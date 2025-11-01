Лувр - это не просто музей, а настоящая сокровищница мирового искусства.
Здесь можно увидеть остатки средневековой крепости и знаменитую пирамиду, которая когда-то вызывала споры. Посетители смогут полюбоваться такими шедеврами, как Мона
5 причин купить этот билет
- 🎨 Величайшие шедевры искусства
- 🏰 История королевской резиденции
- 🖼️ Уникальные экспонаты Лувра
- 🏛️ Особенности греческого и римского искусства
- 🔍 Интересные факты и тайны
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Мона Лиза
- Венера Милосская
- Коронация Наполеона I
- Пирамида Лувра
Описание билета
- Вы узнаете о происхождении названия музея
- Увидите остатки средневековой крепости
- Убедитесь, что пирамида Лувра — отнюдь не «шрам на лице Парижа», как считали некоторое время назад
- Полюбуетесь Моной Лизой, Венерой Милосской или гигантским полотном, изображающим коронацию Наполеона I
Конечно, это ещё не все! Вас ждёт знакомство с особенностями греческого и римского искусства, с итальянской и французской живописью — и много интересной и познавательной информации.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет в Лувр — €22 за чел.
Правила покупки билетов
- Билеты необходимо бронировать заранее на официальном сайте музея на конкретное время (включая бесплатный детский билет)
- С электронным билетом и в сопровождении гида вход — без очереди
- Билеты в кассах доступны не всегда, только предварительная покупка гарантирует вход в музей
- Я могу приобрести билеты за вас — после 100% предоплаты стоимости билетов на PayPal или Revolut
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альвина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 582 туристов
Я лицензированный гид в Париже. Живу в этом городе с 2010 года, а с 2015 провожу авторские экскурсии. Моя суперсила — рассказывать о сложных вещах просто и увлекательно. Вместе мы откроем не только известные места, но и секретные уголки Парижа. Гарантирую — вы уйдёте не только с новыми знаниями, но и с отличным настроением!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
К
Кира
2 ноя 2025
Альвина - замечательный гид и рассказчик. Спасибо большое за экскурсию! Визит в музей прошёл замечательно! С удовольствием посетим с Альвиной и другие музеи.
Ярослав
31 окт 2025
Все прошло отлично! Внутрь попали без очереди, очень комфортно прошли по основным залам Лувра, узнали много интересных фактов! Рекомендую!
С
Сергей
22 окт 2025
Все мы хорошо
Оларь
21 окт 2025
Экскурсия от Альвины содержательна, структурирована, изобилует интересными фактами и деталями! Мы встретились в Лувре с тремя главными его "хозяйками":). Альвина очень интересно показала историю развития живописи. А также мы посмотрели на украшения, которые через 6 дней были похищены из Лувра! Эту экскурсию мы точно не забудем!
Э
Эльвира
16 окт 2025
Хочу поблагодарить Альвину от всей нашей семьи.
Действительно, увлеченный историей человек, которого приятно и интересно слушать, и также увлекаешься. Отдельное спасибо от моей пожилой мамы за эмпатию и чуткость.
Всем рекомендуем Альвину как профессионального и не скучного экскурсовода!
А
Алёна
10 окт 2025
Отличная экскурсия! То, что нужно было!
Д
Диана
6 окт 2025
Великолепная экскурсия по одному из величайших музеев!
Благодаря Альвине наш визит превратился в увлекательное путешествие сквозь века искусства и истории.
Гид отлично ориентировался в лабиринтах музея и всегда находил кратчайший путь между залами
Настоятельно рекомендую 😊!
О
Ольга
4 окт 2025
Быстрый вход без очередей, все самое главное посмотрели, много информации про шедевры, стало понятно почему они шедевры и откуда такой ажиотаж. Очень понравилось, мне первый раз в Лувре было отлично
М
Мария
22 сен 2025
Большое спасибо за отличную экскурсию! 2,5 часа пролетели незаметно, очень информативно и интересно!
Е
Елена
18 сен 2025
Альвина прекрасный гид, знающий рассказчик. Провела насыщенную, интересную экскурсию по Лувру с оптимальным маршрутом для группы из 5 взрослых человек. Перед экскурсией Альвина поинтересовалась составом группы, знакомством с материалом и
Mikhail
17 сен 2025
Экскурсия прошла отлично! Альвина спокойная, уверенная, приятная, прислушивается к собеседнику. В меру добавляла академических сведений (а что вы ожидали на экскурсии по художественной галерее) в процессе экскурсии.
Ю
Юлия
17 сен 2025
Альвина познакомила кратко, но емко с великолепным Лувром. Ничего лишнего, без утомительных и скучных речей. Нам очень понравилось
Т
Татьяна
12 сен 2025
было очень интересно
К
Катерина
8 сен 2025
Альвина показала себя настоящим профессионалом! Отлично знает объекты и историю, подаёт материал легко и увлекательно. Очень понравилось, что всё организовано без очередей, а для детей экскурсия прошла интересно и с юмором. Настоящее удовольствие!
Д
Дмитрий
7 сен 2025
Очень понравилось, много информации, легко и понятно!
Входит в следующие категории Парижа
