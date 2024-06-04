Экскурсии в Лувр Парижа

Найдено 39 экскурсий в категории «Лувр» в Париже на русском языке, цены от €5, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные сокровища Лувра за 2 часа
Групповая
2 часа
580 отзывов
Главные сокровища Лувра: путеводитель по эпохам
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Лувру, где вас ждут шедевры мировой культуры и уникальные исторические экспонаты
Начало: Возле Лувра
«Структура и логика экскурсии поможет погрузиться в каждую эпоху французской истории и понять, как из средневековой крепости Лувр постепенно превратился в один из лучших и крупнейших музеев мира»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
52 за человека
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Индивидуальная
2 часа
107 отзывов
Интерактивное приключение по Лувру для семей: веселье и обучение
Погрузитесь в мир искусства с вашими детьми! Наша экскурсия превратит посещение Лувра в захватывающую игру с заданиями и загадками
Начало: Возле пирамиды Лувра
«Билеты в Лувр не включены в стоимость (взрослые — 17€»
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
214 за всё до 6 чел.
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея
Начало: У конной статуи Людовика XIV
«В результате вы поймете, как Лувр стал культурным центром Парижа и кому он обязан своим блеском и величием»
Расписание: в понедельник в 11:30, в среду, четверг и субботу в 10:30, в пятницу в 11:30 и 15:30
10 июня в 11:30
12 июня в 10:30
55 за человека
Лувр в первый раз
Индивидуальная
2 часа
112 отзывов
Лувр в первый раз: путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир великих произведений и королевских сокровищ Лувра, исследуя его историю и шедевры за 2 часа
Начало: Около Лувра
«Билеты в Лувр — 17 € с человека — не включены в стоимость»
Сегодня в 09:30
Завтра в 11:00
320 за всё до 6 чел.
Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
134 отзыва
Лувр за 3 часа: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Исследуйте Лувр без спешки и толпы, наслаждаясь шедеврами в уютной атмосфере вечернего музея
Начало: У Пирамиды Лувра
«Входные билеты в Лувр оплачиваются дополнительно гиду на месте: взрослый — 22€, участникам до 18 лет — вход в музей бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
230184 за всё до 6 чел.
Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом за 2 часа
Погрузитесь в мир искусства Лувра: от Моной Лизы до Венеры Милосской. Индивидуальная экскурсия с гидом откроет лучшие экспонаты без очереди
Начало: Возле Лувра
«Структура и логика экскурсии поможет погрузиться в каждую эпоху французской истории и понять, как из средневековой крепости Лувр постепенно превратился в один из лучших и крупнейших музеев мира»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
222 за всё до 5 чел.
Бонжур, Пари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
134 отзыва
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
«Лувр — я открою вам секрет стеклянной пирамиды и расскажу самые интересные факты о крупнейшем музее мира»
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525420 за всё до 6 чел.
Лувр сквозь века и эпохи
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия
Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории
Начало: На площади перед Лувром
«В начале путешествия по музею я покажу так называемый «Первый Лувр» — остатки крепости, где жил Карл V, заложивший основы королевского дворца»
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от 200 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории
«Колорит средневекового Парижа и неповторимый Лувр»
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
285 за всё до 4 чел.
Большой «батман» по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
«Следующим пунктом в нашей программе станет Лувр и его девятивековая история, полная приключений и драм»
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
534 за всё до 6 чел.
Большая прогулка по Лувру
Индивидуальная
2.5 часа
145 отзывов
Большая прогулка по Лувру: от средневековья до Наполеона III
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Лувру. Узнайте тайны великих мастеров и их творений
Начало: Возле статуи Людовика XIV на коне перед входом Пир...
«Лувр изначально задумывался как укрепительная башня»
13 июня в 14:30
14 июня в 17:00
267 за всё до 6 чел.
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением. Узнайте историю и значение Лувра за 2 часа с нашей экскурсией
«Перемещаясь по залам музея, вы увидите Лувр в его различных ипостасях: Лувр — крепость, Лувр — дворец в средневековом Париже, Лувр королей Валуа, Лувр короля Солнца»
13 июня в 13:00
15 июня в 13:00
240 за всё до 4 чел.
Код да Винчи - разгадываем тайну
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу
Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги
«Каждый путешественник, посетивший Париж хоть однажды, видел Лувр, но далеко не всем известно о загадках его пирамиды и жарких дебатах, охвативших французскую прессу в далекие восьмидесятые»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 4 чел.
Парижский серпантин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест по Лувру для детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
30 отзывов
Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра
«Вы знаете, что перед тем, как стать музеем, Лувр был резиденцией французских королей»
14 июня в 10:30
17 июня в 10:30
267 за всё до 6 чел.
Лувр: полное погружение
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Экскурсия в Лувр: искусство, история и шедевры в одном туре
Проведите 4 часа в компании профессионального гида, исследуя самые знаменитые и скрытые уголки Лувра, встречаясь лицом к лицу с историей
Начало: В Музее
«Лувр по праву гордится богатейшей коллекцией живописи»
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
299 за всё до 6 чел.
