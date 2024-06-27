1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Очарование Монмартра: уникальная прогулка в мини-группе с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Начало: У метро Blanche
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
€32 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Парижский квартал Марэ: историческое путешествие и виды с высоты
Погрузитесь в атмосферу старинного Парижа и насладитесь захватывающими видами с высоты квартала Марэ
Начало: У метро Bastille
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
€39 за человека
скидка
9%
Групповая
3.5 часа
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
4 июля в 11:00
87€79 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
от €185 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Монмартр снизу доверху: погружение в богемный район Парижа
Проведите день, исследуя сердце Парижа. От уютных кафе до тайных уголков - Монмартр ждет вас
Начало: У выхода из метро Pigalle - 2,12 ветки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €130 за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере
Хотите уникальные фото из Парижа? Пройдёмся по самым фотогеничным местам и создадим незабываемые снимки. Ваши соцсети засияют новыми красками
Начало: Возле метро Bir-Hakeim
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €180 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
52€47 за человека
Индивидуальная
3 часа
Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже
Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города
Начало: Метро Hotel de Ville
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Париж провинциальный
Прогулка по живописным улицам южной парижской окраины
Начало: У выхода из метро CORVISART
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
от €140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Все дороги ведут в Montorgueil: индивидуальная экскурсия по Парижу
Прогуляйтесь по кварталу Montorgueil, где история встречается с современностью. Откройте для себя старинные вывески, кондитерские и скрытые уголки
Начало: В районе метро Grands boulevards
20 июля в 10:00
27 июля в 10:00
€91 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулки по Монмартру
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Начало: В районе метро Anvers
22 июля в 11:00
от €107 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней
Начало: Метро Pont Neuf
22 июля в 11:30
от €107 за всё до 10 чел.
скидка
28%
Мини-группа
2.5 часа
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа)
Начало: На станции метро «Abbesses»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
39€28 за человека
Групповая
2 часа
Уникальная пешеходная экскурсия по Парижу: от Елисейских полей до секретных уголков
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: В районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Погружение в атмосферу Марэ: квартал с богатой историей и культурой
Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа
Начало: В районе метро Sully-Morland
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Королевский Париж за 3 часа
Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
3 июля в 14:00
4 июля в 14:00
€160 за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Завтра в 15:00
4 июля в 15:00
€45 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Начало: В районе станции метро Place de la Bastille, подхо...
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа
Понятно и увлекательно о направлениях, картинах и инсталляциях
Начало: В районе метро Rambuteau
Расписание: в среду и пятницу в 13:30
3 июля в 13:30
5 июля в 13:30
€45 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Парижское сердце русской эмиграции
Авторская прогулка по 15-му и 16-му округам с погружением в послереволюционные реалии светской жизни
Начало: В районе метро Dupleix (линия 6)
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €99 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Насыщенная историческая прогулка по Левому берегу с винно-кофейно-десертными паузами
Начало: Метро Place Monge (7 ветка)
Завтра в 10:00
3 июля в 14:30
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
Глубокое исследование квартала, полного несправедливо недооцененных достопримечательностей
Начало: В районе метро Гобелены
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы
Начало: Метро Chatelet
Завтра в 13:00
3 июля в 13:00
€174 за человека
Индивидуальная
2 часа
Бют-о-Кай: прогулка для тех, кто думает, что знает о Париже все
Исследовать Перепелиный холм и найти последних коммунаров, свежие граффити и запретную любовь Ленина
Начало: у метро Place d’Italie
Завтра в 11:00
3 июля в 14:00
от €134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Лабиринт старых улочек с обшарпанными фасадами домов и истории об удивительных судьбах их жителей
Начало: Метро Hôtel de Ville
11 июля в 09:00
16 июля в 09:00
€170 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шедевры парижских окраин
Оригинальная архитектура домов в элитном районе города
Начало: В районе метро PASSY
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
от €140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Париж Родена: музей скульптора и прекрасный сад
Изучить работы творца, понять его роль в искусстве и провести время в приятном уголке города
Начало: В районе метро Varenne
11 июля в 10:30
