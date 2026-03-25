7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
Антикварные галереи, аукционы и блошиные рынки - прогулка вне музеев
Если вы уже видели главные достопримечательности Парижа и хотите узнать город с другой стороны, эта экскурсия для вас.
Вместо классических музеев — настоящая арт-среда: аукционные дома, частные галереи, лавки и рынки, где можно не только смотреть, но и трогать, примерять, покупать. И всё это — в сопровождении профессионального гида и знатока арт-мира.
Предлагаю вспомнить, что не только музеи хранят произведения искусства, достойные вашего внимания. На протяжении нескольких столетий именно во Франции билось сердце европейского рынка искусства. Местные антикварные галереи, аукционные дома, блошиные рынки — вот где можно проникнуться истинно парижским духом.
Что будет на экскурсии
Хотя возможность купить интересные вещицы будет на протяжении всего маршрута, это вовсе не шопинг-экскурсия! По вашему желанию я скорректирую план прогулки и проведу вас по лучшим галереям на левом берегу Сены либо расскажу об истории легендарных аукционных домов. Мы вместе побываем на торгах или отправимся исследовать блошиный рынок.
Кому подойдёт эта программа
Тем, кто хочет сбежать от надоедливого «руками не трогать» музейных смотрителей. Посмотреть, потрогать, примерить, а то и приобрести предметы старины или произведения искусства и винтажные вещи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€85
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 64 туристов
Искусствовед по профессии, я окончила МГУ им. Ломоносова, а затем Парижскую Школу Лувра. В Париже я живу уже довольно давно, но до сих пор бесконечно влюблена в этот город, как будто вижу его в первый раз. Буду рада организовать для вас оригинальную прогулку и поделиться всем, что знаю сама об истории города, французах и их «искусстве жить».
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
Наталья
Экскурсия с Дарьей была замечательной! Гид рассказывала очень интересно, и атмосфера была доброжелательной и расслабляющей.
Я получила много ценных советов, которые помогли мне лучше ориентироваться на рынке. Благодаря ей я смогла купить то, что планировала.
Обязательно приду на другие экскурсии Дарьи! Рекомендую всем, кто хочет отлично провести время и узнать что-то новое!
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А
Анна
Дарья - искусствовед, прекрасно ориентируется в винтажных и антикварных предметах. Хорошо знает рынок, заводила в интересные места. Переводила, помогала торговаться. От экскурсии море удовольствия и пользы:) Спасибо огромное!
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Милена
Было очень интересно и познавательно! Окунуться в мир аукционов- новый, необычный опыт для нас! Благодарим Дарью за сопровождение!
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О
Ольга
все очень интересно, очень понравилось
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Е
Екатерина
Во время нашей прогулки с Дашей посетили аукционный дом Друо и антикварные лавочки на набережной Сены. Я получила огромное удовольствие от участия в настоящих торгах, вошла в азарт и купила читать дальшеуменьшить
два "мешка":) бижутерии, которую с довольствием раздарила своим подружкам в качестве сувениров из Парижа. Но особенно красивые украшения оставила для себя!:) Даша в деталях рассказала, как устроен процесс аукциона, что меня очень интересовало. Теперь Друо - обязательное место для посещения в каждый мой приезд в Париж. Там за небольшие деньги можно купить очень интересные вещицы, начиная от столового серебра, фарфоровых статуэток, бутылок вина, до предметов мебели, картин и ювелирных украшений. Очень рекомендую всем эту замечательную экскурсию, будет интересно!
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Н
Наталия
Огромное спасибо Даше. Мы просто хотели посмотреть блошиный рынок в Париже, походить, особой цели в покупках не было. Теперь, после такого показа, мы знаем, зачем в следующий поедем туда. Кстати, картины, купленные на этом рынке для нас были самым ценным приобретением в Париже. Если хотите как-то оживить, изменить,… интерьер в квартире и доме, пообщайтесь с Дашей.
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