61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Виталий Хочется выразить благодарность Елене за такой интересный,насыщенный день в Париже. Несмотря на экстремальные погодные условия, Елена сделала прогулку максимально комфортно для нас. Начали по ее совету пораньше, держались тенька,отдыхали и слушали прекрасные истории из богатой жизни Парижа. Было легко и непринужденно. Отдельное мерси за сделанные вами фото. Вообщем, отличный был день. Гран Мерси!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марина Экскурсия по Парижу с Еленой стала настоящим украшением нашей поездки! Её подача — невероятно увлекательная, живая и наполненная искренней любовью к городу. Елена обладает потрясающей эрудицией, чувством юмора и умением захватывать внимание с первых минут. Мы увидели Париж с новой стороны и получили массу ярких впечатлений. Огромная благодарность за этот безупречно организованный и вдохновляющий опыт! Елена Ответ организатора:

С вами читать дальше уменьшить было невероятно приятно провести это время: вы очень тонкие, интеллигентные, открытые собеседники, с прекрасным интересом к истории и уже своим багажом знаний. Такие встречи для гида — настоящее удовольствие, потому что экскурсия превращается не просто в рассказ, а в живой, умный и красивый диалог.

Буду очень рада новым встречам в Париже и новым прогулкам — у нас ещё столько интересного впереди! Марина, спасибо вам огромное за заказ и за такой тёплый отзыв. Мне очень радостно знать, что экскурсия вам понравилась.С вами Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Виталий Благодарны Елене за вчерашнюю экскурсию. Необычный рассказ с опорой на факты и источники, не всегда доступные для широкой аудитории, за шесть часов экскурсии несомненно изменит ваш взгляд на Париж и его историю. И бонусом к широкому кругозору и умению грамотно им делиться такие черты характера Елены, как открытость, неконфликтность и желание искренне помочь. Спасибо! Виталий и Светлана +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Инна

Заказывала экскурсию для родителей и их друзей, знакомых (набралась целая группа). Времени в Париже было мало, всего лишь длинные выходные, и хотелось грамотно их организовать, чтобы поездка оправдала себя.

Сначала поспрашивала читать дальше уменьшить у своих знакомых, готов ли кто-нибудь провести экскурсию или порекомендовать экскурсовода в Париже, безрезультатно.

Потом зашла на трипстер, посмотрела несколько профилей экскурсоводов, выбрала понравившийся и не прогадала. Елена справилась с задачей на 100%, много гуляли, общались, рассказывала. Даже дождь не помешал)

Если хотите объять необъятное, рекомендую взять профессионального экскурсовода. Здравствуйте!Заказывала экскурсию для родителей и их друзей, знакомых (набралась целая группа). Времени в Париже было мало, всего лишь длинные выходные, и хотелось грамотно их организовать, чтобы поездка оправдала себя.Сначала поспрашивала Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

анастасия Елена отличный опытный экскурсовод. Нам было очень интересно и комфортно. Понравился маршрут, множество историй, о которых не вычитаешь в интернете. Мы гуляли более 6 часов, наслаждались видами, городом, вкусной едой. Большое спасибо за организацию ❤️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет