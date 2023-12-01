Кабаре «Мулен Руж» («Красная Мельница») не нуждается в представлении, ведь наряду с Триумфальной Аркой и Эйфелевой Башней кабаре уже давно стало символом Парижа. «Мулен Руж» и его танцовщиц увековечил на афишах знаменитый художник Тулуз-Лотрек, бывший в своей время завсегдатаем этого места.

Открыто увеселительное заведение было в 1889 году. С тех пор оно неоднократно менялось и приобретало новые черты, доведя идущую здесь сегодня программу «Феерия» до совершенства. Около 1000 костюмов, роскошные декорации и современные спецэффекты сочетаются в ней с традиционным французским канканом. Перья, стразы, блестки, прекрасные девушки – это все ожидает вас, если вы решитесь отправиться на представление. А решаться надо!

Дресс-код в заведении: смарт кэжуал / нарядный. Дети до 6 лет в кабаре не допускаются. Продолжительность представления - примерно 1ч 45м.