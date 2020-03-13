61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Большая прогулка по городу на целый день — все самое интересное в городе

Елена
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Елена – ваш гид
Мечта сбылась – вы приезжаете в Париж! Но только на один день.

Что делать? Что можно успеть? Не волнуйтесь, вы в надежных руках.

Вместе за один день в Париже мы сумеем посетить все самые знаменитые, важные и интересные места!
275 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Встреча Мулен Руж
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У этой экскурсии61 отзыв
5
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»

Программа

Во время нашей экскурсии мы успеем:

  • прогуляться по парку Тюильри;
  • посчитать грани пирамиды Лувра и изумиться удивительному превращению королевского дворца в музей;
  • проникнуть в тайны тамплиеров и масонов и понять, как они связаны с Парижем;
  • пройтись по саду Пале-Рояль, насладиться тишиной и величием дворца, задуманного великим кардиналом, вспомнить о веселых и печальных событиях, связанных с этим местом;
  • заново пережить историю острова Сите;
  • полюбоваться великолепием оперы Гарнье;
  • заглянуть в известные ювелирные магазины на Вандомской площади;
  • выпить кофе с парижским круассаном и узнать его историю;
  • загадать желание в точке нулевого километра;
  • послушать перезвон колоколов Нотр-Дама и открыть тайну его создания;
  • увидеть самое старое дерево в городе;
  • остановить время в средневековом квартале Марэ, передохнуть в одном из сквериков, послушать трагическую и величественную историю королей Франции;
  • отыскать самый старый дом Парижа;
  • найти «Двор чудес», знакомый по романам о мушкетерах;
  • перекусить фалафелем;
  • вспомнить о Наполеоне Бонапарте, глядя на Дом Инвалидов;
  • «навестить» французского президента в Елисейском дворце;
  • увидеть Монмартр c его мельницами, узкими улочками, виноградником, базиликой Сакре-Кёр, художниками на площади Тертр, Стеной Любви и знаменитым кабаре «Мулен Руж».
  • узнать, как живут парижане сегодня.

Уверена: поняв город «изнутри», получив ответы на свои вопросы, а ещё заряд хорошего настроения и памятные фотографии, — вы захотите приехать в Париж снова!

Организационные детали

В стоимость прогулки входит фотосессия

Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Мулен Руж.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
С 2005 года живу и работаю в Париже. Город с многовековой историей хранит великое множество тайн и секретов. У каждого Париж свой – eдинственный и неповторимый. Я приглашаю вас на встречу с городом-праздником, куда хочется возвращаться снова и снова!
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61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 марта 2020
Огромное спасибо Елене да незабываемый день в Париже.
7 часов экскурсии пролетело совершенно незаметно несмотря на ветреную и прохладную погоду, да еще и ливень в конце дня, загнавший нас в небольшое кафе. Елена подарила нам совершенно небанальный Париж, открыв множество тех деталей, что делают город незабываемым и очаровательным. Великолепная подача информации Еленой и огромная любовь к Парижу, прелестные и уютные уголки города, которые Елена нам показала во время экскурсии – и Париж стал нам ближе и понятнее. Очень хочется возвращаться сюда еще и еще.
Елена, мы обязательно вернемся, и мы только с Вами! Квартал Маре и Латинский квартал нас ждут! Спасибо Вам!!!!!
Елена
8 октября 2019
Огромное спасибо нашему гиду!
Елена очень много нам рассказала. Её истории необычные и очень интересные. Мы увидели даже больше чем планировалось. Более того Елена помогла нам с тем чтобы добраться до места встречи. Очень отзывчивая и доступная в общении. Мы остались довольны. Париж это прекрасно!
26 августа 2019
Большое спасибо Елене за отличную экскурсию несмотря на дикую жару.
1 августа 2019
7-часовая экскурсия прошла, как один миг, ни минуты не скучали, "окультурились" как говорит Елена, по полной программе. Огромный плюс, что не было ожидаемых заводов в магазины и сувенирные лавки. Только нескончаемые интереснейшие истории о Париже и жизни во Франции.
22 мая 2019
Огромное спасибо Лене за чудесную прогулку по старым районам Парижа, за увлекательное путешествие в прошлое и рассказ о настоящем города!
Мы с женой уже не первый раз посещаем Париж, однако, для наших детей это была первая поездка. Так как у нас на всё про всё было всего 4 дня (включая 1 мая, когда во Франции в принципе ничего не работает :-), решили один день полностью посвятить обзорной экскурсии. Формат "Одного дня в Париже" для такого "бешеного" графика подходил как нельзя лучше, поэтому именно эту экскурсию мы и выбрали.
Монмартр, площадь Согласия, парк Тюильри, Пале-рояль, здание Лувра и площадь Лувра (с другой стороны), остров Сите, пляс Дофин, улица Риволи и многое другое - конечно, 7 часов недостаточно, чтобы узнать Париж, для этого не хватит, пожалуй, и семи лет! Но - за эти часы мы услышали столько забавных и трогательных, смешных и трагических историй о знаменитых событиях и известных людях, что даже не заметили, как оказались в конечной точке экскурсии - площади Отель-де-Виль.
Помимо пищи, так сказать, духовной, не была обойдена вниманием и пища телесная. На Монмартре мы пообедали как настоящие парижане - Суп а л'оньон и Магрет де канар, а под конец экскурсии остановка на кофе с не менее традиционным Тарт Татен, "пирогом наоборот". Любопытные дети тут же были вознаграждены рецептами понравившихся блюд.
Кроме непосредственно рассказа о Париже получили массу полезных советов как провести оставшиеся дни и на то самое нерабочее 1 мая, следуя советам Лены, устроили поездку в Нормандию.
Резюме: если хотите провести время с оригинальным, веселым и знающим гидом, явно получающим удовольствие от возможности рассказать о городе, в котором живет многие годы, не пожалеете, выбрав прогулку с Леной!

