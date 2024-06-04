А Андрей Шарм и блеск Парижа Блестящая экскурсия с очень интересным гидом. Мы получили большое удовольствие от двух часовой прогулки. С удовольствием по рекомендуем и гида Оксана и ее экскурсию.

Е Елизавета Великолепная Опера Гарнье Увлекательная экскурсия по Опере Гарнье. Саида интересно и просто подает информацию, она очень позитивный и легкий в общении человек, время с ней пролетело незаметно! Узнали много нового про оперу и его архитектуру. Всем советую экскурсию с Саидой!

О Ольга Монмартр и его улочки Ольга профессионал своего дела, мы провели замечательные несколько часов гуляя по Монматру. Экскурсия была очень информативной и интесной. Ольга принесла с собой на встречу распечатанный материал, и показывала нам во время своего рассказа, таким образом делая его ещё более увлекательным.

М Максим Великолепная Опера Гарнье Экскурсия-великолепная! Саида очень интересный и живой рассказчик. Вся экскурсия была буквально на одном дыхании, много фактов, интересных историй и даже лайфхаков по тому, как попасть на представление, если на сайте нет билетов. Спасибо большое, всем рекомендую!!!

И Ирина Монмартр и его улочки Все было отлично, вернулась с экскурсии в отель без ног)) Ольга молодец,👍 очень много знает и пытается донести путешественникам историю Парижа.

Е Елена Великолепная Опера Гарнье Безумно интересно и познавательно! Так рассказывать, можно только любя материал. . Одна из лучших экскурсий.

N Nikolai Шарм и блеск Парижа Оксана отличный рассказчик, прекрасно знает историю, экскурсия длилась почти 2,5 часа и в не самую лучшую погоду, но прошла на одном дыхании. Узнали много нового и интересного.

F Farida Шарм и блеск Парижа Спасибо большое Оксане за увлекательную экскурсию, очень понравилось всем членам нашей семьи. Сразу заметно когда человек реально увлечен и близко знаком своим делом. В следующий раз с удовольствием хотели бы взять другой тур с ней.

А Алим Монмартр и его улочки Ольга отличный экскурсовод. Погрузила в историю живописи с привязкой к Парижу. Супер!