О Олег Монмартр снизу доверху Потрясающая девушка с великолепным рассказом о городе и его легендах. Я в полнейшем восторге и рекомендую другим испытать его.

И Ирина С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка Экскурсовод Вадим - доброжелательный, позитивный человек, рекомендую

Е Екатерина Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике Мне очень понравилась экскурсия по Парижу, а также дополнительная информация о сувенирах, сладостях, еде и любимых местах парижан.

T Tatjana По следам Трех Мушкетеров Для экскурсии конечно лучше, если вы - фанаты мушкетеров, в книге и в истории.

Г Галина Большое знакомство с Версалем Мы были на экскурсии с Елизаветой! Очень приятное впечатление! Ее рассказ увлекательный, легкий, с юмором, не перегружен ненужными датами. Однозначно рекомендую👌

А Анжелика Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр Чудесная прогулка по новым для меня местам, вряд ли сама успела бы все это увидеть … Поэтому советую всем, кто впервые в Париже! Не утомительно, радует глаз и хочется вернуться вновь!!!

Ю Юлия Нотр-Дам и всё самое главное в Париже Валерия очень интересно и живо рассказала про эпохи, в котором жил Париж, показала все значимые места и посоветовала вкусные кафешки и магазинчики. Огромное спасибо!

A Alisher Ежедневная прогулка по Парижу Mazza qildik katta raxmat

О Ольга Ежедневная прогулка по Парижу Отличная экскурсия,комфортный маршрут,который охватывает все основные достопримечательности. Экскурсию проводил Ахмед,прекрасный молодой человек,который умеет заинтересовать слушателей. прогулка проходит в дружеской атмосфере,гид открыт к диалогу и обсуждению. спасибо большое!