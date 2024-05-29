Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа существует с 1927 года. Здесь похоронено множество известных людей: Тарковский, Бунин, Мережковский, Нуриев, Галич и другие. Я расскажу, чем занималась в Париже русская аристократия.
Поделюсь драматическими подробностями и пикантными анекдотами, историями славы и успеха, нищеты и одиночества.
Поделюсь драматическими подробностями и пикантными анекдотами, историями славы и успеха, нищеты и одиночества.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 2 часа мы:
- Увидим камерную церковь Успения Богородицы в стиле псковского зодчества, где я пела в течение трёх лет, поэтому хорошо знакома с приходом. Я расскажу о парижской святой — матушке Марии, погибшей в Аушвице.
- Посетим военные мемориалы, посвящённые генералам Врангелю и Корнилову, адмиралу Колчаку и русским участникам французского Сопротивления. Вы узнаете о «принцессе я не знаю» и о том, кто из известных людей считал Гитлера освободителем.
- Почитаем стихи и прозу на могилах Тарковского, Бунина, Гиппиус, Тэффи, Галича и Туроверова.
- Поговорим о парижских балетных школах Императорского театра и о Русских сезонах Дягилева. Увидим мозаичное надгробие Нуриева и обсудим его завещание.
И многое другое!
Организационные детали
По запросу я могу организовать трансфер из Парижа до кладбища и обратно. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 2028 туристов
Я профессиональный журналист и оператор, всегда любила общаться с людьми. Разница в том, что сейчас вы будете задавать мне вопросы:) Мне интересна культура и визуальные искусства: на мой взгляд, этоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
29 мая 2024
Все было очень душевно, замечательная экскурсия и рассказ)
Максим
20 мая 2024
Это была одна из самых интересных и содержательных экскурсий в моей жизни (я часто бываю на экскурсиях). Марина вела рассказ очень подробно, со знанием дела и весьма трепетно по отношению к участникам событий того времени. Я бы с удовольствием повторил эту экскурсию через какое-то время. Всем рекомендую!!!
Е
Елена
5 апр 2024
Очень познавательно и атмосферно провели день с Мариной. Большой профессионал своего дела, приятный и деликатный человек. Много глубоких знаний и, что немаловажно, прекрасный литературный язык. Органинизация всего- трансфер, забота о нас -зонты, водичка, рассказы в дороге, на высшем уровне. Следующие визиты в Париж и его окрестности только с Мариной. От души рекомендуем!
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