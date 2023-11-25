Погулять по легендарному району Парижа и раскрыть его тайны в мини-группе
Монмартр — один из самых колоритных районов Парижа, живописно расположенный на холме.
В его истории переплелось всё: земледельцы и виноградники, знаменитые актёры и казаки, трагические события и весёлые проделки художников.
Вы погуляете по узким улицам Монмартра, узнаете много интересного о старинных домах и их знаменитых жителях.
В его истории переплелось всё: земледельцы и виноградники, знаменитые актёры и казаки, трагические события и весёлые проделки художников.
Вы погуляете по узким улицам Монмартра, узнаете много интересного о старинных домах и их знаменитых жителях.
Ближайшие даты:
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
2
дек
дек
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дек
дек
9
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10
дек
дек
16
дек
дек
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
|Дети до 16 лет
|€7
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Главные и тайные места Монмартра
В программе экскурсии:
- Базилика Сакре-Кёр — символ Монмартра. Я расскажу, в связи с какими событиями её построили и почему она остаётся белоснежной несмотря ни на что.
- Церковь Святого Петра — одно из старейших зданий Парижа. Вы узнаете, почему церковь не была разрушена и как она помогла развитию прогресса.
- Площадь Тертр — всегда оживлённая и нарядная площадь. Я раскрою, как она связана с певицей Эдит Пиаф. А ещё покажу кафе «У матушки Катерины», которое посещали русские казаки.
- Мулен де ла Галетт — старинная ветряная мельница. Вы услышите, почему мельницы играли такую важную роль в истории Монмартра.
- «Кораблик-прачечная» — знаменитое общежитие для бедных художников. Я расшифрую его необычное название.
- Шикарные панорамы — вы полюбуетесь с Монмартра видами на Собор Парижской Богоматери, Монпарнас, центр Помпиду, Пантеон, Оперу и Нотр-Дам. Ведь это не только интереснейший район, но и самый высокий холм Парижа.
Занимательные истории
Вы не только увидите, но и услышите много интересного. Я расскажу:
- Кому и как удалось сохранить знаменитые виноградники Монмартра
- Как артистическое кабаре «Проворный кролик» стало самым богатым кабаре в мире
- Чем знаменита станция монмартрского метро
- Как ослик Лоло внёс лепту в мировое художественное наследие
- Где жила певица Далида и существует ли сегодня знаменитый дом Амели
- Почему застрял «Человек, проходящий сквозь стену»
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 10 лет
- Маршрут предполагает подъём по лестнице
в субботу и воскресенье в 14:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Anvers
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 14:45Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Париже
Здравствуйте! Меня зовут Лариса. Живу в Париже уже 7 лет, но каждый день восхищаюсь им как в первый раз и открываю для себя что-то новое. Жду вас на своих экскурсиях!
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