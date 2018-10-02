Гуляя по улочкам Парижа, всюду сталкиваешься с историей с большой буквы.
Этот город — кладезь для мировой культуры и взгляда любопытного путешественника: вы откроете для себя главные вехи в судьбе французской столицы, их архитектурные образы и атмосферу невообразимо прекрасной старины.
Парижане — счастливцы! — наслаждаются этим наследием каждый день, приглашаем и вас полюбоваться столичными красотами.
Этот город — кладезь для мировой культуры и взгляда любопытного путешественника: вы откроете для себя главные вехи в судьбе французской столицы, их архитектурные образы и атмосферу невообразимо прекрасной старины.
Парижане — счастливцы! — наслаждаются этим наследием каждый день, приглашаем и вас полюбоваться столичными красотами.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Старое и ещё старее: вся история Парижа
В этой экскурсии собраны знаковые места старых городских кварталов, с которых когда-то начинался тот Париж, каким мы знаем его сегодня. За 2 часа вы увидите:
- «Новый мост» — несмотря на название, самый старый в Париже, построенный ещё при Генрихе IV.
- Достопримечательности Латинского квартала, усыпанного каменной грядой домов 17-18 века. Оказавшись на левом берегу Сены, вы пройдёте по узким улочкам навстречу легендарной Сорбонне — Парижскому университету, бывшей церкви и музею Пантеон, асиметричной церкви Сен-Сюльпис.
- Пышный и величественный Люксембургский сад, который по праву считается самым красивым парком Парижа.
- Остров Сите и его главную жемчужину — Собор Парижской Богоматери, названный Гюго «головой, сердцем и хребтом Парижа». Сите — духовный центр старого города, где расположены знаковые памятники Средневековья.
- Дворец юстиции и первую резиденцию королей Франции — замок Консьержери.
- Романтичную и оживлённую площадь Сен-Мишель и площадь Дофина с прекрасным видом на Лувр, а также потрясающую своим изяществом часовню Сент-Шапель.
Прогулка по исторической части города откроет вам историю Парижа и всю красоту его архитектуры.
Организационные детали
- Экскурсия пешая. Огромная просьба не опаздывать
- Если на экскурсии вы будете с ребёнком до 11 лет, доплата на месте за него составит 24 евро (меньше, чем за взрослого).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с остановкой метро «PONT NEUF»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альвина — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 139 туристов
Привет! Я Альвина, лицензированный гид в Париже. Более 15 лет живу в этом городе и больше 10 лет провожу авторские экскурсии. Моя суперсила — рассказывать о сложных вещах просто иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
2 окт 2018
Экскурсия «Вехи Парижа» мне не очень понравилась, я бы поставила четверку. Я в Париже была не в первый раз, глазами уже все видела. Мне хотелось узнать больше исторических фактов по становлению Парижа как города
Маргарита
27 июл 2018
Очень интересная и содержательная экскурсия, эрудированный гид, внимательно относится ко всем пожеланиям. Начало точно в назначенное время. Рекомендуем для всех возрастов!
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