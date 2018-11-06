Дорогие путешественники, приглашаю вас на прогулку по одному из престижных округов Парижа, во время которой вы погрузитесь в особую атмосферу французского стиля жизни, узнаете интересные истории об этом квартале и его жителях. В результате вы откроете для себя еще один облик Парижа с его уникальным архитектурным наследием и неповторимым шармом.

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Описание

Что вас ожидает

Исторические виллы главной улицы

Прогулка начнется на очаровательной площади, которую украшают церковь в романо-византийском стиле и обелиск XVIII века из красного мрамора. Отсюда берет начало главная улица бывшей деревни, расположившейся на этом месте уже в VII веке. На этой улице жили многие известные личности: драматург Мольер, художник Морис Кантен де Латур (его работы вы можете увидеть в Лувре), Джон Адамс (2-й Президент США) и его сын Джон Куинси Адамс (6-й Президент США и первый официальный посланник США в России). Во время прогулки вы увидите дом, в котором жила актриса Брижит Бардо и церковь, где в декабре 1952 года проходила свадебная церемония Брижит и прославленного режиссера Владимирa Племянникова.

Архитектурные шедевры

Гуляя по улицам, где жили Марк Шагал, Иван Бунин, Марсель Пруст, вы увидите замок Беранже — одно из самых известных творений архитектора Эктора Гимара, создателя оригинальных входных павильонов парижского метро. Побываете на площади, на которой установлен шедевр Родена — скульптура «Бронзовый век». Затем свернете на улицу, где полюбуетесь симпатичными шале в альпийском стиле. И, конечно же, побываете в авангардном уголке этого квартала, чтобы увидеть его главную достопримечательность — виллу Ля Рош, которая была построена в 1925 году по проекту выдающихся архитекторов Ле Корбюзье и Пьера Жаннере и считается ярким примером современной архитектуры во Франции.

До встречи в Париже:-)