7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Париж — город, куда хочется возвращаться снова и снова. Если вам уже посчастливилось сделать главную тройку (Эйфелевая Башня — Нотре Дам — Лувр), то вспомните, что не только музеи хранят произведения искусства, достойные вашего внимания. На протяжении нескольких столетий именно во Франции билось сердце Европейского рынка искусства, а значит его антикварные галереи, аукционные дома, блошиные рынки — вот где можно проникнуться истинно парижским духом.
Программа
Эта прогулка для тех, кто хотел бы избавиться от надоедливого “руками не трогать” музейных смотрителей, посмотреть, потрогать, примерить, а то и приобрести предметы старины или произведения искусства и винтажные вещи. Вместе с тем, это вовсе не шопинг-тур! По вашему желанию я скорректирую план прогулки и проведу вас по лучшим галереям на левом берегу Сены либо расскажу об истории легендарных аукционных домов. Мы вместе побываем на торгах или отправимся исследовать блошиный рынок.
Кто знает, может, прогуливаясь, вы не только проникнитесь любовью к старине, но и найдете неповторимый сувенир на память о нашей увлекательной прогулке!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Искусствовед по профессии, я окончила МГУ им Ломоносова, а затем Парижскую Школу Лувра. В Париже я живу уже довольно давно, но до сих пор бесконечно влюблена в этот город, как будто вижу его в первый раз.
Буду рада организовать для вас оригинальную прогулку и поделиться всем, что знаю сама об истории города, французах и их "искусством жить".
На протяжении моей искусствоведческой карьеры, мне довольно часто приходилось проводить разного рода экскурсии. Оригинальность этой прогулки в том, что это не отработаный маршрут, я предложу вам визиты мест в соответствии с актуальными событиями на парижском арт рынке. А значит не одна прогулка не будет похожа на предыдущую.
Тематика экскурсии очень интересная и увлекательная. Аукционный дом Друо - можно зависнуть на несколько часов. Даже поучаствовать в торгах. Даша хорошо владеет темой, но приходилось задавать самим много вопросов, чтобы получить информацию. Как гиду, ей возможно надо ещё доработать программу. Вторая часть - прогулка по галереям - была какой-то странной и номинальной для галочки - посмотрели две ближайших галереи, несмотря на то, что там огромный квартал. Она подпортила общее ощущение. Если не воспринимать ее как экскурсовода, а как человека, который рассказывает как он локально живет и чем занимается в Париже, то ожидания будут лучше :)
Дарья
22 марта 2018
Спасибо Дарье за прогулку по Блошиному рынку, в следующий раз обязательно посетим с Дашей аукцион. Очень интересный опыт, еще раз спасбо.
Алена
19 марта 2018
Я очень благодарна Дарье. С пониманием своего дела и учитывая пожелания, все показала и рассказала. Очень рекомендую!
Виктория
4 апреля 2017
Отличная экскурсия, которая показала мне новую грань Парижа и совпала с моим увлечением искусством. Огромная благодарность Дарье, которая поделилась своими практическими знаниями и терпеливо отвечала на все вопросы :)
Екатерина
18 февраля 2016
Во время нашей прогулки с Дашей посетили аукционный дом Друо и антикварные лавочки на набережной Сены. Я получила огромное удовольствие от участия в настоящих торгах, вошла в азарт и купила два "мешка" :) бижутерии, которую с довольствием раздарила своим подружкам в качестве сувениров из Парижа. Но особенно красивые украшения оставила для себя! :)
Даша в деталях рассказала, как устроен процесс аукциона, что меня очень интересовало. Теперь Друо - обязательное место для посещения в каждый мой приезд в Париж. Там за небольшие деньги можно купить очень интересные вещицы, начиная от столового серебра, фарфоровых статуэток, бутылок вина, до предметов мебели, картин и ювелирных украшений. Очень рекомендую всем эту замечательную экскурсию, будет интересно!
михаил
23 ноября 2015
Даша очень квалифицированный экскурсовод и большой знаток парижского рынка предметов искусства. Её экскурсия будет интересна как дилетантам, так и настоящим ценителям и знатокам, и, без сомнения, приоткроет новую грань Парижа для всех интересующихся прикладным и изобразительным искусством!
Наталия
2 ноября 2014
Огромное спасибо Даше. Мы просто хотели посмотреть блошиный рынок в Париже, походить, особой цели в покупках не было. Теперь, после такого показа, мы знаем, зачем в следующий поедем туда. Кстати, картины, купленные на этом рынке для нас были самым ценным приобретением в Париже. Если хотите как-то оживить, изменить,...интерьер в квартире и доме, пообщайтесь с Дашей.
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Хотите стать с Лувром на «ты» и быстро понять, сколько эпох и величайших культурных ценностей вобрал в себя этот музей? Вы воочию увидите предметы искусства, без которых нельзя представить главную французскую сокровищницу, познакомитесь с огромным музейным пространством и историей этих стен — помнящих монархов и их придворных.
Погрузиться в историю дворца-музея и «прочитать» главные шедевры
За 2 часа вы не только увидите великие произведения искусства, но и узнаете контекст их создания и включения в коллекции музея. Прикоснётесь к истории старинного замка, взглянете на слияние античного и «современного искусства» в XVII веке, восхититесь королевскими сокровищами и полюбуетесь потолочными росписями. В итоге экскурсия станет одновременно и общим, и детальным знакомством с Лувром — идеальное первое свидание, чтобы после встретиться вновь.
Два часа в компании великих шедевров и без туристических толп на экскурсии в мини-группе
Лувр не нуждается в долгом представлении. Но чтобы вы действительно оценили масштабы дворца и увидели Мону Лизу, приглашаю вас на утреннюю прогулку по музею. Венера Милосская, крылатая Ника, скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, полотна французских художников и другие экспонаты — об их истории и значении в мировой культуре я расскажу легко и увлекательно.
Познакомиться с главными шедеврами и историей королевского дворца без толп
Первое знакомство с грандиозным Лувром — мероприятие ответственное: экскурсия в небольшой группе в вечернее время позволит сделать его комфортным и увлекательным. Вы, конечно, встретите трёх известных дам — Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и Мону Лизу, а также увидите скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, картины французских живописцев и другие великолепные экспонаты: я расскажу об их истории, особенностях и значении.
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
В отличие от многогранного Лувра музей Орсе собрал очень узкую, но не менее ценную коллекцию — работы импрессионистов, ставшие визитной карточкой французской живописи. Перед вами засверкают главные сокровища Орсе: картины Моне, Ренуара, Дега, Гогена, Ван Гога и других прославленных художников. В результате вы разберетесь в прекраснейшем направлении французской живописи, побываете в Париже конца 19 века и по-новому взглянете на современное искусство.
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
На экскурсии я познакомлю вас с историей дворца и его обитателей, расскажу о повседневной жизни французских королей и их придворных, живших в стенах дворца в 17 и 18 веках, и о главных событиях Версаля, оказавших кардинальное влияние на историю Французского государства.