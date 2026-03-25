7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если вы уже видели главные достопримечательности Парижа и хотите узнать город с другой стороны, эта экскурсия для вас. Вместо классических музеев — настоящая арт-среда: аукционные дома, частные галереи, лавки и рынки, где можно не только смотреть, но и трогать, примерять, покупать. И всё это — в сопровождении профессионального гида и знатока арт-мира.

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Описание экскурсии

Предлагаю вспомнить, что не только музеи хранят произведения искусства, достойные вашего внимания. На протяжении нескольких столетий именно во Франции билось сердце европейского рынка искусства. Местные антикварные галереи, аукционные дома, блошиные рынки — вот где можно проникнуться истинно парижским духом.

Что будет на экскурсии

Хотя возможность купить интересные вещицы будет на протяжении всего маршрута, это вовсе не шопинг-экскурсия! По вашему желанию я скорректирую план прогулки и проведу вас по лучшим галереям на левом берегу Сены либо расскажу об истории легендарных аукционных домов. Мы вместе побываем на торгах или отправимся исследовать блошиный рынок.

Кому подойдёт эта программа

Тем, кто хочет сбежать от надоедливого «руками не трогать» музейных смотрителей. Посмотреть, потрогать, примерить, а то и приобрести предметы старины или произведения искусства и винтажные вещи.