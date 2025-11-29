Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Olga Ваш гид в Париже
Групповая экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-5 человек
Когда по Воскресениям в 13:00.

Описание экскурсии Предлагаю совершить увлекательную прогулку - и не только по самым роскошным кварталам Парижа, что будет, безусловно, полезно для отличных снимков. Мы пройдем через минувшее тысячелетие и побеседуем о культурном взаимодействии русского и французского миров на протяжении этого времени. Вы по-новому взглянете на Париж, в котором Вам, возможно выпало жить, или Вы здесь неоднократно бывали, или же приехали полюбоваться на его красоты с туристическим визитом. Вы немного по-иному взглянете на российскую историю в целом и на судьбы ее величайших представителей. Мы будем говорить о тех, кого Вы хорошо знаете: писателях, поэтах, архитекторах, дипломатах, аристократах и простых людях, о тех, кому выпало пройти через эмиграцию. О тех, кто изменил культурный ландшафт и России, и Франции. Вот лишь некоторые имена: Петр Первый, Куракин, Александр I, Гоголь, Тургенев, Репин, Дягилев, Ленин, Ахматова, Маяковский, Вильде… и десятки других, которых мы с гордостью упомянем в ходе нашей прогулки

