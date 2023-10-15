На автопешеходной экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями французской столицы и прикоснётесь к её секретам. Увидите Эйфелеву башню с непривычного ракурса, прогуляетесь по самой узкой улочке и посмотрите на аутентичное кабаре. А я расскажу о тайнах Парижа, которые раскрыл благодаря своей научной работе.

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Описание

Что вас ожидает

Вы проедете и пройдёте практически весь город. Увидите Лувр и его знаменитую Пирамиду, полюбуетесь архитектурой Собора Парижской Богоматери и прогуляетесь по Рю-дю-Ша-ки-Пеш — улице Кота-рыболова, самой узкой в городе.

Из окна машины посмотрите на набережную Сены и самый маленький парижский дом. По желанию зайдёте в гробницу Наполеона Бонапарта. Прошагаете по старинным улочкам, которым больше 500 лет, и ультрасовременным районам.

Также на нашем маршруте: самая посещаемая улица мира — Елисейские поля, холм Монмартр с обзорной площадкой на весь Париж и площадь Тертр, которую 160 лет назад облюбовали художники. Я покажу уютные книжные и универсальные магазины, последнее аутентичное кабаре «Лапан Ажиль» и локации, с которых Эйфелева башня выглядит довольно необычно. И это далеко не всё!

Организационные детали