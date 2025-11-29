Описание экскурсииПредлагаю совершить увлекательную прогулку - и не только по самым роскошным кварталам Парижа, что будет, безусловно, полезно для отличных снимков. Мы пройдем через минувшее тысячелетие и побеседуем о культурном взаимодействии русского и французского миров на протяжении этого времени. Вы по-новому взглянете на Париж, в котором Вам, возможно выпало жить, или Вы здесь неоднократно бывали, или же приехали полюбоваться на его красоты с туристическим визитом. Вы немного по-иному взглянете на российскую историю в целом и на судьбы ее величайших представителей. Мы будем говорить о тех, кого Вы хорошо знаете: писателях, поэтах, архитекторах, дипломатах, аристократах и простых людях, о тех, кому выпало пройти через эмиграцию. О тех, кто изменил культурный ландшафт и России, и Франции. Вот лишь некоторые имена: Петр Первый, Куракин, Александр I, Гоголь, Тургенев, Репин, Дягилев, Ленин, Ахматова, Маяковский, Вильде… и десятки других, которых мы с гордостью упомянем в ходе нашей прогулки
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода, использование звукоусилительной системы микрофон-наушник
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Ситэ, Станция метро · Париж, IV округ Парижа, площадь Луи Лепин
Завершение: Мост Альма
Когда и сколько длится?
Когда: по Воскресениям в 13:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
