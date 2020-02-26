27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
За три часа увлекательной пешеходной прогулки вы узнаете, как развивался Париж с течением времени и превратился из рыбацкой деревни кельтского племени в одну из самых посещаемых столиц мира.

Для многих путешественников Париж ассоциируется с открыточным городом из путеводителей — «Самый красивый, романтичный и притягательный».

Я помогу вам увидеть французскую столицу во всем многообразии, покажу ее самые интересные места и, помимо истории, расскажу о проблемах и достижениях современного города!
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Около фонтана на площади Сен-Мишель
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У этой экскурсии27 отзывов
5
Знакомьтесь, Париж!
Знакомьтесь, Париж!

Что вас ожидает

Остров Сите и Собор Парижской Богоматери
Экскурсия начнется у собора Нотр-Дам-де-Пари. Я расскажу, в чем его прелесть и почему он считается знаковым в истории архитектуры. Вы обязательно зайдете внутрь собора и рассмотрите его убранство. Далее мы отправимся исследовать остров Сите, где сохранился старый королевский дворец Консьержери, впоследствии ставший тюрьмой и Дворцом Правосудия. Вы узнаете интересные, но не всегда приятные истории о заключенных и палачах. От Консьержери мы дойдем до самого старого моста города, который, по иронии судьбы, носит название Новый мост. Я расскажу, почему его любят парижане и зачем посмотреть на него приезжал Петр I. А еще вы увидите конную скульптуру Генриха IV — французского короля, который остановил кровопролитные религиозные войны.

Латинский квартал и город с высоты птичьего полета
Во второй части экскурсии мы перейдем на левый берег Парижа и посетим Латинский квартал — центр интеллектуальной жизни города. Вы прогуляетесь до института Франции и вернетесь на правый берег по мосту Искусств, который ведет прямо к Лувру. Я расскажу интересные факты о веке Возрождения и религиозных войн и помогу вам представить себя на месте аристократов и аристократок, демонстрирующих нарядные платья. Вы окунетесь в атмосферу Парижа второй половины XIX века на авеню Опера и завершите прогулку на крыше одного из больших старинных магазинов, откуда отрывается прекрасных вид на французскую столицу.

Знакомьтесь, Париж!
Знакомьтесь, Париж!
Знакомьтесь, Париж!
Знакомьтесь, Париж!
Знакомьтесь, Париж!
Знакомьтесь, Париж!
Знакомьтесь, Париж!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Около фонтана на площади Сен-Мишель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия. Мой родной город — Петербург, где я работала несколько лет в Эрмитаже, рассказывала о музее, его истории и французском искусстве. В Париже я была множество раз и только два года назад перебралась сюда надолго. Я люблю этот город и стараюсь пробудить к нему любовь в путешественниках!
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия не только для взрослых, но и для детей!
Анастасия увлекла рассказами о достопримечательностях и жизни простых горожан.
Рекомендую для любителей неспешных прогулок по городу с интересным собеседником😊
22 января 2020
Экскурсия понравилась, было много интересных фактов. Время пролетело незаметно Увидели все достопримечательности Парижа. Назад возвращались уже зная центр города. Большое спасибо.
20 января 2020
Я заказывала эту экскурсию для двух студентов-первокурсников. Они пришли с экскурсии в восторге, всё очень понравилось. Отзыв пишу с их слов))) Анастасия встретила их прямо у отеля и провела по многочисленным достопримечательностям Парижа, погуляли вдоль Сены, дошли до Лувра, посмотрели на Нотр-Дам де Пари. Было очень интересно послушать про историю Парижа и каждого конкретного места. Анастасия очень обаятельная и приятная в общении, со знанием дела ответила на все вопросы и дала много полезных советов, куда стоит сходить. Экскурсия длилась почти 5 часов, но ни секунды не было скучно! В конце Анастасия проводила их на автобусную остановку и посадила в нужный автобус, что тоже было очень мило с её стороны. Спасибо большое!
16 января 2020
Анастасия -очень интересный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Прогулка прошла на одном дыхании, хотя шагометр в телефоне упорствовал на факте, что минимум еще одно открывалось!))) Раположило отсутствие большого количества цифр и дат, которые в большинстве случаев испаряются из памяти также быстро, как туда и попадают)))) Были с сыном 12 лет, ему тоже очень понравилось. В остатке - приятные воспоминания о многовековом Париже и связанных с ними историях!!! Большое спасибо!
13 января 2020
Интересная и содержательная экскурсия, идеально подходит для знакомства с городом
9 января 2020
Чудесное знакомство с городом!Спасибо Анастасии - профессионально, интересно: понравилось и взрослым, и детям! Счастливы были познакомиться с Анастасией. Однозначно рекомендуем!Отдельное спасибо за перенос по нашей просьбе места начала экскурсии. Семья Андреевых
3 января 2020
Добрый день! Сегодня погрузились в удивительную атмосферу Парижа. Анастасия - увлекательно и интересно рассказала об истории города, его достопримечательностях и знаменитых людях. Было приятно слушать человека, глубоко знающего историю, архитектуру, литературу и умеющего ярко и грамотно рассказать об этом. Наша признательность Анастасии за бесценные советы по всем вопросам, которые у нас возникали. С уважением, благодарные туристы Дмитрий, Марина, Михаил
10 декабря 2019
Анастасия- замечательный гид!!! Много информации, сочетающей в себе исторические факты, ссылку на литературные источник, легенды. Мы смогли посмотреть на уже, казалось бы знакомые места с другой стороны. Анастасия очень причтный собеседник и дала много практической информации. Спасибо ей. Буду рекомендовать всем друзьям.
10 декабря 2019
Прекрасно!советую!
4 декабря 2019
Очень понравилось ! четкое и доходчивое повествование о истории Парижа с интересными житейскими фактами . вся семья была в восторге ! город стал ближе и понятнее ! большое спасибо за экскурсию!
Ещё 17 отзывов

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