127 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по следам славного прошлого: импрессионисты, кабаре и дух города

Ольга
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Ольга – ваш гид
Знаменитый холм в 18 квартале Парижа — кладезь исторических сюжетов и фактов, обитель богемы XIX века и один из самых аутентичных уголков города.

Отправляйтесь со мной на улицы Монмартра, пока ещё не побывали в музее Орсе и не успели пресытиться Парижем, чтобы уловить здесь атмосферу творчества и насладиться эстетикой легендарного квартала.
€40
30 за человека
скидка25%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади ABBESSES
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У этой экскурсии127 отзывов
4.85
Монмартр и его улочки
Монмартр и его улочки

Что вас ожидает

«Париж, я люблю тебя!»
«Стена любви», то самое кабаре «Мулен Руж», знаменитые ателье и узкие тихие улочки — таким предстанет перед вами Монмартр, ставший фактически олицетворением всего Парижа. Здесь снимались известные кинокартины: «Амели», «Полночь в Париже» и, конечно, фильм-признание — «Париж, я люблю тебя!». С вершины холма вы окинете взглядом панораму города, узнаете, как связаны Монмартр и французское вино, а в конце экскурсии сможете посетить одну из самых прекрасных церквей города — Сакре-Кёр.

Дети Монмартра
Весь XIX век склоны холма, его руины, дешевая и праздничная жизнь притягивали к себе художников, поэтов и писателей. Дега, Ренуар, Тулуз-Лотрек, Ван Гог, Пикассо, Берлиоз и многие другие художники, артисты, поэты жили здесь, часто бедно. Они проводили буйные веселые вечера в кабаре и вдохновлялись красотами Парижа. Вы погрузитесь в их судьбы и другие монмартровские сюжеты прошлого и настоящего. Верю, что прогулка по этому кварталу станет самым ярким впечатлением вашего путешествия в Париж.

Организационные детали

  • Посещение музеев, ателье и церквей в рамках экскурсии не предполагается
  • Придите, пожалуйста, на место встречи на 15 минут раньше
Монмартр и его улочки
Монмартр и его улочки

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00, во вторник в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади ABBESSES.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Профессиональный Гид. Живу в Париже с 1997 года. Более 12 лет работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась ее историей, искусством, архитектурой и традициями. Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. После многих лет обучения возникло желание поменять профессию и стать гидом-экскурсоводом и все, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники. Получила диплом и Государственную Лицензию Гида, работаю и приглашаю вас на встречу с Парижем.
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127 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 января 2020
Это была моя вторая экскурсия с Ольгой после замечательной экскурсии по Лувру. Монмартр-это особый район Парижа, который необходимо посетить, потому что он имеет свой неповторимый колорит, не теряя при этом очаровательного французского шарма! Я рекомендую экскурсию Ольги, но с некоторыми пожеланиями как для Ольги, так и для гостей Парижа. 1).Выбирать время для экскурсии -УТРО! Моя экскурсия была в 15.00, может для лета это было бы и нормально, но зимой рано темнеет, и мне не хватило времени погулять по Монмартру при дневном свете. Сюда нужно приезжать на целый день, оно того стоит! 2)Мне показалось, что экскурсия слишком перенасыщена информативным материалом, мне больше хотелось посмотреть в живую, здесь и сейчас, а не рассматривать картинки! Конечно, это только моё субъективное видение, кому-то может это и понравилось.При всём при этом, я очень довольна экскурсией и благодарна Ольге-очень эрудированному,профессиональному экскурсоводу и приятному в общении человеку! Отдельное СПАСИБО Ольге за угощение, мы попробовали на Монмартре устриц,, лично я впервые! Монмартр - чудесное место, обязательное для посещения! Ольгу и её экскурсии рекомендую с удовольствием, не смотря ни на что!
16 января 2020
Экскурсия понравилась, Ольга очень знающий и разбирающийся в теме гид. чуть снизила оценку, потому что информации было даже с избытком, у всей группы получилась путаница от такого объема имен-дат-событий и т.д. Классным бонусом была остановка у ресторанчика с дегустацией устриц. Большое спасибо Ольге за приятное времяпрепровождение на Монмартре!
12 января 2020
Нам понравилась Экскурсия, было много различных фактов, дат, историй и примечательных мест. Гид Ольга очень подготовленный и интересный рассказчик. Огромное спасибо за приятную прогулку по Монмартру.
8 января 2020
Были на экскурсии с Ольгой - это замечательное время! Содержательно, интересно, много фактов и историй. Ольга - обаятельнейший человек!! Грамотный маршрут, заботливо отношение, по дороге даже перекус с устрицами организовала!!
Уже хочется опять в Париж на Олину экскурсию)) Елена и Влад
6 января 2020
Ольга замечательный гид. Проходит все легко , интересно и с драйвом. Много эмоций и все душевно , по - человечески . С чувством , толком и расстановкой. Чего ещё желать можно !
15 декабря 2019
Спасибо Ольге за экскурсию!
Юлия
15 декабря 2019
Мне все очень понравилось! Ко всему прочему у нас получилась очень приятная и интересная компания и вся экскурсия получилась как прогулка знакомых по приятным местам, а Ольга, как самая знающая эти места, вела нас интересным маршрутом. Всем рекомендую!!!
16 ноября 2019
Пользуемся услугами экскурсоводов с трипстера во всех поездках, есть с чем сравнивать. Ольга - пример серьезного отношения к своему делу, это не самодеятельность, которой нам на трипстере попадается процентов 70,, это глубокий профессионализм. Организовано, емко, структурировано, огромное количество информации, и при этом живо, эмоционально. Не заскучали ни одной минуты. Были с Ольгой на 2-х экскурсиях: на Монмартре и в Лувре, пожалели, что в квартал Маре пошли не с ней, а с другим экскурсоводом..
16 ноября 2019
Замечательная экскурсия: динамичная, познавательная и при этом не очень физически утомительная, учитывая, ландшафт Монмартра. Ольга замечательный рассказчик, дала много много материала как истории Монмартра, так и из современной жизни. Осталось желание вернуться на Монмартр и погулять по его улочкам, а это главное. :)
15 ноября 2019
С Ольгой хожу на экскурсию в Париже не в первый раз. Могу сказать одно-лучше экскурсовода сложно пожелать. Ольга проводит экскурсию очень увлекательно и необычно, с дополнительными интересными фотографиями и репродукциями, музыкальным сопровождением. Поставила бы 10 баллов из 5. Интересные факты не ограничиваются темой экскурсии, очень благодарна за рекомендацию выставок в Большом дворце, сходила. Ольга, спасибо огромное еще раз, через полгода обязательно увидимся.
Ещё 117 отзывов

Ольга проводит ещё 9 экскурсий

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