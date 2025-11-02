Мои заказы

Монмартр от А до Я

Погрузиться в богатую историю и художественную атмосферу легендарного района Парижа
Монмартр — душа богемного Парижа. Приглашаю погулять по его узким улочкам, пропитанным духом искусства и романтики. Я расскажу о жизни и произведениях связанных с ними художников.

С помощью иллюстраций продемонстрирую интерпретации известных картин и раскрою, как Монмартр вдохновлял мастеров на творчество. А также мы обсудим художественные стили, которые здесь зародились.
4.9
43 отзыва
Монмартр от А до Я
Монмартр от А до Я© Екатерина
Монмартр от А до Я© Екатерина
Время начала: 10:30, 13:00, 13:30

Описание экскурсии

Площадь Аббес. Вы погрузитесь в историю Старого аббатства и узнаете, почему Монмартр получил такое необычное название.

Стена Любви. Символ романтики и единства, представляющий собой три сотни вариаций признания в любви на разных языках.

Сад Аббес. Тихий уединённый сад, где чувствуется дух Монмартра.

Бывшее общежитие Бато-Лавуар. Место, где жил и творил Пикассо. Оно ассоциируется с художественным авангардом, который родился именно здесь.

Бюст Далиды. Он посвящён одной из легендарных фигур Монмартра. А ещё с этой точки открывается потрясающий вид.

Площадь Тертр. Живописное и романтичное место, где до сих пор витает творческий дух. Вы сможете увидеть современных мастеров и почувствовать себя частью живого искусства.

Базилика Сакре-Кёр. Вы оцените великолепный символ Монмартра.

Не пропустим мы и такие культовые места, как Розовый дом, кабаре «Проворный кролик», мельницы и виноградники Монмартра. А также я раскрою секрет, где находится самое маленькое кладбище и самая высокая точка Парижа.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30, во вторник и среду в 10:30 и 13:00, в четверг в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€36
Дети 7-16 лет€32
Дети до 6 лет.Бесплатно
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Abbesses
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30, во вторник и среду в 10:30 и 13:00, в четверг в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 402 туристов
Меня зовут Екатерина. С 2016 года я наслаждаюсь жизнью в Париже. Это место, которое вдохновляет меня каждый день. Влюблённая в культуру, историю и искусство Франции, я получила высшее образование в сфере туризма и экскурсоведения. На прогулках со мной всегда легко, интересно и познавательно. Я с радостью делюсь с гостями секретами любимого города.
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
1
3
1
2
1
1

Фотографии от путешественников

Монмартр от А до Я (Анна)Монмартр от А до Я (Александр)Монмартр от А до Я (Алина)Монмартр от А до Я (Нэля)Монмартр от А до Я (Виктория)Монмартр от А до Я (Екатерина)
А
Анна
2 ноя 2025
В целом экскурсия мне понравилась, мы отлично прогулялись, многое за 2 часа увидели и дом, где жила Далида, и виноградники, и место бар, где пили все импрессионисты, и стрит арт,
и граффити, и подошли к базилике, и были в тихом внутреннем дворике местечке местных жителей.
Сказать, что как-то нас влюбили в это место не уверена, но время прошло быстро, я довольна, что сходила на экскурсию

В целом экскурсия мне понравилась, мы отлично прогулялись, многое за 2 часа увидели и дом, где
Н
Надежда
29 окт 2025
Отлично
А
Александр
25 окт 2025
Профессионально и увлекательно, экскурсия очень понравилась! Екатерина выбрала интересный маршрут, время прошло незаметно. Иллюстративный материал, история, подача - все на высоком уровне, рекомендуем!
Профессионально и увлекательно, экскурсия очень понравилась! Екатерина выбрала интересный маршрут, время прошло незаметно. Иллюстративный материал, история,
К
Ксения
19 окт 2025
Очень классно провели время с Екатериной!
Атмосферный гид, живет в Париже и знает много интересного про историю, культуру. Была мини-группа, что очень удобно.
Мы с мужем остались довольны, рекомендуем)
S
Sveta
8 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Время прошло незаметно. Открыла для себя много нового. Катерина- приятный и интересный собеседник:)
А
Алина
1 окт 2025
Было очень информативно, позитивно и даже не заметили как время пролетело. Спасибо большое Екатерине, очень крутая подача информации!
Было очень информативно, позитивно и даже не заметили как время пролетело. Спасибо большое Екатерине, очень крутая подача информации!
Н
Нэля
23 сен 2025
Отлична, легкая прогулка! Интересные истории, новые уголки Монмартра.
Отлична, легкая прогулка! Интересные истории, новые уголки Монмартра.
K
Konstantin
21 сен 2025
Отличная экскурсия!
Е
Елена
4 сен 2025
Экскурсия понравилась. Очень динамично и интересно! Рекомендую присоединиться к Екатерине! Спасибо!
М
Мария
23 авг 2025
Мне все очень понравилось! Влюбилась в Париж еще больше благодаря Екатерине! Рекомендую!
Юлия
Юлия
19 авг 2025
Мы были на экскурсии с дочкой. Всё понравилось. Екатерина показала и туристический и частичку не туристического Монмартра. Экскурсия была в спокойном темпе. После экскурсии по рекомендации Екатерины скачали приложение для поиска пиктограмм на домах - супер равлечение для ребенка. Спасибо за наводку.
Наталья
Наталья
19 авг 2025
Экскурсия была интересная не считая поступка Кати в отношении меня.
И
Ирина
13 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Екатериной. Однозначно рекомендуем. Очень структурировано, доступно, по делу, интересно рассказывает, динамично! Сама Екатерина- приятная девушка, с хорошей энергетикой, харизмой. Очень позитивные впечатления и от гида, и от города после экскурсии! Бонусом отвечает на все вопросы и рекомендует места по запросу! 👌
Л
Людмила
11 авг 2025
Добрый день,нам очень понравилась экскурсия с Екатериной. Мы действительно влюбились в Монмартр после экскурсии. Информация была интересной и помогла сформировать общее представление об одном из самых известных мест города
Громов
Громов
8 авг 2025
В августе были счастливы, что посетили Монмартр с Екатериной. Находимся (до сих пор) под сильным впечатлением от полученных впечатлений. С удовольствием рекомендуем тем, кто планирует посетить Париж. Высокий профессионализм, культура, любовь к своему предмету, а также тактичность и внимательность по отношению к экскурсантам. Пусть с большой задержкой, но не могли не написать наш отзыв)

