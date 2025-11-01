К Кира Альвина - замечательный гид и рассказчик. Спасибо большое за экскурсию! Визит в музей прошёл замечательно! С удовольствием посетим с Альвиной и другие музеи.

Ярослав Все прошло отлично! Внутрь попали без очереди, очень комфортно прошли по основным залам Лувра, узнали много интересных фактов! Рекомендую!

С Сергей Все мы хорошо

Оларь Экскурсия от Альвины содержательна, структурирована, изобилует интересными фактами и деталями! Мы встретились в Лувре с тремя главными его "хозяйками":). Альвина очень интересно показала историю развития живописи. А также мы посмотрели на украшения, которые через 6 дней были похищены из Лувра! Эту экскурсию мы точно не забудем!

Э Эльвира Хочу поблагодарить Альвину от всей нашей семьи.

Действительно, увлеченный историей человек, которого приятно и интересно слушать, и также увлекаешься. Отдельное спасибо от моей пожилой мамы за эмпатию и чуткость.

Всем рекомендуем Альвину как профессионального и не скучного экскурсовода!

А Алёна Отличная экскурсия! То, что нужно было!

Д Диана Великолепная экскурсия по одному из величайших музеев!

Благодаря Альвине наш визит превратился в увлекательное путешествие сквозь века искусства и истории.

Гид отлично ориентировался в лабиринтах музея и всегда находил кратчайший путь между залами

Настоятельно рекомендую 😊!

О Ольга Быстрый вход без очередей, все самое главное посмотрели, много информации про шедевры, стало понятно почему они шедевры и откуда такой ажиотаж. Очень понравилось, мне первый раз в Лувре было отлично

М Мария Большое спасибо за отличную экскурсию! 2,5 часа пролетели незаметно, очень информативно и интересно!

Е Елена читать дальше скорректировала маршрут в соответствии с пожеланиями.



Из предложений - по возможности использовать радиогид, что значительно упростит восприятие экскурсии в местах с большим скоплением людей.



Мы получили удовольствие от рассказа Альвины и большой заряд позитива после посещения Лувра. С радостью рекомендуем нашего гида! Альвина прекрасный гид, знающий рассказчик. Провела насыщенную, интересную экскурсию по Лувру с оптимальным маршрутом для группы из 5 взрослых человек. Перед экскурсией Альвина поинтересовалась составом группы, знакомством с материалом и

Mikhail Экскурсия прошла отлично! Альвина спокойная, уверенная, приятная, прислушивается к собеседнику. В меру добавляла академических сведений (а что вы ожидали на экскурсии по художественной галерее) в процессе экскурсии.

Ю Юлия Альвина познакомила кратко, но емко с великолепным Лувром. Ничего лишнего, без утомительных и скучных речей. Нам очень понравилось

Т Татьяна было очень интересно

К Катерина Альвина показала себя настоящим профессионалом! Отлично знает объекты и историю, подаёт материал легко и увлекательно. Очень понравилось, что всё организовано без очередей, а для детей экскурсия прошла интересно и с юмором. Настоящее удовольствие!