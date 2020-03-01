21 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

От Нотр-Дам до Моста Александра III

В наш насыщенный маршрут войдут все топовые достопримечательности 🏛️ Парижа, с которых стоит начать знакомство с городом:

у собора Нотр-Дам отделим факты от городских мифов;

отделим факты от городских мифов; в Латинском квартале вы представите, как выглядел Париж в Средневековье, и рассекретите его лучшие гастро-точки;

вы представите, как выглядел Париж в Средневековье, и рассекретите его лучшие гастро-точки; совершим променад по саду Тюильри и поговорим об архитектурных парадоксах Лувра ;

и поговорим об архитектурных парадоксах ; на площади Согласия , где когда-то стояла гильотина, поговорим о Великой французской революции — её начале, конце и неоценимой роли в истории 📖 Франции;

, где когда-то стояла гильотина, поговорим о Великой французской революции — её начале, конце и неоценимой роли в истории 📖 Франции; прогуляемся мимо Бурбонского дворца и любимой парижанами церкви Мадлен ;

и любимой парижанами ; у моста Александра III вы полюбуетесь видом на ансамблю дворца Инвалидов и откроете самые яркие страницы истории 📖 русско-французских отношений;

вы полюбуетесь видом на ансамблю дворца Инвалидов и откроете самые яркие страницы истории 📖 русско-французских отношений; Большой и Малый дворцы, у которых вы узнаете о современной культурной жизни Парижа от бесплатных выставок до мероприятий Fashion Week;

Париж: инструкция по применению

Даже если вы уже не первый раз покоряете Париж, на прогулке 👣 вам откроются новые секреты, легенды и особенности города, которые помогут стать на «ты» с французской столицей ⭐️. Мы поговорим о нравах и вкусах парижан, разберемся в тонкостях общественного транспорта и парижских музеев. После нашей прогулки вы будете знать, где попробовать вкуснейшие морепродукты или горячий шоколад, как избежать мошенников и в какие секретные уголки города отправиться, чтобы почувствовать себя истинным парижанином.

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