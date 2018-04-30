Вас ждёт увлекательная фотопрогулка по центру Парижа. Профессиональный фотограф проведёт вас по знаковым местам, включая Монмартр и Эйфелеву башню. Получите множество красивых снимков, наслаждаясь атмосферой города. Даже если это ваша первая фотосессия, вы будете выглядеть великолепно.



Погружение в парижскую атмосферу и возможность поймать радугу в дождливый день сделают прогулку незабываемой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для фотопрогулки в Париже - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В эти месяцы город особенно красив и живописен. Октябрь и апрель также подойдут для прогулок, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит быть готовыми к прохладной погоде и частым осадкам.

Сейчас август — это идеальное время.