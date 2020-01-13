27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов

Оксана
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Оксана – ваш гид
Вам предстоит пройти по красивейшим парижским улицам и знаменитым бульварам.

На пути встретятся величественные достопримечательности Парижа: роскошная Опера Гарнье, церковь Мадлен, площадь Согласия, Гран-Пале.

Вы прогуляетесь по Елисейским полям, полюбуетесь скульптурами красивейшего моста Парижа и видом на Эйфелеву башню.

А также узнаете необычные истории этих знаковых мест и заглянете в атмосферные дворики 19 века.
€41
31 за человека
скидка25%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Оперы Гарнье
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У этой экскурсии27 отзывов
5
Шарм и блеск Парижа
Шарм и блеск Парижа

Что вас ожидает

Опера Гарнье и парижские бульвары
Мы встретимся у великолепной оперы в стиле Бозар — Оперы Гарнье. Я расскажу об истории и архитектуре этого здания, а также о ярких сюжетах в жизни Оперы. Вы прогуляетесь по живописным парижским бульварам, узнавая об их величественных зданиях — это настоящая панорама французской архитектуры от Людовика XVI до Второй Империи. В этой части экскурсии также церковь Мадлен: с её ступенек видна потрясающая перспектива.

Площадь Согласия, Елисейские поля и «политический Париж»
Вы увидите Национальную ассамблею, многочисленные министерства и посольства, приютившиеся в особняках «политического» квартала. Рассмотрите ансамбль площади Согласия, прогуляетесь по легендарным Елисейским полям и полюбуетесь Большим и Малым дворцами. У моста Александра III вас ждёт «открыточный» вид Эйфелевой башни, а закончим мы у эспланады Дома Инвалидов — я расскажу о судьбе этого места.

Необычные уголки и атмосфера Парижа
Вас очаруют парижские дворики с особняками 19 века: в основном они спрятаны от посторонних глаз, но в 2-3 мы обязательно заглянем. За время прогулки я расскажу не только об истории и архитектуре знаковых достопримечательностей, но и об их необычных сюжетах. Например, вы узнаете, почему Наполеон III пожелал построить новое здание Оперы, почему императрица Евгения терпеть не могла светский выход в оперу и другие истории.

Шарм и блеск Парижа
Шарм и блеск Парижа
Шарм и блеск Парижа
Шарм и блеск Парижа
Шарм и блеск Парижа
Шарм и блеск Парижа
Шарм и блеск Парижа

Экскурсия проводится в среду и пятницу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Оперы Гарнье.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Оксана
Оксана
Меня зовут Оксана! Живу и работаю в Париже, и каждый день продолжаю открывать и изучать этот великолепный город. Свое хобби — изучение архитектуры и культурного наследия Франции — я сделала делом жизни. С удовольствием стану для вас «своим человеком», который покажет достопримечательности города, поведает его тайны и расскажет о современной жизни столицы. Без лишней приторности могу сказать, что я романтичная натура с хорошим чувством юмора. Люблю общаться с людьми и путешествовать, ведь это расширяет кругозор!
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Мне очень понравилась экскурсия! Оксана - мастер своего дела, рассказывает крайне интересно, живо, а не просто перечисляет факты. Так получилось, что я была одна на экскурсии - не знаю, то ли 1 января сказалось, то ли что, но Оксана не отменила экскурсию, а провела ее! Желаю Оксане успехов во всех ее делах, продолжать развиваться и развивать, много вдохновения!
28 декабря 2019
Не смотря на то, что на экскурсии из-за забастовок я оказалась одна, Оксана не отменила экскурсию и провела её на отлично! Спасибо большое! Рекомендую пройтись по прекрасным улочкам Парижа, куда бы я сама, наверное, не зашла бы, а они такие колоритные, так радуют глаз, такие Французские! Оксана очень интересно рассказала о многих исторических фактах, при этом затронув и светскую жизнь как королей, так и простых парижан!В общем-я довольна! Рекомендую!!!
6 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась, гид увлекательно рассказывала о городе. Время пролетело незаметно, узнала много нового, хоть в Париже не впервые. Спасибо Оксане!
5 декабря 2019
Экскурсию, проведенную гидом Оксаной, оцениваю в превосходной степени. Ощущение, что встретил старого друга, который давно живет в Париже, и хочет рассказать тебе о нем искренне и с любовью. Оксана не только показала нам все интересные объекты по маршруту путешествия, но и очень интересно, тонко, с деталями рассказала о французах вообще и парижанах в частности. Очень приятно, что экскурсия закончилась в кафе за чашкой кофе. Отдельное спасибо Оксане и за то, что показала нам отличный музей, о котором не все знают, и посещение которого является бесплатным. Большое спасибо за время, проведенное в такой хорошей компании. Буду ждать новых встреч.
25 ноября 2019
Была на экскурсии, очень понравилась экскурсия.Оксана очень приятный и интересный экскурсовод, рассказывает доступно и познавательно. Всем советую при посещении Парижа обращаться к этому гиду. Оксане удачи и хороших гостей города.
27 октября 2019
Спасибо большое нашему гиду Оксане! Прекрасная атмосфера, интересная информация и вкусный кофе на финишной прямой😃
19 октября 2019
Интересная экскурсия !
4 октября 2019
Отличная экскурсия для знакомства с Парижем.
Сжато, содержательно и на одном дыхании:))
26 сентября 2019
Отличная интересная содержательная экскурсия. Хороший гид.
16 августа 2019
Сегодня были на экскурсии с Оксаной. Остались очень довольны. Оксана очень легко, интересно, захватывающе проводит экскурсию, материал подаётся в такой форме, что ни разу не возникает желание отвлечься. Оксана очень приятный человек располагающий к общению! Была с сыном 13 лет и ему тоже очень понравилось.
Ещё 17 отзывов

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