Марина — ваш гид в Париже

Провела экскурсии для 2028 туристов

читать дальше и есть визитная карточка Парижа. Мои друзья — люди творческих профессий: художники, музыканты, киношники и круг русской эмиграции; пою в известном русском хоре в Париже. Буду рада сохранить ваши эмоции посредством видеосъёмки на фоне одного из самых красивых городов!

Я профессиональный журналист и оператор, всегда любила общаться с людьми. Разница в том, что сейчас вы будете задавать мне вопросы:) Мне интересна культура и визуальные искусства: на мой взгляд, это