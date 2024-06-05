1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Главные сокровища Лувра: путеводитель по эпохам
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Лувру, где вас ждут шедевры мировой культуры и уникальные исторические экспонаты
Начало: Возле Лувра
«При этом ваше знакомство с Лувром будет полноценным: за 2 часа вы увидите знаковые экспонаты музея и обязательно встретитесь с его известнейшими дамами — Венерой Милосской, Никой Самофракийской и Моной Лизой»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€52 за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
€32 за человека
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
52€47 за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Начало: У фонтана Сан-Мишель
«Наша обзорная прогулка не предполагает посещения исторических зданий и музеев»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
30€27 за человека
Групповая
3.5 часа
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€65 за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорный тур - свидание с Парижем
Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое
Начало: Площадь Согласия
«Но, самое главное, вы не устанете, все пройдет, как на одном дыхании»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
«Во время обзорной экскурсии мы не заходим внутрь исторических зданий»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €185 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Парижем: индивидуальная экскурсия с видео
Встреча с Парижем: королевские площади, дворцы и истории любви ждут вас в уникальной экскурсии с видеосъемкой
Начало: У Лувра
«В столице Франции пять королевских площадей, и вы познакомитесь с тремя из них: площадью Виктории, Вандомской площадью и площадью Согласия»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€180 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра
Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
11 июня в 15:00
533€427 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом за 2 часа
Погрузитесь в мир искусства Лувра: от Моной Лизы до Венеры Милосской. Индивидуальная экскурсия с гидом откроет лучшие экспонаты без очереди
Начало: Возле Лувра
«Это будет полноценное знакомство с Лувром, и в результате за 2 часа вы увидите знаковые экспонаты музея:»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€222 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
«Я помогу вам не только не потеряться в Париже и не растеряться от восторга, но и сориентирую в городе при первом знакомстве с ним»
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525€420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории
«По вашему желанию мы можем включить в наш маршрут дополнительно: величественную оперу, бесплатную обзорную площадку и многое другое (за отдельную плату)»
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже
Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города
Начало: Метро Hotel de Ville
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
«Программа длится 3 часа, из которых 1 час займёт встреча в аэропорту и трансфер в Париж, а 2 часа — краткая обзорная экскурсия по городу с окончанием у вашего отеля или апартаментов»
Сегодня в 16:00
11 июня в 15:00
400€340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры
«Прекрасным дополнением станет знакомство современным Париж эпохи Жоржа Помпиду и Франсуа Миттерана»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€400 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе
Начало: Мулен Руж
21 июля в 09:00
24 авг в 09:00
от €360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €135 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Уникальная пешеходная экскурсия по Парижу: от Елисейских полей до секретных уголков
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: В районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (...
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Аудиогид
3 часа
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
Увидеть популярные достопримечательности на самостоятельной прогулке с аудиогидом
Начало: Недалеко от собора Парижской Богоматери
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
Мини-группа
3 часа
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€54 за человека
Индивидуальная
2 часа
Правый берег, или как Париж стал столицей Франции
Узнать, чем примечательно и как живёт правобережье, и прочувствовать его монументальный дух
«Знакомиться с такой сокровищницей как Париж порционно, поделив его на части, значит обнаружить гораздо больше красоты и деталей, которые могут ускользнуть от вас на большой обзорной прогулке по городу»
10 июня в 10:30
13 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шарм и блеск Парижа
История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов
Начало: У Оперы Гарнье
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€155 за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
€45 за человека
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
«Мы будем кататься с учётом ритма каждого участника экскурсии и останавливаться для знакомства с достопримечательностями»
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
126€114 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
14 июня в 18:00
16 июня в 09:00
200€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
С Версалем на «ты»
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: на ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Париж за 3 часа
