела и сказала, что я на них выгляжу как парижанка, хотя она не знала, что фотографии именно из Парижа и Эйфелевой башни на заднем плане не было.
А еще мы наконец-то сфотографировались все вместе, а то обычно получается, что один человек всегда за кадром.

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Е
Как грустно вновь и вновь возвращаться из Парижа с кучей неудачных фотографий на телефон или мыльницу. В июле было решено наконец-то заказать фотопрогулку.

Изначально были сомнения по поводу профессионализма фотографа, потому
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как ее работ я не видела. К счастью, результат превзошел все ожидания! Фотосессию отсняли за час или 1,5 часа, даже не опоздали в театр и мой любимый мужчина не успел окончательно утомиться. Женя показала красивые и не избитые места для съемки. Смогла уловить забавные и трогательные моменты. Обработаны фотографии прекрасно. Виден и стиль, и настроение того прекрасного дня. Фото живые, мы на них красивые и никаких провинциальных приемов или приторного лоска.

Спасибо большое Жене, что посоветовала хорошего парикмахера, так что съемка в честь моего дня рождения получилась действительно праздничная! С нетерпением жду следующей поездки в Париж. Съемка у Жени не обговаривается, это теперь обязательный пункт парижской программы!

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Р
Великолепно!

Мы отлично провели время, прогулялись по Парижу, пообщались и параллельно нащелкали кучу снимков! Погода была не очень (иногда накрапывал легкий дождик), но когда мы увидели результат, то были в восторге!
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Оригинальные ракурсы и, как выяснилось, умение Жени подловить самый прикольный момент нас порадовали! Видно, что у фотографа есть незаурядные чутье и талант! Получилось колоритно, в духе Парижа и в то же время, не как у всех.

Женя, большое спасибо за фотографии!

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Nazar
Очень понравилась экскурсия, Евгения показала нам тайные места квартала Марэ и интересно рассказала местные легенды и истории. Фотосессия очень понравилась. Практически через неделю получили часть фотографий, и они - просто
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отличные за что большое спасибо! Это была вообще наша первая совместная с женой фотосессия поэтому мы немного нервничали и волновались, но все получилось прекрасно, мы очень довольны и рады что нашли именно Евгению. Спасибо большое!

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И
Здравствуйте! У нас была фотосессия с Евгенией 03.11. 2016 г. Фотосессии прошла очень хорошо, даже подучили через несколько дней 13 фото. И все!!!! Сегодня 25.12. Других фотографий нет. Получается очень
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дорого за 122 евро 13 фото. Если бы знали что так будет заказазали бы другого фотографа. Тем более, что это фото с моего дня рождения. Очень, осень жаль. Не буду советовать ваши услуги другим.

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