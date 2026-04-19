37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Основано на последних 30 из 322 отзывов

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Е Елена Очень все понравилось, экскурсовод Валерия, прекрасно излагает весь материал. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Очень интересно! Очень информативно! Впечатляет! Рекомендую! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ж Жансулу Замечательная экскурсия, очень приятный гид Малхас, рассказал всё и даже больше, очень интересный и отзывчивый настолько, что супруг хотел забрать его на весь день с собой😂 однозначно рекомендуем🫶🏼 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алла Экскурсия под проливным дождем. Казалось бы, вот не повезло! Но это никак не сказалось на энтузиазме и настроении гида Саши, которыми он заразил нас. Мы ходили под зонтами, слушали интереснейшие истории и делали атмосферные кадры без лишних туристов. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Наш гид Александр, был очень позитивный, интересный! Человек, который живет на Монмартре и знает о нем буквально все! Интеллект, знания о Париже и потрясающее чувство юмора! Спасиьо!!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет