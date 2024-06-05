Обзорные и познавательные экскурсии Парижа

Найдено 53 экскурсии в категории «Обзорные» в Париже на русском языке, цены от €7, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные сокровища Лувра за 2 часа
Групповая
2 часа
580 отзывов
Главные сокровища Лувра: путеводитель по эпохам
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Лувру, где вас ждут шедевры мировой культуры и уникальные исторические экспонаты
Начало: Возле Лувра
«При этом ваше знакомство с Лувром будет полноценным: за 2 часа вы увидите знаковые экспонаты музея и обязательно встретитесь с его известнейшими дамами — Венерой Милосской, Никой Самофракийской и Моной Лизой»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
52 за человека
Прогулка по эпохам Парижа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
48 отзывов
Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
32 за человека
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
40 отзывов
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5247 за человека
Покорить Париж за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
49 отзывов
Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Начало: У фонтана Сан-Мишель
«Наша обзорная прогулка не предполагает посещения исторических зданий и музеев»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3027 за человека
Большое знакомство с Версалем
Групповая
3.5 часа
92 отзыва
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
65 за человека
Обзорный тур - свидание с Парижем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Обзорный тур - свидание с Парижем
Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое
Начало: Площадь Согласия
«Но, самое главное, вы не устанете, все пройдет, как на одном дыхании»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 190 за всё до 10 чел.
С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
102 отзыва
С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
«Во время обзорной экскурсии мы не заходим внутрь исторических зданий»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 185 за всё до 10 чел.
Первое свидание с Парижем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Первое свидание с Парижем: индивидуальная экскурсия с видео
Встреча с Парижем: королевские площади, дворцы и истории любви ждут вас в уникальной экскурсии с видеосъемкой
Начало: У Лувра
«В столице Франции пять королевских площадей, и вы познакомитесь с тремя из них: площадью Виктории, Вандомской площадью и площадью Согласия»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
180 за всё до 5 чел.
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
220 отзывов
Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра
Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
11 июня в 15:00
533427 за всё до 4 чел.
Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом за 2 часа
Погрузитесь в мир искусства Лувра: от Моной Лизы до Венеры Милосской. Индивидуальная экскурсия с гидом откроет лучшие экспонаты без очереди
Начало: Возле Лувра
«Это будет полноценное знакомство с Лувром, и в результате за 2 часа вы увидите знаковые экспонаты музея:»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
222 за всё до 5 чел.
Бонжур, Пари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
134 отзыва
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
«Я помогу вам не только не потеряться в Париже и не растеряться от восторга, но и сориентирую в городе при первом знакомстве с ним»
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525420 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории
«По вашему желанию мы можем включить в наш маршрут дополнительно: величественную оперу, бесплатную обзорную площадку и многое другое (за отдельную плату)»
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
285 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от 200 за всё до 10 чел.
Гуляя вдоль Сены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже
Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города
Начало: Метро Hotel de Ville
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
180 за всё до 6 чел.
Парижский серпантин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
«Программа длится 3 часа, из которых 1 час займёт встреча в аэропорту и трансфер в Париж, а 2 часа — краткая обзорная экскурсия по городу с окончанием у вашего отеля или апартаментов»
Сегодня в 16:00
11 июня в 15:00
400340 за всё до 3 чел.
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры
«Прекрасным дополнением станет знакомство современным Париж эпохи Жоржа Помпиду и Франсуа Миттерана»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
400 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
84 отзыва
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе
Начало: Мулен Руж
21 июля в 09:00
24 авг в 09:00
от 360 за всё до 5 чел.
Парижские тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 135 за всё до 6 чел.
Ежедневная прогулка по Парижу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
340 отзывов
Уникальная пешеходная экскурсия по Парижу: от Елисейских полей до секретных уголков
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: В районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (...
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
4 отзыва
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
Увидеть популярные достопримечательности на самостоятельной прогулке с аудиогидом
Начало: Недалеко от собора Парижской Богоматери
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 за человека
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
54 за человека
Правый берег, или как Париж стал столицей Франции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Правый берег, или как Париж стал столицей Франции
Узнать, чем примечательно и как живёт правобережье, и прочувствовать его монументальный дух
«Знакомиться с такой сокровищницей как Париж порционно, поделив его на части, значит обнаружить гораздо больше красоты и деталей, которые могут ускользнуть от вас на большой обзорной прогулке по городу»
10 июня в 10:30
13 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Шарм и блеск Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Шарм и блеск Парижа
История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов
Начало: У Оперы Гарнье
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
155 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
45 за человека
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
1 отзыв
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
«Мы будем кататься с учётом ритма каждого участника экскурсии и останавливаться для знакомства с достопримечательностями»
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
126114 за человека
Второе посещение Лувра: прогулка по музею
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
14 июня в 18:00
16 июня в 09:00
200180 за всё до 6 чел.
С Версалем на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
С Версалем на «ты»
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: на ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
160 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Париж за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Влюбиться в Париж за 3 часа
Увидеть жизнь города изнутри, заблудиться в лабиринте улочек и узнать, чем живут истинные парижане
Начало: В районе Лувра
«Чтобы узнать город, недостаточно посетить главные достопримечательности: нужно сойти с привычной тропы Google Maps»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
от 240 за всё до 8 чел.
Париж - город на берегу Сены
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Париж - город на берегу Сены: экскурсия по символам истории
Откройте для себя величие Парижа, прогуливаясь по набережным Сены и встречая его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Palais Royale
«Главные достопримечательности в одном флаконе»
Завтра в 12:30
16 июня в 09:30
200170 за всё до 10 чел.
