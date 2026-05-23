127 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Монмартр и его улочки

Прогуляйтесь по историческим улочкам Монмартра, вдохновлявшим великих художников. Узнайте больше о богемной жизни XIX века и насладитесь видами Парижа
Монмартр - это сердце Парижа, где оживают истории великих художников и поэтов.

Узкие улочки, известные кинокартины и легендарное кабаре «Мулен Руж» делают этот район олицетворением французской богемы.

Здесь, на вершине холма, открывается захватывающая панорама города, а в конце прогулки вас ждет встреча с великолепной церковью Сакре-Кёр. Эта экскурсия обещает стать ярким событием вашего визита в Париж
5
146 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальная атмосфера Монмартра
  • 🖼️ История великих художников
  • 🏛️ Величественная базилика Сакре-Кёр
  • 🎥 Локации известных фильмов
  • 🌆 Панорамный вид на Париж
Монмартр и его улочки
Монмартр и его улочки
Монмартр и его улочки

Что можно увидеть

  • Стена любви
  • Мулен Руж
  • Сакре-Кёр

Описание экскурсии

«Париж, я люблю тебя!»

«Стена любви», то самое кабаре «Мулен Руж», знаменитые ателье и узкие тихие улочки — таким предстанет перед вами Монмартр, ставший фактически олицетворением всего Парижа. Здесь снимались известные кинокартины: «Амели», «Полночь в Париже» и, конечно, фильм-признание — «Париж, я люблю тебя!». С вершины холма вы окинете взглядом панораму города, узнаете, как связаны Монмартр и французское вино, а в конце экскурсии сможете посетить одну из самых прекрасных церквей города — Сакре-Кёр.

Дети Монмартра

Весь XIX век склоны холма, его руины, дешевая и праздничная жизнь притягивали к себе художников, поэтов и писателей. Дега, Ренуар, Тулуз-Лотрек, Ван Гог, Пикассо, Берлиоз и многие другие художники, артисты, поэты жили здесь, часто бедно. Они проводили буйные веселые вечера в кабаре и вдохновлялись красотами Парижа. Вы погрузитесь в их судьбы и другие монмартровские сюжеты прошлого и настоящего. Верю, что прогулка по этому кварталу станет самым ярким впечатлением вашего путешествия в Париж.

Организационные детали

  • Посещение музеев, ателье и церквей в рамках экскурсии не предполагается
  • Придите, пожалуйста, на место встречи на 15 минут раньше
  • Экскурсию можно провести на ваш выбор:
    Утром в 9.00, в 9.30 или в 10.00,
    После обеда — в 13.30, в 14.00, в 14.30

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади ABBESSES
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 6734 туристов
Я профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась её историей, искусством, архитектурой и традициями.
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Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. А после обучения возникло желание поменять профессию — стать гидом-экскурсоводом — и всё, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники. Все экскурсии провожу самостоятельно. Получила диплом и Государственную лицензию гида. Приглашаю вас на встречу с Парижем.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 146 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
132
4
11
3
2
3
1
Валерия
Огромное спасибо Ольге за экскурсию! Все четко, понятно, три часа прекрасной прогулки. Было время для остановок на скамейке, с интересными историями про Монмартр. Дети слушали с удовольствием. Самостоятельно мы бы точно не посмотрели так много точек в такой короткий срок. Пишу с благодарностью 🥰. Единственный момент, лучше быть сытыми и готовыми к экскурсии, чтобы не упустить возможность все посмотреть.
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M
отличная гид. высокообразованная и с отлично выстроенной логикой подачи материала. рекомендую.
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Irina
Очень понравилась экскурсия!
Видно, что Ольга хорошо знает материал. Рекомендуем! ❤️

Экскурсия была интересной и динамичной, информация подана понятно и увлекательно. Узнали много нового, время пролетело незаметно.
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Т
Замечательная и содержательная экскурсия! Именно то что нужно чтобы понять и проникнуться духом экспрессионистов!
Замечательная и содержательная экскурсия! Именно то что нужно чтобы понять и проникнуться духом экспрессионистов!
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С
Очень познавательная и интересная экскурсия. Ольга мастер своего дела. Как говорят учителя - предмет знает на пятерку. Умеет увлечь своим рассказом и восприятием окружающей Монмартр истории… Рекомендую.
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М
До сих пор вспоминаю эту экскурсию, настолько сильное впечатление. Нам рассказывали о художниках начала века, показывали дома, где они жили, бары, где они проводили время, а чтобы мы лучше понимали
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материал, у гида с собой были репродукции их картин. Потрясающее погружение в мир парижской богемы того времени. Несколько фактов гид рассказала о современном Париже - о певице по имени Далида и ее судьбе, о работах современных художников на улицах Монмартра, но все это меркло на фоне историй о том времени. Единственное, подвела нас погода. Было очень холодно, одевайтесь чуть теплее, чем собирались.

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