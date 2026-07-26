21 отзыв оставили туристы

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В 2017 году я нашёл своё призвание, став гидом. Но не обычным гидом, на чьих экскурсиях зевают от переизбытка имён и дат. Я стал другом и проводником для путешественников со всего мира. Моя цель — познакомить вас с городом и его достопримечательностями; открыть тайные уголки, известные только местным жителям, о которых не пишут в путеводителях; рассказать о жизни парижан, обычаях и приметах; предостеречь от опасностей, которые таит каждый город; дать рекомендации для незабываемого путешествия. Вы узнаете тайны и легенды Парижа, которые запомнятся навсегда!