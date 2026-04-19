37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Монмартр - район, который не оставит равнодушным.
Во время прогулки вы посетите знаменитую базилику Сакре-Кёр, заглянете в легендарное кабаре Мулен Руж и узнаете, какой литературный герой стал прообразом скульптуры «Человек, проходящий
Во время прогулки вы посетите знаменитую базилику Сакре-Кёр, заглянете в легендарное кабаре Мулен Руж и узнаете, какой литературный герой стал прообразом скульптуры «Человек, проходящий
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера Монмартра
- 🏛 Посещение базилики Сакре-Кёр
- 🎭 Истории о знаменитом Мулен Руж
- 🗿 Скульптура «Человек, проходящий сквозь стены»
- 🎨 Розовый дом художника Мориса Утрилло
- 🍇 Прогулка у виноградников Монмартра
- 🍫 Узнайте, кто делает лучший шоколад в Париже
Что можно увидеть
- Базилика Сакре-Кёр
- Мулен Руж
- Скульптура «Человек, проходящий сквозь стены»
- Розовый дом
- Виноградник Монмартра
Описание экскурсии
Лучшие места Монмартра
Интереснейшие локации квартала предстанут перед вами на экскурсии. В маршрут прогулки войдут:
- Базилика Сакре-Кёр — одно из самых популярных сооружений Парижа. Вы полюбуетесь собором, возвышающимся над городом, и разберётесь, когда он появился и почему местные называют его «сахарным».
- Мулен Руж — самое известное кабаре мира! Я открою, кто из знаменитостей выступал на его сцене и что сказала танцовщица Мулен Ружа Элвису Пресли. Поделюсь историей французского художника, который практически не покидал кабаре, и актуальным расписанием шоу.
- Скульптура «Человек, проходящий сквозь стены» — вы узнаете, какой литературный герой стал прообразом монумента, и как он исполняет желания парижан и путешественников.
- Розовый дом — творение художника Мориса Утрилло. Я расскажу, почему он решил перекрасить белые стены кафе и к чему привела эта идея.
- Виноградник Монмартра — вы прогуляетесь у виноградников, которые разбили французские живописцы, и, при желании, купите местное вино.
Кроме того, я приведу вас к тайным локациям Монмартра. Вы откроете душу этого района и услышите, где купить пирожное макарун по выгодной цене и кто — лучший шоколадье года. А ещё мы обсудим особенности характера и привычки парижан и полюбуемся вдохновляющей панорамой французской столицы.
Организационные детали
- Обратите внимание: экскурсия проводится при наборе группы от 2-х человек
- После предоплаты на сайте, остаток суммы нужно передать наличными гиду в евро по курсу на день проведения экскурсии
- Дополнительных расходов не предусмотрено
- Во Франции не принимают банкноты номиналом 200€ и 500€, поэтому просим вас заранее подготовить банкноты меньшего номинала на личные расходы.
ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Blanche
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 17216 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 322 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дата посещения: 19 апр 2026
Очень все понравилось, экскурсовод Валерия, прекрасно излагает весь материал.
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А
Очень интересно! Очень информативно! Впечатляет! Рекомендую!
+2
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Ж
Замечательная экскурсия, очень приятный гид Малхас, рассказал всё и даже больше, очень интересный и отзывчивый настолько, что супруг хотел забрать его на весь день с собой😂 однозначно рекомендуем🫶🏼
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А
Экскурсия под проливным дождем. Казалось бы, вот не повезло! Но это никак не сказалось на энтузиазме и настроении гида Саши, которыми он заразил нас. Мы ходили под зонтами, слушали интереснейшие истории и делали атмосферные кадры без лишних туристов. Спасибо!
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А
Наш гид Александр, был очень позитивный, интересный! Человек, который живет на Монмартре и знает о нем буквально все! Интеллект, знания о Париже и потрясающее чувство юмора! Спасиьо!!!!
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Были втроем, нам очень понравилось! Спасибо Саше за экскурсию, еще и подсказал хорошие заведения в Париже для посещения
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