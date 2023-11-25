Истории и секреты Монмартра

Погулять по легендарному району Парижа и раскрыть его тайны в мини-группе

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Монмартр — один из самых колоритных районов Парижа, живописно расположенный на холме.

В его истории переплелось всё: земледельцы и виноградники, знаменитые актёры и казаки, трагические события и весёлые проделки художников.

Вы погуляете по узким улицам Монмартра, узнаете много интересного о старинных домах и их знаменитых жителях.
Истории и секреты Монмартра
Истории и секреты Монмартра
Истории и секреты Монмартра
Истории и секреты Монмартра
Истории и секреты Монмартра
Истории и секреты Монмартра
Ближайшие даты:
25
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€15
Дети до 16 лет€7
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Главные и тайные места Монмартра

В программе экскурсии:

  • Базилика Сакре-Кёр — символ Монмартра. Я расскажу, в связи с какими событиями её построили и почему она остаётся белоснежной несмотря ни на что.
  • Церковь Святого Петра — одно из старейших зданий Парижа. Вы узнаете, почему церковь не была разрушена и как она помогла развитию прогресса.
  • Площадь Тертр — всегда оживлённая и нарядная площадь. Я раскрою, как она связана с певицей Эдит Пиаф. А ещё покажу кафе «У матушки Катерины», которое посещали русские казаки.
  • Мулен де ла Галетт — старинная ветряная мельница. Вы услышите, почему мельницы играли такую важную роль в истории Монмартра.
  • «Кораблик-прачечная» — знаменитое общежитие для бедных художников. Я расшифрую его необычное название.
  • Шикарные панорамы — вы полюбуетесь с Монмартра видами на Собор Парижской Богоматери, Монпарнас, центр Помпиду, Пантеон, Оперу и Нотр-Дам. Ведь это не только интереснейший район, но и самый высокий холм Парижа.

Занимательные истории

Вы не только увидите, но и услышите много интересного. Я расскажу:

  • Кому и как удалось сохранить знаменитые виноградники Монмартра
  • Как артистическое кабаре «Проворный кролик» стало самым богатым кабаре в мире
  • Чем знаменита станция монмартрского метро
  • Как ослик Лоло внёс лепту в мировое художественное наследие
  • Где жила певица Далида и существует ли сегодня знаменитый дом Амели
  • Почему застрял «Человек, проходящий сквозь стену»

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 10 лет
  • Маршрут предполагает подъём по лестнице

в субботу и воскресенье в 14:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Anvers
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 14:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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