Колыбель Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Колыбель Парижа
Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
Знакомиться с городом в удовольствие, позволив видеокамере заснять ваши впечатления
Начало: Площадь Сан-Сюльпис Saint-Sulpice
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
190 за всё до 4 чел.
Латинский квартал (Quartier latin)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Латинский квартал (Quartier latin)
Знакомство с историей и достопримечательностями старинного студенческого района
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
«Также на нашем маршруте: самая посещаемая улица мира — Елисейские поля, холм Монмартр с обзорной площадкой на весь Париж и площадь Тертр, которую 160 лет назад облюбовали художники»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
278 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
«Вы можете выбрать «красный» или «синий» маршрут обзорной экскурсии по Парижу»
Расписание: Ежедневно: 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
25 за человека
Покорить Париж за два часа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
38 отзывов
Покорить Париж за два часа
Начало: 7B Place Saint-Michel, 75006 Paris
«Обзорная пешая экскурсия по Парижу — это идеальный вариант для тех, кто впервые оказался в этом прекрасном городе и только начинает знакомиться с ним»
Расписание: Ежедневно в 10.30, кроме воскресенья
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
30 за человека
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Групповая
3.5 часа
51 отзыв
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
«Вы увидите все главные достопримечательности — Эйфелева башня, Елисейские поля и Триумфальная арка»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
41 за человека
Автомобильная экскурсия по Парижу
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
«Для ознакомления с Парижем, обзорная экскурсия - это прекрасный выбор, который дает полное представление о самом городе и расположении архитектурных наследий»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге из Парижа
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге из Парижа
Начало: От вашего отеля в Париже
«Из главных достопримечательностей: базилика святой Крови, живописные каналы, рыночная площадь, башня Белфорт и много-много крошечных шоколадных лавок, ведь не зря Бельгию называют Меккой для шокоголиков»
Расписание: индивидуально
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 550 за всё до 4 чел.
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
Увлекательная прогулка по центру Парижа с влюбленной в город выпускницей Сорбонны
«Наша обзорная прогулка охватит чуть ли не весь центр города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 2 чел.
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
33 отзыва
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
Начало: В районе метро Saint-Michel
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
2 июля в 13:00
23 ноя в 11:00
84 за человека
Обзорная экскурсия по Парижу на машине с гидом
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Групповая
3 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу на машине с гидом
Начало: Place le l Opera 75009 Paris
Расписание: вторник и четверг начало в 10.00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
49 за человека
По следам Трех Мушкетеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
По следам Трех Мушкетеров
Знакомство с кварталом Сен-Жермен и творчеством Александра Дюма
Начало: Метро Ренн
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
174 за всё до 6 чел.
Золотая эпоха квартала Монпарнас
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Золотая эпоха квартала Монпарнас
Знакомство с самым богемным кварталом Парижа и его обитателями от Модильяни до Хемингуэя
Начало: Meтро Raspail (ветка 4 и 6)
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
174 за всё до 6 чел.
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней
Начало: Метро Pont Neuf
«Для более подробного знакомства с собором Парижской Богоматери вы можете забронировать мою экскурсию «Нотр-Дам де Пари — cимфония в камне»»
1 июля в 11:30
8 июля в 08:00
от 107 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
    Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!
  • A
    Alexander
    5 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Очень информативно и хорошо продумано.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Главные сокровища Лувра за 2 часа
    Классная экскурсия! Посмотрела что хотели. Гид тоже огонь! Информативно, весело, не скучно.
  • А
    Андрей
    4 июня 2024
    Шарм и блеск Парижа
    Блестящая экскурсия с очень интересным гидом. Мы получили большое удовольствие от двух часовой прогулки. С удовольствием по рекомендуем и гида Оксана и ее экскурсию.
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
    Спасибо большое за замечательную экскурсию. Особенно для нас была важна прекрасная коммуникация гида с нашими детьми. Спасибо и успехов в Вашем интересном деле 🙌
    Спасибо большое за замечательную экскурсию. Особенно для нас была важна прекрасная коммуникация гида с нашими детьми
  • М
    Маргарита
    1 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Спасибо гиду Елене, за ее прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно, Елена максимально показала и рассказала о достопримечательностях! Очень искренне рассказывала, хороший собеседник! С удовольствием порекомендую!
  • С
    Сергей
    1 июня 2024
    На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
    Все хорошо
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Ксения провела нам очень интересную экскурсию, интересно и познавательно!
  • П
    Полина
    31 мая 2024
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
    Отличный аудиогид! Кратко, с юмором, хорошо поставленным голосом! Нет занудной тонны энциклопедической информации и дат. Живо, с какой нибудь подробностью, со связкой с объектами до или после и периодически с Россией. Очень понравилось! Жалею, что нет других экскурсий на русском
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом
    Добрый день! Наша экскурсия прошла замечательно! Мы в восторге от экскурсовода, её эрудиции и тёплого отношения (как к старым друзьям, которые
    читать дальше

    приехали в гости). Все отлично 👍👍👍 Улучшить можно только нашу возможность чаще приезжать и посетить Лувр с гидом не 2 часа, а хотя бы часов 5. И надеемся, что в будущем такая возможность появится. Благодарим нашего волшебного гида Дели и компанию за доставленную радость!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Главные сокровища Лувра за 2 часа
  2. Прогулка по эпохам Парижа
  3. Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
  4. Покорить Париж за 2 часа
  5. Большое знакомство с Версалем
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Обзорные" можно забронировать 53 экскурсии от 7 до 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2980 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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