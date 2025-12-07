Описание экскурсииПариж - это город, где каждая улица хранит историю и вдохновляет. Автомобильная обзорная экскурсия с профессиональным гидом- это идеальный способ познакомиться с Парижем. За 4 часа экскурсии вы увидите все основные достопримечательности одного из самых красивый городов мира. Независимо от капризной погоды вы будете в уюте, сэкономите силы и время, а опытный гид расскажет истории и легенды столицы. Во время экскурсии мы сделаем остановки, чтобы полюбоваться архитектурой, насладиться атмосферой Важная информация: Вы узнаете где творили художники Монмартра, почему площадь Конкорд - немой символ Французской революции, легенды Эйфелевой башни. Во время экскурсии для детей организуются квесты и выдаются разукрашки
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монмартр - холм художников, романтика узких улочек и дух богемы
- Латинский квартал - живой и колоритный уголок Парижа, где студенческая энергия Сорбонны сочетается с книжными лавками и атмосферными кафе. Здесь вы познакомитесь с Нотр-Дам де Пари - величественным готическим символом столицы Франции, воспетым в легендах и романах. Его витражи, горгульи и башни хранят более 850 лет истории Франции. Прогуляетесь по Люксембургскому саду
- Лувр - великолепный дворец и мировой центр искусства
- Сад Тюильри - зеленое сердце Парижа, место отдыха и вдохновения
- Вандомская площадь - изысканный символ роскоши Парижа с колонной Наполеона и бутиками высокой моды
- Площадь Конкорд - символ истории и элегантности Парижа с египетским обелиском, фонтанами и видом на Елисейские поля
- Дом инвалидов - величественный ансамбль с золотым куполом, где покоится Наполеон и хранится военная история Франции
- Мост Александра III - самый красивый мост Парижа, украшенный скульптурами и золотыми крылатыми фигурами, с потрясающим видом на Сену и Эйфелеву башню
- Елисейские поля - легендарный проспект с модными бутиками
- Триумфальная арка - символ побед и национальной гордости
- Эйфелева башня- «икона» Парижа
Что включено
- Трансфер/nуслуги профессионального гида
Место начала и завершения?
1 Pl. Charles de Gaulle, 75008 Paris
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Вы узнаете где творили художники Монмартра, почему площадь Конкорд - немой символ Французской революции, легенды Эйфелевой башни
- Во время экскурсии для детей организуются квесты и выдаются разукрашки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
