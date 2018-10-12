Всегда интересно посмотреть на город глазами человека, который так его знает и любит. По ходу нашей прогулки Женя то и дело заводила нас в маленькие зеленые дворики и колоритные переулочки, куда сами бы мы вряд ли зашли. Поэтому фотографии (а их за трехчасовую прогулку получилось около 170) вышли не туристические. Когда Женя прислала несколько пробных фотографий, коллега по работе посмотрела и сказала, что я на них выгляжу как парижанка, хотя она не знала, что фотографии именно из Парижа и Эйфелевой башни на заднем плане не было.

А еще мы наконец-то сфотографировались все вместе, а то обычно получается, что один человек всегда за кадром.