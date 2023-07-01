Мулен Руж, художники, Амели, богемный дух и городские чудаки: на экскурсии оживут все «бренды» Монмартра. Вас очаруют тихие улочки, а шумные площади расскажут о судьбах известных художников. Вы вслед за ними вдохновитесь прогулками по живописным склонам и, конечно, узнаете историю Монмартра. А после окажетесь у венчающей холм базилики Сакре-Кёр — архитектурного шедевра, рядом с которым открываются великолепные виды Парижа.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Секреты Монмартра и воспоминания о художниках

Прогулка начинается у, пожалуй, самой знаменитой на свете «мельницы» — кабаре Мулен Руж. Вы услышите интересные заметки о легендарном заведении и вспомните яркие картины Тулуз-Лотрека. По убегающим вверх улочкам выйдете к местам, где жили Пикассо, Ван Гог и «певец Монмартра» Утрилло, творили Ренуар и Репин. Представите сюжеты из прошлого оживлённой площади Тертр и встретите «Человека, проходящего сквозь стену». А также откроете секреты Шустрого кролика, Чёрной кошки и напитка-символа богемного холма — абсента.

Живописные кварталы и величественная базилика Святого Сердца

Оказавшись на Монмартре, вы сразу заметите, как он отличается от других районов Парижа — здесь и сегодня слышатся отголоски бывшей деревни, вошедшей в состав города. Об этом, а также о местных виноградниках и сегодняшней жизни на холме поговорим, поднимаясь по многочисленным ступеням и петляя по улочкам. Наконец, вам откроется белоснежный купол базилики Сакре-Кёр: вы узнаете о печальных событиях, в честь которых она возведена, об особенностях архитектуры и убранства.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.

Как проходит экскурсия