61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Огромное спасибо Лене за чудесную прогулку по старым районам Парижа, за увлекательное путешествие в прошлое и рассказ о настоящем города!

Мы с женой уже не первый раз посещаем Париж, однако, для наших детей это была первая поездка. Так как у нас на всё про всё было всего 4 дня (включая 1 мая, когда во Франции в принципе ничего не работает :-), решили один день полностью посвятить обзорной экскурсии. Формат "Одного дня в Париже" для такого "бешеного" графика подходил как нельзя лучше, поэтому именно эту экскурсию мы и выбрали.

Монмартр, площадь Согласия, парк Тюильри, Пале-рояль, здание Лувра и площадь Лувра (с другой стороны), остров Сите, пляс Дофин, улица Риволи и многое другое - конечно, 7 часов недостаточно, чтобы узнать Париж, для этого не хватит, пожалуй, и семи лет! Но - за эти часы мы услышали столько забавных и трогательных, смешных и трагических историй о знаменитых событиях и известных людях, что даже не заметили, как оказались в конечной точке экскурсии - площади Отель-де-Виль.

Помимо пищи, так сказать, духовной, не была обойдена вниманием и пища телесная. На Монмартре мы пообедали как настоящие парижане - Суп а л'оньон и Магрет де канар, а под конец экскурсии остановка на кофе с не менее традиционным Тарт Татен, "пирогом наоборот". Любопытные дети тут же были вознаграждены рецептами понравившихся блюд.

Кроме непосредственно рассказа о Париже получили массу полезных советов как провести оставшиеся дни и на то самое нерабочее 1 мая, следуя советам Лены, устроили поездку в Нормандию.

Резюме: если хотите провести время с оригинальным, веселым и знающим гидом, явно получающим удовольствие от возможности рассказать о городе, в котором живет многие годы, не пожалеете, выбрав прогулку с Леной!



P.S. "А теперь давайте мне ваш фотоаппарат!" :-)