7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проникнуться истинно парижским духом: антикварные галереи, аукционные дома, блошиные рынки

Daria
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Daria – ваш гид
Хотите полюбоваться произведениями искусства в приятной компании с бокалом шампанского в руке? Или сердце просит приключений, и вам не терпится отправиться на поиск сокровищ на блошиный рынок? А может, вы никогда не бывали на аукционе? Тогда эта прогулка для вас!
50 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»

Париж — город, куда хочется возвращаться снова и снова. Если вам уже посчастливилось сделать главную тройку (Эйфелевая Башня — Нотре Дам — Лувр), то вспомните, что не только музеи хранят произведения искусства, достойные вашего внимания. На протяжении нескольких столетий именно во Франции билось сердце Европейского рынка искусства, а значит его антикварные галереи, аукционные дома, блошиные рынки — вот где можно проникнуться истинно парижским духом.

Программа

Эта прогулка для тех, кто хотел бы избавиться от надоедливого “руками не трогать” музейных смотрителей, посмотреть, потрогать, примерить, а то и приобрести предметы старины или произведения искусства и винтажные вещи. Вместе с тем, это вовсе не шопинг-тур! По вашему желанию я скорректирую план прогулки и проведу вас по лучшим галереям на левом берегу Сены либо расскажу об истории легендарных аукционных домов. Мы вместе побываем на торгах или отправимся исследовать блошиный рынок.

Кто знает, может, прогуливаясь, вы не только проникнитесь любовью к старине, но и найдете неповторимый сувенир на память о нашей увлекательной прогулке!

Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Daria
Daria
Искусствовед по профессии, я окончила МГУ им Ломоносова, а затем Парижскую Школу Лувра. В Париже я живу уже довольно давно, но до сих пор бесконечно влюблена в этот город, как будто вижу его в первый раз. Буду рада организовать для вас оригинальную прогулку и поделиться всем, что знаю сама об истории города, французах и их "искусством жить". На протяжении моей искусствоведческой карьеры, мне довольно часто приходилось проводить разного рода экскурсии. Оригинальность этой прогулки в том, что это не отработаный маршрут, я предложу вам визиты мест в соответствии с актуальными событиями на парижском арт рынке. А значит не одна прогулка не будет похожа на предыдущую.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Юлия
20 июня 2018
Тематика экскурсии очень интересная и увлекательная. Аукционный дом Друо - можно зависнуть на несколько часов. Даже поучаствовать в торгах. Даша хорошо владеет темой, но приходилось задавать самим много вопросов, чтобы получить информацию. Как гиду, ей возможно надо ещё доработать программу. Вторая часть - прогулка по галереям - была какой-то странной и номинальной для галочки - посмотрели две ближайших галереи, несмотря на то, что там огромный квартал. Она подпортила общее ощущение. Если не воспринимать ее как экскурсовода, а как человека, который рассказывает как он локально живет и чем занимается в Париже, то ожидания будут лучше :)
22 марта 2018
Спасибо Дарье за прогулку по Блошиному рынку, в следующий раз обязательно посетим с Дашей аукцион. Очень интересный опыт, еще раз спасбо.
19 марта 2018
Я очень благодарна Дарье. С пониманием своего дела и учитывая пожелания, все показала и рассказала. Очень рекомендую!
4 апреля 2017
Отличная экскурсия, которая показала мне новую грань Парижа и совпала с моим увлечением искусством. Огромная благодарность Дарье, которая поделилась своими практическими знаниями и терпеливо отвечала на все вопросы :)
18 февраля 2016
Во время нашей прогулки с Дашей посетили аукционный дом Друо и антикварные лавочки на набережной Сены. Я получила огромное удовольствие от участия в настоящих торгах, вошла в азарт и купила два "мешка" :) бижутерии, которую с довольствием раздарила своим подружкам в качестве сувениров из Парижа. Но особенно красивые украшения оставила для себя! :)
Даша в деталях рассказала, как устроен процесс аукциона, что меня очень интересовало. Теперь Друо - обязательное место для посещения в каждый мой приезд в Париж. Там за небольшие деньги можно купить очень интересные вещицы, начиная от столового серебра, фарфоровых статуэток, бутылок вина, до предметов мебели, картин и ювелирных украшений. Очень рекомендую всем эту замечательную экскурсию, будет интересно!
23 ноября 2015
Даша очень квалифицированный экскурсовод и большой знаток парижского рынка предметов искусства. Её экскурсия будет интересна как дилетантам, так и настоящим ценителям и знатокам, и, без сомнения, приоткроет новую грань Парижа для всех интересующихся прикладным и изобразительным искусством!
2 ноября 2014
Огромное спасибо Даше. Мы просто хотели посмотреть блошиный рынок в Париже, походить, особой цели в покупках не было. Теперь, после такого показа, мы знаем, зачем в следующий поедем туда. Кстати, картины, купленные на этом рынке для нас были самым ценным приобретением в Париже. Если хотите как-то оживить, изменить,...интерьер в квартире и доме, пообщайтесь с Дашей.

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