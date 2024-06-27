Экскурсии от метро в Париже

Найдено 57 экскурсий в категории «От метро» в Париже на русском языке, цены от €25, скидки до 28%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
105 отзывов
Очарование Монмартра: уникальная прогулка в мини-группе с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Начало: У метро Blanche
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
32 за человека
Париж с высоты в квартале Марэ
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
28 отзывов
Парижский квартал Марэ: историческое путешествие и виды с высоты
Погрузитесь в атмосферу старинного Парижа и насладитесь захватывающими видами с высоты квартала Марэ
Начало: У метро Bastille
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
39 за человека
Большое знакомство с Версалем
скидка
9%
Групповая
3.5 часа
94 отзыва
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
4 июля в 11:00
8779 за человека
С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
103 отзыва
С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
от 185 за всё до 10 чел.
Монмартр снизу доверху
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Монмартр снизу доверху: погружение в богемный район Парижа
Проведите день, исследуя сердце Парижа. От уютных кафе до тайных уголков - Монмартр ждет вас
Начало: У выхода из метро Pigalle - 2,12 ветки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 130 за человека
Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
20 отзывов
Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере
Хотите уникальные фото из Парижа? Пройдёмся по самым фотогеничным местам и создадим незабываемые снимки. Ваши соцсети засияют новыми красками
Начало: Возле метро Bir-Hakeim
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 180 за всё до 5 чел.
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
41 отзыв
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5247 за человека
Гуляя вдоль Сены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже
Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города
Начало: Метро Hotel de Ville
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
180 за всё до 6 чел.
Париж провинциальный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Париж провинциальный
Прогулка по живописным улицам южной парижской окраины
Начало: У выхода из метро CORVISART
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
от 140 за всё до 7 чел.
Все дороги ведут в Montorgueil
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Все дороги ведут в Montorgueil: индивидуальная экскурсия по Парижу
Прогуляйтесь по кварталу Montorgueil, где история встречается с современностью. Откройте для себя старинные вывески, кондитерские и скрытые уголки
Начало: В районе метро Grands boulevards
20 июля в 10:00
27 июля в 10:00
91 за всё до 5 чел.
Прогулки по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
237 отзывов
Прогулки по Монмартру
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Начало: В районе метро Anvers
22 июля в 11:00
от 107 за всё до 10 чел.
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней
Начало: Метро Pont Neuf
22 июля в 11:30
от 107 за всё до 10 чел.
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
🚶 Пешая
скидка
28%
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа)
Начало: На станции метро «Abbesses»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
3928 за человека
Ежедневная прогулка по Парижу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
343 отзыва
Уникальная пешеходная экскурсия по Парижу: от Елисейских полей до секретных уголков
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: В районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Погружение в атмосферу Марэ: квартал с богатой историей и культурой
Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа
Начало: В районе метро Sully-Morland
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 5 чел.
Королевский Париж за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Королевский Париж за 3 часа
Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
3 июля в 14:00
4 июля в 14:00
160 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
13 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Завтра в 15:00
4 июля в 15:00
45 за человека
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Начало: В районе станции метро Place de la Bastille, подхо...
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа
Понятно и увлекательно о направлениях, картинах и инсталляциях
Начало: В районе метро Rambuteau
Расписание: в среду и пятницу в 13:30
3 июля в 13:30
5 июля в 13:30
45 за человека
Парижское сердце русской эмиграции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Парижское сердце русской эмиграции
Авторская прогулка по 15-му и 16-му округам с погружением в послереволюционные реалии светской жизни
Начало: В районе метро Dupleix (линия 6)
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 99 за всё до 6 чел.
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Насыщенная историческая прогулка по Левому берегу с винно-кофейно-десертными паузами
Начало: Метро Place Monge (7 ветка)
Завтра в 10:00
3 июля в 14:30
200 за всё до 5 чел.
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
Глубокое исследование квартала, полного несправедливо недооцененных достопримечательностей
Начало: В районе метро Гобелены
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 80 за всё до 6 чел.
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
13 отзывов
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы
Начало: Метро Chatelet
Завтра в 13:00
3 июля в 13:00
174 за человека
Бют-о-Кай: прогулка для тех, кто думает, что знает о Париже все
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Бют-о-Кай: прогулка для тех, кто думает, что знает о Париже все
Исследовать Перепелиный холм и найти последних коммунаров, свежие граффити и запретную любовь Ленина
Начало: у метро Place d’Italie
Завтра в 11:00
3 июля в 14:00
от 134 за всё до 5 чел.
