21 отзыв оставили туристы

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С Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе

Проникнуться атмосферой города и познакомиться с его культовыми достопримечательностями

4.9
21 отзыв
Vadim
Vadim – Гид из Парижа
Что можно успеть в Париже за два часа? На самом деле, очень многое: например, прогуляться 👣 по всем «must-see» местам в компании местного жителя, получить пароли и явки самых вкусных заведений города, сориентироваться в историческом центре и узнать легенды, скрывающиеся за фасадами Лувра, собора Нотр-Дам и Бурбонского дворца.

Я помогу вам прочувствовать шарм знаменитых районов города и влюбиться ❤️ в Париж с первого взгляда!
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €16 за человека

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С Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе
С Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе

Что вас ожидает

От Нотр-Дам до Моста Александра III
В наш насыщенный маршрут войдут все топовые достопримечательности 🏛️ Парижа, с которых стоит начать знакомство с городом:

  • у собора Нотр-Дам отделим факты от городских мифов;
  • в Латинском квартале вы представите, как выглядел Париж в Средневековье, и рассекретите его лучшие гастро-точки;
  • совершим променад по саду Тюильри и поговорим об архитектурных парадоксах Лувра;
  • на площади Согласия, где когда-то стояла гильотина, поговорим о Великой французской революции — её начале, конце и неоценимой роли в истории 📖 Франции;
  • прогуляемся мимо Бурбонского дворца и любимой парижанами церкви Мадлен;
  • у моста Александра III вы полюбуетесь видом на ансамблю дворца Инвалидов и откроете самые яркие страницы истории 📖 русско-французских отношений;
  • Большой и Малый дворцы, у которых вы узнаете о современной культурной жизни Парижа от бесплатных выставок до мероприятий Fashion Week;

Париж: инструкция по применению
Даже если вы уже не первый раз покоряете Париж, на прогулке 👣 вам откроются новые секреты, легенды и особенности города, которые помогут стать на «ты» с французской столицей ⭐️. Мы поговорим о нравах и вкусах парижан, разберемся в тонкостях общественного транспорта и парижских музеев. После нашей прогулки вы будете знать, где попробовать вкуснейшие морепродукты или горячий шоколад, как избежать мошенников и в какие секретные уголки города отправиться, чтобы почувствовать себя истинным парижанином.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Во время обзорной экскурсии 🧭 мы не заходим внутрь исторических зданий
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Champs-Élysées — Clemenceau
С Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе
С Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе
С Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе
С Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе
С Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе
С Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе
С Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе
С Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе
С Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Vadim
Vadim
Всем привет! Давайте знакомиться! Меня зовут Вадим;) Я переехал в Париж более 15 лет назад, здесь я рос и учился, впитывал культуру и французский образ жизни. Я бесконечно влюблён в этот уникальный город, его атмосферу и неуловимый шарм! 6 лет назад я нашёл своё призвание, став гидом. Но не обычным гидом на чьих экскурсиях зевают, а голова раздувается от переизбытка имён и дат. Я стал другом и проводником для путешественников со всего мира. Моя цель — познакомить вас с городом и его достопримечательностями; открыть вам тайные уголки, известные только местным жителям, о которых не пишут в путеводителях; рассказать вам о жизни Парижан, обычаях и приметах; предостеречь от опасностей, которые таит каждый город; дать рекомендации для незабываемого путешествия. Вы узнаете тайны и легенды Парижа, которые запомнятся навсегда!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

