Гуляя по улочкам Парижа, всюду сталкиваешься с историей с большой буквы. Этот город — кладезь для мировой культуры и взгляда любопытного путешественника: вы откроете для себя главные вехи в судьбе французской столицы, их архитектурные образы и атмосферу невообразимо прекрасной старины. Парижане — счастливцы! — наслаждаются этим наследием каждый день, приглашаем и вас полюбоваться столичными красотами.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Старое и ещё старее: вся история Парижа

В этой экскурсии собраны знаковые места старых городских кварталов, с которых когда-то начинался тот Париж, каким мы знаем его сегодня. За 2 часа вы увидите:

«Новый мост» — несмотря на название, самый старый в Париже, построенный ещё при Генрихе IV.

— несмотря на название, самый старый в Париже, построенный ещё при Генрихе IV. Достопримечательности Латинского квартала , усыпанного каменной грядой домов 17-18 века. Оказавшись на левом берегу Сены, вы пройдёте по узким улочкам навстречу легендарной Сорбонне — Парижскому университету, бывшей церкви и музею Пантеон , асиметричной церкви Сен-Сюльпис.

, усыпанного каменной грядой домов 17-18 века. Оказавшись на левом берегу Сены, вы пройдёте по узким улочкам навстречу легендарной — Парижскому университету, бывшей церкви и , асиметричной церкви Сен-Сюльпис. Пышный и величественный Люксембургский сад , который по праву считается самым красивым парком Парижа.

, который по праву считается самым красивым парком Парижа. Остров Сите и его главную жемчужину — Собор Парижской Богоматери , названный Гюго «головой, сердцем и хребтом Парижа». Сите — духовный центр старого города, где расположены знаковые памятники Средневековья.

и его главную жемчужину — , названный Гюго «головой, сердцем и хребтом Парижа». Сите — духовный центр старого города, где расположены знаковые памятники Средневековья. Дворец юстиции и первую резиденцию королей Франции — замок Консьержери .

и первую резиденцию королей Франции — . Романтичную и оживлённую площадь Сен-Мишель и площадь Дофина с прекрасным видом на Лувр, а также потрясающую своим изяществом часовню Сент-Шапель.

Прогулка по исторической части города откроет вам историю Парижа и всю красоту его архитектуры.

Организационные детали