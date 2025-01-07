Секреты Лувра без очередей: искусство, которое говорит

Секреты Лувра без очередей
Эта экскурсия в Лувр — прекрасная возможность за короткое время увидеть основные шедевры музея и узнать, что их сделало таковыми.

Моя главная задача, это простым и понятным языком в увлекательной манере
читать дальше

рассказать, как то или иное творение стало шедевром и почему считается им по сей день.

Я уверена, что за время нашей экскурсии абсолютно каждый сможет научиться разбираться в живописи и в искусстве в целом.

5
8 отзывов
Секреты Лувра без очередей: искусство, которое говорит
Секреты Лувра без очередей: искусство, которое говорит
Секреты Лувра без очередей: искусство, которое говорит
Ближайшие даты:
28
мар29
мар30
мар31
мар1
мая2
мая3
мая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание билета

Что вас ждёт

Во время нашего визита у вас будет уникальная возможность не только познакомиться с величайшими произведениями мирового искусства, но и погрузиться в историю Франции — от раннего Средневековья до Французской Революции, которая сделала Лувр музеем. Мы также узнаем о загадочной даме Лувра, о чьей улыбке ходят легенды. Но чтобы избежать переоценки этой работы Леонардо, мы углубимся в контекст эпохи, в которую он жил.

Искусство итальянского Возрождения

Мы остановимся на других произведениях времён итальянского Возрождения — как работах современников Леонардо да Винчи, так и его предшественников. Кстати, помимо Джоконды, в Лувре хранится самая большая коллекция работ Леонардо, и мы обязательно уделим ей внимание.

Знаковые полотна и ювелирные изделия

Кроме этого, мы увидим и подробно обсудим целый ряд знаковых полотен музея, некоторые из которых совершили настоящую революцию в живописи своего времени. И, конечно же, вас ждет невероятная коллекция самых известных ювелирных изделий за всю историю человечества.

Важная информация

Экскурсия подходит как для знатоков искусства, так и для тех, кто впервые посещает музей. Лувр — это не просто самый большой музей мира. Его богатство коллекции позволит вам, даже за два часа визита, начать разбираться в искусстве от античности до эпохи Возрождения.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лувр
  • Зал Кариатид
  • Квадратный двор
  • Апартаменты Анны Австрийской
  • Арка Карузель и многое другое
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты в Лувр
Место начала и завершения?
Rue de Rivoli, 99
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Ю
7 янв 2025
Были в Лувре с Марией. Она ждала нас внутри, зашли без очереди. По экскурсии что понравилось, что и юмор, и факты – всё идеально в балансе. После экскурсии даже муж, который не фанат музеев, сказал, что ему понравилось.
Ю
6 янв 2025
Мария – настоящий профессионал, но при этом рассказывала так, что было легко и интересно слушать. Не перегружала датами, больше говорила о том, что реально цепляет. Спасибо за эмоции!
К
25 дек 2024
Сама бы в Лувре потерялась, там просто лабиринт какой-то. Начали с истории, разобрались в частях музея, куда идти и что представлено. Посмотрели именно то что хотелось. С Марией интересно даже в таком академическом музее. Однозначно рекомендую.
К
22 июл 2024
Всегда думала, что Лувр – это только для тех, кто разбирается в искусстве. Но с Марией всё оказалось гораздо проще. Она объяснила всё настолько понятно, что даже я теперь могу что-то рассказать о древнегреческой скульптуре, итальянских и французских живописцах.
И
21 июл 2024
Очень понравилось, что Мария не пыталась вывалить на нас тонну информации. Всё чётко, понятно и при этом захватывающе. Даже подростки, которые были с нами, слушали, потом проводили викторину)) больше всего понравились 3 знатные дамы Лувра.
П
20 июл 2024
Мария так рассказывала, что казалось, будто картины и скульптуры оживают прямо перед глазами. Узнали много нового о разных стилях и академической живописи, о признанных мастерах, наконец увидели работы Леонардо и других великолепных итальянцев, его современников. Спасибо!
Е
18 мая 2024
Была с семьёй, зашли без очереди, все остались в восторге. В ходе экскурсии увидели признанные шедевры Лувра, самое главное было нескучно. Больше всего понравилась самая непопулярная картина Лувра))
И
17 мая 2024
Ходили с друзьями, ну потому что это Лувр и его надо посетить, никто не ожидал, что будет так интересно. Экскурсия получилась живая, а не скучный урок истории искусства. Спасибо Маша.

Похожие экскурсии из Парижа

Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
2 часа
28 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея
Начало: У конной статуи Людовика XIV
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:30, в среду и пятницу в 14:30
Сегодня в 10:30
19 мар в 14:30
€55 за человека
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
Пешая
2 часа
12 отзывов
Билеты
Экскурсия по Лувру для детей
Дружелюбный гид проведет вас и ваших детей по Лувру. Увлекательное путешествие с загадками и секретами великих шедевров ждет вас
Начало: У пирамиды Лувра
20 мар в 10:30
21 мар в 10:30
€256 за всё до 5 чел.
Королевские сокровища Лувра
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевские сокровища Лувра
Индивидуальная экскурсия по Лувру: откройте для себя мир искусства и истории, от шедевров Леонардо до королевских покоев. Узнайте секреты знаменитых экспонатов
Начало: У главной пирамиды Лувра
19 мар в 09:00
20 мар в 09:00
€260 за всё до 6 чел.