9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта прогулка — нескучное экспресс-знакомство с блистательным Лувром и венцами его коллекций. За два часа вы обойдете ключевые залы музея, отделите факты от мифов и проникнете в тайны шедевров мирового искусства. И, конечно, познакомитесь с главными дамами Лувра — Моной Лизой, Венерой Милосской и Никой Самофракийской.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Загадки трех луврских дам

Центральными фигурами нашего арт-похода станут три красавицы Лувра: картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» и две подлинные античные греческие скульптуры, Венера Милосская и богиня победы Ника Самофракийская. Ради этих дам тысячи людей каждый день приходят в парижский музей — и вы поймёте, почему. За пару часов мы охватим ключевые шедевры луврской коллекции, поговорим об их историях, разберемся в художественной символике и развенчаем громкие мифы. Вы узнаете, в чем кроется загадка взгляда Моны Лизы, какая скульптура является венцом коллекции Лувра, какие тайны хранит корона Людовика XV, и услышите другие интересные факты о сокровищах мирового искусства.

С чего начинается Лувр

Помимо произведений искусства мы исследуем историю становления Лувра, который прошёл путь от резиденции французских монархов до самого посещаемого музея мира. Следуя логике маршрута, вы пройдёте по залам и комнатам Лувра, связанным с великими личностями не только Франции, но и всей Европы. Я расскажу нетривиальные истории о живших здесь монархах, помогу вам подтвердить или опровергнуть легенды, окружающие французских королей и их приближенных. В результате вы поймете, как Лувр стал культурным центром Парижа и кому он обязан своим блеском и величием.

Кому подойдёт экскурсия

Первооткрывателям Лувра любого возраста: детям будут интересны истории о принцах и принцессах, которые жили здесь, а взрослые узнают о важнейших шедеврах мирового искусства.

Организационные детали

Важно: минимальное количество человек в группе — 2. Если вы один, пожалуйста, до внесения предоплаты свяжитесь с гидом и уточните, состоится ли экскурсия в выбранный вами день.