Прогулка по Монмартру с посещением собора Сакре-Кёр
Узнать о прошлом богемного холма, проникнуться его романтикой и полюбоваться белоснежным храмом
Мулен Руж, художники, Амели, богемный дух и городские чудаки: на экскурсии оживут все «бренды» Монмартра. Вас очаруют тихие улочки, а шумные площади расскажут о судьбах известных художников.
Вы вслед за ними вдохновитесь прогулками по живописным склонам и, конечно, узнаете историю Монмартра.
А после окажетесь у венчающей холм базилики Сакре-Кёр — архитектурного шедевра, рядом с которым открываются великолепные виды Парижа.
4.62
8 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 14:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Секреты Монмартра и воспоминания о художниках
Прогулка начинается у, пожалуй, самой знаменитой на свете «мельницы» — кабаре Мулен Руж. Вы услышите интересные заметки о легендарном заведении и вспомните яркие картины Тулуз-Лотрека. По убегающим вверх улочкам выйдете к местам, где жили Пикассо, Ван Гог и «певец Монмартра» Утрилло, творили Ренуар и Репин. Представите сюжеты из прошлого оживлённой площади Тертр и встретите «Человека, проходящего сквозь стену». А также откроете секреты Шустрого кролика, Чёрной кошки и напитка-символа богемного холма — абсента.
Живописные кварталы и величественная базилика Святого Сердца
Оказавшись на Монмартре, вы сразу заметите, как он отличается от других районов Парижа — здесь и сегодня слышатся отголоски бывшей деревни, вошедшей в состав города. Об этом, а также о местных виноградниках и сегодняшней жизни на холме поговорим, поднимаясь по многочисленным ступеням и петляя по улочкам. Наконец, вам откроется белоснежный купол базилики Сакре-Кёр: вы узнаете о печальных событиях, в честь которых она возведена, об особенностях архитектуры и убранства.
Организационные детали
Дополнительные расходы не предусмотрены.
Как проходит экскурсия
О базилике вы услышите снаружи. Внутри мы проведём время в тишине, так как это действующая церковь.
Не надевайте обувь на высоком каблуке, надевайте только удобную обувь.
Осенью можете взять с собой ветровку, ведь Монмартр — это холм, ветер бывает сильным.
Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Blanche напротив входа в кабаре Moulin Rouge
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 375 туристов
Наша команда гидов работает с 2012 года и предоставляет весь спектр экскурсионных услуг — от регулярных групповых русскоязычных экскурсий с профессиональными гидами до индивидуальной разработки программ для путешественников. В период летнего сезона мы предлагаем регулярные групповые автобусные туры по всей Великобритании, Ирландии и Франции.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
1 июля 2023
Экскурсия понравилась
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Вера
13 янв 2020
Начну с плюса - было достаточно интересно, много фактов о Монмартре. Но это все. Из минусов - на сайте указано, что экскурсия до 20 человек, на деле же оказалось почти читать дальше
60 (по списку) - а именно 57! Это очень много!!! К Сакре-Кёр привели и сказали:"Вот собор, идите в него сами", но так я и сама могла его посетить. Зачем в название выносить посещение собора -непонятно.
Anna
Ответ организатора:
Если количество участников в группе превышает заявленное, то обязательно БЕСПЛАТНО выдаются наушники, с которыми слушать гида, особенно когда экскурсия по читать дальше
улицам, гораздо комфортнее. Что и было сделано. Вы сами сказали, что было интересно, фактов о Монмартре было много. Несомненно, это так, потому как наши гиды являются профессионалами высокого класса. В действующих церквях запрещено проводить экскурсии, а Сакре-Кёр таковой является. Сакре Кёр – конечная точка экскурсии, но не единственная. Экскурсия проводится по Монмартру, что и было сделано с успехом по Вашим же словам. Гид даёт необходимую информация вне стен собора, а затем приглашает посетить его самостоятельно, потому что проводить экскурсии там нельзя даже в наушниках. Сами, как Вы говорите, Вы, конечно, могли посетить собор, но столько информации о Монмартре Вы бы не получили при самостоятельном его посещении.
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Ольга
15 дек 2019
Совершенно другое восприятие города, если ты знакомишься на экскурсии с опытным гидом. После экскурсии на Монмартр - я влюбилась в это место бесповоротно)). Большое спасибо нашему гиду - серьёзные знания материала плюс отличная лёгкая подача, приправленная лёгким французским юмором. Очень рекомендую)) Монмартр просто сказочный))
Н
Надежда
7 сен 2019
Очень хорошая экскурсия. Лаконично, интересно, познавательно. Рекомендую
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Елена
9 июня 2019
Всё понравилось.
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Юрий
13 апр 2019
Добрый день. В билете указано, что экскурсия на Монмартр с посещением базилики Сакре Кер. Но, к сожалению, базилику мы не посетили, а только подошли к ней.
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MARK
3 дек 2018
Понравилось. Гид Лидия была на месте встречи четко вовремя. Подача материала отличная. Заметно, что не просто "отрабатывала время", а пыталась сделать экскурсию живой и интересной. Маршрут пешеходный был в гору, но составлен так, чтобы было не сложно подниматься. Были запланированы остановки на фотосессию. В целом хорошая, приятная и познавательная экскурсия. Буду рекомендовать.
С
Светлана
20 ноя 2018
Одно слово- восторг!!! Но это относится к конкретной экскурсии и экскурсоводу Людмиле. Но у меня были другие заказанные экскурсии в этой компании. Кинули(( Экскурсию отменили, деньги не вернули.
Anna
Ответ организатора:
Добрый день, Светлана! В нашей компании Вами была забронирована только одна экскурсия по Монмартру, которая состоялась и, как я понимаю, читать дальше
понравилась Вам. Никаких других экскурсий в нашей компании Вы не бронировали, следовательно, мы ничего не могли отменить. Наша компания не несёт ответственность за экскурсии, приобретённые Вами в других местах и никогда не «кидает» своих клиентов.