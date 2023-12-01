Кабаре «Мулен Руж»

Групповая экскурсия в Париже
Программа предполагает самостоятельное посещение шоу без трансфера и сопровождения гида.
Кабаре «Мулен Руж»
Кабаре «Мулен Руж»
Кабаре «Мулен Руж»
Кабаре «Мулен Руж»

Описание

Кабаре «Мулен Руж» («Красная Мельница») не нуждается в представлении, ведь наряду с Триумфальной Аркой и Эйфелевой Башней кабаре уже давно стало символом Парижа. «Мулен Руж» и его танцовщиц увековечил на афишах знаменитый художник Тулуз-Лотрек, бывший в своей время завсегдатаем этого места.

Открыто увеселительное заведение было в 1889 году. С тех пор оно неоднократно менялось и приобретало новые черты, доведя идущую здесь сегодня программу «Феерия» до совершенства. Около 1000 костюмов, роскошные декорации и современные спецэффекты сочетаются в ней с традиционным французским канканом. Перья, стразы, блестки, прекрасные девушки – это все ожидает вас, если вы решитесь отправиться на представление. А решаться надо!

Дресс-код в заведении: смарт кэжуал / нарядный. Дети до 6 лет в кабаре не допускаются. Продолжительность представления - примерно 1ч 45м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость билета для взрослых включено 1/2 бутылки шампанского
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьмиНеобычныеМузыкальные

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