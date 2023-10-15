Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Увидите Эйфелеву башню с непривычного ракурса, прогуляетесь по самой узкой улочке и посмотрите на аутентичное кабаре. А я расскажу о тайнах Парижа, которые раскрыл благодаря своей научной работе.
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Описание
Что вас ожидает
Вы проедете и пройдёте практически весь город. Увидите Лувр и его знаменитую Пирамиду, полюбуетесь архитектурой Собора Парижской Богоматери и прогуляетесь по Рю-дю-Ша-ки-Пеш — улице Кота-рыболова, самой узкой в городе.
Из окна машины посмотрите на набережную Сены и самый маленький парижский дом. По желанию зайдёте в гробницу Наполеона Бонапарта. Прошагаете по старинным улочкам, которым больше 500 лет, и ультрасовременным районам.
Также на нашем маршруте: самая посещаемая улица мира — Елисейские поля, холм Монмартр с обзорной площадкой на весь Париж и площадь Тертр, которую 160 лет назад облюбовали художники. Я покажу уютные книжные и универсальные магазины, последнее аутентичное кабаре «Лапан Ажиль» и локации, с которых Эйфелева башня выглядит довольно необычно. И это далеко не всё!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Если у вас его нет, я представлю минивэн с водителем. Доплата водителю — 50 евро в час. Детали уточняйте в переписке.
- Посещение гробницы Бонапарта по желанию и оплачивается отдельно. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Опера
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.