Увидеть жизнь города изнутри, заблудиться в лабиринте улочек и узнать, чем живут истинные парижане
Начало: В районе Лувра
«Чтобы узнать город, недостаточно посетить главные достопримечательности: нужно сойти с привычной тропы Google Maps»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
от €240 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Париж - город на берегу Сены: экскурсия по символам истории
Откройте для себя величие Парижа, прогуливаясь по набережным Сены и встречая его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Palais Royale
«Главные достопримечательности в одном флаконе»
Завтра в 12:30
16 июня в 09:30
200€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колыбель Парижа
Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
Знакомиться с городом в удовольствие, позволив видеокамере заснять ваши впечатления
Начало: Площадь Сан-Сюльпис Saint-Sulpice
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Латинский квартал (Quartier latin)
Знакомство с историей и достопримечательностями старинного студенческого района
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
«Также на нашем маршруте: самая посещаемая улица мира — Елисейские поля, холм Монмартр с обзорной площадкой на весь Париж и площадь Тертр, которую 160 лет назад облюбовали художники»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Парижу
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
«Вы можете выбрать «красный» или «синий» маршрут обзорной экскурсии по Парижу»
Расписание: Ежедневно: 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€25 за человека
Мини-группа
2 часа
Покорить Париж за два часа
Начало: 7B Place Saint-Michel, 75006 Paris
«Обзорная пешая экскурсия по Парижу — это идеальный вариант для тех, кто впервые оказался в этом прекрасном городе и только начинает знакомиться с ним»
Расписание: Ежедневно в 10.30, кроме воскресенья
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€30 за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
«Вы увидите все главные достопримечательности — Эйфелева башня, Елисейские поля и Триумфальная арка»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
€41 за человека
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
«Для ознакомления с Парижем, обзорная экскурсия - это прекрасный выбор, который дает полное представление о самом городе и расположении архитектурных наследий»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге из Парижа
Начало: От вашего отеля в Париже
«Из главных достопримечательностей: базилика святой Крови, живописные каналы, рыночная площадь, башня Белфорт и много-много крошечных шоколадных лавок, ведь не зря Бельгию называют Меккой для шокоголиков»
Расписание: индивидуально
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
Увлекательная прогулка по центру Парижа с влюбленной в город выпускницей Сорбонны
«Наша обзорная прогулка охватит чуть ли не весь центр города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 2 чел.
Мини-группа
4 часа
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
Начало: В районе метро Saint-Michel
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
2 июля в 13:00
23 ноя в 11:00
€84 за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Парижу на машине с гидом
Начало: Place le l Opera 75009 Paris
Расписание: вторник и четверг начало в 10.00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€49 за человека
Индивидуальная
2 часа
По следам Трех Мушкетеров
Знакомство с кварталом Сен-Жермен и творчеством Александра Дюма
Начало: Метро Ренн
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Золотая эпоха квартала Монпарнас
Знакомство с самым богемным кварталом Парижа и его обитателями от Модильяни до Хемингуэя
Начало: Meтро Raspail (ветка 4 и 6)
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней
Начало: Метро Pont Neuf
«Для более подробного знакомства с собором Парижской Богоматери вы можете забронировать мою экскурсию «Нотр-Дам де Пари — cимфония в камне»»
1 июля в 11:30
8 июля в 08:00
от €107 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!
- AAlexander5 июня 2024Очень информативно и хорошо продумано.
- ЮЮлия4 июня 2024Классная экскурсия! Посмотрела что хотели. Гид тоже огонь! Информативно, весело, не скучно.
- ААндрей4 июня 2024Блестящая экскурсия с очень интересным гидом. Мы получили большое удовольствие от двух часовой прогулки. С удовольствием по рекомендуем и гида Оксана и ее экскурсию.
- ИИрина4 июня 2024Спасибо большое за замечательную экскурсию. Особенно для нас была важна прекрасная коммуникация гида с нашими детьми. Спасибо и успехов в Вашем интересном деле 🙌
- ММаргарита1 июня 2024Спасибо гиду Елене, за ее прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно, Елена максимально показала и рассказала о достопримечательностях! Очень искренне рассказывала, хороший собеседник! С удовольствием порекомендую!
- ССергей1 июня 2024Все хорошо
- ЮЮлия1 июня 2024Ксения провела нам очень интересную экскурсию, интересно и познавательно!
- ППолина31 мая 2024Отличный аудиогид! Кратко, с юмором, хорошо поставленным голосом! Нет занудной тонны энциклопедической информации и дат. Живо, с какой нибудь подробностью, со связкой с объектами до или после и периодически с Россией. Очень понравилось! Жалею, что нет других экскурсий на русском
- ММария31 мая 2024Добрый день! Наша экскурсия прошла замечательно! Мы в восторге от экскурсовода, её эрудиции и тёплого отношения (как к старым друзьям, которые
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Обзорные»
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