Парижские тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
«как Лувр превратился из средневековой крепости в королевский дворец, и почему Екатерина Медичи не хотела жить во дворце Тюильри и куда он исчез»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 135 за всё до 6 чел.
Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
скидка
9%
Билеты
2.5 часа
214 отзывов
Лувр: эксклюзивное утреннее или вечернее посещение с гарантированным входом
Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере
Начало: Около Лувра
«Входные билеты в Лувр оплачиваются дополнительно гиду на месте: взрослый — 22€, участникам до 18 лет — вход в музей бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст»
Завтра в 13:30
13 июня в 13:30
5853 за билет
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
54 за человека
Величайшие шедевры Лувра
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Величайшие шедевры Лувра
Must-see в легендарном музее: рассказ об истории и художественной ценности главных экспонатов
Начало: Пирамида лувра
«Поход в Лувр несомненно станет для вас захватывающим приключением»
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
214 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
Познакомиться с шедеврами разных эпох и побывать на коронации Наполеона
Начало: У пирамиды Лувра
«Сразу после бронирования приобретите, пожалуйста, входные билеты в Лувр, они не входят в цену экскурсии»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
220 за всё до 5 чел.
Главные шедевры Лувра
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Главные шедевры Лувра
Академический рассказ об историях создания, смыслах и легендах мировых шедевров
«Лувр — один из самых известных и культовых музеев в мире, и я с удовольствием познакомлю вас с его главными шедеврами»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
210 за всё до 5 чел.
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
1 отзыв
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
«Вы увидите Эйфелеву башню, Лувр и Нотр-Дам-де-Пари»
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
126114 за человека
Второе посещение Лувра: прогулка по музею
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
«Входной билет в Лувр не входит в стоимость экскурсии»
14 июня в 18:00
16 июня в 09:00
200180 за всё до 6 чел.
Лувр для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Лувр для детей
Занимательное и поучительное путешествие в разные эпохи для юных ценителей искусства
Начало: У входа в музей
«Лувр — главный национальный музей Франции»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
195 за всё до 5 чел.
Королевские сокровища Лувра
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Королевские сокровища Лувра
Увидеть редкости из монарших коллекций и вникнуть в тонкости декоративных искусств
Начало: У главной пирамиды Лувра
«Лувр — самый посещаемый музей мира»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
260 за всё до 6 чел.
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
639 отзывов
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой...
«С нами вы попадете в Лувр минуя очередь и за два часа успеете посмотреть шедевры о которых вы читали в путеводителях»
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 6253 за человека
Парижская фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Парижская фотопрогулка
Увидеть и поймать в кадр Лувр, сады Тюильри и набережную Сены
Начало: у пирамиды Лувра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
154 за всё до 5 чел.
Лувр для детей
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
25 отзывов
Лувр для детей: экскурсия, которая заинтересует малышей не меньше, чем Диснейленд
Погрузитесь в мир королевских дворцов и рыцарских доспехов вместе с вашим ребенком! Экскурсия в Лувр для детей - это путешествие, полное сюрпризов
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
«Один из отзывов наших гостей (мама двух мальчиков 5 и 8 лет), который помогает лучше охарактеризовать экскурсию:"… спустя год наши мальчишки чаще вспоминают Вашу экскурсию в Лувр, чем поездку Диснейленд»
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Аудиогид по Лувру в вашем смартфоне
Аудиогид
2.5 часа
5 отзывов
Аудиогид по Лувру: исследуйте шедевры мирового искусства с телефона
Погрузитесь в мир искусства Лувра с легкостью и комфортом, используя только ваш смартфон и наушники
Начало: В районе Лувра
«Выясните, как был построен Лувр, кто довёл его до нынешнего великолепия и какую роль в этом сыграли два Наполеона»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 за человека
Париж Наполеона: от революции до империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
«Посетим все главные места Парижа: Лувр, сад Тюильри, церковь Мадлен, площадь Конкорд»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Королевский Париж за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Королевский Париж за 3 часа
Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
«Дворец Лувр с его интересной историей главной резиденции королей Франции, и музей»
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
160 за всё до 6 чел.
Париж сквозь время: архитектурный променад
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Париж сквозь время: архитектурный променад
Начало: Площадь Saint-Michel (Сен-Мишель)
«Продолжим гулять по набережным города, увидим старый королевский дворец (и это не Лувр»
Расписание: каждый день в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 180 за всё до 3 чел.
Сказочный Лувр для детей от 6 лет
Индивидуальная
2 часа
94 отзыва
Сказочный Лувр для детей от 6 лет - индивидуальная экскурсия в Париже
Познакомьте детей с шедеврами Лувра через сказочные истории и мифы. Экскурсия для детей от 6 лет в Париже
Начало: у пирамиды Лувра
«Лувр известен богатыми коллекциями, которые знакомят с историей и культурой многих эпох и цивилизаций»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
174 за всё до 5 чел.
