27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы встретимся у великолепной оперы в стиле Бозар — Оперы Гарнье. Я расскажу об истории и архитектуре этого здания, а также о ярких сюжетах в жизни Оперы. Вы прогуляетесь по живописным парижским бульварам, узнавая об их величественных зданиях — это настоящая панорама французской архитектуры от Людовика XVI до Второй Империи. В этой части экскурсии также церковь Мадлен: с её ступенек видна потрясающая перспектива.
Площадь Согласия, Елисейские поля и «политический Париж»
Вы увидите Национальную ассамблею, многочисленные министерства и посольства, приютившиеся в особняках «политического» квартала. Рассмотрите ансамбль площади Согласия, прогуляетесь по легендарным Елисейским полям и полюбуетесь Большим и Малым дворцами. У моста Александра III вас ждёт «открыточный» вид Эйфелевой башни, а закончим мы у эспланады Дома Инвалидов — я расскажу о судьбе этого места.
Необычные уголки и атмосфера Парижа
Вас очаруют парижские дворики с особняками 19 века: в основном они спрятаны от посторонних глаз, но в 2-3 мы обязательно заглянем. За время прогулки я расскажу не только об истории и архитектуре знаковых достопримечательностей, но и об их необычных сюжетах. Например, вы узнаете, почему Наполеон III пожелал построить новое здание Оперы, почему императрица Евгения терпеть не могла светский выход в оперу и другие истории.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Оперы Гарнье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 338 туристов
Меня зовут Оксана. Живу и работаю в Париже, и каждый день продолжаю открывать и изучать этот великолепный город. Своё хобби — изучение архитектуры и культурного наследия Франции — я сделала читать дальшеуменьшить
делом жизни. С удовольствием стану для вас своим человеком, который покажет достопримечательности города, поведает его тайны и расскажет о современной жизни столицы. Без лишней приторности могу сказать, что я романтичная натура с хорошим чувством юмора. Люблю общаться с людьми и путешествовать, ведь это расширяет кругозор!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
Хочу поблагодарить Оксану за прекрасную экскурсию, которая была запланирована в день прибытия в Париж. За несколько часов успела познакомиться с городом, узнала много интересных фактов, научилась ориентироваться в нем так, читать дальшеуменьшить
что спустя несколько дней чувствовала себя почти местным жителем. Оксана очень интересный рассказчик, влюблена в Париж и это ощущалось на экскурсии, ведь ей удалось передать свою любовь к городу. Огромное спасибо. Также хотелось бы отметить, что Оксана помогла в бытовых вопросах, эти советы сэкономили кучу времени и стали для меня бесценны!!! Ещё раз огромное спасибо!!! Удачи Вам!
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О
Ольга
Экскурсию, проведенную гидом Оксаной, оцениваю в превосходной степени. Ощущение, что встретил старого друга, который давно живет в Париже, и хочет рассказать тебе о нем искренне и с любовью. Оксана не читать дальшеуменьшить
только показала нам все интересные объекты по маршруту путешествия, но и очень интересно, тонко, с деталями рассказала о французах вообще и парижанах в частности. Очень приятно, что экскурсия закончилась в кафе за чашкой кофе. Отдельное спасибо Оксане и за то, что показала нам отличный музей, о котором не все знают, и посещение которого является бесплатным. Большое спасибо за время, проведенное в такой хорошей компании. Буду ждать новых встреч.
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Айшат
Экскурсия замечательная! Оксана приятный рассказчик, обаятельная, профессионально подготовлена. Я была одна на экскурсии, общение было более дружеское и неформально, что добавило позитивных эмоций. Оксана дала много дельных советов по досугу в Париже, читать дальшеуменьшить
и я ее советами, конечно, воспользовалась. мы заходили в знаменитые кондитерские со столетней историей, покупали настоящие эклеры, где одна упаковка - произведение искусства! Сидели в чудесном кафе, пережидая дождь. Прогулка прошла легко и непринужденно, буду рекомендовать друзьям!
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Ирина
Не смотря на то, что на экскурсии из-за забастовок я оказалась одна, Оксана не отменила экскурсию и провела её на отлично! Спасибо большое! Рекомендую пройтись по прекрасным улочкам Парижа, куда читать дальшеуменьшить
бы я сама, наверное, не зашла бы, а они такие колоритные, так радуют глаз, такие Французские! Оксана очень интересно рассказала о многих исторических фактах, при этом затронув и светскую жизнь как королей, так и простых парижан! В общем-я довольна! Рекомендую!!!
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А
Анастасия
Оксана, спасибо вам большое за такую увлекательную и познавательную экскурсию) вы смогли окунуть нас в захватывающие тайны этого замечательного и блистающего города!!! Все очень доходчиво и понятно рассказывала без каких читать дальшеуменьшить
либо терминов, а также посоветовала множество уютных местечек для нас с мужем! Надеюсь мы в этот город ещё вернёмся и увидимся с вами снова, но уже на другой экскурсии! Ещё раз огромное спасибо!!!
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В
Вера
Мне очень понравилась экскурсия! Оксана - мастер своего дела, рассказывает крайне интересно, живо, а не просто перечисляет факты. Так получилось, что я была одна на экскурсии - не знаю, то ли 1 января сказалось, то ли что, но Оксана не отменила экскурсию, а провела ее! Желаю Оксане успехов во всех ее делах, продолжать развиваться и развивать, много вдохновения!