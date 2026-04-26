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Истории и секреты Монмартра

Погулять по легендарному району Парижа, посетить Сакре-Кёр и увидеть неповторимую панораму города
Монмартр — один из самых колоритных районов Парижа, живописно расположенный на холме.

В его истории переплелось всё: земледельцы и виноградники, знаменитые актёры и казаки, трагические события и весёлые проделки художников.

Вы погуляете по узким улицам Монмартра, узнаете много интересного о старинных домах и их знаменитых жителях.
5
80 отзывов
Истории и секреты Монмартра
Истории и секреты Монмартра
Истории и секреты Монмартра

Описание экскурсии

Главные и тайные места Монмартра

В программе экскурсии:

  • Базилика Сакре-Кёр — символ Монмартра. Я расскажу, в связи с какими событиями её построили и почему она остаётся белоснежной несмотря ни на что.
  • Церковь Святого Петра — одно из старейших зданий Парижа. Вы узнаете, почему церковь не была разрушена и как она помогла развитию прогресса.
  • Площадь Тертр — всегда оживлённая и нарядная. Я раскрою, как она связана с певицей Эдит Пиаф. А ещё покажу кафе «У матушки Катерины», которое посещали русские казаки.
  • Мулен де ла Галетт — старинная ветряная мельница. Вы услышите, почему мельницы играли такую важную роль в истории Монмартра.
  • «Кораблик-прачечная» — знаменитое общежитие для бедных художников. Я расшифрую его необычное название.
  • Шикарные панорамы — вы полюбуетесь с Монмартра видами на собор Парижской Богоматери, башню Монпарнас, центр Помпиду, Пантеон и Оперу. Ведь это не только интереснейший район, но и самый высокий холм Парижа.

Занимательные истории

Вы не только увидите, но и услышите много интересного. Я расскажу:

  • Кому и как удалось сохранить знаменитые виноградники Монмартра
  • Как артистическое кабаре «Проворный кролик» стало самым богатым кабаре в мире
  • Как появилась Стена любви
  • Как ослик Лоло внёс лепту в мировое художественное наследие
  • Где жила певица Далида и существует ли сегодня знаменитый дом Амели
  • Почему застрял «Человек, проходящий сквозь стену»

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 10 лет
  • Маршрут предполагает подъём по лестнице
  • Возможно проведение индивидуальной экскурсии для 1-2 чел. — € 120, 3 чел. — € 140
  • Во Франции не принимают к оплате крупные банкноты (€200 и €500) — для расчёта приготовьте мелкие купюры

во вторник, среду и пятницу в 13:30, в субботу и воскресенье в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€40
Дети до 8 летБесплатно
Дети от 8 до 14 лет€15
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Anvers
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и пятницу в 13:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 719 туристов
Создаю авторские, необычные экскурсии. Мой подход — показать вам историю города с необычного ракурса: не сухой набор дат, перечисление имён и событий, а живую историю в интересных рассказах, в переплетении настоящих событий и легенд. Расскажу вам неожиданные факты и покажу нетуристический Париж.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
79
4
1
3
2
1
Юлия
Пожалуй, одна из самых красочный экскурсий по прекрасному Монмартру! Полюбоваться панорамой города, посетить Базилику Сакре-Кёр, пройтись по узким ярким кварталам, где жили художники и послушать интересные истории, которые здесь происходили.
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Мои благодарности Ларисе за авторский подход, прекрасно проведенную экскурсию и за то, что ловко проводила нас сквозь толпы туристов и оберегала от мошенников (которых там достаточно). Время пролетело незаметно)) заходили в такие места, куда бы самостоятельно вряд ли бы заглянули)) Однозначно рекомендую!

