Монмартр — душа богемного Парижа. Приглашаю погулять по его узким улочкам, пропитанным духом искусства и романтики. Я расскажу о жизни и произведениях связанных с ними художников. С помощью иллюстраций продемонстрирую интерпретации известных картин и раскрою, как Монмартр вдохновлял мастеров на творчество. А также мы обсудим художественные стили, которые здесь зародились.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Площадь Аббес. Вы погрузитесь в историю Старого аббатства и узнаете, почему Монмартр получил такое необычное название.

Стена Любви. Символ романтики и единства, представляющий собой три сотни вариаций признания в любви на разных языках.

Сад Аббес. Тихий уединённый сад, где чувствуется дух Монмартра.

Бывшее общежитие Бато-Лавуар. Место, где жил и творил Пикассо. Оно ассоциируется с художественным авангардом, который родился именно здесь.

Бюст Далиды. Он посвящён одной из легендарных фигур Монмартра. А ещё с этой точки открывается потрясающий вид.

Площадь Тертр. Живописное и романтичное место, где до сих пор витает творческий дух. Вы сможете увидеть современных мастеров и почувствовать себя частью живого искусства.

Базилика Сакре-Кёр. Вы оцените великолепный символ Монмартра.

Не пропустим мы и такие культовые места, как Розовый дом, кабаре «Проворный кролик», мельницы и виноградники Монмартра. А также я раскрою секрет, где находится самое маленькое кладбище и самая высокая точка Парижа.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.