Экскурсии по Монмартру в Париже

Найдено 25 экскурсий в категории «Монмартр» в Париже на русском языке, цены от €30, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
103 отзыва
Очарование Монмартра: уникальная прогулка в мини-группе с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Начало: У метро Blanche
«Виноградник Монмартра — вы прогуляетесь у виноградников, которые разбили французские живописцы, и, при желании, купите местное вино»
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
32 за человека
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
220 отзывов
Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра
Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V
Начало: По договоренности с путешественником
«Вы узнаете о самых аутентичных кофейнях города, услышите забавную историю о происхождении слова «бистро» и поймете, за что горожане так любят Монмартр»
Сегодня в 09:00
11 июня в 15:00
533427 за всё до 4 чел.
Монмартр и его улочки
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
139 отзывов
Монмартр и его улочки: путешествие в сердце богемного Парижа
Погрузитесь в атмосферу творчества и искусства, пройдя по улочкам Монмартра, где каждый уголок хранит истории великих художников
Начало: На площади ABBESSES
««Стена любви», то самое кабаре «Мулен Руж», знаменитые ателье и узкие тихие улочки — таким предстанет перед вами Монмартр, ставший фактически олицетворением всего Парижа»
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200170 за всё до 10 чел.
Пешком по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
23 отзыва
Пешком по Монмартру
Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа
«Площадь Аббес и восточные склоны Монмартра»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
84 отзыва
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе
Начало: Мулен Руж
«увидеть Монмартр c его мельницами, узкими улочками, виноградником, базиликой Сакре-Кёр, художниками на площади Тертр, Стеной Любви и знаменитым кабаре «Мулен Руж»»
21 июля в 09:00
24 авг в 09:00
от 360 за всё до 5 чел.
Большой тур по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
«Ни одна поездка в Париж не обходится без посещения Монмартра, и после моей прогулки вы поймете, почему это место всегда привлекает туристов, местных жителей и просто любопытных прохожих»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Монмартр снизу доверху
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Монмартр снизу доверху: погружение в богемный район Парижа
Проведите день, исследуя сердце Парижа. От уютных кафе до тайных уголков - Монмартр ждет вас
Начало: У выхода из метро Pigalle - 2,12 ветки
«Квартал у подножия Монмартра называется Новые Афины»
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от 130 за человека
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы
Начало: У метро Blanche
«Я расшифрую её название и поясню, почему частица Монмартра есть во всём Париже»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
180144 за всё до 5 чел.
Монмартр в лучах заката
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Закатный Монмартр: экскурсия по историческому району
Исследуйте Монмартр в сумерках, где каждый уголок наполнен историей, искусством и кинематографическими сюжетами
Начало: У метро Blanche
«Слова, которые максимально характеризуют Монмартр: «дух истории, веселье и художники»»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
40 за человека
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Пройтись по самым изящным кварталам города и получить профессиональные фотографии
Начало: У метро Bir-Hakem
«Монмартр или квартал Маре, где мы прогуляемся среди особняков 16-17 века в богемной атмосфере или старинных декорациях»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа)
Начало: На станции метро «Abbesses»
«Церковь Сен-Пьер-де-Монмартр (одна из самых старых в Париже)»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
70 за человека
По следам Амели с Монмартра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
По следам Амели с Монмартра
Увидеть локации, в которых снимали самый французский фильм, и проникнуться духом богемного Парижа
Начало: У Metro Anvers
«От знаменитого кабаре «Мулен Руж», розового кафе, первого бистро, церквей и базилики Сакре-Кёр до неизвестных туристам виноградников, необычного дома и башни Монмартра — вы исследуете пристанище творцов вдоль и поперёк»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 180 за всё до 10 чел.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
«Также на нашем маршруте: самая посещаемая улица мира — Елисейские поля, холм Монмартр с обзорной площадкой на весь Париж и площадь Тертр, которую 160 лет назад облюбовали художники»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
Прогуляться по узким улочкам и в подробностях разобрать историю самого атмосферного района Парижа
Начало: У церкви Сен-Пьер-де-Монмартр
«Король Монмартра, Анри де Тулуз-Лотрек»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Монмартр от А до Я
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Монмартр от А до Я
Начало: Станция метро - Аббес (12я линия)
«Чем же всё-таки знаменит Монмартр»
Расписание: По пятницам и субботам, в любое дневное время
Сегодня в 09:00
14 июня в 09:00
35 за человека
Монмартр: «эффект присутствия»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Монмартр: «эффект присутствия»
Погружение в мир нищенствующей богемы в прогулке по адресам, где зарождалось современное искусство
«Какие тайны скрываются за буколическими пейзажами Монмартра с открыток начала века и за смешными иллюстрациями Франциска Пулбо»
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:30
от 183 за всё до 2 чел.
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Прогулка по Монмартру для детей и родителей. Узнайте о великих художниках, легендарных барах и кабаре, наслаждайтесь видами Парижа
Начало: Площадь Клиши
«Монмартр — один из самых живописных районов Парижа, история которого тесно связана с художниками импрессионистами»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
174 за всё до 6 чел.
Прогулка по Монмартру с посещением собора Сакре-Кёр
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
8 отзывов
Прогулка по Монмартру с посещением собора Сакре-Кёр
Узнать о прошлом богемного холма, проникнуться его романтикой и полюбоваться белоснежным храмом
Начало: Площадь Blanche напротив входа в кабаре Moulin Rou...
«Секреты Монмартра и воспоминания о художниках»
19 июля в 14:45
23 авг в 14:45
30 за человека
Прогулки по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
237 отзывов
Прогулки по Монмартру
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Начало: В районе метро Anvers
«Здесь я покажу вам здание, в котором находилось одно из первых парижских кабаре — «Элизе-Монмартр», расскажу, кто был самым известным исполнителем канкана и почему в этом заведении постоянно дежурил полицейский»
1 июля в 11:00
8 июля в 09:30
от 107 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Монмартру (пешеходная)
Групповая
2 часа
23 отзыва
Экскурсия по Монмартру (пешеходная)
«Монмартр известен всему миру благодаря небывалому в истории собранию талантливых художников, писателей, которые жили и творили здесь в период с 1860 по 1914 годы»
Расписание: Среда в 13:00
46 за человека
Прогулка по богемному Монмартру
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка по богемному Монмартру
«Прогулка по знаменитому богемному Монмартру приведет в 18-й округ Парижа, расположенному на холме с прекрасным панорамным видом на город»
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья в 17:00
40 за человека
Монмартр
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Монмартр
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
«Монмартр известен всему миру благодаря небывалому в истории собранию талантливых художников, писателей, которые жили и творили здесь в период с 1860 по 1914 годы»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
260 за экскурсию
Монмартрское Кладбище. Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Монмартрское Кладбище. Париж
Начало: 16 rue Rachel Paris
«Экскурсия по Кладбищу Монмартра Кладбище расположилось у подножия богемного Монмартроского холма»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170 за всё до 7 чел.
Монмартр! Эпицентр свободы и творчества
Групповая
2 часа
Монмартр! Эпицентр свободы и творчества
«Знаете ли Вы, что… … чтобы показать все достоинства своей марки, Луи Рено решил заехать на холм Монмартр, так, Рено стал первым автомобилем, выполнившим до того невыполнимую задачу»
Расписание: Ежедневно в 15:00, 18:30
30 за человека
Монмартр с пикником: богемная прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Монмартр с пикником: богемная прогулка в мини-группе
Познакомиться с самым поэтичным и романтичным районом Парижа и устроить атмосферный пикник
Начало: у входа в метро Anvers
«) и насладимся дивными панорамами — ведь именно с холма Монмартр открывается один красивейших видов на Париж»
Расписание: в субботу в 14:00
15 июня в 14:00
29 июня в 14:00
52 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
    Людмила хорошо эрудированная, умело подаёт материал. Экскурсия прошла на одном дыхании.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Большой тур по Монмартру
    Замечательная экскурсия, насыщенная, интересная, пролетела совершенно незаметно, хотелось еще и еще! От души рекомендую!
  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
    Очень интересная экскурсия. Для начального ознакомления рекомендовал бы именно экскурсию на автомобиле, потому что город большой и практически невозможно увидеть знаковые все сооружения на пешей прогулке или пешая прогулка на несколько дней.
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Монмартр: святыни, мельницы, бордели
    Очень приятный и внимательный молодой человек. Мы провели 2 часа в непринужденной прогулке по очень красивой части города и узнав очень много об истории этого богемного района Парижа.
    Очень приятный и внимательный молодой человек. Мы провели 2 часа в непринужденной прогулке по очень красивой
  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Монмартр от А до Я
    У меня была заказана экскурсия по Монмартру с гидом Екатериной. Я получила огромное удовольствие и узнала много интересной и полезной информации
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    с демонстрацией старых фотографий. Перед экскурсией Екатерина расспросила меня, что я уже видела в Париже, что знаю про Монмартр, и отталкиваясь от этой информации, она задала ритм и содержание экскурсии. В следующий раз, когда буду в Париже, обязательно закажу экскурсию к Екатерине.

