37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр

Полюбоваться белоснежной базиликой, разгадать секреты Мулен Руж и прикоснуться к французской жизни

Krista
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Krista – представитель гидов
Монмартр обладает особенной атмосферой.

Вы исследуете старинный квартал, услышите о судьбе его построек и узнаете, кто делает самый вкусный шоколад города! Я расскажу, чем живут обычные парижане, и покажу тайные уголки знаменитого района.
32 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Blanche
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У этой экскурсии37 отзывов
4.95
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр

Что вас ожидает

Лучшие места Монмартра
Интереснейшие локации квартала предстанут перед вами на экскурсии. В маршрут прогулки войдут:

  • Базилика Сакре-Кёр — одно из самых популярных сооружений Парижа. Вы полюбуетесь собором, возвышающимся над городом, и разберётесь, когда он появился и почему местные называют его «сахарным».
  • Мулен Руж — самое известное кабаре мира! Я открою, кто из знаменитостей выступал на его сцене и что сказала танцовщица Мулен Ружа Элвису Пресли. Поделюсь историей французского художника, который практически не покидал кабаре, и актуальным расписанием шоу.
  • Скульптура «Человек, проходящий сквозь стены» — вы узнаете, какой литературный герой стал прообразом монумента, и как он исполняет желания парижан и путешественников.
  • Розовый дом — творение художника Мориса Утрилло. Я расскажу, почему он решил перекрасить белые стены кафе и к чему привела эта идея.
  • Виноградник Монмартра — вы прогуляетесь у виноградников, которые разбили французские живописцы, и, при желании, купите местное вино.

Кроме того, я приведу вас к тайным локациям Монмартра. Вы откроете душу этого района и услышите, где купить пирожное макарун по выгодной цене и кто — лучший шоколадье года. А ещё мы обсудим особенности характера и привычки парижан и полюбуемся вдохновляющей панорамой французской столицы.

Организационные детали

  • Обратите внимание: экскурсия проводится при наборе группы от 3х человек
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00 и 18:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Blanche.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Krista
Krista
Криста — ваш частный гид по Парижу! Историк архитектуры, идейный вдохновитель и разработчик туристических маршрутов для ведущих туристических компаний Парижа. Экскурсии провожу вместе с командой профессиональных гидов. Для каждой экскурсии мы стараемся создать идеальный микс из парижских компонентов: веселого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни города. А бьен то! До скорого!
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Позитивненько и интересно!!!👍
5 марта 2020
Было много неожиданного и интересного. Гид не пускала с нас глаз и была гибка в своём времени что бы довести и направить каждого человека назад и успеть попить горячего вина с нами. Спасибо!
1 марта 2020
Наш экскурсовод - Аля. Отличный маршрут, очень позитивный экскурсовод. Интересно и познавательно , хотя не первый раз в Париже. Огромное спасибо!!!
18 февраля 2020
Спасибо большое Нашему экскурсоводу Деле, спасибо команде, прекрасная содержательная и комфортная экскурсия по Монмартру.
И замечательно то, что вы делаете небольшие группы, это очень удобно.
9 января 2020
Содержательная экскурсия. Интересный материал. Доброжелательный экскурсовод. Все понравилось. Спасибо!
7 января 2020
Очень здорово. Спасибо Нашему гиду
6 января 2020
Здравствуйте! Спасибо за прекрасный вечер в прекрасной компании нашей группы:) Мы прошли по неповторимым улочкам Монмартра, узнали много интересных фактов. Самостоятельно мы бы точно не проделали такой путь. Ещё раз спасибо!
Сергей
4 января 2020
Огромное спасибо нашему прекрасному гиду Марии за столь увлекательную и познавательную экскурсию, было очень интересно и комфортно в общении. Сергей.
16 декабря 2019
Анна прекрасный экскурсовод! Легко и доступно изложила материал. Большое спасибо за чудесное ознакомление с Парижем, Монмартом вчастности . Процветания вашей организации. Всегда только приятные эмоции при заказе ваших экскурсий!
12 декабря 2019
Вечернее путешествие по Парижу в историческом месте; тишина и комфорт для передвижения кругом , особенно стоит взять на заметку . Дмитрий ( гид ) великолепно погрузил в дух и атмосферу той эпохи ; очень внимателен к туристам, харизматичный, профессиональная компетенция на уровне . Рекомендую 🎁
Ещё 27 отзывов

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