Пожалуй, одна из самых красочный экскурсий по прекрасному Монмартру! Полюбоваться панорамой города, посетить Базилику Сакре-Кёр, пройтись
Пожалуй, одна из самых красочный экскурсий по прекрасному Монмартру! Полюбоваться панорамой города, посетить Базилику Сакре-Кёр, пройтись
Пожалуй, одна из самых красочный экскурсий по прекрасному Монмартру! Полюбоваться панорамой города, посетить Базилику Сакре-Кёр, пройтись
Пожалуй, одна из самых красочный экскурсий по прекрасному Монмартру! Полюбоваться панорамой города, посетить Базилику Сакре-Кёр, пройтись
Пожалуй, одна из самых красочный экскурсий по прекрасному Монмартру! Полюбоваться панорамой города, посетить Базилику Сакре-Кёр, пройтись
Пожалуй, одна из самых красочный экскурсий по прекрасному Монмартру! Полюбоваться панорамой города, посетить Базилику Сакре-Кёр, пройтись
Пожалуй, одна из самых красочный экскурсий по прекрасному Монмартру! Полюбоваться панорамой города, посетить Базилику Сакре-Кёр, пройтись
Пожалуй, одна из самых красочный экскурсий по прекрасному Монмартру! Полюбоваться панорамой города, посетить Базилику Сакре-Кёр, пройтись+1
Пожалуй, одна из самых красочный экскурсий по прекрасному Монмартру! Полюбоваться панорамой города, посетить Базилику Сакре-Кёр, пройтись
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Виктория
Огромная благодарность Ларисе за проведенную экскурсию! Все было очень интересно, с подробностями, но без занудства 😁 Отдельное спасибо за классные фотки! От души советую к посещению ❤️
Огромная благодарность Ларисе за проведенную экскурсию! Все было очень интересно, с подробностями, но без занудства 😁
Огромная благодарность Ларисе за проведенную экскурсию! Все было очень интересно, с подробностями, но без занудства 😁
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Ольга
Очень рады, что выбрали эту прогулку по Монмартру с Ларисой, было очень кофмортно по темпу, интересно, очень атмосферно! Прониклись красотой, историей и духом этого места. Это намного более интересно и
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информативно, чем гулять самим. Мы бы просто не заметили всех этих мест. После этого также пошли на прогулку по Латинскому кварталу также с Ларисой. Обе экскурсии прекрасны, мы в восторге, очень рекомендуем!

Очень рады, что выбрали эту прогулку по Монмартру с Ларисой, было очень кофмортно по темпу, интересно,
Очень рады, что выбрали эту прогулку по Монмартру с Ларисой, было очень кофмортно по темпу, интересно,
Очень рады, что выбрали эту прогулку по Монмартру с Ларисой, было очень кофмортно по темпу, интересно,
Очень рады, что выбрали эту прогулку по Монмартру с Ларисой, было очень кофмортно по темпу, интересно,
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Инна
Очень рекомендую. Лариса потрясающий рассказчик. Невероятно интересно. У нас была мини группа. Погода была великолепная.
Дочь -подросток была увлечена экскурсией, она впервые в этом районе. Спасибо огромное Ларисе.
Очень рекомендую. Лариса потрясающий рассказчик. Невероятно интересно. У нас была мини группа. Погода была великолепная.
Очень рекомендую. Лариса потрясающий рассказчик. Невероятно интересно. У нас была мини группа. Погода была великолепная.
Очень рекомендую. Лариса потрясающий рассказчик. Невероятно интересно. У нас была мини группа. Погода была великолепная.
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Z
Все отлично, Лариса учла наши пожелания. Общение прошло налегке
Все отлично, Лариса учла наши пожелания. Общение прошло налегке
Все отлично, Лариса учла наши пожелания. Общение прошло налегке
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Темури
Лариса, большое спасибо за такую чудесную экскурсию ❤️ Вы открыли для нас Париж с другой стороны
Лариса, большое спасибо за такую чудесную экскурсию ❤️ Вы открыли для нас Париж с другой стороны
Лариса, большое спасибо за такую чудесную экскурсию ❤️ Вы открыли для нас Париж с другой стороны
Лариса, большое спасибо за такую чудесную экскурсию ❤️ Вы открыли для нас Париж с другой стороны
Лариса, большое спасибо за такую чудесную экскурсию ❤️ Вы открыли для нас Париж с другой стороны
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