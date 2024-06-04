Музыкальные – экскурсии в Париже

Найдено 6 экскурсий в категории «Музыкальные» в Париже на русском языке, цены от €140, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепная Опера Гарнье
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом
Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства
«Великолепная Гранд Опера де Пари — истинный храм искусств, посетить который стоит с человеком, имеющим прямое отношение к музыке»
Завтра в 15:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Монмартр и его улочки
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
139 отзывов
Монмартр и его улочки: путешествие в сердце богемного Парижа
Погрузитесь в атмосферу творчества и искусства, пройдя по улочкам Монмартра, где каждый уголок хранит истории великих художников
Начало: На площади ABBESSES
««Стена любви», то самое кабаре «Мулен Руж», знаменитые ателье и узкие тихие улочки — таким предстанет перед вами Монмартр, ставший фактически олицетворением всего Парижа»
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200170 за всё до 10 чел.
Шарм и блеск Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Шарм и блеск Парижа
История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов
Начало: У Оперы Гарнье
«Опера Гарнье и парижские бульвары»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
155 за всё до 4 чел.
Блеск и бурлеск Больших бульваров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Блеск и бурлеск Больших бульваров
Погрузиться в культурную жизнь Парижа в 19 - начале 20 века с профессиональным историком
Начало: возле Парижской Оперы
«Мы начнём прогулку с блестящий Парижской оперы, официальное название которой Дворец Гарнье»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
140 за всё до 10 чел.
Загадки Оперы Гарнье, или откуда взялся «Призрак оперы»
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1 отзыв
Экскурсия в Оперу Гарнье: великолепие архитектуры и легенды
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Оперу Гарнье - шедевр архитектуры и роскоши с 1875 года
Начало: Площадь Оперы
«Дворец Оперы - Опера Гарнье - Гранд Опера - это один и тот же объект»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 4 чел.
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
Увлекательная прогулка по центру Парижа с влюбленной в город выпускницей Сорбонны
«Кроме того, маршрут построен таким образом, что стартуем мы у здания одной всемирно известные оперы, а закончим у другой»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    4 июня 2024
    Шарм и блеск Парижа
    Блестящая экскурсия с очень интересным гидом. Мы получили большое удовольствие от двух часовой прогулки. С удовольствием по рекомендуем и гида Оксана и ее экскурсию.
  • Е
    Елизавета
    28 мая 2024
    Великолепная Опера Гарнье
    Увлекательная экскурсия по Опере Гарнье. Саида интересно и просто подает информацию, она очень позитивный и легкий в общении человек, время с ней пролетело незаметно! Узнали много нового про оперу и его архитектуру. Всем советую экскурсию с Саидой!
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Монмартр и его улочки
    Ольга профессионал своего дела, мы провели замечательные несколько часов гуляя по Монматру. Экскурсия была очень информативной и интесной. Ольга принесла с собой на встречу распечатанный материал, и показывала нам во время своего рассказа, таким образом делая его ещё более увлекательным.
  • М
    Максим
    20 мая 2024
    Великолепная Опера Гарнье
    Экскурсия-великолепная! Саида очень интересный и живой рассказчик. Вся экскурсия была буквально на одном дыхании, много фактов, интересных историй и даже лайфхаков по тому, как попасть на представление, если на сайте нет билетов. Спасибо большое, всем рекомендую!!!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Монмартр и его улочки
    Все было отлично, вернулась с экскурсии в отель без ног)) Ольга молодец,👍 очень много знает и пытается донести путешественникам историю Парижа.
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Великолепная Опера Гарнье
    Безумно интересно и познавательно! Так рассказывать, можно только любя материал. . Одна из лучших экскурсий.
  • N
    Nikolai
    20 апреля 2024
    Шарм и блеск Парижа
    Оксана отличный рассказчик, прекрасно знает историю, экскурсия длилась почти 2,5 часа и в не самую лучшую погоду, но прошла на одном дыхании. Узнали много нового и интересного.
  • F
    Farida
    14 апреля 2024
    Шарм и блеск Парижа
    Спасибо большое Оксане за увлекательную экскурсию, очень понравилось всем членам нашей семьи. Сразу заметно когда человек реально увлечен и близко знаком своим делом. В следующий раз с удовольствием хотели бы взять другой тур с ней.
  • А
    Алим
    7 марта 2024
    Монмартр и его улочки
    Ольга отличный экскурсовод. Погрузила в историю живописи с привязкой к Парижу. Супер!
  • С
    София
    21 ноября 2023
    Блеск и бурлеск Больших бульваров
    Спасибо за интересную прогулку. Наш первый день в Париже. Мы открыли для себя места куда обязательно вернемся. Валерия интересный рассказчик. Очень рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Музыкальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Великолепная Опера Гарнье
  2. Монмартр и его улочки
  3. Шарм и блеск Парижа
  4. Блеск и бурлеск Больших бульваров
  5. Загадки Оперы Гарнье, или откуда взялся «Призрак оперы»
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Музыкальные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 140 до 350 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 246 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Музыкальные», 246 ⭐ отзывов, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам