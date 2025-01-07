Моя главная задача, это простым и понятным языком в увлекательной манере
Описание билета
Что вас ждёт
Во время нашего визита у вас будет уникальная возможность не только познакомиться с величайшими произведениями мирового искусства, но и погрузиться в историю Франции — от раннего Средневековья до Французской Революции, которая сделала Лувр музеем. Мы также узнаем о загадочной даме Лувра, о чьей улыбке ходят легенды. Но чтобы избежать переоценки этой работы Леонардо, мы углубимся в контекст эпохи, в которую он жил.
Искусство итальянского Возрождения
Мы остановимся на других произведениях времён итальянского Возрождения — как работах современников Леонардо да Винчи, так и его предшественников. Кстати, помимо Джоконды, в Лувре хранится самая большая коллекция работ Леонардо, и мы обязательно уделим ей внимание.
Знаковые полотна и ювелирные изделия
Кроме этого, мы увидим и подробно обсудим целый ряд знаковых полотен музея, некоторые из которых совершили настоящую революцию в живописи своего времени. И, конечно же, вас ждет невероятная коллекция самых известных ювелирных изделий за всю историю человечества.
Важная информация
Экскурсия подходит как для знатоков искусства, так и для тех, кто впервые посещает музей. Лувр — это не просто самый большой музей мира. Его богатство коллекции позволит вам, даже за два часа визита, начать разбираться в искусстве от античности до эпохи Возрождения.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лувр
- Зал Кариатид
- Квадратный двор
- Апартаменты Анны Австрийской
- Арка Карузель и многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в Лувр