7 авг в 10:00
€170 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Закатный Монмартр: экскурсия по историческому району
Исследуйте Монмартр в сумерках, где каждый уголок наполнен историей, искусством и кинематографическими сюжетами
Начало: У метро Blanche
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€40 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа
Погрузиться в эпицентр экспериментов начала 20 века и колыбель стилей ар-нуво, ар-деко и модернизм
Начало: В районе ст. метро Passy
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Начало: У метро Philippe Auguste
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€230 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Пройтись по самым изящным кварталам города и получить профессиональные фотографии
Начало: У метро Bir-Hakem
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
Прочувствовать настоящий дух Франции, гуляя по атмосферным местам
Начало: В районе станции метро Porte de Clignancourt
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
€455 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка «Париж и кино»
Узнать, кто на самом деле придумал кинематограф, и получить снимки в лучших парижских локациях
Начало: Рядом с метро Трокадеро
5 июля в 16:00
6 июля в 08:30
250€225 за всё до 2 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы
Начало: У метро Blanche
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
180€144 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
Начало: Станция метро Opéra
Расписание: каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€47 за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Начало: У выхода из метро Blanche (2 линия)
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00, 18:30
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
€32 за человека
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Парижу
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно: 15:00
Завтра в 15:00
3 июля в 15:00
€25 за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Один день в сердце Парижа
Дружеская фотопрогулка по центральным улочкам столицы
Начало: У метро Passy
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
€200 за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
Начало: Выход N1 из метро Champs Elysees - Clemenceau
Завтра в 15:00
16 июля в 15:00
€89 за билет
Мини-группа
2 часа
Шедевры музея Орсе за 2 часа в мини-группе
Начало: Метро Solferino
Расписание: Ежедневно в 13.30, кроме понедельника, среды и воскресенья. По вторникам в 15:00
4 июля в 13:30
5 июля в 13:30
€55 за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
4 июля в 15:00
€41 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка вдоль Сены: вечерний Париж и его исторические красоты
Откройте волшебство Парижа с эксклюзивной прогулкой вдоль Сены, где история оживает с каждым шагом
Начало: На площади PLACE DU PALAIS ROYALE - у выхода метро
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€165 за всё до 5 чел.
скидка
13%
Мини-группа
2 часа
Монпарнас: здесь жила революция
Впитать в себя творческую атмосферу легендарного квартала (в мини-группе)
Начало: У станции метро RER B Port-Royal
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
45€39 за человека
Индивидуальная
2 часа
Монмартр от А до Я
Начало: Станция метро - Аббес (12я линия)
Расписание: По пятницам и субботам, в любое дневное время
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
2 часа
По следам Трех Мушкетеров
Знакомство с кварталом Сен-Жермен и творчеством Александра Дюма
Начало: Метро Ренн
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€174 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег27 июня 2024Потрясающая девушка с великолепным рассказом о городе и его легендах. Я в полнейшем восторге и рекомендую другим испытать его.
- ИИрина27 июня 2024Экскурсовод Вадим - доброжелательный, позитивный человек, рекомендую
- ЕЕкатерина23 июня 2024Мне очень понравилась экскурсия по Парижу, а также дополнительная информация о сувенирах, сладостях, еде и любимых местах парижан.
- TTatjana21 июня 2024Для экскурсии конечно лучше, если вы - фанаты мушкетеров, в книге и в истории.
- ГГалина19 июня 2024Мы были на экскурсии с Елизаветой! Очень приятное впечатление! Ее рассказ увлекательный, легкий, с юмором, не перегружен ненужными датами. Однозначно рекомендую👌
- ААнжелика18 июня 2024Чудесная прогулка по новым для меня местам, вряд ли сама успела бы все это увидеть … Поэтому советую всем, кто впервые в Париже! Не утомительно, радует глаз и хочется вернуться вновь!!!
- ЮЮлия18 июня 2024Валерия очень интересно и живо рассказала про эпохи, в котором жил Париж, показала все значимые места и посоветовала вкусные кафешки и магазинчики. Огромное спасибо!
- AAlisher17 июня 2024Mazza qildik katta raxmat
- ООльга17 июня 2024Отличная экскурсия,комфортный маршрут,который охватывает все основные достопримечательности. Экскурсию проводил Ахмед,прекрасный молодой человек,который умеет заинтересовать слушателей. прогулка проходит в дружеской атмосфере,гид открыт к диалогу и обсуждению. спасибо большое!
- ЕЕвгений13 июня 2024Отличная экскурсия! Отдельные благодарности нашему экскурсоводу Валерии. Живо, хорошо структурировано, необычайно интересно! Всегда приятно, когда человек "горит" своим делом! Огромное спасибо за отличную экскурсию! Евгений и Ольга
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «От метро»
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