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Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)

Погрузитесь в атмосферу Парижа, путешествуя на своём авто и пешком. Откройте для себя секреты города и насладитесь его уникальными видами
Экскурсия предлагает насыщенный день в Париже, сочетая автомобильные и пешие прогулки.

Участники увидят Эйфелеву башню с необычного ракурса, пройдут по самой узкой улице и заглянут в аутентичное кабаре. Путешествие включает посещение Лувра, Собора Парижской Богоматери и Елисейских полей.

Туристы смогут исследовать старинные и современные районы, а также по желанию посетить гробницу Наполеона. Это уникальная возможность увидеть Париж глазами местного жителя
4.9
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобство на вашем авто
  • 🗼 Уникальные виды Эйфелевой башни
  • 🎨 Атмосфера Монмартра
  • 📚 Посещение уютных магазинов
  • 🏛️ Возможность посетить Лувр

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Париже наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря множеству мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно исследовать город, но может быть прохладнее и дождливее. Зимой, с ноября по март, погода более суровая, но туристов меньше, что позволяет насладиться достопримечательностями без толп.
Сейчас август — это идеальное время.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)

Что можно увидеть

  • Эйфелева башня
  • Лувр
  • Собор Парижской Богоматери
  • Елисейские поля
  • Монмартр
  • Гробница Наполеона
  • Кабаре Лапан Ажиль

Описание экскурсии

Вы проедете и пройдёте практически весь город. Увидите Лувр и его знаменитую Пирамиду, полюбуетесь архитектурой Собора Парижской Богоматери и прогуляетесь по Рю-дю-Ша-ки-Пеш — улице Кота-рыболова, самой узкой в городе.

Из окна машины посмотрите на набережную Сены и самый маленький парижский дом. По желанию зайдёте в гробницу Наполеона Бонапарта. Прошагаете по старинным улочкам, которым больше 500 лет, и ультрасовременным районам.

Также на нашем маршруте: самая посещаемая улица мира — Елисейские поля, холм Монмартр с обзорной площадкой на весь Париж и площадь Тертр, которую 160 лет назад облюбовали художники. Я покажу уютные книжные и универсальные магазины, последнее аутентичное кабаре «Лапан Ажиль» и локации, с которых Эйфелева башня выглядит довольно необычно. И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле
  • Посещение гробницы Бонапарта по желанию и оплачивается отдельно. Детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Опера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 499 туристов
Выпускник Санкт-Петербургского госуниверситета. Доктор географических и исторических наук Гаварского госуниверситета. Совмещаю работу гидом с работой в Сорбонне. Лицензированным гидом работаю с 1996 года… Написал я всё это и думаю —
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ну ведь сухо всё и скучно! Люди подумают: придёт этакий педант и начнёт гнусаво о чём-то вещать. Но это не обо мне. Францию, как и всякую поистине красивую женщину, просто так любить нельзя. Её можно ласкать глазами. Проникаться ею всеми фибрами души. Вот я и решил делиться своими познаниями о стране, которая так запала мне в душу, с теми, кто хочет узнать о ней побольше, нежели это описано в путеводителях. Я покажу вам множество таких уголков, куда туристы если и заглядывают, то по чистой случайности — заблудившись. И постараюсь так захватывающе и правильно подать информацию, чтобы было интересно даже самому искушённому путешественнику.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Обзорная экскурсия с Давидом это поистине фантастический опыт! Понравилось всем (в нашей компании были возраста от 12-18 до 45-65) и всё: маршрут, рассказ и какую вы только можете себе представить информацию. Мы много путешествуем и часто берем экскурсии, поверьте, Давид это редкая находка и в данной сфере, и очень интересный собеседник!
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И
Чудесный день в Париже!! Неторопливый, интересный, наполненный множеством историй и фактов. Если Вам на самом деле интересен Париж и его история, Вам обязательно надо посетить эту экскурсию. Не пожалеете
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И
Экскурсовод Давид, профессионал и влюблен в свое дело! Он отлично чувствует запросы клиента! Есть изюминка в его стиле общения. Большой респект!
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Никита
Хочу поблагодарить Давида за экскурсию, все очень понравилось, узнал много нового и увидел Париж с другого ракурса. Рекомендую
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В
Нам очень понравилась экскурсия,Давид прекрасно провел ее. Мы много увидели и узнали!
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О
Спасибо за отличную экскурсию! Очень увлекательно и солержательно
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