21 отзыв оставили туристы

1 мар 2020
У меня в Париже был только день и мне очень повезло, что я гуляла по этому чудесному городу с Вадимом! Во-первых, он не отменил экскурсию несмотря на то, что у группы туристов не получилось и я была одна в итоге) Мы прошли по чудесному маршруту, и после я гуляла уже одна по рекомендациям Вадима и мой день сложился идеально! Рекомендую его для тех, кто любит чувствовать атмосферу города и узнавать новое ❤️ Экскурсия на пятерку!
26 фев 2020
Отличная спокойная экскурсия, в формате прогулки с друзьями. Можно задать любой вопрос и Вадим на все ответит. 11/10! Молодец!
26 фев 2020
Отличная экскурсия, всё содержательно и интересно, время пролетело быстро, за всё время вообще не было ощущения усталости, лёгкая, интересная прогулка на одном дыхании.
21 фев 2020
Вадим - очень лёгкий и эрудированный человек, время пролетело незаметно. Всем рекомендуем!
13 фев 2020
Экскурсовод Вадим. Понравился. Город знает, любит, рассказывает с юмором, рекомендуем.
2 фев 2020
Получилась хорошая прогулка. Вадим очень приятный рассказчик, мы легко нашли общий язык. У нас было совсем немного времени в Париже, поэтому подобная экскурсия для нас была оптимальным вариантом. Я не пожалела, что доверилась хорошим рекомендациям здесь и выбрала Вадима в качестве гида для обзорной прогулки. Спасибо!
26 дек 2019
Нам с мамой очень понравилось. Вадим отличный рассказчик и посоветовал замечательное заведение для обеда. Единственное - обещал скинуть список интересных заведений, но не скинул :) Тем не менее - всей информации, полученной во время экскурсии нам хватило для отличного отдыха в красивом городе. Было круто и не смотря на то что мы много прошли, не было чувства усталости.
Анна
11 дек 2019
Первый раз в Париже, первый раз без сопровождения людей знающих язык... Так что эта экскурсия нам была необходима, что бы хоть как-то сориентироваться в Париже. Вадим погрузил нас не только в историю Парижа, но и в житейскую ситуацию здесь и сейчас. Помог советами как куда чего. Нам с мамой, двум клушам, очень понравилась экскурсия на одном дыхании что даже не заметили как пролетело время))) так что советуем воспользоваться❤️
6 дек 2019
Vadim priuatni chelovek i provel ekskursiu na vse 100, mnogo znanii i znal otveti na vse voprosi. Rasskazal nam mnogo interestnogo i dal mnogo sovetov. Nam ponravilos!
29 ноя 2019
Все отлично !! Вадим открыл для меня Париж !! Прекрасная экскурсия, всем советую !! Одевайте удобную обувь и вперёд переходить на «ты» с Парижем !!
26 ноя 2019
Знакомство с Парижем обязательно начинайте с Вадимом! Интересно! Доступно! С остановками у самых знаменательных зданий, памятников архитектуры и самых вкусных глинтвейнов) А сколько лайфхаков узнаете, мм... Экскурсия рекомендую брать в первый-второй день приезда в Париж, поскольку после замечательной пешей прогулки вы будете ориентироваться в городе любви, будто прожили тут всю жизнь. Правда! Не зря экскурсия носит дружеское название, Вадим располагает к себе, и все 2, 5 часа (у нас, кстати, заняла 3 часа) пролетят незаметно и на дружеской волне.
23 ноя 2019
Отличная экскурсия, ничего лишнего. Не скучно и приятное общение.
20 ноя 2019
Очень понравилась экскурсия. Прошлись по некоторым основным достопримечательностям. Очень обрадовала не сухая подача материала. Было много интересной информации с точки зрения местного жителя.
12 ноя 2019
Экскурсия понравилась: небольшая группа и ответы на все вопросы. Очень много узнали о жизни парижан и их ценностях. Вадим показал основные здания, некоторые памятники, рассказал историю их возникновения. Ответил на все вопросы по теме где и что найти. Нам понравилось. Спасибо.
10 ноя 2019
Хотим сказать Вадиму огромное спасибо! Это была действительно прогулка - лёгкая, позитивная и познавательная:) Нам было интересно познакомиться не только с богатой историей и архитектурой Парижа, но и просто посмотреть на него глазами местного жителя и погрузиться в местный колорит))
Ещё 6 отзывов

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