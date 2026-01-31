9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Центральными фигурами нашего арт-похода станут три красавицы Лувра: картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» и две подлинные античные греческие скульптуры, Венера Милосская и богиня победы Ника Самофракийская. Ради этих дам тысячи людей каждый день приходят в парижский музей — и вы поймёте, почему. За пару часов мы охватим ключевые шедевры луврской коллекции, поговорим об их историях, разберемся в художественной символике и развенчаем громкие мифы. Вы узнаете, в чем кроется загадка взгляда Моны Лизы, какая скульптура является венцом коллекции Лувра, какие тайны хранит корона Людовика XV, и услышите другие интересные факты о сокровищах мирового искусства.
С чего начинается Лувр
Помимо произведений искусства мы исследуем историю становления Лувра, который прошёл путь от резиденции французских монархов до самого посещаемого музея мира. Следуя логике маршрута, вы пройдёте по залам и комнатам Лувра, связанным с великими личностями не только Франции, но и всей Европы. Я расскажу нетривиальные истории о живших здесь монархах, помогу вам подтвердить или опровергнуть легенды, окружающие французских королей и их приближенных. В результате вы поймете, как Лувр стал культурным центром Парижа и кому он обязан своим блеском и величием.
Кому подойдёт экскурсия
Первооткрывателям Лувра любого возраста: детям будут интересны истории о принцах и принцессах, которые жили здесь, а взрослые узнают о важнейших шедеврах мирового искусства.
Организационные детали
Важно: минимальное количество человек в группе — 2. Если вы один, пожалуйста, до внесения предоплаты свяжитесь с гидом и уточните, состоится ли экскурсия в выбранный вами день.
В стоимость экскурсии не включён входной билет в Лувр: €28-32 за чел., дети до 18 лет проходят бесплатно (при наличии удостоверения личности)
Билеты для участников приобретает гид. При бронировании первых двух взрослых мест необходимо заранее перевести оплату по PayPal или Revolut в размере €84: €32 за чел. за входной билет и + €20. При расчёте на месте наличными €20 будет вычтены из окончательной суммы, которую необходимо оплатить в день экскурсии
С гидом вы идёте по отдельному проходу, что гарантирует вход без очереди
Согласно новым правилам музея Лувр, билеты можно сканировать один раз и без гида, он считается не действительным.
В случае отмены экскурсии с вашей стороны, стоимость билетов не возвращается
В период высокого сезона (с марта по ноябрь и в рождественские праздники) желательно бронировать экскурсию минимум за 14 дней до планируемого визита в музей
С вами будет гид из нашей команды
в понедельник в 11:30, в среду и пятницу в 14:30, в четверг и субботу в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€65
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У конной статуи Людовика XIV
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:30, в среду и пятницу в 14:30, в четверг и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1438 туристов
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошёл идеально!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Потрясающая экскурсия, с невероятным гидом Оксаной. Человек безумно влюблен в свое дело и это заражает. Никогда не был фанатом живописи, но после экскурсии, видимо, им стану. Огромное спасибо!
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Л
Людмила
Гид Оксана замечательно провела тур по основным местам Лувра. Было очень интересно и познавательно. Оксана очень внимательно отнеслась к нуждам группы.
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Е
Елена
Ксения, огромное спасибо за потрясающую экскурсию «Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины»! Вы сделали наш визит в Лувр незабываемым: столько интересных фактов, историй и деталей, о которых мы бы сами никогда не узнали. Ваша энергия, душевность и профессионализм создали невероятно приятную атмосферу. Экскурсия пролетела на одном дыхании! Обязательно буду рекомендовать вас всем друзьям. Спасибо за яркие впечатления!
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Елена
без очереди и очень легко зашли русскоговорящей группой в Лувр! Экскурсовод очень активная, эрудированная и интересная женщина! Показала и рассказала лучшее! Главное - картина Мона Лиза ♥️ Спасибо ☺️ рекомендую
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Галина
Экскурсия понравилась,была содержательна и не нудная для наших детей, интересные истории создания картин, различные нюансы и факты. В Лувр только с экскурсоводом! Спасибо!
+1
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Е
Елена
Выражаю огромную благодарность организатору экскурсии за то, что, несмотря на отказ основной группы по субъективным причинам, мне предложили индивидуальный формат экскурсии по хорошей стоимости (со скидкой). Это очень ценно, благодарю. Экскурсовод читать дальшеуменьшить
Оксана, с которой я провела в Лувре незабываемые 2 часа, профессионал высшего класса. Эта экскурсия была великолепна: очень интересное изложение, великолепный завораживающий рассказ об экспонатах, глубокие знания материала, шикарная подача, просто нет слов, чтобы описать моё восхищение этим человеком. Оксана- маэстро своего дела и еще очень приятный, невероятный человек. Желаю всех благ и процветания!!!!
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