9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Три дамы Лувра и другие шедевры музея

Развеять мифы о самом посещаемом музее мира и открыть секреты легендарных полотен

Руслан
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Руслан – представитель гидов
Эта прогулка — нескучное экспресс-знакомство с блистательным Лувром и венцами его коллекций.

За два часа вы обойдете ключевые залы музея, отделите факты от мифов и проникнете в тайны шедевров мирового искусства.

И, конечно, познакомитесь с главными дамами Лувра — Моной Лизой, Венерой Милосской и Никой Самофракийской.
40 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у конной статуи Людовика XIV
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Три дамы Лувра и другие шедевры музея
Три дамы Лувра и другие шедевры музея

Что вас ожидает

Загадки трех луврских дам
Центральными фигурами нашего арт-похода станут три красавицы Лувра: картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» и две подлинные античные греческие скульптуры, Венера Милосская и богиня победы Ника Самофракийская. Ради этих дам тысячи людей каждый день приходят в парижский музей — и вы поймете, почему. За пару часов мы охватим ключевые шедевры луврской коллекции, поговорим об их историях, разберемся в художественной символике и развенчаем громкие мифы. Вы узнаете, в чем кроется загадка взгляда Моны Лизы, какая скульптура является венцом коллекции Лувра, какие тайны хранит корона Людовика XV, и услышите другие интересные факты о сокровищах мирового искусства.

С чего начинается Лувр
Помимо произведений искусства мы исследуем историю становления Лувра, который прошел путь от резиденции французских монархов до самого посещаемого музея мира. Следуя логике маршрута, вы пройдете по залам и комнатам Лувра, связанным с великими личностями не только Франции, но и всей Европы. Я расскажу нетривиальные истории о живших здесь монархах, помогу вам подтвердить или опровергнуть легенды, окружающие французских королей и их приближенных. В результате вы поймете, как Лувр стал культурным центром Парижа и кому он обязан своим блеском и величием.

Кому подойдет экскурсия

Первооткрывателям Лувра любого возраста: детям будут интересны истории о принцах и принцессах, которые жили здесь, а взрослые узнают о важнейших шедеврах мирового искусства.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включен входной билет в Лувр: взрослые — 17€/чел., дети до 18 лет — вход свободный (при наличии удостоверения личности)
  • Билеты вы можете приобрести с гидом в день экскурсии или купить заранее online на официальном сайте музея. Покупая билеты в интернете, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с расписанием нашей экскурсии, так как на билете будет стоять время визита.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Три дамы Лувра и другие шедевры музея
Три дамы Лувра и другие шедевры музея

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у конной статуи Людовика XIV.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Руслан
Руслан
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать вам обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошел идеально!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 февраля 2020
Экскурсию провела с нами очаровательная девушка Оксана, очень позитивная и влюблённая в свою работу. Вся информация была преподнесена легко и задорно , хотя обсуждали и много серьезных исторических вопросов. Благодаря Оксане знакомство с Лувром и Тремя дамами УДАЛОСЬ,,,эмоции были настолько сильными, что на глазах наворачивались слёзы, мы с мужем остались довольны! РЕКОМЕНДУЕМ!!!
16 января 2020
Лучшая экскурсия, очень интересная подача, получили ответы на все интересующие вопросы.
9 января 2020
Сегодня были на экскурсии. Гид Оксана была великолепна. Два часа пролетели незаметно. Прошли основные достопримечательности Лувра. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендую!
24 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия ! Оксане спасибо огромное ! Не первый раз в лувре - но столько интересного за 2 часа засказать может только влюблённый в это место человек ! Бонусом Оксана проводила нас с женой до знаменитого ресторана капуцинов у Оперы где мы поужинали лучшей франц Кузей! Спасибо Оксана !
4 декабря 2019
Без гида в Лувре вообще делать нечего. Наш экскурсовод Оксана быстром темпе за два часа провела нас по основным достопримечательностям Лувра. Мы увидели с чего начинался Лувр, древнегреческий и древне римский залы, окунулись в живопись и увидели Джоконду. В следующий раз закажем экскурсию по залам древнего Египта, и обязательно с Оксаной! Рекомендую!
4 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо гиду Оксане, которая сделала наше посещение Лувра интересным и познавательным.
30 октября 2019
Побывала на экускурсии “Три дамы Лувра и другие шедевры музея” с гидом Оксаной. В первую очередь хочу поблагодарить за гибкость, поскольку обстоятельства сложились так, что на договоренное время я опаздывала. Оксана смогла подстроиться под мое время, за что огромное спасибо.
Самой экскурсией очень довольна. Мы успели обойти все ключевые залы музея и даже больше. Материал подается легко, непринужденно и очень интересно. Время пролетело просто незаметно. Спасибо еще раз!
8 сентября 2019
Хотела бы выразить огромную благодарность гиду Оксане за изумительную экскурсию музеями Лувра. Оксана не просто великолепный квалифицированный специалист в истории музея, его великолепных шедевров , она воодушевлена и вдохновлена величием и многоплановостью экспозиций музея и щедро наделяет этим вдохновением тех, кто участвует в этой экскурсии. Мы соприкоснулись с сердцем и душой музея. Необычно построенный маршрут переплетающийся с захватывающим рассказом экскурсовода, завораживает и инициирует много размышлений и инсайтов. Сюда хочется вернуться снова и обязательно пройтись с Оксаной еще раз, какими-нибудь неведомыми маршрутами истории через шедевры Лувра.
6 мая 2019
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Оксане, за проведённую экскурсию. В Лувре были впервые и самим было бы тяжело сориентироваться в огромном пространстве музея. За 2 часа мы увидели самые ценные экспонаты и узнали много нового и интересного об истории Франции. На экскурсии были с дочкой 7 лет. Все прошло замечательно, увезли домой самые яркие впечатления и воспоминания о Лувре. Очень советую обратиться за помощью к экскурсоводу, т.к. аудиогида на русском языке в музее нет:((((

Руслан проводит ещё 1 экскурсию

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