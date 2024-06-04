1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом
Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства
«Великолепная Гранд Опера де Пари — истинный храм искусств, посетить который стоит с человеком, имеющим прямое отношение к музыке»
Завтра в 15:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Монмартр и его улочки: путешествие в сердце богемного Парижа
Погрузитесь в атмосферу творчества и искусства, пройдя по улочкам Монмартра, где каждый уголок хранит истории великих художников
Начало: На площади ABBESSES
««Стена любви», то самое кабаре «Мулен Руж», знаменитые ателье и узкие тихие улочки — таким предстанет перед вами Монмартр, ставший фактически олицетворением всего Парижа»
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шарм и блеск Парижа
История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов
Начало: У Оперы Гарнье
«Опера Гарнье и парижские бульвары»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Блеск и бурлеск Больших бульваров
Погрузиться в культурную жизнь Парижа в 19 - начале 20 века с профессиональным историком
Начало: возле Парижской Оперы
«Мы начнём прогулку с блестящий Парижской оперы, официальное название которой Дворец Гарнье»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€140 за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия в Оперу Гарнье: великолепие архитектуры и легенды
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Оперу Гарнье - шедевр архитектуры и роскоши с 1875 года
Начало: Площадь Оперы
«Дворец Оперы - Опера Гарнье - Гранд Опера - это один и тот же объект»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
Увлекательная прогулка по центру Парижа с влюбленной в город выпускницей Сорбонны
«Кроме того, маршрут построен таким образом, что стартуем мы у здания одной всемирно известные оперы, а закончим у другой»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей4 июня 2024Блестящая экскурсия с очень интересным гидом. Мы получили большое удовольствие от двух часовой прогулки. С удовольствием по рекомендуем и гида Оксана и ее экскурсию.
- ЕЕлизавета28 мая 2024Увлекательная экскурсия по Опере Гарнье. Саида интересно и просто подает информацию, она очень позитивный и легкий в общении человек, время с ней пролетело незаметно! Узнали много нового про оперу и его архитектуру. Всем советую экскурсию с Саидой!
- ООльга24 мая 2024Ольга профессионал своего дела, мы провели замечательные несколько часов гуляя по Монматру. Экскурсия была очень информативной и интесной. Ольга принесла с собой на встречу распечатанный материал, и показывала нам во время своего рассказа, таким образом делая его ещё более увлекательным.
- ММаксим20 мая 2024Экскурсия-великолепная! Саида очень интересный и живой рассказчик. Вся экскурсия была буквально на одном дыхании, много фактов, интересных историй и даже лайфхаков по тому, как попасть на представление, если на сайте нет билетов. Спасибо большое, всем рекомендую!!!
- ИИрина10 мая 2024Все было отлично, вернулась с экскурсии в отель без ног)) Ольга молодец,👍 очень много знает и пытается донести путешественникам историю Парижа.
- ЕЕлена9 мая 2024Безумно интересно и познавательно! Так рассказывать, можно только любя материал. . Одна из лучших экскурсий.
- NNikolai20 апреля 2024Оксана отличный рассказчик, прекрасно знает историю, экскурсия длилась почти 2,5 часа и в не самую лучшую погоду, но прошла на одном дыхании. Узнали много нового и интересного.
- FFarida14 апреля 2024Спасибо большое Оксане за увлекательную экскурсию, очень понравилось всем членам нашей семьи. Сразу заметно когда человек реально увлечен и близко знаком своим делом. В следующий раз с удовольствием хотели бы взять другой тур с ней.
- ААлим7 марта 2024Ольга отличный экскурсовод. Погрузила в историю живописи с привязкой к Парижу. Супер!
- ССофия21 ноября 2023Спасибо за интересную прогулку. Наш первый день в Париже. Мы открыли для себя места куда обязательно вернемся. Валерия интересный рассказчик. Очень рекомендуем.
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