61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Мечта сбылась - вы приезжаете в Париж! Но только на один день. Что делать? Что можно успеть? Не волнуйтесь, вы в надежных руках.
Вместе за один день в Париже мы сумеем
Вместе за один день в Париже мы сумеем
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Посетите самые знаменитые места Парижа
- 📚 Узнайте интересные исторические факты
- ☕ Насладитесь кофе с круассаном
- 🏛 Полюбуйтесь архитектурными шедеврами
- 🎨 Откройте для себя Монмартр и его художников
Что можно увидеть
- Парк Тюильри
- Площадь Согласия
- Лувр
- Сад Пале-Рояль
- Нотр-Дам
- Монмартр
- Базилика Сакре-Кёр
- Кабаре «Мулен Руж»
Описание экскурсии
Классика Парижа: дворцы, площади и легенды
- Во время нашей экскурсии вы прогуляетесь по саду «Тюильри»
- Полюбуетесь знаменитым египетским обелиском и узнаете невероятную историю площади Согласия
- Посчитаете грани пирамиды Лувра и изумитесь удивительному превращению королевского дворца в музей
- Пройдёте по саду Пале-Рояль, насладитесь тишиной и величием дворца, задуманного великим кардиналом, а я расскажу о весёлых и печальных событиях, связанных с этим местом
Тайны и символы
- Вы проникнете в загадочный мир тамплиеров и тайных обществ и поймёте, как они связаны с Парижем
- Заново переживёте историю острова Сите
- Загадаем желание в точке нулевого километра
- Услышите перезвон колоколов Нотр-Дама и откроете тайну его создания
- Увидите самое старое дерево в городе и найдёте «Двор чудес» из романа о мушкетёрах
Герои и правители от Наполеона до президента
- Мы поговорим о Наполеоне Бонапарте, глядя на Дом инвалидов
- Навестим французского президента у Елисейского дворца
Вдохновение, романтика и парижский стиль
- Увидим Монмартр с его мельницами, узкими улочками, виноградником, базиликой Сакре-Кёр, художниками на площади Тертр, Стеной любви и знаменитым кабаре «Мулен Руж»
- Зайдём в кафе и выпьем кофе с настоящим парижским круассаном — я расскажу вам историю этого деликатеса
- Понаблюдаем, как живут парижане сегодня
Организационные детали
Кофе и угощение в кафе — по желанию, не входят в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Конкорд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3079 туристов
Меня зовут Елена, с 2005 года я живу и работаю в Париже. Этот город стал для меня не просто домом, а пространством бесконечного вдохновения. У каждого свой Париж. Мой —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 102 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочется выразить благодарность Елене за такой интересный,насыщенный день в Париже. Несмотря на экстремальные погодные условия, Елена сделала прогулку максимально комфортно для нас. Начали по ее совету пораньше, держались тенька,отдыхали и слушали прекрасные истории из богатой жизни Парижа. Было легко и непринужденно. Отдельное мерси за сделанные вами фото. Вообщем, отличный был день. Гран Мерси!!!
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М
Экскурсия по Парижу с Еленой стала настоящим украшением нашей поездки! Её подача — невероятно увлекательная, живая и наполненная искренней любовью к городу. Елена обладает потрясающей эрудицией, чувством юмора и умением захватывать внимание с первых минут. Мы увидели Париж с новой стороны и получили массу ярких впечатлений. Огромная благодарность за этот безупречно организованный и вдохновляющий опыт!
Елена
Ответ организатора:
Марина, спасибо вам огромное за заказ и за такой тёплый отзыв. Мне очень радостно знать, что экскурсия вам понравилась.
С вами
С вами
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Благодарны Елене за вчерашнюю экскурсию. Необычный рассказ с опорой на факты и источники, не всегда доступные для широкой аудитории, за шесть часов экскурсии несомненно изменит ваш взгляд на Париж и его историю. И бонусом к широкому кругозору и умению грамотно им делиться такие черты характера Елены, как открытость, неконфликтность и желание искренне помочь. Спасибо! Виталий и Светлана
+1
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И
Здравствуйте!
Заказывала экскурсию для родителей и их друзей, знакомых (набралась целая группа). Времени в Париже было мало, всего лишь длинные выходные, и хотелось грамотно их организовать, чтобы поездка оправдала себя.
Сначала поспрашивала
Заказывала экскурсию для родителей и их друзей, знакомых (набралась целая группа). Времени в Париже было мало, всего лишь длинные выходные, и хотелось грамотно их организовать, чтобы поездка оправдала себя.
Сначала поспрашивала
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Елена отличный опытный экскурсовод. Нам было очень интересно и комфортно. Понравился маршрут, множество историй, о которых не вычитаешь в интернете. Мы гуляли более 6 часов, наслаждались видами, городом, вкусной едой. Большое спасибо за организацию ❤️
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Мы были впервые в Париже, нам безумно повезло встретить Елену. Мы прошлись по улочкам, без туристов но видели все самые красивые места. Елена настолько захватывающе рассказывает, что отпускать ее совершенно не хочется. В следующий раз когда мы вернёмся в Париж, я однозначно заранее забронирую все экскурсии у Елены) У нас есть большой список «к посещению» Спасибо огромное за тёплый приём.
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