1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Главные сокровища Лувра: путеводитель по эпохам
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Лувру, где вас ждут шедевры мировой культуры и уникальные исторические экспонаты
Начало: Возле Лувра
«Структура и логика экскурсии поможет погрузиться в каждую эпоху французской истории и понять, как из средневековой крепости Лувр постепенно превратился в один из лучших и крупнейших музеев мира»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€52 за человека
Индивидуальная
2 часа
Интерактивное приключение по Лувру для семей: веселье и обучение
Погрузитесь в мир искусства с вашими детьми! Наша экскурсия превратит посещение Лувра в захватывающую игру с заданиями и загадками
Начало: Возле пирамиды Лувра
«Билеты в Лувр не включены в стоимость (взрослые — 17€»
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
€214 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея
Начало: У конной статуи Людовика XIV
«В результате вы поймете, как Лувр стал культурным центром Парижа и кому он обязан своим блеском и величием»
Расписание: в понедельник в 11:30, в среду, четверг и субботу в 10:30, в пятницу в 11:30 и 15:30
10 июня в 11:30
12 июня в 10:30
€55 за человека
Индивидуальная
2 часа
Лувр в первый раз: путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир великих произведений и королевских сокровищ Лувра, исследуя его историю и шедевры за 2 часа
Начало: Около Лувра
«Билеты в Лувр — 17 € с человека — не включены в стоимость»
Сегодня в 09:30
Завтра в 11:00
€320 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Лувр за 3 часа: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Исследуйте Лувр без спешки и толпы, наслаждаясь шедеврами в уютной атмосфере вечернего музея
Начало: У Пирамиды Лувра
«Входные билеты в Лувр оплачиваются дополнительно гиду на месте: взрослый — 22€, участникам до 18 лет — вход в музей бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
230€184 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом за 2 часа
Погрузитесь в мир искусства Лувра: от Моной Лизы до Венеры Милосской. Индивидуальная экскурсия с гидом откроет лучшие экспонаты без очереди
Начало: Возле Лувра
«Структура и логика экскурсии поможет погрузиться в каждую эпоху французской истории и понять, как из средневековой крепости Лувр постепенно превратился в один из лучших и крупнейших музеев мира»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€222 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
«Лувр — я открою вам секрет стеклянной пирамиды и расскажу самые интересные факты о крупнейшем музее мира»
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525€420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия
Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории
Начало: На площади перед Лувром
«В начале путешествия по музею я покажу так называемый «Первый Лувр» — остатки крепости, где жил Карл V, заложивший основы королевского дворца»
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории
«Колорит средневекового Парижа и неповторимый Лувр»
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
«Следующим пунктом в нашей программе станет Лувр и его девятивековая история, полная приключений и драм»
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Большая прогулка по Лувру: от средневековья до Наполеона III
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Лувру. Узнайте тайны великих мастеров и их творений
Начало: Возле статуи Людовика XIV на коне перед входом Пир...
«Лувр изначально задумывался как укрепительная башня»
13 июня в 14:30
14 июня в 17:00
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением. Узнайте историю и значение Лувра за 2 часа с нашей экскурсией
«Перемещаясь по залам музея, вы увидите Лувр в его различных ипостасях: Лувр — крепость, Лувр — дворец в средневековом Париже, Лувр королей Валуа, Лувр короля Солнца»
13 июня в 13:00
15 июня в 13:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу
Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги
«Каждый путешественник, посетивший Париж хоть однажды, видел Лувр, но далеко не всем известно о загадках его пирамиды и жарких дебатах, охвативших французскую прессу в далекие восьмидесятые»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра
«Вы знаете, что перед тем, как стать музеем, Лувр был резиденцией французских королей»
14 июня в 10:30
17 июня в 10:30
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Лувр: искусство, история и шедевры в одном туре
Проведите 4 часа в компании профессионального гида, исследуя самые знаменитые и скрытые уголки Лувра, встречаясь лицом к лицу с историей
Начало: В Музее
«Лувр по праву гордится богатейшей коллекцией живописи»
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
€299 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
«как Лувр превратился из средневековой крепости в королевский дворец, и почему Екатерина Медичи не хотела жить во дворце Тюильри и куда он исчез»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €135 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Билеты
2.5 часа
Лувр: эксклюзивное утреннее или вечернее посещение с гарантированным входом
Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере
Начало: Около Лувра
«Входные билеты в Лувр оплачиваются дополнительно гиду на месте: взрослый — 22€, участникам до 18 лет — вход в музей бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст»
Завтра в 13:30
13 июня в 13:30
58€53 за билет
Мини-группа
3 часа
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€54 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Величайшие шедевры Лувра
Must-see в легендарном музее: рассказ об истории и художественной ценности главных экспонатов
Начало: Пирамида лувра
«Поход в Лувр несомненно станет для вас захватывающим приключением»
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
€214 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
Познакомиться с шедеврами разных эпох и побывать на коронации Наполеона
Начало: У пирамиды Лувра
«Сразу после бронирования приобретите, пожалуйста, входные билеты в Лувр, они не входят в цену экскурсии»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главные шедевры Лувра
Академический рассказ об историях создания, смыслах и легендах мировых шедевров
«Лувр — один из самых известных и культовых музеев в мире, и я с удовольствием познакомлю вас с его главными шедеврами»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€210 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
«Вы увидите Эйфелеву башню, Лувр и Нотр-Дам-де-Пари»
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
126€114 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
«Входной билет в Лувр не входит в стоимость экскурсии»
14 июня в 18:00
16 июня в 09:00
200€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лувр для детей
Занимательное и поучительное путешествие в разные эпохи для юных ценителей искусства
Начало: У входа в музей
«Лувр — главный национальный музей Франции»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Королевские сокровища Лувра
Увидеть редкости из монарших коллекций и вникнуть в тонкости декоративных искусств
Начало: У главной пирамиды Лувра
«Лувр — самый посещаемый музей мира»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€260 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой...
«С нами вы попадете в Лувр минуя очередь и за два часа успеете посмотреть шедевры о которых вы читали в путеводителях»
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 62€53 за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Парижская фотопрогулка
Увидеть и поймать в кадр Лувр, сады Тюильри и набережную Сены
Начало: у пирамиды Лувра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€154 за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Лувр для детей: экскурсия, которая заинтересует малышей не меньше, чем Диснейленд
Погрузитесь в мир королевских дворцов и рыцарских доспехов вместе с вашим ребенком! Экскурсия в Лувр для детей - это путешествие, полное сюрпризов
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
«Один из отзывов наших гостей (мама двух мальчиков 5 и 8 лет), который помогает лучше охарактеризовать экскурсию:"… спустя год наши мальчишки чаще вспоминают Вашу экскурсию в Лувр, чем поездку Диснейленд»
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Аудиогид по Лувру: исследуйте шедевры мирового искусства с телефона
Погрузитесь в мир искусства Лувра с легкостью и комфортом, используя только ваш смартфон и наушники
Начало: В районе Лувра
«Выясните, как был построен Лувр, кто довёл его до нынешнего великолепия и какую роль в этом сыграли два Наполеона»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€5 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
«Посетим все главные места Парижа: Лувр, сад Тюильри, церковь Мадлен, площадь Конкорд»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Королевский Париж за 3 часа
Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
«Дворец Лувр с его интересной историей главной резиденции королей Франции, и музей»
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Париж сквозь время: архитектурный променад
Начало: Площадь Saint-Michel (Сен-Мишель)
«Продолжим гулять по набережным города, увидим старый королевский дворец (и это не Лувр»
Расписание: каждый день в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочный Лувр для детей от 6 лет - индивидуальная экскурсия в Париже
Познакомьте детей с шедеврами Лувра через сказочные истории и мифы. Экскурсия для детей от 6 лет в Париже
Начало: у пирамиды Лувра
«Лувр известен богатыми коллекциями, которые знакомят с историей и культурой многих эпох и цивилизаций»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€174 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лувр от античности до XIX века
«Лувр – это один из самых старых музеев мира, владеющий огромной коллекцией исторических и художественных произведений искусств, с античности до XIX века»
Расписание: Ежедневно, кроме вторников в 09:00
€270 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Познакомиться с легендами мирового искусства в двух культовых музеях Парижа
Начало: Возле главной пирамиды Лувра
«Дополнительно оплачиваются билеты в музеи: в Лувр — € 17, в Орсе — € 16»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€480 за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
Отгадать загадки древних цивилизаций и изучить работы да Винчи вместе с искусствоведом
Начало: У входа в Пирамиду Лувра
«Узнают тайну похищения Джоконды и, как настоящие следопыты, помогут вернуть картину в Лувр»
13 июня в 14:30
17 июня в 09:30
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейный Лувр: экскурсия для детей и взрослых
Попасть в музей без длинных очередей и узнать, почему у Моны Лизы нет бровей
Начало: возле памятника Луи 14
«Сразу после бронирования приобретите, пожалуйста, входные билеты в Лувр»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€256 за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Экспресс-знакомство с Лувром в мини-группе
Составить первое впечатление о шедеврах мирового искусства в камерном формате
Начало: в музее Лувр
«Билеты в Лувр — 22 € с человека — приобретаются дополнительно»
Расписание: в среду, четверг, пятницу и субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
12 июня в 11:30
€67 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 июня 2024Классная экскурсия! Посмотрела что хотели. Гид тоже огонь! Информативно, весело, не скучно.
- AAndrey4 июня 20243 часа пролетели как один час, ни один раз был в Лувре, но без экскурсовода, но с Ольгой многое узнал. Замечательный историк и рассказчик.
- ССергей1 июня 2024Все хорошо
- ММарина31 мая 2024Прекрасная экскурсия, объективно прекрасная Людмила!!! Одиннадцатилетняя внучка полна впечатлений, я тоже.
- ММария31 мая 2024Добрый день! Наша экскурсия прошла замечательно! Мы в восторге от экскурсовода, её эрудиции и тёплого отношения (как к старым друзьям, которые
- ККсения31 мая 2024Прогулка по нетуристическому Парижу будет интересна и тем, кто только знакомится с городом, и бывалым путешественникам. Эти места сложно найти самому, хотя они и находятся в центральных локациях, но не на виду. Рекомендую!
- ААртём30 мая 2024Советую Ольгу как профессионала и очень интересного экскурсовода. Три часа пролетели незаметно и познавательно. Маршрут был построен комфортно и грамотно. Ольгу было приятно слушать и она легко ориентировалась в теме рассказа.
- KKristina29 мая 2024Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
- ППолина27 мая 2024Прекрасный аудиогид! Кратко, по существу, но при этом достаточно емко и запоминается. С гидом проходите крыло Сюлли и Денон. Без
- ММария27 мая 2024Мы недавно посетили Лувр с Ольгой и остались в полном восторге! Она смогла настолько подробно, но в то же время
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Лувр»
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