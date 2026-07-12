61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Один день в Париже - большая обзорная экскурсия

Проведите день в Париже, посетив Лувр, Нотр-Дам, Монмартр и другие знаковые места. Узнайте тайны города, насладитесь кофе с круассаном и зарядитесь позитивом
Мечта сбылась - вы приезжаете в Париж! Но только на один день. Что делать? Что можно успеть? Не волнуйтесь, вы в надежных руках.

Вместе за один день в Париже мы сумеем
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посетить все самые знаменитые, важные и интересные места! Прогуляемся по парку Тюильри, полюбуемся египетским обелиском на площади Согласия, посчитаем грани пирамиды Лувра и узнаем его историю.

Проникнем в тайны тамплиеров, пройдемся по саду Пале-Рояль, выпьем кофе с круассаном и узнаем его историю.

Послушаем перезвон колоколов Нотр-Дама, увидим самое старое дерево в городе, найдем "Двор чудес" и вспомним о Наполеоне Бонапарте. Увидим Монмартр с его базиликой Сакре-Кёр и кабаре "Мулен Руж". Поняв город "изнутри", вы захотите приехать в Париж снова

5
102 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Посетите самые знаменитые места Парижа
  • 📚 Узнайте интересные исторические факты
  • ☕ Насладитесь кофе с круассаном
  • 🏛 Полюбуйтесь архитектурными шедеврами
  • 🎨 Откройте для себя Монмартр и его художников
Один день в Париже - большая обзорная экскурсия
Один день в Париже - большая обзорная экскурсия
Один день в Париже - большая обзорная экскурсия

Что можно увидеть

  • Парк Тюильри
  • Площадь Согласия
  • Лувр
  • Сад Пале-Рояль
  • Нотр-Дам
  • Монмартр
  • Базилика Сакре-Кёр
  • Кабаре «Мулен Руж»

Описание экскурсии

Классика Парижа: дворцы, площади и легенды

  • Во время нашей экскурсии вы прогуляетесь по саду «Тюильри»
  • Полюбуетесь знаменитым египетским обелиском и узнаете невероятную историю площади Согласия
  • Посчитаете грани пирамиды Лувра и изумитесь удивительному превращению королевского дворца в музей
  • Пройдёте по саду Пале-Рояль, насладитесь тишиной и величием дворца, задуманного великим кардиналом, а я расскажу о весёлых и печальных событиях, связанных с этим местом

Тайны и символы

  • Вы проникнете в загадочный мир тамплиеров и тайных обществ и поймёте, как они связаны с Парижем
  • Заново переживёте историю острова Сите
  • Загадаем желание в точке нулевого километра
  • Услышите перезвон колоколов Нотр-Дама и откроете тайну его создания
  • Увидите самое старое дерево в городе и найдёте «Двор чудес» из романа о мушкетёрах

Герои и правители от Наполеона до президента

  • Мы поговорим о Наполеоне Бонапарте, глядя на Дом инвалидов
  • Навестим французского президента у Елисейского дворца

Вдохновение, романтика и парижский стиль

  • Увидим Монмартр с его мельницами, узкими улочками, виноградником, базиликой Сакре-Кёр, художниками на площади Тертр, Стеной любви и знаменитым кабаре «Мулен Руж»
  • Зайдём в кафе и выпьем кофе с настоящим парижским круассаном — я расскажу вам историю этого деликатеса
  • Понаблюдаем, как живут парижане сегодня

Организационные детали

Кофе и угощение в кафе — по желанию, не входят в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Конкорд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3079 туристов
Меня зовут Елена, с 2005 года я живу и работаю в Париже. Этот город стал для меня не просто домом, а пространством бесконечного вдохновения. У каждого свой Париж. Мой —
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связан с историей, искусством и желанием делиться открытиями. Я приглашаю вас на встречу с этим городом-праздником, который раскрывается постепенно — в архитектуре, деталях, историях, спрятанных за знакомыми улицами. Много лет я серьёзно изучаю историю Франции: курс по истории искусств в Школе Лувра, участие в исторических конференциях, чтение трудов французских исследователей и работа с архивными источниками легли в основу моих экскурсий. Мои прогулки — это не просто маршруты, а встречи с Парижем, который удивляет, трогает и остаётся с вами навсегда. Потому что настоящий Париж — это праздник, который живёт внутри и никогда не заканчивается.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 102 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
102
4
3
2
1
Виталий
Хочется выразить благодарность Елене за такой интересный,насыщенный день в Париже. Несмотря на экстремальные погодные условия, Елена сделала прогулку максимально комфортно для нас. Начали по ее совету пораньше, держались тенька,отдыхали и слушали прекрасные истории из богатой жизни Парижа. Было легко и непринужденно. Отдельное мерси за сделанные вами фото. Вообщем, отличный был день. Гран Мерси!!!
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М
Экскурсия по Парижу с Еленой стала настоящим украшением нашей поездки! Её подача — невероятно увлекательная, живая и наполненная искренней любовью к городу. Елена обладает потрясающей эрудицией, чувством юмора и умением захватывать внимание с первых минут. Мы увидели Париж с новой стороны и получили массу ярких впечатлений. Огромная благодарность за этот безупречно организованный и вдохновляющий опыт!
Елена
Елена
Ответ организатора:
Марина, спасибо вам огромное за заказ и за такой тёплый отзыв. Мне очень радостно знать, что экскурсия вам понравилась.
С вами
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было невероятно приятно провести это время: вы очень тонкие, интеллигентные, открытые собеседники, с прекрасным интересом к истории и уже своим багажом знаний. Такие встречи для гида — настоящее удовольствие, потому что экскурсия превращается не просто в рассказ, а в живой, умный и красивый диалог.
Буду очень рада новым встречам в Париже и новым прогулкам — у нас ещё столько интересного впереди!