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Лабиринт старых улочек с обшарпанными фасадами домов и истории об удивительных судьбах их жителей
Начало: Метро Hôtel de Ville
11 июля в 09:00
16 июля в 09:00
170 за всё до 8 чел.
Шедевры парижских окраин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Шедевры парижских окраин
Оригинальная архитектура домов в элитном районе города
Начало: В районе метро PASSY
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
от 140 за всё до 7 чел.
Париж Родена: музей скульптора и прекрасный сад
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Париж Родена: музей скульптора и прекрасный сад
Изучить работы творца, понять его роль в искусстве и провести время в приятном уголке города
Начало: В районе метро Varenne
11 июля в 10:30
7 авг в 10:00
170 за всё до 10 чел.
Монмартр в лучах заката
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Закатный Монмартр: экскурсия по историческому району
Исследуйте Монмартр в сумерках, где каждый уголок наполнен историей, искусством и кинематографическими сюжетами
Начало: У метро Blanche
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
40 за человека
Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа
Погрузиться в эпицентр экспериментов начала 20 века и колыбель стилей ар-нуво, ар-деко и модернизм
Начало: В районе ст. метро Passy
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
170 за всё до 7 чел.
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Начало: У метро Philippe Auguste
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
230 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Пройтись по самым изящным кварталам города и получить профессиональные фотографии
Начало: У метро Bir-Hakem
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:30
170 за всё до 4 чел.
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
Прочувствовать настоящий дух Франции, гуляя по атмосферным местам
Начало: В районе станции метро Porte de Clignancourt
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
455 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка «Париж и кино»
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка «Париж и кино»
Узнать, кто на самом деле придумал кинематограф, и получить снимки в лучших парижских локациях
Начало: Рядом с метро Трокадеро
5 июля в 16:00
6 июля в 08:30
250225 за всё до 2 чел.
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы
Начало: У метро Blanche
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
180144 за всё до 5 чел.
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
53 отзыва
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
Начало: Станция метро Opéra
Расписание: каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
47 за человека
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
126 отзывов
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Начало: У выхода из метро Blanche (2 линия)
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00, 18:30
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
32 за человека
Обзорная экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
281 отзыв
Обзорная экскурсия по Парижу
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно: 15:00
Завтра в 15:00
3 июля в 15:00
25 за человека
Один день в сердце Парижа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Один день в сердце Парижа
Дружеская фотопрогулка по центральным улочкам столицы
Начало: У метро Passy
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
200 за всё до 5 чел.
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
2 отзыва
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
Начало: Выход N1 из метро Champs Elysees - Clemenceau
Завтра в 15:00
16 июля в 15:00
89 за билет
Шедевры музея Орсе за 2 часа в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Шедевры музея Орсе за 2 часа в мини-группе
Начало: Метро Solferino
Расписание: Ежедневно в 13.30, кроме понедельника, среды и воскресенья. По вторникам в 15:00
4 июля в 13:30
5 июля в 13:30
55 за человека
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Групповая
3.5 часа
53 отзыва
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
4 июля в 15:00
41 за человека
Прогулка вдоль Сены по вечернему Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Прогулка вдоль Сены: вечерний Париж и его исторические красоты
Откройте волшебство Парижа с эксклюзивной прогулкой вдоль Сены, где история оживает с каждым шагом
Начало: На площади PLACE DU PALAIS ROYALE - у выхода метро
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
165 за всё до 5 чел.
Монпарнас: здесь жила революция
🚶 Пешая
скидка
13%
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Монпарнас: здесь жила революция
Впитать в себя творческую атмосферу легендарного квартала (в мини-группе)
Начало: У станции метро RER B Port-Royal
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
4539 за человека
Монмартр от А до Я
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Монмартр от А до Я
Начало: Станция метро - Аббес (12я линия)
Расписание: По пятницам и субботам, в любое дневное время
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
35 за человека
По следам Трех Мушкетеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
По следам Трех Мушкетеров
Знакомство с кварталом Сен-Жермен и творчеством Александра Дюма
Начало: Метро Ренн
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
174 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    27 июня 2024
    Монмартр снизу доверху
    Потрясающая девушка с великолепным рассказом о городе и его легендах. Я в полнейшем восторге и рекомендую другим испытать его.