Лувр от античности до XIX века
Индивидуальная
2 часа
Лувр от античности до XIX века
«Лувр – это один из самых старых музеев мира, владеющий огромной коллекцией исторических и художественных произведений искусств, с античности до XIX века»
Расписание: Ежедневно, кроме вторников в 09:00
270 за экскурсию
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Индивидуальная
6 часов
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Познакомиться с легендами мирового искусства в двух культовых музеях Парижа
Начало: Возле главной пирамиды Лувра
«Дополнительно оплачиваются билеты в музеи: в Лувр — € 17, в Орсе — € 16»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
480 за всё до 6 чел.
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
Отгадать загадки древних цивилизаций и изучить работы да Винчи вместе с искусствоведом
Начало: У входа в Пирамиду Лувра
«Узнают тайну похищения Джоконды и, как настоящие следопыты, помогут вернуть картину в Лувр»
13 июня в 14:30
17 июня в 09:30
200 за всё до 6 чел.
Семейный Лувр: экскурсия для детей и взрослых
Индивидуальная
2 часа
Семейный Лувр: экскурсия для детей и взрослых
Попасть в музей без длинных очередей и узнать, почему у Моны Лизы нет бровей
Начало: возле памятника Луи 14
«Сразу после бронирования приобретите, пожалуйста, входные билеты в Лувр»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
256 за всё до 5 чел.
Экспресс-знакомство с Лувром в мини-группе
Мини-группа
1.5 часа
Экспресс-знакомство с Лувром в мини-группе
Составить первое впечатление о шедеврах мирового искусства в камерном формате
Начало: в музее Лувр
«Билеты в Лувр — 22 € с человека — приобретаются дополнительно»
Расписание: в среду, четверг, пятницу и субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
12 июня в 11:30
67 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Главные сокровища Лувра за 2 часа
    Классная экскурсия! Посмотрела что хотели. Гид тоже огонь! Информативно, весело, не скучно.
  • A
    Andrey
    4 июня 2024
    Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
    3 часа пролетели как один час, ни один раз был в Лувре, но без экскурсовода, но с Ольгой многое узнал. Замечательный историк и рассказчик.
  • С
    Сергей
    1 июня 2024
    На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
    Все хорошо
  • М
    Марина
    31 мая 2024
    Сказочный Лувр для детей от 6 лет
    Прекрасная экскурсия, объективно прекрасная Людмила!!! Одиннадцатилетняя внучка полна впечатлений, я тоже.
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом
    Добрый день! Наша экскурсия прошла замечательно! Мы в восторге от экскурсовода, её эрудиции и тёплого отношения (как к старым друзьям, которые
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    приехали в гости). Все отлично 👍👍👍 Улучшить можно только нашу возможность чаще приезжать и посетить Лувр с гидом не 2 часа, а хотя бы часов 5. И надеемся, что в будущем такая возможность появится. Благодарим нашего волшебного гида Дели и компанию за доставленную радость!

  • К
    Ксения
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Париж
    Прогулка по нетуристическому Парижу будет интересна и тем, кто только знакомится с городом, и бывалым путешественникам. Эти места сложно найти самому, хотя они и находятся в центральных локациях, но не на виду. Рекомендую!
  • А
    Артём
    30 мая 2024
    Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
    Советую Ольгу как профессионала и очень интересного экскурсовода. Три часа пролетели незаметно и познавательно. Маршрут был построен комфортно и грамотно. Ольгу было приятно слушать и она легко ориентировалась в теме рассказа.
  • K
    Kristina
    29 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
  • П
    Полина
    27 мая 2024
    Аудиогид по Лувру в вашем смартфоне
    Прекрасный аудиогид! Кратко, по существу, но при этом достаточно емко и запоминается. С гидом проходите крыло Сюлли и Денон. Без
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    Ришелье. Все основные экспонаты выделены. Если кто ждёт пространного рассказа с множеством подробностей и дат - это не оно. Этот гид именно кратко, приятным голосом, с какой нибудь интересной подробностью (не всегда). Каждый объект на минуту-две-три, редко пять. Начало - на -1 этаже средневекового Лувра. Всего 44 экспоната. Геопозицию показывает (в средневековом Лувре ловит плохо). Весь маршрут если в темпе - 2 часа - пролетают очень быстро! . Если не спеша - то закладывайте 3, плюс полчаса минимум на досмотр для входа в Лувр. Если самостоятельно пойдете в Ришелье - еще больше. По аудиогиду можно вернуться, прослушать снова или переслушать дома. В общем респект.

  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами
    Мы недавно посетили Лувр с Ольгой и остались в полном восторге! Она смогла настолько подробно, но в то же время
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    увлекательно излагать материал, что три часа (а по факту даже больше) пролетели незаметно! Благодаря ей мы только узнали столько интересных фактов о живописи и скульптуре. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Лувр»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 39
  1. Главные сокровища Лувра за 2 часа
  2. Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
  3. Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
  4. Лувр в первый раз
  5. Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Лувр" можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 5 до 534 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2833 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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