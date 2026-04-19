37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Очарование Монмартра: прогулка с посещением Сакре-Кёр

Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Монмартр - район, который не оставит равнодушным.

Во время прогулки вы посетите знаменитую базилику Сакре-Кёр, заглянете в легендарное кабаре Мулен Руж и узнаете, какой литературный герой стал прообразом скульптуры «Человек, проходящий
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сквозь стены».

Вас ждет знакомство с творением Мориса Утрилло - Розовым домом, а также прогулка у виноградников Монмартра. Вместе мы откроем тайные уголки района, обсудим привычки парижан и насладимся панорамой города. Приглашаем вас в путешествие, которое раскроет Монмартр с неожиданных сторон

5
322 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная атмосфера Монмартра
  • 🏛 Посещение базилики Сакре-Кёр
  • 🎭 Истории о знаменитом Мулен Руж
  • 🗿 Скульптура «Человек, проходящий сквозь стены»
  • 🎨 Розовый дом художника Мориса Утрилло
  • 🍇 Прогулка у виноградников Монмартра
  • 🍫 Узнайте, кто делает лучший шоколад в Париже
Очарование Монмартра: прогулка с посещением Сакре-Кёр
Очарование Монмартра: прогулка с посещением Сакре-Кёр
Очарование Монмартра: прогулка с посещением Сакре-Кёр

Что можно увидеть

  • Базилика Сакре-Кёр
  • Мулен Руж
  • Скульптура «Человек, проходящий сквозь стены»
  • Розовый дом
  • Виноградник Монмартра

Описание экскурсии

Лучшие места Монмартра

Интереснейшие локации квартала предстанут перед вами на экскурсии. В маршрут прогулки войдут:

  • Базилика Сакре-Кёр — одно из самых популярных сооружений Парижа. Вы полюбуетесь собором, возвышающимся над городом, и разберётесь, когда он появился и почему местные называют его «сахарным».
  • Мулен Руж — самое известное кабаре мира! Я открою, кто из знаменитостей выступал на его сцене и что сказала танцовщица Мулен Ружа Элвису Пресли. Поделюсь историей французского художника, который практически не покидал кабаре, и актуальным расписанием шоу.
  • Скульптура «Человек, проходящий сквозь стены» — вы узнаете, какой литературный герой стал прообразом монумента, и как он исполняет желания парижан и путешественников.
  • Розовый дом — творение художника Мориса Утрилло. Я расскажу, почему он решил перекрасить белые стены кафе и к чему привела эта идея.
  • Виноградник Монмартра — вы прогуляетесь у виноградников, которые разбили французские живописцы, и, при желании, купите местное вино.

Кроме того, я приведу вас к тайным локациям Монмартра. Вы откроете душу этого района и услышите, где купить пирожное макарун по выгодной цене и кто — лучший шоколадье года. А ещё мы обсудим особенности характера и привычки парижан и полюбуемся вдохновляющей панорамой французской столицы.

Организационные детали

  • Обратите внимание: экскурсия проводится при наборе группы от 2-х человек
  • После предоплаты на сайте, остаток суммы нужно передать наличными гиду в евро по курсу на день проведения экскурсии
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • Во Франции не принимают банкноты номиналом 200€ и 500€, поэтому просим вас заранее подготовить банкноты меньшего номинала на личные расходы.

ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€39
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Blanche
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста
Криста — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 17216 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
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усиливая их впечатления и эмоции. Наши экскурсии построены так, чтобы информация усваивалась легко и надолго запоминалась и взрослым, и детям. Мы показываем достопримечательности с необычных ракурсов, создавая эффект «Вау!» Каждый маршрут — это авторское сочетание весёлого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни Парижа. Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в Париже, Версале и Брюсселе и будем рады поделиться с вами своей любовью к прекрасному. À bientôt!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 322 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
314
4
4
3
3
2
1
1
Е
Дата посещения: 19 апр 2026
Очень все понравилось, экскурсовод Валерия, прекрасно излагает весь материал.
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А
Очень интересно! Очень информативно! Впечатляет! Рекомендую!
Очень интересно! Очень информативно! Впечатляет! Рекомендую!
Очень интересно! Очень информативно! Впечатляет! Рекомендую!
Очень интересно! Очень информативно! Впечатляет! Рекомендую!
Очень интересно! Очень информативно! Впечатляет! Рекомендую!
Очень интересно! Очень информативно! Впечатляет! Рекомендую!
Очень интересно! Очень информативно! Впечатляет! Рекомендую!
Очень интересно! Очень информативно! Впечатляет! Рекомендую!
Очень интересно! Очень информативно! Впечатляет! Рекомендую!+2
Очень интересно! Очень информативно! Впечатляет! Рекомендую!
Очень интересно! Очень информативно! Впечатляет! Рекомендую!
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Ж
Замечательная экскурсия, очень приятный гид Малхас, рассказал всё и даже больше, очень интересный и отзывчивый настолько, что супруг хотел забрать его на весь день с собой😂 однозначно рекомендуем🫶🏼
Замечательная экскурсия, очень приятный гид Малхас, рассказал всё и даже больше, очень интересный и отзывчивый настолько,
Замечательная экскурсия, очень приятный гид Малхас, рассказал всё и даже больше, очень интересный и отзывчивый настолько,
Замечательная экскурсия, очень приятный гид Малхас, рассказал всё и даже больше, очень интересный и отзывчивый настолько,
Замечательная экскурсия, очень приятный гид Малхас, рассказал всё и даже больше, очень интересный и отзывчивый настолько,
Замечательная экскурсия, очень приятный гид Малхас, рассказал всё и даже больше, очень интересный и отзывчивый настолько,
Замечательная экскурсия, очень приятный гид Малхас, рассказал всё и даже больше, очень интересный и отзывчивый настолько,
Замечательная экскурсия, очень приятный гид Малхас, рассказал всё и даже больше, очень интересный и отзывчивый настолько,
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А
Экскурсия под проливным дождем. Казалось бы, вот не повезло! Но это никак не сказалось на энтузиазме и настроении гида Саши, которыми он заразил нас. Мы ходили под зонтами, слушали интереснейшие истории и делали атмосферные кадры без лишних туристов. Спасибо!
Экскурсия под проливным дождем. Казалось бы, вот не повезло! Но это никак не сказалось на энтузиазме
Экскурсия под проливным дождем. Казалось бы, вот не повезло! Но это никак не сказалось на энтузиазме
Экскурсия под проливным дождем. Казалось бы, вот не повезло! Но это никак не сказалось на энтузиазме
Экскурсия под проливным дождем. Казалось бы, вот не повезло! Но это никак не сказалось на энтузиазме
Экскурсия под проливным дождем. Казалось бы, вот не повезло! Но это никак не сказалось на энтузиазме
Экскурсия под проливным дождем. Казалось бы, вот не повезло! Но это никак не сказалось на энтузиазме
Экскурсия под проливным дождем. Казалось бы, вот не повезло! Но это никак не сказалось на энтузиазме
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А
Наш гид Александр, был очень позитивный, интересный! Человек, который живет на Монмартре и знает о нем буквально все! Интеллект, знания о Париже и потрясающее чувство юмора! Спасиьо!!!!
Наш гид Александр, был очень позитивный, интересный! Человек, который живет на Монмартре и знает о нем
Наш гид Александр, был очень позитивный, интересный! Человек, который живет на Монмартре и знает о нем
Наш гид Александр, был очень позитивный, интересный! Человек, который живет на Монмартре и знает о нем
Наш гид Александр, был очень позитивный, интересный! Человек, который живет на Монмартре и знает о нем
Наш гид Александр, был очень позитивный, интересный! Человек, который живет на Монмартре и знает о нем
Наш гид Александр, был очень позитивный, интересный! Человек, который живет на Монмартре и знает о нем
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Александра
Были втроем, нам очень понравилось! Спасибо Саше за экскурсию, еще и подсказал хорошие заведения в Париже для посещения
Были втроем, нам очень понравилось! Спасибо Саше за экскурсию, еще и подсказал хорошие заведения в Париже для посещения
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