  • И
    Ирина
    27 июня 2024
    С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
    Экскурсовод Вадим - доброжелательный, позитивный человек, рекомендую
  • Е
    Екатерина
    23 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Мне очень понравилась экскурсия по Парижу, а также дополнительная информация о сувенирах, сладостях, еде и любимых местах парижан.
  • T
    Tatjana
    21 июня 2024
    По следам Трех Мушкетеров
    Для экскурсии конечно лучше, если вы - фанаты мушкетеров, в книге и в истории.
  • Г
    Галина
    19 июня 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Мы были на экскурсии с Елизаветой! Очень приятное впечатление! Ее рассказ увлекательный, легкий, с юмором, не перегружен ненужными датами. Однозначно рекомендую👌
  • А
    Анжелика
    18 июня 2024
    Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
    Чудесная прогулка по новым для меня местам, вряд ли сама успела бы все это увидеть … Поэтому советую всем, кто впервые в Париже! Не утомительно, радует глаз и хочется вернуться вновь!!!
    Чудесная прогулка по новым для меня местам, вряд ли сама успела бы все это увидеть … Поэтому советую всем, кто впервые в Париже!Чудесная прогулка по новым для меня местам, вряд ли сама успела бы все это увидеть … Поэтому советую всем, кто впервые в Париже!Чудесная прогулка по новым для меня местам, вряд ли сама успела бы все это увидеть … Поэтому советую всем, кто впервые в Париже!Чудесная прогулка по новым для меня местам, вряд ли сама успела бы все это увидеть … Поэтому советую всем, кто впервые в Париже!Чудесная прогулка по новым для меня местам, вряд ли сама успела бы все это увидеть … Поэтому советую всем, кто впервые в Париже!Чудесная прогулка по новым для меня местам, вряд ли сама успела бы все это увидеть … Поэтому советую всем, кто впервые в Париже!Чудесная прогулка по новым для меня местам, вряд ли сама успела бы все это увидеть … Поэтому советую всем, кто впервые в Париже!Чудесная прогулка по новым для меня местам, вряд ли сама успела бы все это увидеть … Поэтому советую всем, кто впервые в Париже!Чудесная прогулка по новым для меня местам, вряд ли сама успела бы все это увидеть … Поэтому советую всем, кто впервые в Париже!Чудесная прогулка по новым для меня местам, вряд ли сама успела бы все это увидеть … Поэтому советую всем, кто впервые в Париже!
  • Ю
    Юлия
    18 июня 2024
    Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
    Валерия очень интересно и живо рассказала про эпохи, в котором жил Париж, показала все значимые места и посоветовала вкусные кафешки и магазинчики. Огромное спасибо!
  • A
    Alisher
    17 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Парижу
    Mazza qildik katta raxmat
  • О
    Ольга
    17 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Парижу
    Отличная экскурсия,комфортный маршрут,который охватывает все основные достопримечательности. Экскурсию проводил Ахмед,прекрасный молодой человек,который умеет заинтересовать слушателей. прогулка проходит в дружеской атмосфере,гид открыт к диалогу и обсуждению. спасибо большое!
  • Е
    Евгений
    13 июня 2024
    Шарм и секреты Парижа в мини-группе
    Отличная экскурсия! Отдельные благодарности нашему экскурсоводу Валерии. Живо, хорошо структурировано, необычайно интересно! Всегда приятно, когда человек "горит" своим делом! Огромное спасибо за отличную экскурсию! Евгений и Ольга

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «От метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
  2. Париж с высоты в квартале Марэ
  3. Большое знакомство с Версалем
  4. С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
  5. Монмартр снизу доверху
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Монмартр
  5. Набережная
  6. Остров Сите
  7. Эйфелева башня
  8. Собор Парижской Богоматери
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июле 2024
Сейчас в Париже в категории "От метро" можно забронировать 57 экскурсий и билетов от 25 до 455 со скидкой до 28%. Туристы уже оставили гидам 1943 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 57 экскурсий на 2024 год по теме «От метро», 1943 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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