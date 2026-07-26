21 отзыв оставили туристы

Что можно успеть в Париже за несколько часов? Очень многое: например, прогуляться по всем must-see местам, получить пароли и явки самых вкусных заведений города. Сориентироваться в историческом центре и узнать легенды, скрывающиеся за парадными фасадами. Я помогу вам прочувствовать шарм знаменитых районов и влюбиться в Париж с первого взгляда!
Описание экскурсии
- У Нотр-Дам-де-Пари отделим факты от городских мифов
- В Латинском квартале вы представите, как выглядел Париж в Средневековье, и рассекретите его лучшие гастро-точки
- Совершим променад по саду Тюильри и поговорим об архитектурных парадоксах Лувра
- На площади Согласия, где когда-то стояла гильотина, поговорим о Великой французской революции — её начале, конце и неоценимой роли в истории
- Прогуляемся мимо Бурбонского дворца и любимой парижанами церкви Мадлен
- У моста Александра III вы полюбуетесь видом на ансамбль Дворца инвалидов и откроете самые яркие страницы истории русско-французских отношений
- Посмотрим на Большой и Малый дворцы, у которых вы узнаете о современной культурной жизни Парижа — от бесплатных выставок до мероприятий Fashion Week
И конечно
- Я покажу архивные фотографии и иллюстрации, чтобы дать полное представление о тайном прошлом города
- Открою новые секреты, легенды и особенности французской столицы
- Мы поговорим о нравах и вкусах парижан, разберёмся в тонкостях общественного транспорта и парижских музеев
- Вы получите рекомендации, как ярко и увлекательно провести время в Париже, как не попасться на уловки мошенников и не испортить себе отдых
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1563 туристов
Я переехал в Париж в 2015 году, здесь я рос и учился, впитывал культуру и французский образ жизни. Я бесконечно влюблён в этот уникальный город, его атмосферу и неуловимый шарм!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 202 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вадим - прекрасный гид!
Составил маршрут лично для нас. Материал подает структурированно, в хорошем темпе, отвечает на все дополнительные вопросы.
Отдельное спасибо за визуализации «как было раньше», так как не всё можно описать словами и, тем более, представить.
Еще раз благодарим Вас!
Всем путешественникам рекомендуем!
Составил маршрут лично для нас. Материал подает структурированно, в хорошем темпе, отвечает на все дополнительные вопросы.
Отдельное спасибо за визуализации «как было раньше», так как не всё можно описать словами и, тем более, представить.
Еще раз благодарим Вас!
Всем путешественникам рекомендуем!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия была очень интересной и познавательной, слушали все с удовольствием. Вадим научил нас пользоваться приложением метро, подсказал много ресторанов и мест для посещения. Спасибо большое!
+9
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Все было просто супер. Вадим рассказывал все понятным языком так,что история оживала,а места,которые мы посещали наполнялись смыслом. Очень внимательный и отзывчивый гид с высоким уровнем знаний истории Франции. Он отвечал
Вам был полезен этот отзыв?
И
Недавно побывали на экскурсии по Парижу с гидом Вадимом — это было наше первое знакомство с городом, и оно получилось просто замечательным!
Вадим — очень приятный молодой человек, с которым сразу
Вадим — очень приятный молодой человек, с которым сразу
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная прогулка по Парижу с гидом Вадимом!
Мы провели невероятно интересное время — маршрут был продуманным, лёгким и при этом очень насыщенным. Узнали много новых и неожиданных фактов о Париже, его
Мы провели невероятно интересное время — маршрут был продуманным, лёгким и при этом очень насыщенным. Узнали много новых и неожиданных фактов о Париже, его
Вам был полезен этот отзыв?
И
Прекрасный гид! экскурсия очень понравилась!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «С Парижем на ты - дружеская обзорная прогулка»
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Парижем каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У станции метро Champs Elysees Clemenceau
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
-
40%
Фотопрогулка
до 5 чел.
Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере
Хотите уникальные фото из Парижа? Пройдёмся по самым фотогеничным местам и создадим незабываемые снимки. Ваши соцсети засияют новыми красками
Начало: Возле метро Bir-Hakeim
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €212
€352 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Париж без суеты: прогулка, шопинг и атмосфера города
Не список достопримечательностей, а стиль жизни, эстетика и детали
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Париже - большая обзорная экскурсия
Проведите день в Париже, посетив Лувр, Нотр-Дам, Монмартр и другие знаковые места. Узнайте тайны города, насладитесь кофе с круассаном и зарядитесь позитивом
Начало: На площади Конкорд
22 авг в 09:30
30 авг в 09:30
от €450 за всё до 5 чел.
-40%
до 15 августа
от €209 за экскурсию