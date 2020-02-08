9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Загадки трех луврских дам

Центральными фигурами нашего арт-похода станут три красавицы Лувра: картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» и две подлинные античные греческие скульптуры, Венера Милосская и богиня победы Ника Самофракийская. Ради этих дам тысячи людей каждый день приходят в парижский музей — и вы поймете, почему. За пару часов мы охватим ключевые шедевры луврской коллекции, поговорим об их историях, разберемся в художественной символике и развенчаем громкие мифы. Вы узнаете, в чем кроется загадка взгляда Моны Лизы, какая скульптура является венцом коллекции Лувра, какие тайны хранит корона Людовика XV, и услышите другие интересные факты о сокровищах мирового искусства.

С чего начинается Лувр

Помимо произведений искусства мы исследуем историю становления Лувра, который прошел путь от резиденции французских монархов до самого посещаемого музея мира. Следуя логике маршрута, вы пройдете по залам и комнатам Лувра, связанным с великими личностями не только Франции, но и всей Европы. Я расскажу нетривиальные истории о живших здесь монархах, помогу вам подтвердить или опровергнуть легенды, окружающие французских королей и их приближенных. В результате вы поймете, как Лувр стал культурным центром Парижа и кому он обязан своим блеском и величием.

Кому подойдет экскурсия

Первооткрывателям Лувра любого возраста: детям будут интересны истории о принцах и принцессах, которые жили здесь, а взрослые узнают о важнейших шедеврах мирового искусства.