Экскурсия предлагает насыщенный день в Париже, сочетая автомобильные и пешие прогулки.



Участники увидят Эйфелеву башню с необычного ракурса, пройдут по самой узкой улице и заглянут в аутентичное кабаре. Путешествие включает посещение Лувра, Собора Парижской Богоматери и Елисейских полей.



Туристы смогут исследовать старинные и современные районы, а также по желанию посетить гробницу Наполеона. Это уникальная возможность увидеть Париж глазами местного жителя

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Париже наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря множеству мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно исследовать город, но может быть прохладнее и дождливее. Зимой, с ноября по март, погода более суровая, но туристов меньше, что позволяет насладиться достопримечательностями без толп.

Сейчас август — это идеальное время.