27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой индивидуальной экскурсии гости смогут пройтись по самым красивым улицам Парижа, увидеть знаменитые достопримечательности, такие как Опера Гарнье, церковь Мадлен и площадь Согласия. Туристы прогуляются по Елисейским полям, полюбуются видом на Эйфелеву башню и узнают множество необычных историй о знаковых местах города. Атмосферные дворики 19 века добавят особый шарм этой прогулке

Описание экскурсии

Опера Гарнье и парижские бульвары

Мы встретимся у великолепной оперы в стиле Бозар — Оперы Гарнье. Я расскажу об истории и архитектуре этого здания, а также о ярких сюжетах в жизни Оперы. Вы прогуляетесь по живописным парижским бульварам, узнавая об их величественных зданиях — это настоящая панорама французской архитектуры от Людовика XVI до Второй Империи. В этой части экскурсии также церковь Мадлен: с её ступенек видна потрясающая перспектива.

Площадь Согласия, Елисейские поля и «политический Париж»

Вы увидите Национальную ассамблею, многочисленные министерства и посольства, приютившиеся в особняках «политического» квартала. Рассмотрите ансамбль площади Согласия, прогуляетесь по легендарным Елисейским полям и полюбуетесь Большим и Малым дворцами. У моста Александра III вас ждёт «открыточный» вид Эйфелевой башни, а закончим мы у эспланады Дома Инвалидов — я расскажу о судьбе этого места.

Необычные уголки и атмосфера Парижа

Вас очаруют парижские дворики с особняками 19 века: в основном они спрятаны от посторонних глаз, но в 2-3 мы обязательно заглянем. За время прогулки я расскажу не только об истории и архитектуре знаковых достопримечательностей, но и об их необычных сюжетах. Например, вы узнаете, почему Наполеон III пожелал построить новое здание Оперы, почему императрица Евгения терпеть не могла светский выход в оперу и другие истории.