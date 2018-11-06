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Описание
Что вас ожидает
Исторические виллы главной улицы
Прогулка начнется на очаровательной площади, которую украшают церковь в романо-византийском стиле и обелиск XVIII века из красного мрамора. Отсюда берет начало главная улица бывшей деревни, расположившейся на этом месте уже в VII веке. На этой улице жили многие известные личности: драматург Мольер, художник Морис Кантен де Латур (его работы вы можете увидеть в Лувре), Джон Адамс (2-й Президент США) и его сын Джон Куинси Адамс (6-й Президент США и первый официальный посланник США в России). Во время прогулки вы увидите дом, в котором жила актриса Брижит Бардо и церковь, где в декабре 1952 года проходила свадебная церемония Брижит и прославленного режиссера Владимирa Племянникова.
Архитектурные шедевры
Гуляя по улицам, где жили Марк Шагал, Иван Бунин, Марсель Пруст, вы увидите замок Беранже — одно из самых известных творений архитектора Эктора Гимара, создателя оригинальных входных павильонов парижского метро. Побываете на площади, на которой установлен шедевр Родена — скульптура «Бронзовый век». Затем свернете на улицу, где полюбуетесь симпатичными шале в альпийском стиле. И, конечно же, побываете в авангардном уголке этого квартала, чтобы увидеть его главную достопримечательность — виллу Ля Рош, которая была построена в 1925 году по проекту выдающихся архитекторов Ле Корбюзье и Пьера Жаннере и считается ярким примером современной архитектуры во Франции.
До встречи в Париже:-)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Встреча с гидом состоится у выхода из метро PASSY
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваш гид в Париже
Провёл 113 экскурсий для 168 туристов
Париж! О, Париж! Любите ли вы Париж, как люблю его я?
Париж вдохновляет своей особенной атмосферой и воодушевляет воплотить ваши мечты в реальность. В первый раз посетив Париж 20 лет назад, я влюбилась в этот город и решила, что обязательно когда-нибудь буду здесь жить. Работая в крупной туристической компании в Москве, я летала в Париж несколько раз в год и посетила практически все его музеи и достопримечательности… И вот моя мечта сбылась. Уже 8 лет я живу в моем любимом городе и не перестаю восхищаться его красотой и очарованием. Я увлечена культурой и историей Франции, и, конечно же, французским языком.
Работаю в туризме с 1994 года, знаю каждый уголок Парижа. Я приглашаю вас на тематические прогулки по этому прекрасному городу.
По Парижу нужно обязательно гулять пешком и не торопясь, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.
Ведь почти на каждом шагу вас ждут удивительные открытия.
Во время прогулок со мной вы узнаете парижские тайны, адреса необычных музеев, театров, кафе и бутиков, и, если захотите, познакомитесь с местными жителями.
До встречи в Париже!
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Римма
6 ноя 2018
Прекрасная экскурсия - прекрасный экскурсовод! Ни за что я бы не нашла всех тех жемчужин, что Елена показала, потрясающе здания, дворики, домики и даже квартал с шале! Душевно, интересно, познавательно, с терпимостью к метаниям туристов направо и налево, обстоятельно отвечала Елена на все наши вопросы (толи звезды так встали, толи магнитные бури - это была прямо "почемучка"). Спасибо большое экскурсоводу, в следующий раз - только к вам!
В
Виктория
16 окт 2018
С Еленой забрались в такие уголки Парижа, о которых даже не задумывались) Отличная экскурсия. Так же по совету Елены поехали сразу после экскурсии на Монмартр на праздник вина. Елена, большое спасибо!
Мария
19 сен 2018
Елена встретила нас прямо возле метро и провела через 16 район. Я как поклонник архитектуры была в восторге от увиденного. Столько сокровищ спрятано в Париже! Если вы, как и я, поклонник ар-деко и потайных дворов, этот маршрут точно для вас. Елена знает секреты Парижа, и с ее помощью мы смогли увидеть небольшие, но шедевры этой части города.
О
Ольга
30 апр 2018
Если хотите получить представление о Париже не только из путеводителей, посмотреть одну из сторон жизни Парижа, жизнь « обеспеченных» парижан, -сходите на эту экскурсию. Среди нас была архитектор, и если остальные наслаждались атмосферой, она наслаждалась архитектурой. Елена помогла нам быбрать кафе после экскурсии, помогла разобраться с меню - получилось такое же «атмосферное» продолжение экскурсии. Спасибо.
Н
Наталья
24 апр 2018
Спасибо Елене за экскурсию по Парижу нетуристическому. Меня очень интересовал этот район Парижа с богатой историей, в том числе связанной с Россией, поэтому увидев эту экскурсию решила её взять и не пожалела. Рекомендую, это другой Париж. Елена отзывчивый и коммуникабельный человек, дала массу рекомендаций и советов.