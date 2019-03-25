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  4. Королевские сокровища Лувра

Увидеть редкости из монарших коллекций и вникнуть в тонкости декоративных искусств

Julia
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Julia – ваш гид
Лувр — это не только музей, где представлены мировые шедевры живописи и скульптуры, но ещё и настоящий дворец, где можно увидеть королевские покои и собрание декоративного искусства из личных коллекций французских монархов.

Сверкающие драгоценности, блестящее столовое серебро, а также удивительной красоты мебель, зеркала и фарфор! Вы узнаете истории создания этих утилитарных шедевров и к концу экскурсии научитесь разбираться в разных стилях западного декоративного искусства.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча У главной пирамиды Лувра
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Королевские сокровища Лувра
Королевские сокровища Лувра

Что вас ожидает

Красота и роскошь королевских комнат
Вы увидите предметы мебели XVII века, выполненные талантливым французским мастером Андре-Шарлем Булем для Версальского дворца, уникальную коллекцию Севрского фарфора и изделия, принадлежавшие любовнице короля Людовика XV — знаменитой мадам де Помпадур.

В собраниях Лувра найдёте предметы из знаменитых серебряных сервизов, сделанных французскими ювелирами по заказу императрицы Екатерины II: великолепный сервиз «Граф Орлов», Казанский сервиз, специально изготовленный для резиденции в Казани, сервиз Демидовых.

Мы посетим комнаты, декорированные в стиле ампир. Среди них будет спальня первой красавицы Парижа мадам Рекамье. Незабываемым останется посещение залы, где стоит трон Наполеона Бонапарта и корона императора. А в апартаментах Наполеона III вы сможете сравнить атмосферу французского королевского двора с буржуазным стилем империи конца XIX века.

Как это сделано
Во время экскурсии вы откроете для себя различные техники французских мастеров 17-19 века и секрет изготовления местного фарфора. Слова «маркетри», «пьетро дуро», «ормулю» и другая, на первый взгляд, лингвистическая абракадабра вдруг обретёт смысл. Я научу вас отличать мягкий и жесткий фарфор, а французскую сервировку — от русской. Возможно, вы удивитесь тому, что тут всё наоборот: в России используют французский способ, а во Франции чаще предпочитают русский. И, конечно, вы уже никогда не перепутаете стиль рокай (или рококо) с неоклассикой и сможете оценить декоративное искусство по достоинству.

Организационные детали

Входные билеты в Лувр оплачиваются дополнительно: 15 евро с человека, детям до 18 лет — бесплатно.

Королевские сокровища Лувра
Королевские сокровища Лувра
Королевские сокровища Лувра
Королевские сокровища Лувра
Королевские сокровища Лувра
Королевские сокровища Лувра
Королевские сокровища Лувра
Королевские сокровища Лувра
Королевские сокровища Лувра
Королевские сокровища Лувра
Королевские сокровища Лувра
Королевские сокровища Лувра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У главной пирамиды Лувра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Julia
Julia
Я профессиональный гид и каждый день наслаждаюсь своей работой. Я помогу вам окунуться в водоворот парижской жизни, посетить старинные замки, насладиться изысканной французской кухней, побывать на дегустации лучших французских вин и увидеть еще много интересного. Получаю большое удовольствие от общения с людьми и стараюсь так вести экскурсию, чтобы туристы почувствовали себя в дружественной обстановке. Всегда дополняю экскурсии интересными фактами, которых не найдешь в обычных путеводителях. Моя задача — сделать ваш отпуск незабываемым, чтобы вы еще не раз захотели вернуться в Париж.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 марта 2019
Юлия - профи своего дела, построила экскурсию под нас с мужем и 13ти-летнюю дочь - чётко, интересно и эффективно, в 2 часа уложили множество пунктов среднего образования в области истории зарубежного средневековья и не только. То, что в школе казалось скучным и незапоминающимся, с Юлей возымело смысл, приобрело краски и понимание. Простой и ясный метод изложения информации, приведение примеров и сравнение с современным миром позволили держать интерес на протяжении всего тура по Лувру. Мы прошли не весь музей, как и было оговорено, но точечно по звёздам Лувра коснулись мировой достопримечательности, зато это не было утомительно, а напротив очень энергично. У Юлии грамотная речь, прекрасное чувство юмора и достаточный опыт в своём деле: водит по залам, огибая толпы туристов, останавливается в местечках, где нет скопления народа, даёт рассмотреть объекты экскурсии и закрепляет просмотр интересной историей из прошлого. Мы увидели шедевры Да Винчи, узнали отличия греческих древностей от римских и тайны королевской жизни, помимо этого стала понятна взаимосвязь Версаля и Лувра, кто такие три Наполеона, для чего идти в музей Помпиду и что помимо известных и любимых туристами мест Парижа, есть множество мест с не менее историческим значением и красотой. С Юлией Лувр хоть и не всем своим колоссальным объёмом, но стал ближе и понятен. Очень благодарна Юле за качественный подход к делу!

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