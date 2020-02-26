27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Остров Сите и Собор Парижской Богоматери

Экскурсия начнется у собора Нотр-Дам-де-Пари. Я расскажу, в чем его прелесть и почему он считается знаковым в истории архитектуры. Вы обязательно зайдете внутрь собора и рассмотрите его убранство. Далее мы отправимся исследовать остров Сите, где сохранился старый королевский дворец Консьержери, впоследствии ставший тюрьмой и Дворцом Правосудия. Вы узнаете интересные, но не всегда приятные истории о заключенных и палачах. От Консьержери мы дойдем до самого старого моста города, который, по иронии судьбы, носит название Новый мост. Я расскажу, почему его любят парижане и зачем посмотреть на него приезжал Петр I. А еще вы увидите конную скульптуру Генриха IV — французского короля, который остановил кровопролитные религиозные войны.

Латинский квартал и город с высоты птичьего полета

Во второй части экскурсии мы перейдем на левый берег Парижа и посетим Латинский квартал — центр интеллектуальной жизни города. Вы прогуляетесь до института Франции и вернетесь на правый берег по мосту Искусств, который ведет прямо к Лувру. Я расскажу интересные факты о веке Возрождения и религиозных войн и помогу вам представить себя на месте аристократов и аристократок, демонстрирующих нарядные платья. Вы окунетесь в атмосферу Парижа второй половины XIX века на авеню Опера и завершите прогулку на крыше одного из больших старинных магазинов, откуда отрывается прекрасных вид на французскую столицу.