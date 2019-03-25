Что вас ожидает

Красота и роскошь королевских комнат

Вы увидите предметы мебели XVII века, выполненные талантливым французским мастером Андре-Шарлем Булем для Версальского дворца, уникальную коллекцию Севрского фарфора и изделия, принадлежавшие любовнице короля Людовика XV — знаменитой мадам де Помпадур.

В собраниях Лувра найдёте предметы из знаменитых серебряных сервизов, сделанных французскими ювелирами по заказу императрицы Екатерины II: великолепный сервиз «Граф Орлов», Казанский сервиз, специально изготовленный для резиденции в Казани, сервиз Демидовых.

Мы посетим комнаты, декорированные в стиле ампир. Среди них будет спальня первой красавицы Парижа мадам Рекамье. Незабываемым останется посещение залы, где стоит трон Наполеона Бонапарта и корона императора. А в апартаментах Наполеона III вы сможете сравнить атмосферу французского королевского двора с буржуазным стилем империи конца XIX века.

Как это сделано

Во время экскурсии вы откроете для себя различные техники французских мастеров 17-19 века и секрет изготовления местного фарфора. Слова «маркетри», «пьетро дуро», «ормулю» и другая, на первый взгляд, лингвистическая абракадабра вдруг обретёт смысл. Я научу вас отличать мягкий и жесткий фарфор, а французскую сервировку — от русской. Возможно, вы удивитесь тому, что тут всё наоборот: в России используют французский способ, а во Франции чаще предпочитают русский. И, конечно, вы уже никогда не перепутаете стиль рокай (или рококо) с неоклассикой и сможете оценить декоративное искусство по достоинству.