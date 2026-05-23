127 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Монмартр - это сердце Парижа, где оживают истории великих художников и поэтов. Узкие улочки, известные кинокартины и легендарное кабаре «Мулен Руж» делают этот район олицетворением французской богемы. Здесь, на вершине холма, открывается захватывающая панорама города, а в конце прогулки вас ждет встреча с великолепной церковью Сакре-Кёр. Эта экскурсия обещает стать ярким событием вашего визита в Париж

Описание экскурсии

«Париж, я люблю тебя!»

«Стена любви», то самое кабаре «Мулен Руж», знаменитые ателье и узкие тихие улочки — таким предстанет перед вами Монмартр, ставший фактически олицетворением всего Парижа. Здесь снимались известные кинокартины: «Амели», «Полночь в Париже» и, конечно, фильм-признание — «Париж, я люблю тебя!». С вершины холма вы окинете взглядом панораму города, узнаете, как связаны Монмартр и французское вино, а в конце экскурсии сможете посетить одну из самых прекрасных церквей города — Сакре-Кёр.

Дети Монмартра

Весь XIX век склоны холма, его руины, дешевая и праздничная жизнь притягивали к себе художников, поэтов и писателей. Дега, Ренуар, Тулуз-Лотрек, Ван Гог, Пикассо, Берлиоз и многие другие художники, артисты, поэты жили здесь, часто бедно. Они проводили буйные веселые вечера в кабаре и вдохновлялись красотами Парижа. Вы погрузитесь в их судьбы и другие монмартровские сюжеты прошлого и настоящего. Верю, что прогулка по этому кварталу станет самым ярким впечатлением вашего путешествия в Париж.

Организационные детали