P.S. "А теперь давайте мне ваш фотоаппарат!" :-)
Мария
7 мая 2019
Это был наш первый день в Париже. И Елена сразу же помогла влюбиться в этот город окончательно и бесповоротно. Мы хотим сказать огромное спасибо за фантастический рассказ, обилие интересных подробностей, составление своих оригинальных маршрутов и дружеское неформальное общение!
Konstantin
21 апреля 2019
Целый каскад фактов, заботливо собранных в одну экскурсию. Елена не первый десяток лет в Париже и очень тщательно готовится к экскурсии. Семь часов прошли незаметно, хотелось слушать ещё и ещё. Большое спасибо, будем всем рекомендовать!
3 апреля 2019
Мы несколько раз были в Париже, но как-то не зацепило. И тем не менее, мы решили вернуться и попытаться найти в городе то, за что его так любят... Не ожидали, что это возможно. Но после встречи с Леной это произошло молниеносно. Мы хотим возвращаться и возвращаться обратно, дышать воздухом Парижа и ходить по улицам и мимо тех дворцов, площадей и парков, где писалась история.... Очень опасались, что не выдержим 7 часов ходьбы, но время пролетело незаметно. Маршрут подобран великолепно! Подходит для любого возраста, даже для детей и их бабушек (если говорить о физических усилиях). Задорно, познавательно, интересно.... Можно много перечислять положительных моментов и эмоций от экскурсии и общения с экскурсоводом Леной. Отдельное спасибо за фотосессию, которую по ходу движения делала Лена, чем очень облегчила нелегкую долю путешественников, которые за одну единицу времени пытаются и поглазеть и пофотографироваться одновременно и при этом ничего не упустить.
Вернулись домой с массой впечатлений и уже планируем новую встречу с ещё не изведанным до конца Парижем,и, конечно же,под руководством Лены.
11 февраля 2019
Всем очень рекомендую в первый день приезда эту экскурсию с гидом Еленой. Очень много интересных истерических фактов и историй мы вчера узнали. Кроме этого для всех любителей отличных фото, Елена прекрасно знает в каком месте нужно сфотографироваться, чтобы получилось идеальное фото. Мы с любимой отлично провели этот день в компании Елены. Кстати за день до экскурсии мы гуляя случайно пересикались с манифестантами желтые жилеты. Интересно было очень наблюдать за этим движением. Страшного ничего нет, не бойтесь. Там обычные люди которые хотят чтобы их услышали. К окружающим агрессии нет. Всем приятных впечатлений, а мы позавтракав собираемся дальше на пешие прогулки изучать Париж.
14 ноября 2018
Большое спасибо Елене, за прекрасную экскурсию!
7 часов на одном дыхании.
Ещё 51 отзыв

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