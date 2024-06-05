Е Елена Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!

A Alexander Прогулка по эпохам Парижа Очень информативно и хорошо продумано.

Ю Юлия Главные сокровища Лувра за 2 часа Классная экскурсия! Посмотрела что хотели. Гид тоже огонь! Информативно, весело, не скучно.

А Андрей Шарм и блеск Парижа Блестящая экскурсия с очень интересным гидом. Мы получили большое удовольствие от двух часовой прогулки. С удовольствием по рекомендуем и гида Оксана и ее экскурсию.

И Ирина С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка Спасибо большое за замечательную экскурсию. Особенно для нас была важна прекрасная коммуникация гида с нашими детьми. Спасибо и успехов в Вашем интересном деле 🙌

М Маргарита Прогулка по эпохам Парижа Спасибо гиду Елене, за ее прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно, Елена максимально показала и рассказала о достопримечательностях! Очень искренне рассказывала, хороший собеседник! С удовольствием порекомендую!

С Сергей На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе) Все хорошо

Ю Юлия Прогулка по эпохам Парижа Ксения провела нам очень интересную экскурсию, интересно и познавательно!

П Полина Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу» Отличный аудиогид! Кратко, с юмором, хорошо поставленным голосом! Нет занудной тонны энциклопедической информации и дат. Живо, с какой нибудь подробностью, со связкой с объектами до или после и периодически с Россией. Очень понравилось! Жалею, что нет других экскурсий на русском