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Виталий
Благодарны Елене за вчерашнюю экскурсию. Необычный рассказ с опорой на факты и источники, не всегда доступные для широкой аудитории, за шесть часов экскурсии несомненно изменит ваш взгляд на Париж и его историю. И бонусом к широкому кругозору и умению грамотно им делиться такие черты характера Елены, как открытость, неконфликтность и желание искренне помочь. Спасибо! Виталий и Светлана
Благодарны Елене за вчерашнюю экскурсию. Необычный рассказ с опорой на факты и источники, не всегда доступные
Благодарны Елене за вчерашнюю экскурсию. Необычный рассказ с опорой на факты и источники, не всегда доступные
Благодарны Елене за вчерашнюю экскурсию. Необычный рассказ с опорой на факты и источники, не всегда доступные
Благодарны Елене за вчерашнюю экскурсию. Необычный рассказ с опорой на факты и источники, не всегда доступные
Благодарны Елене за вчерашнюю экскурсию. Необычный рассказ с опорой на факты и источники, не всегда доступные
Благодарны Елене за вчерашнюю экскурсию. Необычный рассказ с опорой на факты и источники, не всегда доступные
Благодарны Елене за вчерашнюю экскурсию. Необычный рассказ с опорой на факты и источники, не всегда доступные
Благодарны Елене за вчерашнюю экскурсию. Необычный рассказ с опорой на факты и источники, не всегда доступные+1
Благодарны Елене за вчерашнюю экскурсию. Необычный рассказ с опорой на факты и источники, не всегда доступные
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И
Здравствуйте!
Заказывала экскурсию для родителей и их друзей, знакомых (набралась целая группа). Времени в Париже было мало, всего лишь длинные выходные, и хотелось грамотно их организовать, чтобы поездка оправдала себя.
Сначала поспрашивала
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у своих знакомых, готов ли кто-нибудь провести экскурсию или порекомендовать экскурсовода в Париже, безрезультатно.
Потом зашла на трипстер, посмотрела несколько профилей экскурсоводов, выбрала понравившийся и не прогадала. Елена справилась с задачей на 100%, много гуляли, общались, рассказывала. Даже дождь не помешал)
Если хотите объять необъятное, рекомендую взять профессионального экскурсовода.

Здравствуйте!
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анастасия
Елена отличный опытный экскурсовод. Нам было очень интересно и комфортно. Понравился маршрут, множество историй, о которых не вычитаешь в интернете. Мы гуляли более 6 часов, наслаждались видами, городом, вкусной едой. Большое спасибо за организацию ❤️
Елена отличный опытный экскурсовод. Нам было очень интересно и комфортно. Понравился маршрут, множество историй, о которых
Елена отличный опытный экскурсовод. Нам было очень интересно и комфортно. Понравился маршрут, множество историй, о которых
Елена отличный опытный экскурсовод. Нам было очень интересно и комфортно. Понравился маршрут, множество историй, о которых
Елена отличный опытный экскурсовод. Нам было очень интересно и комфортно. Понравился маршрут, множество историй, о которых
Елена отличный опытный экскурсовод. Нам было очень интересно и комфортно. Понравился маршрут, множество историй, о которых
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Александра
Мы были впервые в Париже, нам безумно повезло встретить Елену. Мы прошлись по улочкам, без туристов но видели все самые красивые места. Елена настолько захватывающе рассказывает, что отпускать ее совершенно не хочется. В следующий раз когда мы вернёмся в Париж, я однозначно заранее забронирую все экскурсии у Елены) У нас есть большой список «к посещению» Спасибо огромное за тёплый приём.
Мы были впервые в Париже, нам безумно повезло встретить Елену. Мы прошлись по улочкам, без туристов
Мы были впервые в Париже, нам безумно повезло встретить Елену. Мы прошлись по улочкам, без туристов
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