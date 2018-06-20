7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хотите полюбоваться произведениями искусства в приятной компании с бокалом шампанского в руке? Или сердце просит приключений, и вам не терпится отправиться на поиск сокровищ на блошиный рынок? А может, вы никогда не бывали на аукционе? Тогда эта прогулка для вас!

Париж — город, куда хочется возвращаться снова и снова. Если вам уже посчастливилось сделать главную тройку (Эйфелевая Башня — Нотре Дам — Лувр), то вспомните, что не только музеи хранят произведения искусства, достойные вашего внимания. На протяжении нескольких столетий именно во Франции билось сердце Европейского рынка искусства, а значит его антикварные галереи, аукционные дома, блошиные рынки — вот где можно проникнуться истинно парижским духом.

Программа

Эта прогулка для тех, кто хотел бы избавиться от надоедливого “руками не трогать” музейных смотрителей, посмотреть, потрогать, примерить, а то и приобрести предметы старины или произведения искусства и винтажные вещи. Вместе с тем, это вовсе не шопинг-тур! По вашему желанию я скорректирую план прогулки и проведу вас по лучшим галереям на левом берегу Сены либо расскажу об истории легендарных аукционных домов. Мы вместе побываем на торгах или отправимся исследовать блошиный рынок.

Кто знает, может, прогуливаясь, вы не только проникнитесь любовью к старине, но и найдете неповторимый сувенир на память о нашей увлекательной прогулке!