  • Е
    Евгения
    25 мая 2024
    Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
    Спасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большой заботой о нас. Интересно, динамично, с учетом всех наших пожеланий. Рекомендуем!
    Спасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большойСпасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большой
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Монмартр и его улочки
    Ольга профессионал своего дела, мы провели замечательные несколько часов гуляя по Монматру. Экскурсия была очень информативной и интесной. Ольга принесла с собой на встречу распечатанный материал, и показывала нам во время своего рассказа, таким образом делая его ещё более увлекательным.
  • И
    Инна
    23 мая 2024
    Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
    В наших поездках мы стараемся начать знакомство с городом с большой обзорной экскурсии. И в этот раз решили поступить также.
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    Александр показал нам значимые места центра города. Все открыточные виды, знакомые только по картинкам,кино и репортажам новостей стали реальностью на расстоянии вытянутой руки. Рекомендуем этого гида и планируем обращаться к нему за другими его экскурсионными маршрутами.

  • Н
    Нели
    22 мая 2024
    Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
    Гид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный и необычайный маршрут. Два часа пролетели на одном дыхание.
    Гид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный и
  • З
    Зинаида
    18 мая 2024
    Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
    Была на этой экскурсии. Благодаря гиду Ахмаду, экскурсия была интересная и не нудная. Мне понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Монмартр»

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  2. Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
  3. Монмартр и его улочки
  4. Пешком по Монмартру
  5. Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
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  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Монмартр" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 30 до 427 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1066 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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