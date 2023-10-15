Весь Париж за 1 день на машине и пешком

Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны

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На автопешеходной экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями французской столицы и прикоснётесь к её секретам.

Увидите Эйфелеву башню с непривычного ракурса, прогуляетесь по самой узкой улочке и посмотрите на аутентичное кабаре. А я расскажу о тайнах Парижа, которые раскрыл благодаря своей научной работе.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком
Весь Париж за 1 день на машине и пешком
Весь Париж за 1 день на машине и пешком
Весь Париж за 1 день на машине и пешком
Весь Париж за 1 день на машине и пешком
Весь Париж за 1 день на машине и пешком
Весь Париж за 1 день на машине и пешком
Весь Париж за 1 день на машине и пешком
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы проедете и пройдёте практически весь город. Увидите Лувр и его знаменитую Пирамиду, полюбуетесь архитектурой Собора Парижской Богоматери и прогуляетесь по Рю-дю-Ша-ки-Пеш — улице Кота-рыболова, самой узкой в городе.

Из окна машины посмотрите на набережную Сены и самый маленький парижский дом. По желанию зайдёте в гробницу Наполеона Бонапарта. Прошагаете по старинным улочкам, которым больше 500 лет, и ультрасовременным районам.

Также на нашем маршруте: самая посещаемая улица мира — Елисейские поля, холм Монмартр с обзорной площадкой на весь Париж и площадь Тертр, которую 160 лет назад облюбовали художники. Я покажу уютные книжные и универсальные магазины, последнее аутентичное кабаре «Лапан Ажиль» и локации, с которых Эйфелева башня выглядит довольно необычно. И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Если у вас его нет, я представлю минивэн с водителем. Доплата водителю — 50 евро в час. Детали уточняйте в переписке.
  • Посещение гробницы Бонапарта по желанию и оплачивается отдельно. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Опера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Обзорные
Монмартр
Популярные места
Триумфальная арка
Эйфелева башня
Марсово поле
Улицы и переулки
Смотровые площадки
Елисейские поля
Консьержери
Площадь Бастилии
Нотр-Дам
Сад Тюильри
Природа и пейзажи
Люксембургский сад
Мост Александра III
Дом инвалидов

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