🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 103 отзыва Очарование Монмартра: уникальная прогулка в мини-группе с экскурсоводом Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры Начало: У метро Blanche «Виноградник Монмартра — вы прогуляетесь у виноградников, которые разбили французские живописцы, и, при желании, купите местное вино» Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30 € 32 за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 220 отзывов Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V Начало: По договоренности с путешественником «Вы узнаете о самых аутентичных кофейнях города, услышите забавную историю о происхождении слова «бистро» и поймете, за что горожане так любят Монмартр» 533 € 427 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 139 отзывов Монмартр и его улочки: путешествие в сердце богемного Парижа Погрузитесь в атмосферу творчества и искусства, пройдя по улочкам Монмартра, где каждый уголок хранит истории великих художников Начало: На площади ABBESSES ««Стена любви», то самое кабаре «Мулен Руж», знаменитые ателье и узкие тихие улочки — таким предстанет перед вами Монмартр, ставший фактически олицетворением всего Парижа» 200 € 170 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 23 отзыва Пешком по Монмартру Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа «Площадь Аббес и восточные склоны Монмартра» € 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов 84 отзыва Обзорная экскурсия «Один день в Париже» Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе Начало: Мулен Руж «увидеть Монмартр c его мельницами, узкими улочками, виноградником, базиликой Сакре-Кёр, художниками на площади Тертр, Стеной Любви и знаменитым кабаре «Мулен Руж»» от € 360 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 85 отзывов Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа «Ни одна поездка в Париж не обходится без посещения Монмартра, и после моей прогулки вы поймете, почему это место всегда привлекает туристов, местных жителей и просто любопытных прохожих» от € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Монмартр снизу доверху: погружение в богемный район Парижа Проведите день, исследуя сердце Парижа. От уютных кафе до тайных уголков - Монмартр ждет вас Начало: У выхода из метро Pigalle - 2,12 ветки «Квартал у подножия Монмартра называется Новые Афины» от € 130 за человека

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы Начало: У метро Blanche «Я расшифрую её название и поясню, почему частица Монмартра есть во всём Париже» 180 € 144 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 4 отзыва Закатный Монмартр: экскурсия по историческому району Исследуйте Монмартр в сумерках, где каждый уголок наполнен историей, искусством и кинематографическими сюжетами Начало: У метро Blanche «Слова, которые максимально характеризуют Монмартр: «дух истории, веселье и художники»» Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 17:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Фотопрогулка в топ-местах Парижа Пройтись по самым изящным кварталам города и получить профессиональные фотографии Начало: У метро Bir-Hakem «Монмартр или квартал Маре, где мы прогуляемся среди особняков 16-17 века в богемной атмосфере или старинных декорациях» € 170 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 5 отзывов Монмартр: святыни, мельницы, бордели Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа) Начало: На станции метро «Abbesses» «Церковь Сен-Пьер-де-Монмартр (одна из самых старых в Париже)» € 70 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов По следам Амели с Монмартра Увидеть локации, в которых снимали самый французский фильм, и проникнуться духом богемного Парижа Начало: У Metro Anvers «От знаменитого кабаре «Мулен Руж», розового кафе, первого бистро, церквей и базилики Сакре-Кёр до неизвестных туристам виноградников, необычного дома и башни Монмартра — вы исследуете пристанище творцов вдоль и поперёк» от € 180 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто) Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны Начало: на площади Опера «Также на нашем маршруте: самая посещаемая улица мира — Елисейские поля, холм Монмартр с обзорной площадкой на весь Париж и площадь Тертр, которую 160 лет назад облюбовали художники» € 400 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Весёлая гора: богемные истории Монмартра Прогуляться по узким улочкам и в подробностях разобрать историю самого атмосферного района Парижа Начало: У церкви Сен-Пьер-де-Монмартр «Король Монмартра, Анри де Тулуз-Лотрек» € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Монмартр от А до Я Начало: Станция метро - Аббес (12я линия) «Чем же всё-таки знаменит Монмартр» Расписание: По пятницам и субботам, в любое дневное время € 35 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Монмартр: «эффект присутствия» Погружение в мир нищенствующей богемы в прогулке по адресам, где зарождалось современное искусство «Какие тайны скрываются за буколическими пейзажами Монмартра с открыток начала века и за смешными иллюстрациями Франциска Пулбо» от € 183 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма Прогулка по Монмартру для детей и родителей. Узнайте о великих художниках, легендарных барах и кабаре, наслаждайтесь видами Парижа Начало: Площадь Клиши «Монмартр — один из самых живописных районов Парижа, история которого тесно связана с художниками импрессионистами» € 174 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 8 отзывов Прогулка по Монмартру с посещением собора Сакре-Кёр Узнать о прошлом богемного холма, проникнуться его романтикой и полюбоваться белоснежным храмом Начало: Площадь Blanche напротив входа в кабаре Moulin Rou... «Секреты Монмартра и воспоминания о художниках» € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 237 отзывов Прогулки по Монмартру Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке Начало: В районе метро Anvers «Здесь я покажу вам здание, в котором находилось одно из первых парижских кабаре — «Элизе-Монмартр», расскажу, кто был самым известным исполнителем канкана и почему в этом заведении постоянно дежурил полицейский» от € 107 за всё до 10 чел.

Групповая 2 часа 23 отзыва Экскурсия по Монмартру (пешеходная) «Монмартр известен всему миру благодаря небывалому в истории собранию талантливых художников, писателей, которые жили и творили здесь в период с 1860 по 1914 годы» Расписание: Среда в 13:00 € 46 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 1 отзыв Прогулка по богемному Монмартру «Прогулка по знаменитому богемному Монмартру приведет в 18-й округ Парижа, расположенному на холме с прекрасным панорамным видом на город» Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья в 17:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Монмартр Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид «Монмартр известен всему миру благодаря небывалому в истории собранию талантливых художников, писателей, которые жили и творили здесь в период с 1860 по 1914 годы» Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00 € 260 за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Монмартрское Кладбище. Париж Начало: 16 rue Rachel Paris «Экскурсия по Кладбищу Монмартра Кладбище расположилось у подножия богемного Монмартроского холма» € 170 за всё до 7 чел.

Групповая 2 часа Монмартр! Эпицентр свободы и творчества «Знаете ли Вы, что… … чтобы показать все достоинства своей марки, Луи Рено решил заехать на холм Монмартр, так, Рено стал первым автомобилем, выполнившим до того невыполнимую задачу» Расписание: Ежедневно в 15:00, 18:30 € 30 за человека